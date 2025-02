Die Geschichte von den Tassen im Schrank

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Sie werden gehört haben, dass am nächsten Sonntag Bundestagswahlen anstehen. Um Sie an den eigentlichen Grund dafür zu erinnern, habe ich Ihnen die Zahlen der letzten Wahl zusammengetragen:

Die Wahlbeteiligung betrug 76,6 %. Berechnet man auf dieser Grundlage, wieviele der Wahlberechtigten tatsächlich für die einzelnen Parteien gestimmt haben, müssen die prozentualen Ergebnisse mit dem Faktor 0,766 multipliziert werden. Das Ergebnis sieht dann so aus:

SPD: 19,7 %

CDU/CSU: 18,5 %

Grüne: 11,3 %

FDP: 8,7 %

AfD: 8.0 %

Die größte Wählergruppe sind die Nichtwähler mit 23,4 % (diese Zahl wird nicht fakturiert.)

Die dann entstandene Regierung von SPD, Grüne und FDP vereinigte 39,7 % der Stimmen der Bürgerinnen und Bürger auf sich. Das ist so weit von der Mehrheit entfernt, dass man sich doch wohl fragen muss, wie diese drei Verlierer jemals die Regierung bilden durften? Was für ein seltsames politisches System lässt so etwas überhaupt zu? Wie kann aus solch seltsam System je Gutes erwachsen?

Der Niedergang Deutschlands

Ich erinnere mich noch sehr gut wie mein Großvater abends vor dem offenen Feuer saß, seine Pfeife schmauchte und uns von der Zeit vor dem Großen Krieg (dem Ersten Weltkrieg) erzählte. Das zwanzigste Jahrhundert sollte ja eigentlich das Jahrhundert Deutschlands werden. Die geistige Elite der Welt pilgerte damals zu den deutschen Universitäten. Ein Harvardtitel war nicht besonders viel wert, wenn Sie nicht anschließend in Berlin oder Göttingen oder Heidelberg studiert hatten. Der deutsche Geist galt als der höchst entwickelte Geist auf Erden.

Auch Ausländer kamen im Rückblick auf ihr Leben zu dieser Erkenntnis, wie zum Beispiel der berühmte französische Philosoph Raymond Aron kurz vor seinem Tode im Jahre 1983, in einem Gespräch mit dem Deutschamerikaner, dem Historiker Fritz Stern, der Deutschland in jungen Jahren mit seiner Familie verlassen musste.

Nur wenigen Menschen ist bekannt, dass nach 1933 der größte Transfer von Kultur und Intellekt in der Geschichte der Menschheit stattfand. Und zwar von Deutschland über den Atlantik. Zehntausende der deutschen Elite verließen das Land. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Albert Einstein.

In seinem 1934 herausgebrachten Büchlein „Wie ich die Welt sehe“ sprach er in einem zitierten Brief an die Preußische Akademie der Wissenschaften davon, dass er nicht mehr die Freiheit habe, zu sagen und zu lehren wie er gerne möchte. Und dann schrieb er diese Worte, die im Jahre 2020 zu großer Berühmtheit, im Zusammenhang mit dem Covidwahn, gelangen sollten. Einstein nannte den Zustand in Deutschland damals eine „Massenpsychose“. Ja, so alt ist dieses Wort. Kann man auch heute, vor dieser Wahl nächsten Sonntag, in Deutschland von einer Massenpsychose reden? Hat das deutsche Volk mal wieder durchgedreht?

Worte der deutschen Elite heute

Ein gewisser Dr. Rolf Mützenich von der Partei mit Namen SPD sagte vor ein paar Tagen: „Das Tor zur Hölle können wir nur noch gemeinsam schließen.“ Das war seine Art von Wahlkampf gegen eine andere, demokratisch legitimierte, Partei.

Ein gewisser Friedrich Merz, Möchtegernkanzler, von der Partei mit Namen CDU, sagte am Freitag, dem 31. Januar, im Bundestag:

„Darf ich mal in diese Fraktion und in diese Fraktion fragen: Sind wir uns einig darin, dass der Zustrom von Asylbewerbern in die Bundesrepublik Deutschland begrenzt werden muss? Ja oder nein?“

Und dann weiter: „Der zweite Vorschlag: Wir wollen den Familiennachzug aussetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in einer gemeinsamen Koalition mit ihnen im Jahre 2016 schon einmal beschlossen worden. Das war damals rechtmäßig und ist von niemandem in Zweifel gezogen worden. Warum soll es heute plötzlich sogar verfassungswidrig sein?“

Fassungslos hört man sich solchen Schwachsinn an. Diese Herren repräsentieren angeblich die Elite des deutschen Volkes. Frage: Das ist das Beste was diese Deutschen heute aufzubieten haben? Das sind doch bestenfalls Dilettanten in einem Zirkusakt, an dem sich die Welt mühselig erfreut. Denn die Welt da draußen hat Deutschland längst zur Lachnummer erklärt. Welcher Mensch mit drei Gramm Intelligenz wird nicht den Zustrom von Asylbewerbern begrenzen wollen? Darüber diskutieren die. Im deutschen Bundestag. Erwachsene Menschen. Was für ein Land. Was für ein Personal. Was für eine Schande für das Land.

Es ist also nicht erstaunlich, dass wieder einmal große Teile der wahren Elite, die schlicht und einfach von dem Zirkus Deutschland die Schnauze voll haben, das Land verlassen. Denn wer will schon in einem Politzirkus leben? Aber gibt es denn wirklich keine andere Alternative?

Was ist die Bedeutung des Wortes Alternative?

Eine Alternative ist ein neuer Zustand, der sich wesentlich von einem bisherigen Zustand unterscheidet. Die Betonung liegt auf „wesentlich“.

Frage: Wenn nächsten Sonntag die SPD oder die Grünen oder die FDP die Bundestagswahl gewinnen sollten, können Sie dann erwarten, dass sich etwas wesentlich zum Besseren im Lande entwickeln würde? Die Antwort ist doch wohl einfach zu finden, denn diese Parteien hatten ja über die letzten Jahre die Gelegenheit, genau das zu bewirken. Sie haben alle versagt. Total.

Bilden CDU/CSU eine Alternative, die den Herrn Merz als den Retter in der Not auserkoren haben? Nun, CDU Merkel hat den Karren in den Dreck gefahren. In dem Zeitraum von 2005 bis 2021 hat sie all diese Probleme geschaffen, die heute das Land ruinieren. Sie war eine treue Statthalterin der Amerikaner, daher hat sie also ihren Job großartig ausgefüllt. Sie tat was von ihr gefordert wurde. Brave Mutti. Der Herr Merz nun ist ebenfalls der Lieblingskandidat der Amerikaner. Der will sogar Russland angreifen, ein lang ersehnter Wunsch der Amis. Ein toller Hecht also der Merz, mit viel Geld für und viel Liebe zu Amerika.

Wenn wir weiterhin bei der Logik bleiben und die Liste der Kandidaten durchgehen, und falls Sie weiterhin darauf aus sind, einen Wechsel im Lande zu bewirken, wenn also all die bereits genannten Parteien ausfallen, wen können Sie dann nur wählen? Es braucht keinen Doktortitel, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es nur eine Alternative sein kann. Oder kennen Sie eine andere Logik?

Die deutsche Massenpsychose

So wie Albert Einstein im Jahre 1934 Recht hatte, so haben wohl auch die ausländischen Beobachter Recht, wenn sie Deutschland heute diesen Zustand der Massenpsychose zuschreiben. Spätestens nach der Sprengung der Gasröhren in der Ostsee hätte ein Ruck durch das Volk gehen müssen. Spätestens mit der Lieferung all dieser Waffen an die Ukraine hätte ein Ruck durch das Volk gehen müssen. Spätestens mit Beginn des Massenmordes in Gaza hätte ein Ruck durch das Volk gehen müssen. Aber wie soll ein ganzes Volk oder die Mehrheit des Volkes die Wahrheit erkennen und entsprechend handeln, wenn die Regierung alles tut, um genau das zu verhindern? Politiker lieben eben ein blödes Volk.

Dazu kommt noch, dass es heute viele Nichtregierungsorganisationen gibt, die von privater Seite und/oder auch von der Regierung finanziert werden, die Aktionen oder auch Demonstrationen für die Regierung organisieren. Es ist also oft nur schwer zu erkennen, ob das aufgebotene Volk wirklich „das Volk“ ist oder eine Gruppe von bezahlten Demonstranten. Die sich übrigens auch unter eine echte Demonstration mischen können, um deren Glaubwürdigkeit zu untergraben. Meinungsfreiheit in der Praxis ist in Deutschland mittlerweile arg beschnitten. Das Grundgesetz ist bereits in Teilen außer Kraft gesetzt. Wenn Sie nicht auswandern wollen oder können und sich an dem Politpoker beteiligen wollen, dann bleibt Ihnen eigentlich nur eine einzige Alternative als Partei. Oder?

Die Alternative Schweiz

Viele Deutsche haben sich inzwischen in der Schweiz eingerichtet, so viele, dass den Schweizern langsam mulmig wird. Aber jetzt steht sogar die Alternative mit Namen Schweiz unter Beschuss von Kräften, die die Aufgabe der Neutralität der Schweiz und die Aufnahme in EU und NATO fordern. Ursula von der Leyen ist ganz heiß darauf, auch das Geld der Schweiz für ihre Machenschaften zu vereinnahmen. Aber die Schweizer Bürgerinnen und Bürger wehren sich. Der Herausgeber der Schweizer Zeitung „Die Weltwoche“, Roger Köppel, hielt am 15. Januar eine Rede in Balsthal/Schweiz unter dem Motto: „NEIN zur EU Knechtschaft. NEIN zur NATO Unterwerfung. JA zur Schweiz.“ Ein Auszug aus der Rede:

„Das ist ein Unterwerfungsvertrag, meine Damen und Herren, ein Unterwerfungsvertrag, so einfach ist das. Das ist ein Unterwerfungsvertrag, der uns bringt: Fremdes Recht, fremde Richter, fremde Sanktionen, und zahlen sollen wir auch noch dafür. Meine Damen und Herren, glauben die eigentlich in Bern, wir hätten alle unseren Verstand verloren, wir hätten nicht mehr alle Tassen im Schrank?“

„Diese EU Verträge, das wissen wir, die bringen der Schweiz keinen Wohlstand, sie bringen der Schweiz Armut und sie bringen der Schweiz eine unglaubliche Zuwanderung, mehr Kriminalität und eine unbeschreibliche Bürokratie. Nie und nimmer dürfen wir solche Verträge unterschreiben.“

Die Schweiz ist das letzte freie Land auf Erden. Die letzte Demokratie auf Erden. Warum ist die Schweiz eine Demokratie? Weil die Schweizer eine direkte Entscheidung vom Volk erzwingen können, zu jedem Thema. Die in anderen Ländern gepflegte „indirekte Demokratie“, deren Wohl und Wehe von der Qualität der Politiker abhängt, und zwar völlig, ist mit der Absicht geschaffen worden, wahre Demokratie zu verhindern. Das trifft 100 % auf Deutschland zu.

Was ist ein Politiker?

Ein Politiker ist ein Mensch, der Interessen vertritt. Da er einer Partei zugehört, vertritt er erst einmal die Interessen der Partei. Denn ohne seine Partei ist der Politiker nichts, ohne seine Partei kann er gar nicht existieren. Daher ist der Spruch im Grundgesetz ein Witz: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“. Die Parteien beherrschen den Politikbetrieb. Und da der Politikbetrieb heute recht teuer ist, muss eifrig Geld herbeigeschafft werden. Die Geldgeber wollen natürlich eine Gegenleistung. Und dann müssen sie als Partei vor allem die Interessen der Amerikaner in Betracht ziehen, denn denen gehört Deutschland nun mal.

Hinzu kommt noch, dass Politiker sein zu einem Beruf verkommen ist. Das sind also sogenannte Profis, die Reden halten und das Schreiben von Pamphleten mit Arbeit gleichsetzen, und sich für sehr wichtig nehmen. Frage: Was hat Angela Merkel in 15 Jahren an Gutem in Deutschland bewirkt? In 15 Jahren! Sie hat nichts weiter getan als im Sinne der Amerikaner deren Kolonie zu verwalten.

Dass Politiker angeblich für Sie da sind, für das Volk, das ist eine Schimäre. Eine Schimäre ist ein Trugbild oder ein Hirngespinst. Man kann einer Schimäre auch nachjagen. Aber das geht nie gut aus.

Es dürfte also keine Berufspolitiker geben, da diese früher oder später alle in einem vorgegebenen System vereinnahmt werden, in dem sie nicht mehr dem Volk dienen, sondern sich der Partei unterordnen. Dabei müssten doch alle Politiker frei und unabhängig sein, nur dem Volk und dem gesunden Menschenverstand dienen. Meinetwegen auch noch dem lieben Gott. Das reicht völlig.

Und dann haben wir natürlich noch die EU, die schon vor langer Zeit die sogenannte Demokratie in Deutschland aushebelte. Denn EU Recht gilt in den meisten Bereichen vor deutschem Recht. Das hat der Roger Köppel auch in seiner Rede angesprochen. Kein Land der EU ist ein freies Land. Kann gar nicht frei sein. Daher war die AfD seit Anfang ihres Bestehens gegen die EU.

Jeder Mensch mit einem Herz, der über gesunden Menschenverstand und ein wenig Intelligenz verfügt, könnte Deutschland zu großer Blüte führen. Es ist nicht kompliziert. Aber das ist nicht erlaubt. Die Politiker dürfen daher kein Gas aus Russland kaufen. Sie dürfen nicht mit Russland in Frieden leben. Sie müssen Israel unterstützen, das jeden Tag unschuldige Menschen tötet. Und sie müssen vor allem den Amis in der Allerwertesten kriechen. Nein, Deutschland ist kein freies Land. Deutschland ist fremdbestimmt. Politiker hin, Politiker her. Völlig egal wen Sie da wählen.

Die entscheidenden Fragen an alle Parteien

Nicht eine einzige Partei bei den Wahlen nächste Woche spricht daher die wirklich entscheidenden Fragen an. Keine Partei bietet eine wirkliche Alternative. Wie wäre es mit der Alternative Schweiz als Vorbild?

Deutschland könnte doch so werden wie die Schweiz: Neutral, Freund mit allen Ländern auf Erden, Aufteilung des Landes in weitgehend selbständige Regionen, Volksentscheid zu jedem Thema zu jeder Zeit möglich. Das Ergebnis bindend. Nein, das ist nicht kompliziert. Wenn die Schweizer das können…

Die entscheidende Frage ist das Verhältnis zu den U.S.A. Deutschland muss endlich seine Freiheit und absolute Souveränität erlangen. Alle Besatzungsmächte müssen das Land verlassen. Und dann raus aus der NATO. Raus aus der EU.

Nicht einmal die AfD fordert dies oder wird die Voraussetzungen für die Handlungsfreiheit Deutschlands schaffen. Dazu gehört auch die Loslösung von Israel. Nein, nicht einmal die AfD hat diese Forderungen in ihrem Programm.

Letztendlich ist die Bundestagswahl also wie immer: Die Qual der Wahl mit einem Ausgang, der keinen wahren Wandel hervorbringen wird. Denn die Massenpsychose wird stark genug sein, das aktuelle System an der Macht zu halten. Das gleiche System. Eben nur unter einem anderen Namen.

Es muss noch viel, viel schlimmer kommen in dieser Bundesrepublik, bevor die Mehrheit der Deutschen bemerkt und kapiert, dass es wirklich ernst wird, dass eine wirkliche Alternative unbedingt nötig ist. Bis dahin ist noch ein langer Weg.

Aber man muss nun wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben, wenn man die gleiche Partei wählt wie bisher, wohl wissend, dass es mit dieser Partei keinen Wechsel zum Guten geben kann. Eine Alternative bietet zumindest eine Chance, eine Hoffnung. Die Altparteien in Deutschland haben allesamt völlig abgewirtschaftet, haben jeden moralischen Standard verloren, haben dem gesunden Menschenverstand abgeschworen und das Volk im Stich gelassen. Es muss daher zum Wechsel kommen. Es muss. Wenn nicht früher, dann eben später.

