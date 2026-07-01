Die größte Depression aller Zeiten hat bereits begonnen | Gerald Celente

Gerald Celente, amerikanischer Trendforscher und Herausgeber des Trends Journal, spricht über Marktmanipulation, den Iran-Krieg, den Niedergang der USA, Deindustrialisierung, die Wut der Generation Z, die KI-Blase, die Schwäche des Dollars und das Risiko eines größeren Krieges. Er argumentiert, dass Amerika Frieden, Kartellgesetze, Handel, Kultur und eine neue Renaissance braucht, um eine tiefere Krise zu vermeiden.

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