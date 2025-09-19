Die hinterhältige Rückkehr der Kriegswirtschaft – und ihre fatalen Folgen

Die dramatischen Folgen von den aktuellen Investitionen in die Rüstungsindustrie und die Umstellung von einer Friedens- auf eine Kriegswirtschaft sind den meisten Menschen nicht bekannt. Für zivile Bedürfnisse dringend benötigte Gelder, Ressourcen und Knowhow werden in Rüstungsgüter investiert, die die laufenden Kosten einer Volkswirtschaft in schwindelnde Höhen treiben. Die Menschheit wird so in Armut und Elend getrieben und Krieg soll dann der einzige Ausweg sein. Diese Sendung zeigt auf, wie vielerorts solche Entwicklungen zu sehen sind. Mit Steuergeldern werden langfristig angelegte Produktionsstätten für die Zivilgesellschaft zerstört. Stattdessen werden dafür Dinge produziert, die nur zum Töten und Zerstören geeignet sind. Was kann jeder Einzelne also tun? [weiterlesen bei kla.tv]

