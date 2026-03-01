Die Gefahr explodierender Ölpreise und eines Flächenbrandes im Nahen Osten

Der Krieg gegen den Iran, den Trump und Netanjahu begonnen haben, dürfte nicht schnell zu gewinnen sein. Daher besteht die Gefahr einer Explosion der Ölpreise, schon jetzt stauen sich 150 Tanker an der Straße von Hormus, und auch eines Flächenbrandes im Nahen Osten.

Quelle: anti-spiegel

Noch sind die Informationen über den Krieg, den US-Präsident Trump und der von Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen in Gaza gesuchte israelische Premierminister Netanjahu gegen den Iran vom Zaun gebrochen haben, so widersprüchlich, dass ich darüber nicht allzu viel sagen werde. Beide Seiten melden eigene Erfolge und die erfolgreiche Abwehr der Angriffe des Gegners. Was wirklich los ist und wer welche Erfolge erzielt hat, lässt sich im Detail derzeit nur schwer sagen.

Hier soll es stattdessen um die möglichen Folgen dieses weiteren illegalen Krieges der USA und Israels gehen.

Explodiert der Ölpreis?

Seit Trump im Januar mit dem Säbelrasseln gegen den Iran begonnen hat, ist der Ölpreis bereits merklich gestiegen. Im Dezember bewegte er sich um die Marke von 58 Dollar pro Barrel, seit Januar steigt er und liegt derzeit bei 67 Dollar. Ein weiterer Anstieg dürfte folgen.

Der Grund ist, dass im Persischen Golf bereits Tanker angegriffen wurden und dass der Iran die Schließung der Straße von Hormus verkündet hat. Die Straße von Hormus ist eine nur 50 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel und sie ist die Verbindung des Persischen Golfes mit dem offenen Meer, durch die die arabischen Staaten ihr Öl und Flüssiggas exportieren. Etwa 20 Prozent des weltweit verbrauchten Öls und auch etwa 20 Prozent des weltweiten LNG, vor allem aus Katar, gelangen durch die Meerenge auf den Weltmarkt.

Der Iran verkündete schon am Samstagabend die Schließung der Straße von Hormus, was der Iran problemlos durch Verminung oder Beschuss von Tankern umsetzen kann, und wovor Experten im Falle eines Krieges der USA mit dem Iran immer gewarnt haben.

Bisher habe ich Meldungen darüber gefunden, dass in der Straße von Hormus ein Tanker von einer iranischen Rakete getroffen wurde, der demnach sinkt . Und Reuters meldet , dass mindestens 150 Tanker auf dem offenen Meer vor Anker gegangen sind, weil sie nicht in den Persischen Golf einfahren können.

Da die Märkte auf so etwas in der Regel sensibel reagieren, dürfte ein weiterer Anstieg der Ölpreise bevorstehen. Sollte der Krieg länger dauern, könnten sie regelrecht explodieren. Bisher haben Experten für den Fall einer längeren Sperrung der Straße von Hormus davon gesprochen, dass der Ölpreis auf bis zu 200 Dollar steigen könnte.

Enthauptungsschlag gescheitert?

Der Plan der USA und Israels war es, wie schon bei dem 12-Tage-Krieg im letzten Sommer, einen Enthauptungsschlag zu führen und die wichtigsten Personen der iranischen Regierung und des iranischen Militärs zu töten. Trump hat in einer seiner ersten Erklärungen nach dem Angriff bereits stolz verkündet, die Führung des Iran „neutralisiert“ zu haben. Da hatte er sich aber offensichtlich zu früh gefreut.

Zwar gibt es Meldungen über Tote in der iranischen Führungsriege, aber der Enthauptungsschlag dürfte gescheitert sein, zumal der Iran sich darauf vorbereitet haben und umfassende Nachfolgeregelungen für alle wichtigen Personen getroffen haben dürfte, um das Funktionieren von Staat und Armee auch beim Verlust wichtiger Führungskräfte zu gewährleisten.

Am spektakulärsten ist die Ermordung des iranischen Religionsführers Ali Chamenei. Aber auch das Beispiel zeigt, dass der Iran sich vorbereitet hat, denn es wurde umgehend eine Nachfolgeregelung getroffen und ein kommissarischer Religionsführer ernannt. Die Ermordung von Chamenei hat der Iran als Überschreitung aller roten Linien bezeichnet und der neue Religionsführer hat zum Dschihad gegen die USA und Israel aufgerufen.

Sollten Trump und Netanjahu gehofft haben, dass die Ermordung von Chamenei den Iran schwächt, könnte tatsächlich das Gegenteil der Fall sein und die Ermordung könnte zu einer „Jetzt erst recht“-Stimmung geführt haben.

Es gibt eine Meldung, die ich skeptisch sehe, die vor diesem Hintergrund aber auch der Wahrheit entsprechen könnte. Angeblich haben arabische Medien gemeldet, die USA hätten über italienische Kontakte versucht, mit dem Iran ein Ende der Kämpfe auszuloten, der Iran habe das nach dem Mord an Chamenei aber abgelehnt.

Für wie lange reichen die Raketen der Kriegsparteien?

Es deutet alles darauf hin, dass der Krieg länger andauern wird. Die Frage ist nun, ob einer Seite irgendwann die Raketen ausgehen. Die Bestände der USA sind durch die Lieferungen der letzten Jahre an die Ukraine nicht mehr allzu gut gefüllt, was wohl vor allem für Flugabwehrraketen gelten dürfte. Und die USA können ihre Lager auch nicht bis zum Ende leeren, schließlich gibt es noch andere Konfliktherde.

Nur ein Beispiel: Sollte der Krieg länger dauern, könnte die chinesische Führung das als Gelegenheit ansehen, in der Taiwanfrage vollendete Tatsachen zu schaffen, weil die USA dann kaum noch Möglichkeiten hätten, Taiwan in einem Krieg gegen China zu unterstützen. Aktiv würden die USA in so einen Krieg genauso wenig einsteigen, wie beim Ukraine-Krieg. Aber nun könnte hinzu kommen, dass die USA kaum noch Reserven hätten, um Taiwan mit Waffenlieferungen zu unterstützen.

Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass die Rüstungsindustrie des Westens derzeit nicht einmal mit den Produktionszahlen der russischen Rüstungsindustrie mithalten kann. Der Westen hat der Ukraine bedeutende Teile seiner Bestände geliefert, die im Westen nun fehlen, und die nicht so schnell nachproduziert werden können, wie sie derzeit verbraucht werden. Das gilt nicht nur für Europa, sondern auch für die USA, auch wenn deren Lager nicht so leer sein dürften, wie die europäischen.

Die andere Frage ist, ob es den USA und Israel gelingt, iranische Raketen noch in ihren Lagern zu vernichten, und ob der Iran ausreichend Reserven und Produktionskapazitäten hat, um einen längeren Krieg durchzuhalten.

Wichtig wird auch hier wieder China, denn China ist der wichtigste Kunde für iranisches Öl. Nachdem schon Venezuela als Öllieferant für China faktisch ausgefallen ist, dürfte man Trumps Angriff auf den Iran in Peking auch als Angriff auf Chinas Ölversorgung verstehen. China könnte dem Iran also mit der Lieferung von Waffen, beispielsweise Flugabwehr, helfen. Gerüchte über solche Lieferungen aus China gab es schon während des 12-Tage-Krieges im letzten Sommer.

Trumps mögliche Strategie

Die Trump-Regierung hat als wichtigen Teil ihrer geopolitischen Strategie verkündet, die weltweiten Energiemärkte kontrollieren zu wollen. Das erklärt, warum Trump zunächst Venezuela unter Kontrolle gebracht hat, das über die größten Ölreserven der Welt verfügt. Auch Trumps Ambitionen auf Kanada, das der viertgrößte Ölförderer der Welt ist, erklären sich zum Teil dadurch. Und der Iran mit seinen Ölreserven rundet das Bild ab.

Trump könnte die Sperrung der Straße von Hormus also bewusst provozieren, weil das das den Einfluss der USA auf die internationalen Öl- und LNG-Märkte stärken würde. Und an einer Explosion der weltweiten Öl- und Gaspreise würden die US-Konzerne prächtig verdienen. Das wäre zwar ausgesprochen kurzfristig gedacht, weil eine Weltwirtschaftskrise in Folge zu hoher Energiepreise am Ende auch denen schaden wird, aber Trump könnte darauf setzen, die Rolle der USA auf den Energiemärkten durch eine Schwächung der arabischen Öl- und Gasexporte zu stärken. Mit anderen Worten: Trump könnte der langfristige Einfluss und die Weltmachtstellung der USA wichtiger sein, als die Weltwirtschaft.

Die Sperrung der Straße von Hormus könnte von Trump also sogar gewollt sein.

Die EU als nützlicher Idiot von Trump?

Wenn dann noch die Europäer ernst machen und weltweit auf die Jagd nach Tankern mit russischen Öl gehen, wie europäische Staaten immer offener ankündigen , könnte das auch die Mengen an russischem Öl auf den Weltmärkten reduzieren, was Trumps Strategie in die Hände spielen würde.

Dass die EU bei einer weltweiten Verknappung von Öl und Gas einer der größten Leidtragenden wäre, hat Brüssel offensichtlich nicht verstanden. Und selbst wenn, so hat die EU in den letzten vier Jahren mit den Russland-Sanktionen zur Genüge demonstriert, dass der Hass auf alles Russische bei den europäischen Entscheidungsträgern so tief sitzt, dass sie zum eigenen Schaden zu handeln, solange sie Russland damit auch ein wenig schaden können.

Sollte es also Trumps Strategie sein, die Mengen von Öl und Gas auf den Weltmärkten zu reduzieren, damit die USA die weltweiten Energiemärkte kontrollieren können, dann würde die EU mit ihrem Vorgehen gegen russische Tanker Trump in die Hände spielen. Und zwar wieder zum eigenen Schaden.

Flächenbrand im Nahen Osten?

Bleibt die Frage, ob sich der Krieg auch auf andere Länder des Nahen Ostens ausweitet. Die Angriffe des Iran auf US-Basen in den Golfstaaten, von denen aus der Iran angegriffen wird, sind unbestreitbar vom Recht auf Selbstverteidigung in der UN-Charta gedeckt. Dass die betroffenen Staaten davon nicht begeistert sind, zumal wenn iranische Raketen dabei versehentlich auch andere Ziele treffen, oder wenn Trümmer von abgeschossenen iranischen Raketen auf arabische Städte fallen, ist ebenfalls klar.

Der Iran hat erklärt, US-Basen am Golf als legitime Ziele anzusehen, und greift sie an. Und er hat bei den betroffenen Staaten um Verständnis für sein Handeln gebeten.

Die Frage wird sein, wie die Golfstaaten darauf reagieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise haben bereits mitgeteilt , sie würden den iranischen Angriffen nicht „mit den Händen im Schoß“ zuschauen, sondern sich, wenn nötig, verteidigen.

Dass die Regierungen der arabischen Staaten die Solidarität mit anderen Moslems nicht allzu ernst nehmen, konnten wir während des israelischen Vernichtungskrieges erleben. Ob sich die arabischen Staaten am Ende an einem Krieg gegen den Iran beteiligen, bleibt abzuwarten. Auch ist die Frage, ob es in arabischen Staaten zu Unruhen kommt, denn Israel und die USA sind dort in der Bevölkerung nicht beliebt, um es vorsichtig auszudrücken.

Am wahrscheinlichsten dürfte sein, dass die arabischen Regierungen hoffen, der Spuk möge schnell vorbeigehen und dass sie genauso passiv bleiben, wie beim Gaza-Krieg. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich zeigen.

(Visited 9 times, 3 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …