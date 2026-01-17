Die GLS Bank, Debanking und Free21

Von Tobias Augenbraun (free21)

Um es vorweg zu nehmen: Free21 wechselt die Bank.

Die GLS Bank, laut Eigendarstellung eine sozial-ökologische Bank, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Nun hat sich die Bank zur Speerspitze der Kontokündiger für linke Gruppierungen, Parteien, Verlage, Journalisten und Einzelpersonen aus jedem politischem Spektrum entwickelt.

Auch wenn die GLS Bank nur eine von vielen Banken ist, die zurzeit Konten kündigt, ist sie doch die Bank, die die meisten Konten gekündigt hat. Es ist ein Zeichen der gerade angebrochenen autoritären Zeit. Die Menschen sollen Angst vor Kontokündigungen, Sanktionen oder anderen repressiven Maßnahmen haben, damit sie sich konform verhalten.

Jede Abweichung von der Meinung der Herrschenden wird mit Debanking, EU-Sanktionen oder Hausdurchsuchungen versehen, die einem das Leben so schwer wie möglich machen sollen. In einem Land, in dem man zwar nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden ist, wird Dissens als Verrat und Störung der öffentlichen Ordnung betrachtet. Oder man wird gleich zu einem Destabilisierer „unserer Demokratie“, sprich zum Staatsfeind.

In diesem Sinne scheinen alle Maßnahmen gerechtfertigt. Der Feind steht im Inneren. Und der Feind ist bekanntlich das absolut Böse gegen den jedes Mittel Recht ist.

Die Message ist klar: Still sein ist sicherer als den Mund aufzumachen.

Aufgrund des massiven Drucks der GLS-Kunden, sah sich die Bank zu einem öffentlichen Statement gezwungen, in der sie eigentlich nichts erklärt. Die GLS Bank erläutert:

„Als Bank erleben wir in den vergangenen Jahren eine fortlaufende Verschärfung der regulatorischen Anforderungen seitens der BaFin.

Banken sind dazu verpflichtet, Kontobewegungen zu prüfen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Das gehört zum Tagesgeschäft. Das sind regulatorisch vorgegebene Prozesse für jede Bank.“

Dissident? Dann müssen Sie wohl Terrorist sein. Anders wären Ihre Gedanken einfach nicht zu erklären.

Es passt in die neue autoritäre Zeit, in der unsere Gedanken Ziel kognitiver Kriegsführung sind. Es zeigt uns aber auch, wie viel Angst die Herrschenden vor unseren Gedanken haben und mit was für einem Aufwand diese manipuliert werden. Wenn doch etwas durch die medialen Filter schlüpft und Reichweite erlangt, wird es zertreten wie eine lästige Fliege.

Liste der Kontokündigungen

Die Gewerkschaft FAU organisiert Widerstand der Betroffenen innerhalb der GLS Bank. Wir übernehmen hier eine (nicht vollständige) Liste über Kontokündigungen von der FAU, ohne Änderungen daran vorzunehmen:

Übersicht der Fälle bei linke/anarchistische Organisationen und Einzelpersonen

Jüngster Fall oben

Übersicht der Fälle bei “Delegitimierern des Staates” und alternativen Medien Orgas und Einzelpersonen

(auch neue rechte und politisch wilde Stoßrichtungen)

Betroffene Organisation Bank Wann Anmerkungen Aya Velázquez GLS Bank November 2025 Flavio von Witzleben Sparkasse 7.1.2026 x.com Israel heute Deutsche Bank 1. Juli 2025 israelheute.com Auf1 MBH-Bank 1. Mai 2025 profil.at Elsa Mittmannsgruber MBH-Bank Mai 2025 youtube.com Fassadenkratzer Sparkasse Pforzheim-Calw 26. August 2024 multipolar-magazin.de Manova GLS Bank März 2024 manova.news Apolut Volksbank Pirna Februar 2024 multipolar-magazin.de Die Krähe Bank99 11. Januar 2024 – – Steiermärkische Sparkasse 12.12.2024 freilich-magazin.com Report24 Bank Revolut 21. Juli 2023 2021 bereits Kündigung bei einer deutschen Bank EingeschenktTV Solaris-Bank 18. August 2023 eingeschenkt.tv Hadmut Danisch Deutschen Bank 5. April 2023 danisch.de NordmeerTV Bank Solaris 2023 – Boris Reitschuster Bankhaus Bauer und PayPal 2022 reitschuster.de KenFM GLS Bank Frühjahr 2021 – Michael Ballweg Volksbank am Württemberg Mai 2022 – Markus Haintz Comdirect 2020 – Markus Haintz DKB 2021 – Markus Haintz GLS Bank 2022 – Alexander Bittner DKB – Soldat der die Corona Impfung verweigert hat

Übersicht der Fälle bei Neurechten und 💩AfD (nur ein kleiner Ausschnitt) Orgas und Einzelpersonen

Betroffene Organisation Bank Wann Anmerkungen Kontrafunk Volksbank Pirna 30. Januar 2025 x.com Compact Mittelbrandenburgische Sparkasse März 2024 Das insgesamt sechste Konto von Compact, das gekündigt wurde, archive.is Heimatkuriers N26 Anfang 2024 – Gunnar Kaiser Commerzbank und Fidor-Bank 2022 x.com Martin Sellner 94 Konten – – Björn Höcke – – – AfD NRW Landesverband, Landtagsfraktion und Düsseldorfer Stadtratsfraktion Volksbank Düsseldorf-Neuss 31. März 2025 – Institut für Staatspolitik – – – Götz Kubitscheck – – –

Free21 wechselt erneut die Bank

Wir haben unsere eigenen Erfahrungen mit der GLS Bank machen dürfen. Sie haben uns zwar nicht gekündigt, aber das Free21-Geschäftskonto ist nur beschränkt nutzbar und hat nicht alle notwendigen Werkzeuge. Die Gewährung wurden abgelehnt, obwohl sowohl Free21Abo als auch der herausgebende Verein dort ihre Konten hatten. Nun sind wir gezwungen die Bank erneut zu wechseln.

Info an die Abonnennten:

Vor kurzem teilten wir Ihnen eine neue Bankverbindung zur GLS Bank mit. Wir bitten Sie deshalb nur ungern, die Bankdaten erneut zu ändern.

Alle bereits eingegangenen Vorauszahlungen für das Aktiv-Abo auf das GLS Konto bleiben natürlich gültig. Bitte ändern Sie die Kontoverbindung erneut für die Vorkasse-Zahlung und ihre Daueraufträge bis zum 01.03.26 auf das unten angegebene Konto. Alle anderen brauchen nichts weiter zu tun. Lastschriften werden nun von diesem Konto eingezogen:

Sparkasse Gießen

Kontoinhaber: Tobias Augenbraun Free21 IBAN: DE27 5135 0025 0205 1022 63 BIC: SKGIDE5FXXX

Free21, CC BY-NC-ND 4.0

(Visited 15 times, 15 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …