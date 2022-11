Die globale Wirtschafts- und Sozialkrise ist ein „Verbrechen ungeahnten Ausmaßes“

Der Mensch als eigenverantwortliches Wesen darf niemandem die Macht abgeben!

von Dr. Rudolf Hänsel (globalresearch)

***

Jüngste Veröffentlichungen zur globalen Krise haben mich veranlasst, einen Appell zu wiederholen, der bereits vor anderthalb Jahren an Mitbürger gerichtet wurde: „Sag NEIN zu den neuen Diktatoren und ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit!“ Diese haben bereits begonnen, die Menschheit mit ihren Corona-Notmaßnahmen und Killer-Impfstoffen „auszudünnen“ und in ein soziales und wirtschaftliches Chaos zu stürzen (1).

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang zum einen das neue PDF-eBook von Michel Chossudovsky : „The Worldwide Corona Crisis, Global Coup d’état against Humanity“ (2) und zum anderen ein Interview des österreichischen Autors und Politiker Gerald Grosz über das Versagen von Regierungen als „Verbrechen ungeahnten Ausmaßes“ (3).

Aber nicht nur regierende Politiker, die von skrupellosen und finanzstarken Hintermännern „versorgt“ werden, scheitern kläglich: Auch wir Bürger scheitern, weil wir durch unsere traditionelle Erziehung durch Staat und Kirche so manipuliert sind, dass wir zu allem fähig sind, außer NEIN zu sagen. Dadurch fallen wir immer wieder auf die Verlockungen vermeintlicher Obrigkeiten herein und marschieren mit – wie einst unter Hitler.

Die weltpolitische Situation ist verwirrend und besorgniserregender geworden

Wenn ich über die gegenwärtige weltpolitische Situation nachdenke, wird Michel Chossudovskys vor einem Vierteljahrhundert erschienenes Buch Die Globalisierung der Armut „GLOBAL BRUTAL. Unleashed World Trade, Poverty, War“ (deutsche Ausgabe) fällt mir ein (4):

„Die Menschheit ist nach der Ära des Kalten Krieges in eine wirtschaftliche und soziale Krise gestürzt, die von einer beispiellosen schnellen Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung geprägt ist. Ganze Volkswirtschaften brechen zusammen, die Arbeitslosigkeit grassiert. (…). Die Neue Weltordnung ernährt sich von menschlicher Armut und der Zerstörung der natürlichen Umwelt. Sie schafft soziale Apartheid, schürt Rassismus und ethnische Kämpfe (…) und stürzt Länder oft in zerstörerische Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen.“ (…).

Diese globale Krise ist verheerender als die Große Depression der 1930er Jahre. Sie hat weitreichende geopolitische Implikationen. Begleitet werden die wirtschaftlichen Verwerfungen von regionalen Kriegen, dem Zerfall von Nationalstaaten und teilweise der Zerstörung ganzer Länder. Es ist mit Abstand die schwerste Wirtschaftskrise der modernen Geschichte.“ (5)

Treffen diese Buchauszüge nicht auf die aktuelle weltpolitische Lage zu? Was fehlt, ist die Gefahr eines atomaren Weltkriegs.

In einem Vorwort zur deutschen Ausgabe des Buches schrieb Noam Chomsky :

„Nichts an diesen Entwicklungen ist unvermeidlich. Die Erkenntnisse, die Chossudovskys Forschung liefert, sind ein bedeutender Schritt in Richtung des engagierten Kampfes, der erforderlich sein wird, um diese Entwicklungen umzukehren.“ (6)

Aber haben sich die beschriebenen Entwicklungen umgekehrt?

Solange der Mensch sich nicht als eigenverantwortliches Wesen erkannt hat, sondern die Lösung der drängenden Probleme der Menschheit an Politiker delegiert, wird sich die Welt nicht ändern.

Delegieren Sie die Lösung der Probleme der Menschheit nicht an Politiker

Regierungen kann man nicht trauen, weder heute noch in der Zukunft. Besonders in den letzten Jahren wurden viele schwache, ignorante und korrupte Aspiranten zu maßgeblichen politischen Ämtern in der westlichen Welt erhoben, in dem Wissen, dass sie eines Tages politische Verbrechen segnen und absegnen werden, die von den bekannten „Weltverschwörern“ wie Klaus ausgeheckt wurden Schwab (WEF) und andere.

Schon im letzten Jahrhundert schrieb der russische Schriftsteller Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi (1812-1910) in seinen politischen Pamphleten, dass dies kein Zufall sei:

„Man könnte immer noch die Unterordnung eines ganzen Volkes unter wenige Leute rechtfertigen, wenn die Regierenden die besten Leute wären; aber das ist nicht der Fall, war nie der Fall und kann nie der Fall sein. Oft regieren die schlimmsten, unbedeutendsten, grausamsten, unmoralischsten und vor allem die verlogensten Menschen. Und dass dem so ist, ist kein Zufall.“ (7)

Viele Erwachsene blicken wie Kinder zu diesen Herrschern auf – und das hat Folgen: Der Glaube an Autorität führt unweigerlich zu Autoritätsgehorsam, was meist den Reflex des absoluten spirituellen Gehorsams und eine Lähmung des Geistes auslöst. Erwachsene können dann nicht mehr selbstständig denken und rational urteilen. Deshalb geben sie Entscheidungsgewalt an Berufspolitiker ab.

Der Mensch als eigenverantwortliches Wesen darf niemandem die Macht abgeben!

Ignorante Menschen sind so träge, dass sie sich lieber von vermeintlichen Autoritäten leiten lassen als von ihrer Erfahrung und Vernunft. Das hat der französische Aufklärer Paul-Henry Thiry d’Holbach bereits vor 250 Jahren in seinem Buch „System of Nature“ (8) geschrieben.

Da Geschichte ein Werk von Menschen ist, müssen Menschen verändert werden, wenn man die Welt verändern will. Sie müssen erkennen, dass sie autonome Wesen sind, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können und die Macht nicht an andere abgeben dürfen. Wenn diese Menschen sich zum Beispiel dem Problem des Krieges nähern, können sie unterscheiden: Welche Menschen führen Krieg? Sind es nur die anderen, die Herrschenden – oder sind wir selbst auch ein Teil davon?

Die wissenschaftliche Psychologie ist das geeignete Instrument für diese Selbsterkenntnis. Sie ist eine Wissenschaft über den Menschen, über die menschliche Natur: wie er wird, wie er aufwächst, welche Erfahrungen und Erkenntnisse er erwirbt, wie er sich im Leben zurechtfindet. Seine Erfahrungen werden ihm vor allem von seinen Eltern und Lehrern vermittelt. Er ist dann das Produkt seiner Erfahrungen und Eindrücke in der Kindheit.

Bereits in den ersten Lebensjahren – im Alter von fünf bis sechs Jahren – hat das Kind einen Kompass. Dann weiß es, wie es sich zu verhalten hat. Es hat auch eine Meinung über das andere Kind und über Vater, Mutter und Geschwister. Es hat bereits seinen Charakter und kennt seine Stellung in der Welt.

Aufklärung und Bildung sind die wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen Krieg und alle anderen menschenverachtenden und freiheitsraubenden „Befehle“ der korrupten Obrigkeit. Die autoritäre Erziehung der Vergangenheit hat einen Menschentyp geschaffen, der nur die Kategorien „Herrschen“ und „Dienen“ kannte. Kein Wunder, dass diese Art von Mensch weder soziale Probleme lösen noch Kriege beseitigen konnte. Religiöse und soziale Ideologien sowie Privilegien im gesellschaftlichen Leben hindern die Menschen daran, die Einheit der Menschheit zu verstehen. So werden Bedenken gesät bei denen, die darauf angewiesen wären, um sich ein erträgliches Dasein auf dieser Erde zu sichern.

Heute wissen wir, dass nur psychologische Erziehungsmethoden – Verzicht auf unangemessene Autorität und Gewaltanwendung sowie ein Verständnis für die Seele des Kindes – Menschen entwickeln können, die immun gegen die Verstrickungen des Machtwahns sind und keine Unterjochungsmentalität mehr besitzen.

Wann sich das Gewissen der Menschheit, dessen Mahnruf durch die Jahrhunderte geht, endlich Gehör verschaffen wird, ist noch nicht absehbar. Da aber die Existenz der Menschheit in weit größerem Maße als bisher von der gesamtmenschlichen Solidarität der Menschen abhängt, sollten wir bei der Ergreifung entsprechender psychologischer Maßnahmen nichts unversucht lassen.

*

Dr. Rudolf Lothar Hänsel ist promovierter Pädagoge (Dr. paed.) und Diplom-Psychologe (Dipl.-Psych.). Er war viele Jahrzehnte als Lehrer (Ren. Schulleiter) und als Psychotherapeut im Ruhestand in eigener Praxis tätig. In seinen Büchern und pädagogisch-psychologischen Artikeln fordert er eine bewusste ethisch-moralische Werteerziehung sowie eine Erziehung zu Gemeinsinn und Frieden. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Anmerkungen

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

