„Die haben das alle ignoriert“

Anfang 2022, ein Jahr nach dem Start der Corona-Impfkampagne, wies Andreas Schöfbeck, damals Chef der Krankenkasse BKK ProVita, mit einem öffentlichen Brandbrief auf das immense Ausmaß von Nebenwirkungsfällen bei seinen Versicherten hin. Er rechnete die Daten für Deutschland hoch und warnte: Es sei von 2,5 bis 3 Millionen Betroffenen auszugehen. Große Medien und Verbände wiegelten damals ab. Schöfbeck wurde wenige Tage darauf entlassen. Gegenüber Multipolar äußert er sich nun erstmals öffentlich.

VOLKER REKITTKE (multipolar)

Multipolar: Herr Schöfbeck, zunächst: Warum sprechen Sie erst jetzt darüber, was Sie zu Ihrem Brandbrief bewog und was anschließend mit Ihnen geschah, viereinhalb Jahre nach Ihrer Kündigung?

Schöfbeck: Mein Vertrag bei der BKK ProVita wäre regulär noch bis zum 31. Dezember 2024 gelaufen. Auf Anraten meines Anwalts habe ich mich während dieser Zeit nicht öffentlich geäußert. Dass ich mich danach nicht gleich zu Wort gemeldet habe, liegt daran, dass ich am liebsten vorher den Rechtsstreit beendet gehabt hätte. Da sich dies jedoch solange hinzieht, habe ich mich entschieden, jetzt zu sprechen.

Multipolar: Können Sie etwas zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer Vorgeschichte bei der BKK ProVita erzählen?

Schöfbeck: Ich habe eine klassische Krankenkassenkarriere hinter mir: Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei einer Ersatzkasse, Anfang 2000 dann zur BKK „Die Persönliche“ gewechselt, die sich später zur BKK ProVita umbenannte. Anfang 2001 wurde ich dort Vorstand. Ich habe die Kasse übernommen mit etwa 25.000 Versicherten. Als ich 2022 gekündigt wurde, waren es rund 126.000 Versicherte. Die Kasse war ja am Anfang hoch verschuldet, ein Sanierungsfall. Ich habe daraus eine Krankenkasse gemacht, die gut dastand und für ihre Versicherten da war – auch mit neuen ganzheitlichen Schwerpunkten. Da ging es zum Beispiel um die gesundheitliche Bedeutung von pflanzlicher Ernährung, aber auch um Psychoneuroimmunologie, also die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nerven-, Immun- und Hormonsystem. Das lief viele Jahre sehr gut. Dann kam Corona, und auf einmal war Vieles anders.

Multipolar: Was veränderte sich?

Schöfbeck: Die Corona-Zeit, oder besser: die Corona-Politik, hat unsere Kasse getroffen wie die meisten anderen Unternehmen auch. Das war oft ein Spagat. Uns wurden viele gesetzliche Zwänge auferlegt. Wir haben gleichwohl immer auch an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter appelliert – die sollten sich ein möglichst umfassendes Bild über alles machen können, was da geschieht. Wir haben ein Immunsystem, das 100.000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter sich hat. Unser Immunsystem hat uns immer geholfen. Ich war erstaunt, dass wir jetzt zum ersten Mal ein Virus haben sollen, bei dem nur noch eine Impfung die Menschen retten könnte. Da war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch – auch wegen der extrem kurzen Entwicklungszeit der neuartigen Impfstoffe, das hat es davor nie gegeben.

Multipolar: Warum kamen Sie auf die Idee, eine Datenauswertung zum Thema Impfnebenwirkungen mit Tom Lausen zu machen?

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