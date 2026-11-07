Die Gewinnerin heißt «Miss Framing»

Zu den Empfängern des diesjährigen deutschen Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für «kritische und parteiunabhängige Journalistinnen und Journalisten» gehört die «ZDF»-Moderatorin Dunja Hayali. Aber nehmen wir’s mit Humor und genießen die Realsatire.

Von Konstantin Demeter (transition-news)

Er sei ein «radikal-religiöser Verschwörungsgläubiger», ein «extrem umstrittener Influencer», der «oft abscheuliche, rassistische, sexistische und menschenfeindliche Äußerungen» tätigte. So stellte die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali im September 2025 den gerade erschossenen US-Aktivisten Charlie Kirk dar. Zumindest verurteilte sie das Attentat.

Austeilen kann Hayali offenbar besser als Einstecken: Als sie sich aufgrund dieser Bezeichnungen selbst scharfer Kritik ausgesetzt sah – was die Medien als «Shitstorm» bezeichnen –, gönnte sie sich eine Social-Media-Auszeit. Der ZDF-Intendant Norbert Himmler nahm sie in Schutz.

Ein weiterer journalistischer Tiefpunkt der Moderatorin war ihr Interview mit der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel im ZDF-Morgenmagazin im vergangenen Juli. Hayali zeigte sich von Beginn an extrem konfrontativ. Weidel, sichtlich empört, warf ihr wiederholt «Framing» vor. Der Beitrag und die Art der Fragestellung seien «absolut unseriös». Eine Frage sei «völlig an den Haaren herbeigezogen». Die Politikerin fragte ihrerseits treffend:

«Können Sie mir einfach mal ‘ne vernünftige Frage stellen, Frau Hayali?»

Es ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie das Parteibuch des Gastes den Interviewstil entsprechend den Vorurteilen und dem Weltbild der Moderatorin beeinflusst. Um Information ging es nicht, sondern darum, Weidel bloßzustellen und die Partei als rechtsextrem zu brandmarken. Zeit für inhaltliche Argumente über die Parteipolitik ließ sie ihr keine.

Offensichtlich goutiert Hayali nur den kuscheligen und karrierefördernden Mainstream. Denn mit einem Gast von der anderen Seite des politischen Spektrums ging sie ähnlich journalistisch unseriös vor, wenn auch weniger offensichtlich. Im Interview mit Sahra Wagenknecht im «heute journal» im Jahr 2023 glänzte sie ebenfalls mit Pseudo-Moralismus statt Sachlichkeit. Auch in diesem Gespräch hatte nämlich nicht eine sachliche Befragung Vorrang, sondern eine konfrontative Argumentation seitens der Interviewerin. Das ist manchen Zuschauern nicht entgangen. Zwei ihrer Kommentare:

«Würde Hayali solche kritischen Fragen mal Regierungspolitikern stellen, sähe es um die Demokratie hierzulande bedeutend besser aus. Kritischer Journalismus geht jedoch seit Jahren bezeichnenderweise nur noch bei der Opposition.» «Schon lustig, diese sehr spezielle Interviewtechnik … Wo die Interviewerin nach jeder Antwort ihren Senf dazugibt, ohne der Interviewten die Gelegenheit zu geben, so auch darauf zu antworten …»

In unserer verkehrten orwellschen Welt überrascht es nun kaum mehr, dass diese Koryphäe des Meinungsjournalismus sogar geehrt wird, anstatt getadelt oder gefeuert zu werden. Und das regelmäßig. Schließlich ist Realsatire inzwischen an der Tagesordnung. Schon 2016 konnte Hayali den Goldene-Kamera-Preis mit nach Hause nehmen. Und 2018 bekam sie den Preis «Die Blaue Zunge», der Persönlichkeiten honoriert, «die durch ihre vorbildliche Haltung einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben». Im Selben Jahr erhielt die Journalistin zudem den Bert-Donepp-Preis als besondere Ehrung für Medienpublizistik – wegen ihres Engagements gegen Hasskommentare, von denen sie selbst oft betroffen ist.

Neben weiteren Auszeichnungen darf sich Hayali seit letztem Donnerstag nun auch Trägerin des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises nennen. Dieser wird seit 1995 für «kritische und parteiunabhängige Journalistinnen und Journalisten» vergeben. Benannt ist er nach dem Reporter und «Tagesthemen»-Moderator Hanns-Joachim Friedrichs, der in jenem Jahr verstorben ist. Eine seiner berühmten Aussagen wurde zum Motto des Preises:

«Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.»

Dennoch ging die Ehrung meistens an Journalisten und Moderatoren der ARD und des ZDF, die sich bekanntlich eben oft mit einer Sache gemein machen. Ob diese jeweils gut ist oder nicht, kann auch Ansichtssache sein. Im Jahr 2023 erhielten ihn beispielsweise Elmar Theveßen, damals ZDF-Studioleiter in Washington, und Ina Ruck, Leiterin des ARD-Studios in Moskau. Beide haben ihn nicht verdient, wie ich damals behauptete und weiterhin tue.

Denn bezüglich des Ukraine-Kriegs verbreiten die Medienmacher ein einseitiges, geopolitisch verkürztes und bellizistisches Narrativ, das Russland die alleinige Schuld an dem Konflikt zuweist. Laut Theveßen ist Putin ein «Narzisst, ein brutaler, rücksichtsloser Diktator mit einem kalkulierenden Naturell, der von Größe, Macht und Stärke besessen» sei. Die Vorgeschichte dieses Krieges und die geopolitischen Hintergründe, wie zum Beispiel die Rolle der NATO-Osterweiterung, US-Interessen oder den Putsch in Kiew im Jahr 2014, blenden die beiden jeweils aus oder stellen sie verzerrt dar. Abweichende Stimmen oder Forderungen nach Verhandlungen werden als pro-russisch oder als Kreml-Propaganda diffamiert. Dabei betreiben sie selbst NATO-Kriegspropaganda.

Im Grunde handelt es sich beim Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis um eine Selbstbeweihräucherung. Der Vorstand und die Jury bestehen nämlich zu großen Teilen aus aktuellen oder ehemaligen Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR). Unter anderem finden wir im Vorstand Sandra Maischberger und Claus Kleber und in der Jury die ARD-Auslandskorrespondentin Golineh Atai und Gabi Bauer, ehemalige ARD-Tagesthemen-Moderatorin.

Doch zurück zu Hayali: Neben ihrem tendenziösen Journalismus, von dem es weitere Beispiele gäbe, geriet sie auch in die Kritik wegen ihres offenen Engagements in den «sozialen» Medien und bei Veranstaltungen. In ihrer Dankesrede zum Goldene-Kamera-Gewinn im Jahr 2016 beanstandete sie beispielsweise Kritik an der Berichterstattung über Flüchtlinge. Hayali, mit Bezug auf Äußerungen des Comedians Michael Mittermeier, der die Laudatio für die Moderatorin hielt:

«In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern, ohne gleich in die rechte Nazi-Ecke gestellt zu werden. Aber wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist, fertig! Und das müssen sie auch ertragen können!»

An dem Abend hielt sie auch ein emotionales Plädoyer gegen Hass im Netz – insbesondere dem gegen sie selbst. Schon damals zog sie offenbar «Shitstorms» auf sich. Solche Auftritte tragen dazu bei, dass das Publikum ihre ZDF-Berichterstattung nicht mehr als neutral wahrnimmt. Auch wenn sie tagsüber auf X wertende Kommentare zu aktuellen Debatten abgibt und abends den «heute journal» moderiert, lässt das Zweifel an ihrer Sachlichkeit aufkommen.

Abgesehen von ihrer journalistischen Schlagseite und ihrem persönlichen Engagement wurde Hayali auch wegen ihrer Nebentätigkeiten kritisiert. So wurde sie für Moderationen von Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen für Unternehmen und Verbände bezahlt, was zu Interessenskonflikten führen kann. Die Journalistin räumte ein, die Wirkung solcher Auftritte unterschätzt zu haben. Damals kündigte sie an, künftige Anfragen strenger zu prüfen. Sie behauptete jedoch, viele Auftritte ehrenamtlich absolviert oder die Honorare gespendet zu haben.

Brisant: Hayalis’ bezahlte Moderationen für Unternehmen und Branchenverbände machte die Redaktion des NDR-Magazins «Zapp» publik, das dieses Jahr ebenfalls mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt wurde. Allerdings ist auch «Zapp» selbst oft nicht vor dem Vorwurf des tendenziösen Journalismus gefeit.

Ein Beispiel solcher für eine ÖRR-Journalistin problematischer Nebentätigkeiten ist die Moderation eines Jubiläums des Spielautomaten- und Casino-Konzerns Gauselmann im Jahr 2018. Auch moderierte Hayali Kongresse und Events der Automobil- und Pharmaindustrie sowie verschiedener Wirtschaftsverbände gegen Honorar. Branchen also, über die sie und ihr Sender auch kritisch berichten sollten. Nachdem diese Tätigkeiten ans Licht gekommen sind, überarbeitete das ZDF seine internen Transparenz- und Verhaltensregeln für Nebentätigkeiten.

Neben Hayali und der «Zapp»-Redaktion durften dieses Jahr der NDR-Journalist Manuel Biallas und die ZDF-Journalistin und -Moderatorin Sarah Tacke den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis entgegennehmen. Tacke löste zum Beispiel mit der Dokumentation «Am Puls mit Sarah Tacke – System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?» intensive Debatten aus, die zu einer Beschwerde beim ZDF-Fernsehrat führten. Der Verein Sanktionsfrei warf dem Beitrag vor, einzelne Betrugsfälle übermäßig in den Mittelpunkt zu rücken und damit ein verzerrtes Bild von Bürgergeld-Empfängern zu zeichnen. Nach unten zu treten, ist eben einfacher.

Letzten Sommer übernahm Tacke die Vertretung für Maybrit Illner. Bei mehreren Ausgaben der gleichnamigen Talkshow wurde kritisiert, die Runden seien so besetzt gewesen, dass sich Gäste und Moderatorin grundsätzlich einig waren. Dadurch fehlte es unter anderem natürlich an echter Kontroverse. Wie so üblich beim ZDF und anderen Zwangsgebühren-Sendern.

Fazit: Die diesjährigen Hanns-Joachim-Friedrichs-Preise passen generell zur zunehmenden Tendenz, Preise nicht mehr für Errungenschaften oder Leistungen zu vergeben, sondern um Narrative zu fördern. Anders ausgedrückt: als Propaganda. Das gilt leider sogar für den Friedensnobelpreis.

Und bei diesen Narrativen großer Medien geht es nicht nur um Geschichten. Sie haben konkrete politische Auswirkungen, die uns alle betreffen. Damit verhindern sie faktisch eine Demokratie – ob sie nun halbdirekt, wie in der Schweiz, oder repräsentativ ist. Solche Preise sind kleine aber wichtige Puzzleteile eines Weltbilds, das man in den Köpfen der Menschen festnageln will.

Doch wie im Vorspann angedeutet: Bei allem Übel sollten wir den Humor nicht verlieren. Als ich von Hayalis Preis erfuhr, musste ich jedenfalls herzlich lachen. Mir tun aber die Satiriker leid, die künftig arbeitslos sein werden, wenn das so weitergeht.

Quelle:

ZDFheute Nachrichten/YouTube/Dystopian: Interview Alice Weidel vom Parteitag Erfurt & Dunja Hayal – 4. Juli 2026

ZDFheute Nachrichten/YouTube: Bündnis für Unzufriedene? Sahra Wagenknecht im Interview – 23. Oktober 2023

WELT: Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Hayali und Tacke – 5. November 2026

Dokumente

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„Preise sind wie Hämorrhoiden, früher oder später bekommt jedes Arschloch einen“. (Billy Wilder)

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