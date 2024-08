Die Grüne Agenda der UN wird weltweite Hungersnöte verursachen

Quelle:

Das Recht auf Nahrung war einst die treibende Kraft der UN-Politik zur Verringerung des Hungers mit einem klaren Schwerpunkt auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wie das Recht auf Gesundheit ist auch das Recht auf Nahrung zunehmend zu einem Instrument des kulturellen Kolonialismus geworden – die Auferlegung einer engen Ideologie einer bestimmten westlichen Denkweise über die Bräuche und Rechte der „Völker“, die die UNO vertritt. In diesem Artikel wird erörtert, wie es dazu kam und auf welche Dogmen es sich stützt.

Die Food and Agriculture Organization (FAO), das landwirtschaftliche Pendant zur Weltgesundheitsorganisation (WHO), wurde 1945 als Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) mit dem Auftrag gegründet, „Ernährungssicherheit für alle zu erreichen“. Ihr Motto „Fiat panis“ (Es werde Brot) spiegelt diesen Auftrag wider. Sie hat ihren Hauptsitz in Rom, Italien, und zählt 195 Mitgliedstaaten, darunter die Europäische Union. Die FAO beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter, von denen 30 % in Rom tätig sind.

Von ihrem Zweijahreshaushalt 2022-23 in Höhe von 3,25 Milliarden US-Dollar stammen 31 % aus festgesetzten Beiträgen, die von den Mitgliedern gezahlt werden, der Rest ist freiwillig. (Vgl. FAO) Ein großer Teil der freiwilligen Beiträge stammt von westlichen Regierungen (USA, EU, Deutschland, Norwegen), Entwicklungsbanken (z. B. der Weltbankgruppe) und anderen weniger bekannten öffentlich und privat finanzierten Einrichtungen, die zur Unterstützung von Umweltkonventionen und -projekten gegründet wurden (einschließlich der Global Environment Facility, des Green Climate Fund und der Bill & Melinda Gates Foundation). Wie bei der WHO besteht der Großteil ihrer Arbeit darin, die Vorgaben ihrer Geldgeber umzusetzen.

Die FAO war maßgeblich an der Umsetzung der Grünen Revolution der 1960er und 1970er Jahre beteiligt, die mit einer Verdoppelung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion einherging und viele asiatische und lateinamerikanische Bevölkerungen aus der Nahrungsmittelunsicherheit befreite. Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, kontrollierter Bewässerung und Hybridsaatgut galt als großer Erfolg bei der Ausrottung des Hungers, obwohl dies zu einer Verschmutzung von Boden, Luft und Wassersystemen führte und die Entstehung neuer resistenter Schädlingsstämme begünstigte. Die FAO wurde von der 1971 gegründeten Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) unterstützt – einer öffentlich finanzierten Gruppe mit der Mission, Saatgutsorten und deren Genpools zu erhalten und zu verbessern. Auch private Wohltätigkeitsorganisationen wie die Rockefeller- und Ford-Stiftung leisteten Unterstützung.

Die Geschichte der FAO wurde von aufeinanderfolgenden Welternährungsgipfeln in den Jahren 1971, 1996, 2002, 2009 und 2021 geprägt. Beim zweiten Gipfeltreffen trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt verpflichteten sich zur „Verwirklichung der Ernährungssicherheit für alle und zu anhaltenden Bemühungen, den Hunger in allen Ländern auszurotten“ und erklärte „das Recht eines jeden auf angemessene Nahrung und das Grundrecht eines jeden, frei von Hunger zu sein“ (Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit).

Förderung des Rechts auf Nahrung

Das menschliche „Recht auf Nahrung“ war ein zentrales Anliegen der FAO-Politik. Dieses Recht hat zwei Komponenten: das Recht zu ausreichend Nahrungsmittel für die Ärmsten und Schwächsten und das Recht auf ausreichend Nahrung für die Glücklicheren. Die erste Komponente ist die Bekämpfung von Hunger und chronischer Ernährungsunsicherheit, die zweite sorgt für eine ausgewogene und angemessene Nährstoffaufnahme.

Das Recht auf Nahrung wurde in der nicht verbindlichen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 (UDHR, Artikel 25) und im verbindlichen Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 (ICESCR, Artikel 11) mit 171 Vertragsstaaten und 4 Unterzeichnern als grundlegendes Menschenrecht im internationalen Recht verankert. Es steht in engem Zusammenhang mit dem Recht auf Arbeit und dem Recht auf Wasser, die ebenfalls in denselben Texten verkündet werden. Von den Vertragsstaaten wird erwartet, dass sie die Grundrechte anerkennen, wobei die Wahrung der Menschenwürde im Mittelpunkt steht, und dass sie auf deren schrittweise Verwirklichung für ihre Bürger hinarbeiten (Artikel 21 UDHR, Artikel 2 ICESCR).

Artikel 25 (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UDHR)

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der sich und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen.…

Artikel 11 (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und politische Rechte, ICESCR)

1. Die Vertragsstaaten dieses Paktes erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie an, der ausreichende Nahrung, Bekleidung und Unterkunft einschließt, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten werden geeignete Schritte unternehmen, um die Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und erkennen dabei die wesentliche Bedeutung einer auf freiem Einverständnis beruhenden internationalen Zusammenarbeit an.

2. In Anerkennung des Grundrechts eines jeden, frei von Hunger zu sein, treffen die Vertragsstaaten dieses Paktes einzeln und in internationaler Zusammenarbeit die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich spezifischer Programme:

a) Verbesserung der Methoden zur Erzeugung, Erhaltung und Verteilung von Nahrungsmitteln durch die umfassende Nutzung technischer und wissenschaftlicher Kenntnisse, durch die Verbreitung von Kenntnissen über die Grundsätze der Ernährung und durch die Entwicklung oder Reform von Agrarsystemen in einer Weise, die eine möglichst effiziente Entwicklung und Nutzung der natürlichen Ressourcen ermöglicht,

b) Unter Berücksichtigung der Probleme sowohl der Nahrungsmittel importierenden als auch der Nahrungsmittel exportierenden Länder soll eine gerechte, dem Bedarf entsprechende Verteilung der weltweiten Nahrungsmittelvorräte sichergestellt werden.

Die FAO bewertet die schrittweise Umsetzung des Rechts auf Nahrung durch die jährlichen Berichte über den Stand der Ernährungssicherheit und Ernährung in der Welt (SOFI), die sie gemeinsam mit vier anderen UN-Einrichtungen – dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), dem Welternährungsprogramm (WFP) und der WHO – erstellt. Darüber hinaus hat das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) seit dem Jahr 2000 einen „Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung“ eingesetzt, der den Auftrag hat, (i) dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) einen Jahresbericht vorzulegen und (ii) Trends im Zusammenhang mit dem Recht auf Nahrung in bestimmten Ländern zu beobachten (Resolution 2000/10 der Menschenrechtskommission und Resolution A/HCR/RES/6/2).

Trotz des Bevölkerungswachstums hat sich der Zugang zu Nahrungsmitteln auf globaler Ebene bis 2020 deutlich verbessert. Auf dem Millenniums-Entwicklungsgipfel im Jahr 2000 hatten sich die Staats- und Regierungschefs das ehrgeizige Ziel gesetzt, „extreme Armut und Hunger zu beseitigen“, eines der insgesamt acht Ziele, die auf die Entwicklung der Wirtschaft und die Verbesserung akuter Gesundheitsprobleme in Ländern mit niedrigem Einkommen abzielen. (Vgl. UN)

Millenniums-Entwicklungsziele (2000)

Ziel 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers

Zielvorgabe 1A: Halbierung des Anteils der Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag leben müssen, zwischen 1990 und 2015

Zielvorgabe 1B: Erreichen einer menschenwürdigen Beschäftigung für Frauen, Männer und junge Menschen

Zielvorgabe 1C: Halbierung des Anteils der Menschen, die an Hunger leiden, zwischen 1990 und 2015

Die UN berichteten, dass das Ziel 1A, den Anteil der Menschen, die unter extremem Hunger leiden, im Vergleich zu den Statistiken von 1990 zu halbieren, erfolgreich erreicht wurde. Weltweit ging die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen um mehr als die Hälfte zurück, nämlich von 1,9 Milliarden im Jahr 1990 auf 836 Millionen im Jahr 2015, wobei die meisten Fortschritte seit dem Jahr 2000 zu verzeichnen waren.

Auf dieser Grundlage hat das UN-System 2015 eine neue Reihe von 18 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) in den Bereichen Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand, Umweltschutz und internationale Zusammenarbeit aufgestellt, die bis 2030 erreicht werden sollen. Insbesondere das Ziel 2 zur Beendigung des Hungers in der Welt („Null Hunger“) ist mit dem Ziel 1 zur „Beendigung der Armut in all ihren Formen überall“ gekoppelt.

Diese Ziele erschienen höchst utopisch, da sie Faktoren wie Kriege, Bevölkerungswachstum und die Komplexität der menschlichen Gesellschaften und ihrer Organisationen nicht berücksichtigten. Sie spiegelten jedoch die damalige globale Denkweise wider, dass die Welt ein noch nie dagewesenes, stetiges Wirtschaftswachstum und eine landwirtschaftliche Produktion anstrebte, die die Lebensbedingungen der Ärmsten verbessern würde.

Ziele für nachhaltige Entwicklung (2015)

2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und den Zugang aller Menschen, insbesondere der Armen und der Menschen in prekären Situationen, einschließlich der Kleinkinder, zu sicherer, nahrhafter und ausreichender Nahrung das ganze Jahr über gewährleisten.

2.2 Bis 2030 alle Formen der Unterernährung beenden, einschließlich der Erreichung der international vereinbarten Ziele in Bezug auf die Unterentwicklung und Auszehrung von Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und die Ernährungsbedürfnisse von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen berücksichtigen.

Im Jahr 2019 berichtete die FAO, dass 820 Millionen Menschen an Hunger litten (nur 16 Millionen weniger als 2015) und fast 2 Milliarden Menschen von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen waren, und prognostizierte, dass das SDG2 bei den derzeitigen Fortschritten nicht erreicht werden kann. Die am stärksten betroffenen Gebiete waren Afrika südlich der Sahara, Lateinamerika und Westasien.

Unterdrückung des Rechts auf Nahrung durch Covid-19 Notmaßnahmen

Im März 2020 wurden „den Völkern der UN“ zwei Jahre lang wiederholt Wellen von Einschränkungen und Einkommensunterbrechungen (Lockdowns) auferlegt. Während das UN-Personal als Teil der Laptop-Klasse weiterhin von zu Hause aus arbeiten konnte, verloren Hunderte von Millionen der Ärmsten und Schwächsten ihr karges Einkommen und wurden in extreme Armut und Hunger getrieben. (Vgl. Business Insider) Die Lockdowns wurden von den jeweiligen Regierungen auf der Grundlage schlechter Ratschläge aus dem gesamten UN-System beschlossen. Am 26. März stellte Generalsekretär Antonio Guterres seinen Drei-Stufen-Plan vor: Unterdrückung des Virus, bis ein Impfstoff verfügbar ist, Minimierung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und Zusammenarbeit bei der Umsetzung der SDGs. (Vgl. UN)

UNSGs Bemerkungen beim virtuellen G-20-Gipfel zur Covid-19-Pandemie

Wir befinden uns im Krieg mit einem Virus – und gewinnen ihn nicht…

Dieser Krieg braucht einen Kriegsplan, um ihn zu führen…

Gestatten Sie mir, drei kritische Bereiche für ein konzertiertes Vorgehen der G-20 hervorzuheben...

Erstens, die Übertragung von COVID-19 so schnell wie möglich einzudämmen.

Das muss unsere gemeinsame Strategie sein.

Es bedarf eines koordinierten Reaktionsmechanismus der G-20 unter Leitung der WHO.

Alle Länder müssen in der Lage sein, systematische Tests, Nachverfolgungen, Quarantänen und Behandlungen mit Bewegungs- und Kontaktbeschränkungen zu kombinieren – mit dem Ziel, die Übertragung des Virus einzudämmen.

Und sie müssen die Exit-Strategie koordinieren, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, bis ein Impfstoff verfügbar ist.…

Zweitens müssen wir zusammenarbeiten, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren…

Drittens müssen wir jetzt zusammenarbeiten, um die Voraussetzungen für eine Erholung zu schaffen, die den Aufbau einer nachhaltigeren, inklusiveren und gerechteren Wirtschaft vorantreibt, geleitet von unserem gemeinsamen Versprechen – der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Es war bemerkenswert naiv oder gefühllos zu behaupten, dass die menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-Reaktion auf Hunderte von Millionen der Ärmsten und Schwächsten zu minimieren seien. Natürlich gehörten die Befürworter des Projekts nicht zu den Leidtragenden. Es wurde beschlossen, die Bevölkerung zu verarmen und in den Abgrund zu reißen, aber öffentlich zu behaupten, dass die Entwicklungsziele noch erreicht werden könnten. Die Lockdowns standen im Widerspruch zu den Empfehlungen der WHO für eine Influenzapandemie im Jahr 2019 („Nicht-pharmazeutische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens zur Minderung des Risikos und der Auswirkungen von Influenzaepidemien und -pandemien“; 2019).

Nur wenige Monate vor März 2020 hatte die WHO erklärt, dass im Falle einer Pandemie Maßnahmen wie die Rückverfolgung von Kontakten, Quarantäne von exponierten Personen, Ein- und Ausreisekontrollen und Grenzschließungen „unter keinen Umständen empfohlen“ würden:

Maßnahmen zur sozialen Distanzierung (z. B. Ermittlung von Kontakten, Isolierung, Quarantäne, Maßnahmen und Schließung von Schulen und Arbeitsplätzen, Vermeidung von Menschenansammlungen) können jedoch sehr störend sein, und die Kosten dieser Maßnahmen müssen gegen ihre potenziellen Auswirkungen abgewogen werden…

Grenzschließungen können von kleinen Inselstaaten nur bei schweren Pandemien und Epidemien in Betracht gezogen werden, müssen aber gegen die potenziell schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen abgewogen werden.

Man kann sich fragen, ob die UNO jemals ernsthaft die sozialen, wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Kosten der von Guterres vorangetriebenen Maßnahmen gegen den erwarteten Nutzen abgewogen hat. Die Länder wurden ermutigt, Maßnahmen wie die Schließung von Arbeitsplätzen und Schulen zu ergreifen, die die künftige Armut der nächsten Generation verfestigen würden.

Wie vorhersehbar war, schätzte der SOFI-Bericht über Ernährungssicherheit und Ernährung für 2020 mindestens 10 % mehr hungernde Menschen:

Die COVID-19-Pandemie breitete sich weltweit aus und stellte eindeutig eine ernsthafte Bedrohung für die Ernährungssicherheit dar. Vorläufige Schätzungen auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren globalen Wirtschaftsprognosen deuten darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie die Gesamtzahl der unterernährten Menschen in der Welt um 83 bis 132 Millionen erhöhen könnte…

Es handelt sich um Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften ohne oder mit nur geringem Polster, die aufgrund der Panik, die durch ein Virus ausgelöst wurde, das vor allem ältere Menschen in den westlichen Ländern bedroht, plötzlich Arbeitsplätze und Einkommen verloren haben, insbesondere in der informellen oder saisonalen Wirtschaft.

Während des Jahres 2020 veröffentlichten die WHO, die IAO und die FAO regelmäßig gemeinsame Pressemitteilungen, (vgl. WHO) in denen sie jedoch unaufrichtigerweise die wirtschaftlichen Verheerungen der Pandemie zuschrieben, ohne die Reaktion zu hinterfragen. Dieses Narrativ wurde systematisch im gesamten UN-System verbreitet, mit der seltenen Ausnahme der IAO, die wahrscheinlich die mutigste Einrichtung von allen war und einmal direkt auf die Lockdown-Maßnahmen als Ursache für die massiven Arbeitsplatzverluste hinwies:

Infolge der durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise haben fast 1,6 Milliarden Beschäftigte in der informellen Wirtschaft (die am stärksten gefährdeten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt) – bei einer weltweiten Gesamtzahl von zwei Milliarden und einer globalen Erwerbsbevölkerung von 3,3 Milliarden – massive Einbußen bei ihren Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, erlitten. Dies ist auf Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen und/oder darauf, dass sie in den am stärksten betroffenen Sektoren arbeiten.

Angesichts der Schätzung der IAO kann man davon ausgehen, dass die Zahl der in den Hunger getriebenen Menschen durchaus höher ist als offiziell geschätzt. Hinzu kommt die Zahl derjenigen, die auch den Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und besseren Unterkünften verloren haben.

Das Merkwürdigste an dieser ganzen Episode ist das mangelnde Interesse der Medien, der UN und der großen Geber. Während frühere Hungersnöte eine breite und spezifische Anteilnahme und Reaktion hervorriefen, wurde die Covid-Hungersnot, vielleicht weil sie im Wesentlichen von westlichen und globalen Institutionen gesteuert wurde und eher diffus war, weitgehend unter den Teppich gekehrt. Dies könnte eine Frage der finanziellen Rentabilität sein. Es wurden massiv Mittel für Initiativen zum Kauf, zur Spende und zur Entsorgung von Covid-Impfstoffen und zur Unterstützung von Institutionen bereitgestellt, die den „Pandemie-Express“ vorantreiben.

Empfohlene und genehmigte Lebensmittel auf der Grundlage der Klima-Agenda

Die FAO und die WHO arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Ernährungsrichtlinien, um „die gegenwärtigen Ernährungspraktiken und die vorherrschenden ernährungsbedingten Probleme der öffentlichen Gesundheit zu verbessern“. Sie erkannten einst, dass die Zusammenhänge zwischen Nahrungsbestandteilen, Krankheit und Gesundheit nur unzureichend verstanden wurden, und vereinbarten, gemeinsame Forschung zu betreiben. Auch die kulturelle Komponente der Ernährung wurde hervorgehoben. Schließlich basierten die menschlichen Gesellschaften auf einem Jäger- und Sammlermodell, das sich stark auf Wildfleisch (Fett, Eiweiß und Vitamine) stützte, und führten dann schrittweise Milchprodukte und Getreide ein, je nach günstigen klimatischen und geografischen Bedingungen.

Ihre Partnerschaft führte zur gemeinsamen Förderung einer „nachhaltig gesunden Ernährung“, die den Konsens der einzelnen Ansätze der „gesunden Ernährung“ der WHO und der „nachhaltigen Ernährung“ der FAO darstellt. Wie der Wortlaut bereits andeutet, sind diese Leitlinien durch Nachhaltigkeit motiviert, die als Reduzierung der CO2-Emissionen aus der Lebensmittelproduktion definiert ist. Fleisch, Fett, Milchprodukte und Fisch sind nun die erklärten Feinde und sollten in ihrem täglichen Verzehr eingeschränkt werden, wobei die Proteinzufuhr vorwiegend aus Pflanzen und Nüssen erfolgen soll.

Die WHO behauptet, dass ihre gesunde Ernährung „zum Schutz vor allen Formen der Mangelernährung sowie vor nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten, Schlaganfall und Krebs beiträgt“. Allerdings fördert sie dann etwas unpassend Kohlenhydrate gegenüber fleischbasiertem Eiweiß.

Die folgende Diät wurde im FAO-WHO-Bericht „Sustainable Healthy Diets“ von 2019 für Erwachsene und Kleinkinder empfohlen: Guiding Principles“-Bericht empfohlen:

Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte (z. B. Linsen und Bohnen), Nüsse und Vollkornprodukte (z. B. unverarbeiteter Mais, Hirse, Hafer, Weizen und brauner Reis);

Mindestens 400 g (d. h. fünf Portionen) Obst und Gemüse pro Tag, ausgenommen Kartoffeln, Süßkartoffeln, Maniok und andere stärkehaltige Wurzeln.

Weniger als 10 % der Gesamtenergiezufuhr aus freien Zuckern.

Weniger als 30 % der Gesamtenergiezufuhr aus Fetten. Ungesättigte Fette (enthalten in Fisch, Avocado, Nüssen, Sonnenblumen-, Soja-, Raps- und Olivenöl) sind gesättigten Fetten (enthalten in fettem Fleisch, Butter, Palm- und Kokosnussöl, Sahne, Käse, Ghee und Schmalz) und Transfetten aller Art vorzuziehen, einschließlich industriell hergestellter Transfette (die in gebackenen und frittierten Lebensmitteln sowie in vorverpackten Snacks und Lebensmitteln wie Tiefkühlpizza, Kuchen, Keksen, Keksen, Waffeln, Speiseölen und Brotaufstrichen enthalten sind) und Wiederkäuer-Transfette (die in Fleisch und Milchprodukten von Wiederkäuern wie Kühen, Schafen, Ziegen und Kamelen enthalten sind).

Weniger als 5 g Salz (entspricht etwa einem Teelöffel) pro Tag. Das Salz sollte jodiert sein.

Es wurden nur wenige Belege für die gesundheitlichen Auswirkungen der Leitlinien vorgelegt, (vgl. FAO und WHO) um die Behauptungen des Berichts zu untermauern, wonach i) rotes Fleisch mit erhöhtem Krebsaufkommen in Verbindung gebracht wird, ii) Lebensmittel tierischen Ursprungs (Milchprodukte, Eier und Fleisch) für 35 % der Belastung durch lebensmittelbedingte Krankheiten verantwortlich sind und iii) die gesundheitlichen Vorteile der mediterranen Diät und der neuen nordischen Diät, für die der Bericht wirbt, (vgl. WHO) beide auf pflanzlicher Basis und mit geringen bis mäßigen Mengen an Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Obwohl diese Diäten neu sind, versichern die FAO und die WHO, dass „die Einhaltung beider Diäten im Vergleich zu anderen gesunden, fleischhaltigen Diäten mit geringeren Umweltbelastungen und -auswirkungen verbunden ist“.

Die Schwesterorganisationen definieren nachhaltige gesunde Ernährung als „Ernährungsmuster, die alle Dimensionen der Gesundheit und des Wohlbefindens des Einzelnen fördern, die geringe Umweltbelastungen und -auswirkungen haben, die zugänglich, erschwinglich, sicher und gerecht sind und die kulturell akzeptabel sind“. Das Paradoxe an dieser Definition ist überragend.

Erstens ist die Auferlegung einer Diät ein Zwang zur kulturellen Akzeptanz und kann, wenn sie die Ideologie einer externen Gruppe widerspiegelt, zu Recht als kultureller Kolonialismus betrachtet werden. Die Ernährung ist das Produkt einer Kultur, die auf jahrhundertelanger oder sogar jahrtausendelanger Erfahrung mit der Verfügbarkeit, Herstellung, Verarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln beruht. Das Recht auf angemessene Ernährung beinhaltet nicht nur die ausreichende Menge an Lebensmitteln für den Einzelnen und seine Familie, sondern auch deren Qualität und Angemessenheit. An Beispielen mangelt es nicht. Die Franzosen genießen immer noch ihre Stopfleber, trotz Einfuhrbeschränkung, Verbot und einer internationalen Kampagne gegen sie. (Vgl. AnimalEquality) Sie essen auch Pferdefleisch, was ihre britischen Nachbarn schockiert.

Hundefleisch, ebenfalls ein Opfer negativer Kampagnen, wird in mehreren asiatischen Ländern geschätzt. Sich in diesen Fällen auf ein moralisches Urteil zu berufen, kann als neokoloniales Verhalten angesehen werden, und Legebatterien für Hühner und Schweine schneiden nicht besser ab als zwangsgefütterte Gänse oder die angeblich grausame Behandlung von Tieren, die in vielen modernen Gesellschaften als die besten Freunde des Menschen gelten. Ein ähnliches, aber noch missbräuchlicheres Thema ist die Forderung westlicher Menschen, die durch die Nutzung fossiler Brennstoffe reich geworden sind, an ärmere Menschen, ihre traditionelle Ernährung zu ändern. Wenn der kulturelle Aspekt der Ernährung unbestreitbar ist, dann sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker, einschließlich der kulturellen Entwicklung, respektiert werden.

Artikel 1.1 (ICESR)

Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund dieses Rechts können sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei verfolgen.

Zweitens wurde bei der Verabschiedung der Verträge von 1948 und 1966 das Recht auf Nahrung nicht mit der „Umweltbelastung und -auswirkung“ verknüpft. Artikel 11.2 des verbindlichen ICESR (oben zitiert) bezieht sich auf die Verpflichtung der Staaten, Agrarreformen und Technologien zur bestmöglichen Nutzung der natürlichen Ressourcen (d.h. Land, Wasser, Düngemittel) für eine optimale Nahrungsmittelproduktion durchzuführen. Die Landwirtschaft verbraucht zweifellos Land und Wasser und verursacht eine gewisse Verschmutzung und Abholzung der Wälder. Die Bewältigung ihrer Auswirkungen ist kompliziert und erfordert einen lokalen Kontext. Nationale Regierungen und lokale Gemeinschaften sind besser in der Lage, solche Entscheidungen mit wissenschaftlich fundierter Beratung und neutraler (unpolitischer) Unterstützung durch externe Agenturen zu treffen, wie dies von der UNO erwartet werden sollte.

Die Aufgabe des Managements ist mit der aufkommenden Klima-Agenda der UNO immer komplizierter geworden. Nach der ersten UN-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm wuchs die grüne Agenda langsam heran und stellte die grüne Revolution in den Schatten. Die erste Weltklimakonferenz fand 1979 statt und führte 1992 zur Verabschiedung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) (zusammen mit der nicht verbindlichen Erklärung zur Umwelt). In dieser Konvention wurde ohne Offenheit für weitere Diskussionen festgestellt, dass menschliche Aktivitäten, die Treibhausgase erzeugen, im Gegensatz zu ähnlichen früheren Perioden die Hauptursache für die Klimaerwärmung sind:

UNFCCC, Präambel

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens…

Besorgt darüber, daß menschliche Tätigkeiten die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre beträchtlich erhöht haben, daß diese Erhöhung den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt und daß dies im Durchschnitt zu einer zusätzlichen Erwärmung der Erdoberfläche und der Atmosphäre führen wird und sich nachteilig auf die natürlichen Ökosysteme und die Menschheit auswirken kann …

Mit dem Ziel der UNO, die Treibhausgasemissionen auf dem vorindustriellen Niveau zu halten, sind die Regierungen nun verpflichtet, die nationalen Emissionen beizubehalten oder zu reduzieren. Übertragen auf die Landwirtschaft im Kontext eines konstanten Bevölkerungswachstums wird dies unweigerlich zu einer Verringerung der Lebensmittelvielfalt, -produktion und -verfügbarkeit führen, wovon vor allem traditionelle Ernährungskulturen mit Schwerpunkt auf natürlichem Fleisch und Milchprodukten betroffen sind.

Wenn die Klimaagenda wichtiger ist als das Recht auf Nahrung von „Wir, die Völker“

Im Entwurf des Zukunftspakts (Revision 2), der im September in New York von den Staats- und Regierungschefs der Welt verabschiedet werden soll, bekennt sich die UNO nach wie vor zur Beseitigung der extremen Armut; allerdings wird dieses Ziel an die Bedingung geknüpft, „die globalen CO2-Emissionen zu verringern, um den Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu halten“ (Absatz 9). Die Verfasser scheinen nicht zu verstehen, dass die Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe zweifellos zu einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion führt und Milliarden von Menschen daran hindert, ihren wirtschaftlichen Wohlstand zu verbessern.

Infolgedessen scheinen die geplanten Aktionen 3 und 9 des Dokuments die Länder stark in Richtung „nachhaltige Agrarnahrungsmittelsysteme“ und die Menschen in Richtung einer nachhaltigen, gesunden Ernährung als Bestandteil „nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster“ zu drängen.

Pakt für die Zukunft (Revision 2)

Aktion 3. Wir werden den Hunger beenden und die Ernährungsunsicherheit beseitigen.

(c) Gerechte, widerstandsfähige und nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme fördern, damit alle Menschen Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln haben.

Aktion 9. Wir werden unsere Ambitionen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärken.

(c) Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster, einschließlich nachhaltiger Lebensstile, und Konzepte der Kreislaufwirtschaft als Weg zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern sowie Initiativen zur Abfallvermeidung.

In den letzten Jahrzehnten wurde das Recht auf Nahrung zweimal von den Vereinten Nationen selbst geopfert, zum einen durch die grüne Agenda und zum anderen durch Lockdown-Maßnahmen, die von den Vereinten Nationen gegen ein Virus unterstützt wurden, von dem vor allem die reichen Länder betroffen sind, in denen die Klimaagenda angesiedelt ist (und ironischerweise dort, wo die Menschen die höchsten Energiemengen verbrauchen). Heute geht es vor allem um das Recht auf bestimmte zugelassene Lebensmittel im Namen zentralisierter und unanfechtbarer Entscheidungen über die Gesundheit der Menschen und das Klima der Erde. Veganismus und Vegetarismus werden gefördert, während reiche Einzelpersonen und der UNO nahestehende Finanzinstitute Ackerland aufkaufen. Die Absicht, Fleisch und Milchprodukte erschwinglich zu machen und gleichzeitig in veganes Fleisch und vegane Getränke zu investieren, mag als Verschwörungstheorie angesehen werden (technisch gesehen ist sie das auch). Für die Befürworter der Klimaagenda wäre eine solche Politik jedoch sinnvoll.

In diesem Bestreben versäumen es die FAO und die WHO, den hohen Nährwert von tierischem Fett, Fleisch und Milchprodukten hervorzuheben. Sie ignorieren und missachten auch die grundlegenden Rechte und Entscheidungen des Einzelnen und der Gemeinschaften. Sie scheinen die Menschen zu zwingen, sich mit von der UNO genehmigten Lebensmitteln zu ernähren. Die Geschichte der zentralisierten Kontrolle und Einmischung in die Lebensmittelversorgung ist, wie uns die sowjetische und chinesische Erfahrung lehrt, eine sehr schlechte. (Vgl. BMJ) Fiat fames (Lasst uns hungern) für „Wir, die Völker“?

Quelle: Technocracy News

(Visited 13 times, 13 visits today)