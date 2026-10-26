von Andrew Korybko

Nachdem Musk und Trump bereits gezeigt haben, dass die Verwendung von Starlink/Starshield durch die Ukraine im Handumdrehen gedrosselt werden kann, was den Zusammenbruch der gesamten Frontlinie riskiert, wenn sie auf das Extrem eines umfassenden Shutdowns gebracht wird, könnte Selenskyj für ein Friedensabkommen mit Putin biegsamer sein.

SpaceX-Gründer Elon Musk bestätigte, dass die Ukraine gegen die Nutzungsbedingungen für die Verwendung von Starlink, dem zivilen Analogon des von Militärs betriebenen Starshield, verstoßen habe, indem sie es bei tödlichen offensiven Drohnenangriffen verwendet habe. Selenskyj gab Mitte Oktober offen, dass „wir Starlink auch für Mittelstreckenangriffe gegen feindliche militärische Ziele in unseren vorübergehend besetzten Gebieten einsetzen“, so dass Musks Behauptung unwiderlegbar ist. Dies kontextualisiert die gemeldete Verlangsamung seiner Dienste Anfang Oktober inmitten neuer Spannungen mit den USA.

Einer der „fünf Gründe, warum Trump ernsthafter denn je damit ist, Geschäfte mit Putin zu kürzen“, ist, weil „Trump sich herausgefordert fühlt, sich als Alpha zu behaupten“, nachdem Selenskyj sich ausdrücklich seinen Forderungen widersetzt hatte, russische Raffinerien nicht ins Visier zu nehmen. Es ist daher durchaus plausibel, dass er und Musk sich bereit erklärt haben, die Verwendung von Starlink und Shield durch die Ukraine vorübergehend zu verlangsamen, um Selenskyj eine Botschaft zu senden. Die daraus resultierende Verwirrung darüber, wer verantwortlich war, war wahrscheinlich absichtlich, um die wahrgenommene Verantwortung zu streuen.

Als er zu Musks jüngsten Posts zurückkehrte, erinnerte er ihn daran: „Starlink bleibt für die Verteidigung der Ukraine von entscheidender Bedeutung, da es das einzige System ist, das zumindest vorerst nicht blockiert oder in die Luft gesprengt werden kann. Wenn Starlink ausgeschaltet werden sollte, würde die ukrainische Frontlinie sofort zusammenbrechen. Das ist keine Drohung, es ist einfach eine Tatsachenbehauptung. Starlink war auch entscheidend, um Russland daran zu hindern, die Ukraine in den frühen Tagen des Krieges zu überrennen, da alle anderen Kommunikationsmittel von Russland zerstört oder blockiert wurden. “

Bald darauf veröffentlichte er eine Folgeerklärung, in der er erklärte: „Es kann für die Infrastruktur, die militärisch ist, verwendet werden, aber es kann nicht für eindeutig beleidigende Schläge verwendet werden, die es fair machen, wieder getroffen zu werden“, was bestätigt, dass es für militärische Kommunikation, aber nicht für tödliche offensive Drohnenangriffe verwendet werden kann. Alle seine vorherigen Behauptungen sind wahr, insbesondere die unverzichtbare Rolle, die seine Technologie bei der Verewigung des Konflikts gespielt hat, was ihn zu einem direkten Teilnehmer an Feindseligkeiten macht.

Musk weiß das, weshalb er in dem oben genannten Beitrag hinzufügte, dass „ein Gegner, der Starlink-Satelliten in die Luft jagt, einen Dominoeffekt der Zerstörung erzeugen würde, der ein riesiges Feld von Trümmern erzeugen würde, die den Weltraum unbrauchbar machen“, weshalb er jetzt die illegale Nutzung seiner Technologie durch die Ukraine einschränkt, um dies zu vermeiden. Sicherlich wusste er offensichtlich, dass dies bereits seit Jahren so war, aber sein Voltengesicht war wahrscheinlich mit Trump koordiniert, um Selenskyj für seinen Trotz zu bestrafen und ihn zu einem Friedensabkommen mit Putin zu zwingen.

Angesichts all dessen, was seit dem Scheitern von Selenskyjs 40-tägiger Einflussoperation passiert ist, um Putin zu einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen zu zwingen, ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine den Einsatz von Starlink/Starshield in ganz Russland erhält, wie Selenskyj zuvor gefordert. Dies ist besonders so, nachdem Musk am Ende seines ersten Tweets schrieb: „Ich habe nichts als VÖLLIG VERACHTUNG für die tugendlich signalisierenden bösen Kriegstreiber, die auf endloses Abschlachten drängen und keine realistische Lösung für den Konflikt anbieten. Mögest du in der Hölle brennen.“

Nachdem Musk und Trump bereits gezeigt haben, dass die Verwendung von Starlink/Starshield durch die Ukraine im Handumdrehen gedrosselt werden kann, was den Zusammenbruch der gesamten Frontlinie riskiert, wenn sie auf das Extrem eines umfassenden Shutdowns gebracht wird, könnte Selenskyj für ein Friedensabkommen mit Putin biegsamer sein. Wenn er hartnäckig bleibt und das Musk-Trump-Duo widerwillig wird, ihn mit den oben genannten Mitteln zu bestrafen, dann wird Selenskyj das bis zum Anschlag ausnutzen und damit ihren neuesten Friedensschub für nichts machen.

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