Die gefährliche amerikanische Fantasie vom Regimewechsel im Iran

Stephen Kinzer (antikrieg)

Als amerikanische Flugzeuge Megabomben auf iranische Atomanlagen abwarfen, war es unvermeidlich, dass einige in Washington vom Sturz des religiösen Regimes träumten. Diese Fantasie ist immer wieder aufgetaucht. Ein Regimewechsel im Iran, so die rosige Vision, würde den Vereinigten Staaten einen unterwürfigen Partner in Teheran bescheren und gleichzeitig die Mullahs für jahrzehntelangen Widerstand seit der Geiselnahme von 1978/79 bestrafen.

Diese Vision ignoriert zwei unbequeme Realitäten. Erstens: Das islamische Regime ist weit vom Zusammenbruch entfernt, auch wenn die Mullahs unbeliebt sind. Zweitens: Sollte es zusammenbrechen, könnte der Iran im Chaos versinken. Die Iraner sind sich dessen bewusst. Viele verabscheuen ihre Regierung, doch die Iraner sehen gescheiterte Staaten um sich herum und wollen diesem Club nicht beitreten.

Kurz nach den US-Bombardierungen sandte Präsident Trump eine provokante Botschaft: „Es ist politisch nicht korrekt, den Begriff ‚Regimewechsel‘ zu verwenden, aber wenn das derzeitige iranische Regime nicht in der Lage ist, den Iran wieder groß zu machen, warum sollte es dann keinen Regimewechsel geben??? MIGA!!!“

Hochrangige Politiker versuchten rasch, Trumps Drohung zurückzunehmen. „Wir wollen keinen Regimewechsel“, sagte Vizepräsident JD Vance. Verteidigungsminister Pete Hegseth beharrte darauf, dass es bei den Bombenangriffen auf den Iran „nicht um einen Regimewechsel ging und auch nie gegangen ist“.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, trübte die Lage jedoch noch weiter, indem sie andeutete, die Iraner könnten sich „gegen dieses brutale Terrorregime erheben“, wenn es keine Kompromisse mit seinen Feinden eingeht. „Wenn sich das iranische Regime weigert, eine friedliche diplomatische Lösung zu finden – an der der Präsident übrigens weiterhin interessiert ist und die er auch anstrebt –, warum sollte das iranische Volk diesem unglaublich gewalttätigen Regime, das es seit Jahren unterdrückt, nicht die Macht nehmen?“

Es war eine seltsame Formulierung, denn die Geschichte kennt kein Beispiel für ein Volk, das rebellierte, weil seine Führer sich weigerten, diplomatische Schritte zu unternehmen. Jedenfalls widersprach Leavitts Chef ihr – und sich selbst – schnell. Als ein Reporter Präsident Trump fragte, ob er wirklich einen Regimewechsel im Iran anstrebe, antwortete er „Nein“ und fügte hinzu: „Ein Regimewechsel erfordert Chaos, und idealerweise wollen wir nicht so viel Chaos sehen.“

Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Bitte ändern Sie Ihre Meinung nicht wieder. Die Iraner wollen eine bessere Regierung, aber sie wollen sie selbst gestalten. Ein Regimewechsel von innen kann neue Stabilität bringen. Bombenangriffe nicht.

Die Iraner haben viele Gründe zur Klage. Seit 1979 stehen sie unter der Missherrschaft eines repressiven und korrupten klerikalen Regimes. Es erlegt Frauen einen strengen Verhaltens- und Kleidungskodex auf und inhaftiert diejenigen, die sich für Freiheit einsetzen. Große nationale Herausforderungen, von der wirtschaftlichen Diversifizierung bis zur Wasserversorgung, bleiben ungelöst.

Die Iraner wissen jedoch vielleicht besser als jedes andere Volk auf der Welt, dass das nächste Regime, egal wie schlimm es ist, noch schlimmer sein kann. Die Mullahs kamen 1979 nach dem Sturz von Mohammad Reza Schah an die Macht. Die Koalition, die den Schah hinwegfegte, war äußerst vielfältig und reichte von religiösen Fanatikern über Kommunisten bis hin zu liberal gesinnten Demokraten. Niemand wusste, wie das Regime nach dem Schah aussehen würde, aber alle waren sich einig, dass es, was auch immer es hervorbringen würde, eine Verbesserung sein würde. Sie irrten sich. Statt sich vom Schlechten zum Besseren zu entwickeln, verschlechterten sich die Bedingungen. Sollten die Mullahs abgesetzt werden, könnte sich das wiederholen.

Viele Iraner wollen dieses Risiko nicht eingehen. Ihre eigene Nachbarschaft liefert ernüchternde Beispiele für die Verwüstung, die ein von den USA geförderter Regimewechsel mit sich bringen kann. Syrien, Irak und Libyen waren allesamt stabile Länder unter Diktatur. Die Menschen konnten ein normales Leben führen, solange sie die Regierung nicht kritisierten. Jeder konnte sicher auf der Straße gehen oder in einem Café sitzen, ohne Angst haben zu müssen, dass eine Terrorbombe explodieren könnte.

Nachdem die amerikanische Macht zum Sturz der syrischen, irakischen und libyschen Führer geführt hatte, kam es nicht zur Demokratie. Syrien wird von einem ehemaligen Terroristen regiert, für dessen Verhaftung die Vereinigten Staaten einst eine Million Dollar Kopfgeld ausgesetzt hatten. Der Irak ist zersplittert und dysfunktional. Libyen ist ein gescheiterter Staat und ein Nährboden für Terror.

Die Iraner haben schmerzhafte kollektive Erinnerungen an ausländische Interventionen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert kontrollierten Russland und Großbritannien den Iran faktisch. Sie besetzten iranische Gebiete im heutigen Aserbaidschan und Afghanistan. Großbritannien setzte ein Abkommen durch, das ihm das Eigentum an den riesigen iranischen Ölreserven zusprach. Als in den 1950er Jahren endlich die Demokratie entstand und Premierminister Mohammad Mossadegh die Ölindustrie verstaatlichte, organisierten die Vereinigten Staaten und Großbritannien einen Putsch, um ihn zu stürzen. Dies führte zu 25 Jahren königlicher Diktatur, gefolgt von mehr als 40 Jahren unter den Mullahs.

Viele im Iran teilen zwei Grundüberzeugungen: Das Regime ist schlecht, aber ausländische Mächte sollten nicht versuchen, es zu stürzen. Das ist kein Widerspruch. Politische Veränderungen nach Bombenangriffen oder Invasionen sind in der Regel zum Schlechteren. Kommt der Wandel von innen – wenn Iraner und nicht Außenstehende das Schicksal des Irans bestimmen –, wird er authentischer, tiefgreifender und nachhaltiger sein.

