Die geheimnisvollste Gesellschaft der Welt ernennt einen neuen Vorsitzenden

..da die zweite Trump-Präsidentschaft einen seismischen Wandel in der globalen Ordnung auslöst.

von James Gordon (dirtyworld1)

Die Bilderberg-Gruppe – eine geheime Organisation der globalen Elite – durchläuft einen Führungswechsel, während sich Donald Trump darauf vorbereitet, das Weiße Haus wieder zu übernehmen.

Die Gesellschaft, die sich aus führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Militär zusammensetzt, hat den ehemaligen NATO-Chef Jens Stoltenberg zum Vorsitzenden ihres „Lenkungsausschusses“ gewählt.

Die 1954 gegründete Bilderberg-Gruppe ist seit Langem für ihre geheimen Treffen in exklusiven Hotels und Alpenorten bekannt, bei denen die Teilnehmer Diskussionen über internationale Beziehungen, Wirtschaft und Sicherheit führen.

Die Leiter der CIA und des MI6 gehörten zu ihren Mitgliedern, Henry Kissinger gehörte zu den Mitgliedern, ebenso wie Bill Clinton, Bill Gates und der damalige Prinz Charles.

Jetzt bahnt sich eine große Machtverschiebung an, da Stoltenberg, der 2002 an seinem ersten Bilderberg-Gipfel teilnahm, wegen seines Fachwissens in Sachen transatlantische Strategie angeworben wurde.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem Trump, dessen häufige Angriffe auf die NATO in Europa Empörung ausgelöst haben, erneut ins Oval Office einzieht.

Der designierte Präsident hat unmissverständlich erklärt, dass er nicht länger Milliarden an US-Steuergeldern für die Finanzierung von Kriegen anderer Länder ausgeben wird.

Stoltenbergs Amtszeit bei der NATO stand ganz im Zeichen des Russland-Ukraine-Konflikts, und er behauptete stolz, „die größte Verstärkung unserer kollektiven Verteidigung seit einer Generation“ überwacht zu haben.

Viele seiner Bilderberg-Kollegen haben von diesen erhöhten Verteidigungsausgaben profitiert. Zu ihnen gehört der Trump-Insider Peter Thiel, Chef des KI-Riesen Palantir, dessen Technologie von der Ukraine im Kampf gegen Putin eingesetzt wurde.

Stoltenberg warnte letzten Monat, dass Trumps „Wahlkampfrhetorik berechtigte Bedenken hinsichtlich seines Engagements für die europäische Sicherheit aufgeworfen“ habe.

Aber der neue Bilderberg-Chef kann sich darauf verlassen, dass er, falls die Dinge brenzlig werden, mit Thiel, einem der größten Unterstützer des designierten Präsidenten, einen direkten Draht zu Trump hat.

Ein weiteres namhaftes Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses ist Nadia Schadlow, eine leitende Mitarbeiterin des Hudson Institute, einer Denkfabrik in Washington. Im Oktober schrieb Schadlow einen Artikel mit dem Titel „Europa sollte eine mögliche Rückkehr Trumps nicht als Bedrohung ansehen“.

Darin ging sie darauf ein, dass Trump die europäischen NATO-Mitgliedsländer häufig angreift, weil sie nicht genug Geld für die Landesverteidigung bereitstellen, aber Europa sollte versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten.

„Anstatt ihn als Zerstörer einer alten Ordnung darzustellen, sollte Europa darüber nachdenken, wie die störende Natur von Herrn Trump dazu beitragen könnte, Europa für eine bessere Zukunft zu positionieren“, schrieb sie.

Stoltenberg könnte versuchen, sich die Medien zunutze zu machen, um die Strategie der Bilderberg-Gruppe zu ändern. Die Geheimgesellschaft neigt dazu, jegliche Interaktion mit der Presse zu vermeiden und hält die Details ihrer Treffen geheim.

Aber Stoltenberg ist der Umgang mit den Medien nicht fremd, und unter den neuen Mitgliedern befinden sich Silicon-Valley-Milliardäre wie Thiel, denen das Sprechen in der Öffentlichkeit eher fremd ist.

Stoltenberg wird den Vorsitz des Lenkungsausschusses gemeinsam mit der kanadisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin und Philanthropin Marie-Josée Kravis übernehmen, die im Vorstand von Publicis sitzt, einem der weltweit größten PR- und Kommunikationsunternehmen. Kravis ist mit dem Milliardär Henry Kravis verheiratet, dem Gründer der legendären Investmentfirma KKR.

Ein wahres Gefühl für den neuen Kurs der Bilderberger könnte sich bei ihrem nächsten Jahrestreffen zeigen, das in Schweden stattfinden wird, passenderweise dem Heimatland ihres neuen Vorsitzenden Stoltenberg.

Was Thiel betrifft, so hat sich der Mitbegründer von PayPal und Palantir Technologies einen Ruf sowohl als visionärer Unternehmer als auch als polarisierende Figur in der Politik erworben.

Als überzeugter Unterstützer von Donald Trump ist Thiels Einfluss innerhalb der Bilderberger stetig gewachsen, einer Gruppe, die Staatsoberhäupter, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Politiker zu inoffiziellen Gesprächen über globale Herausforderungen zusammenbringt.

Seine Nähe zu Trumps Verbündeten, darunter der designierte Vizepräsident J.D. Vance, ein ehemaliger Mitarbeiter von Thiels Mithril Capital, versetzt ihn in eine einzigartige Position, wenn Bilderberg sich auf Trumps „America First“-Agenda einstellt.

Thiels Beteiligung an Palantir Technologies, einem führenden AI- und Datenanalyse-Unternehmen, unterstreicht seine Bedeutung in der globalen Geopolitik. Die Rolle von Palantir bei der militärischen Zielerfassung und Überwachung war in Konflikten wie dem aktuellen Russland-Ukraine-Krieg von zentraler Bedeutung.

CEO Alex Karp, der auch im Bilderberg-Lenkungsausschuss sitzt, hob kürzlich den Einfluss von Palantir hervor und erklärte, das Unternehmen sei „für den Großteil der Anschläge in der Ukraine verantwortlich.“

Diese direkte Verbindung zur modernen Kriegsführung veranschaulicht, wie Thiels Technologieimperium mit den Interessen der Bilderberger in Bezug auf Sicherheit und militärische Investitionen übereinstimmt.

Diese Kabale der globalen, größtenteils liberalen Elite – mit engen Verbindungen zur EU – trifft sich jedes Jahr unter dem Deckmantel der Geheimhaltung, aber Stoltenbergs Ernennung zum Ko-Vorsitzenden spiegelt auch die strategische Neuausrichtung der Gruppe angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen wider.

Als Leiter der größten NATO-Verteidigungsverstärkung seit einer Generation ist Stoltenberg kein Unbekannter bei Bilderberg, da er seit 2002 an den Treffen teilnimmt.

Seine Amtszeit als NATO-Chef wurde vom Russland-Ukraine-Konflikt und der zunehmenden NATO-Erweiterung dominiert, was ihn zu einer natürlichen Wahl für die Leitung der Bilderberg-Diskussionen über die transatlantische Verteidigung machte. Thiels wachsender Einfluss bei den Bilderbergern signalisiert auch eine Konvergenz von technischer Innovation und militärischer Strategie.

Sein Robotik-Unternehmen Anduril und Palantir haben beide aus dem globalen Wettrüsten Kapital geschlagen, was die langjährigen Verbindungen der Gruppe zu Verteidigung und Geheimdiensten widerspiegelt.

Thiels ideologische Übereinstimmung mit Trump und seine technologiegetriebenen Beiträge zur Verteidigung sind ein modernes Spiegelbild des Gründungsethos der Bilderberger – die Verbindung von elitärem Einfluss mit geopolitischer Strategie.

Stoltenbergs Führung in Verbindung mit Thiels übergroßem Einfluss deutet darauf hin, dass die Bilderberg-Gruppe zunehmend mit militärischer Innovation und politischer Strategie verflochten ist.

Während sich die Gruppe auf ihr nächstes Treffen in Stockholm vorbereitet, das von dem Milliardär und Industriellen Marcus Wallenberg ausgerichtet wird, wird der Schwerpunkt wahrscheinlich auf Verteidigungsausgaben und transatlantischer Zusammenarbeit in einer Ära des erneuten Wettbewerbs der Großmächte liegen.

Die Bilderberg-Treffen sind so geheim, dass keine Protokolle erstellt, keine Pressekonferenzen abgehalten und keine Berichte veröffentlicht werden. Die Konferenz unterliegt den „Chatham-House-Regeln“, was bedeutet, dass die Teilnehmer die dort ausgetauschten Informationen verwenden und darüber berichten können, aber die Quelle nicht offenlegen dürfen.

Die Bilderberg-Gruppe – so genannt, weil sie sich erstmals 1954 im Hotel Bilderberg in den Niederlanden traf – besteht aus mindestens 120 selbst ernannten „führenden Bürgern“ aus Europa und den USA, die sich jährlich treffen, um „Fragen von gemeinsamem Interesse“ zu erörtern.

Jeden Sommer schließen sich die führenden Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzwesen und Verteidigung für drei Tage in einem streng bewachten Hotel ein, um über Themen von entscheidender globaler Bedeutung zu diskutieren, über die der Rest von uns nur spekulieren kann.

Hypothesen und Mutmaßungen über den Inhalt ihrer Gespräche sind unvermeidlich. Es gibt Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass die Absetzung von Margaret Thatcher, der Sturz von US-Präsident Richard Nixon und die Ermordung von Präsident John F. Kennedy von der Bilderberg-Gruppe heimlich inszeniert wurden.

Solche Behauptungen sind natürlich haarsträubend, aber die Geheimniskrämerei fördert extravagante Spekulationen, und da es keine Aufzeichnungen darüber gibt, was dort vor sich geht, haben Kritiker gesagt, dass es viel transparenter sein sollte.

Viele argumentieren, die Veranstaltung diene lediglich der Vernetzung und Lobbyarbeit für die Teilnehmer. Die Liste der Teilnehmer ist ausnahmslos vielversprechend.

Premierminister, Könige, darunter der damalige Prinz Charles, haben teilgenommen – Armeegeneräle, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen und Bankgouverneure nehmen sich in ihrem vollen Terminkalender Zeit, um dabei zu sein.

Einige haben behauptet, dass die Gruppe letztlich versucht, eine neue Weltordnung zu errichten, die oft als marxistisch oder faschistisch bezeichnet wird. Der Radiomoderator Alex Jones hat die Bilderberg-Gruppe in den vergangenen Jahren besonders enorm kritisiert und sie als „böse“, „skrupellos“ und „Puppenspieler über den großen Parteien“ bezeichnet.

Doch selbst die Verschwörungstheoretiker sind sich nicht einig, was die übergeordnete Ideologie der Bilderberg-Gruppe ist. Einige behaupten, es handele sich um einen ungezügelten Kapitalismus, während andere behaupten, es handele sich um eine links- oder sogar nazistisch gefärbte Politik.

Für Thiel bietet Bilderberg eine Plattform, um seine Vision der Verschmelzung von Technologie und nationaler Sicherheit voranzutreiben und seine Rolle als Machtmakler in einer sich rasch wandelnden globalen Ordnung zu festigen.

Während Stoltenberg daran arbeitet, die Allianz geeint und stark zu halten, wird Thiels Anwesenheit sicherstellen, dass die Fingerabdrücke des Silicon Valley in der Zukunft der globalen Strategie fest eingeprägt bleiben.

Thiels Einfluss reicht bis in die Trump-Administration hinein, mit einer Reihe von Tech-Verbündeten, die in Schlüsselpositionen positioniert sind.

Zum Bilderberg-Lenkungsausschuss gehören auch prominente Persönlichkeiten wie Eric Schmidt, ehemaliger Google-CEO und KI-Pionier im Verteidigungsbereich, und Marcus Wallenberg, Vorsitzender von Saab, einem führenden Verteidigungshersteller.

Da Trump ins Weiße Haus zurückkehren wird, ist Thiels Netzwerk innerhalb der Bilderberger bereit, die Kluft zwischen den nationalistischen Prioritäten der Regierung und den transatlantischen Zielen der Gruppe zu überbrücken.

Da Stoltenberg versucht, die NATO und die transatlantischen Beziehungen zu stärken, die durch Trumps Politik möglicherweise belastet werden, scheint Thiels strategische Position entscheidend zu sein.

Die Anpassungsfähigkeit der Bilderberger an politische Veränderungen ist seit ihrer Gründung im Jahr 1954 ein Markenzeichen ihres Erfolgs.

Die Tagesordnung hat sich von den Ängsten vor dem Kommunismus im Kalten Krieg zu einem neuen Schwerpunkt verlagert, allerdings mit ähnlichen Themen – „die aufstrebende Achse der Autokraten“, einschließlich Russland und China.

Quelle: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14226661/Bilderberg-Group-worlds-secretive-society-leader-Jens-Stoltenberg-Trump-presidency.html

(Visited 1 times, 1 visits today)