Die Geburt einer Nemesis: Wie die USA den Iran erschaffen haben, den sie jetzt fürchten

von Felix Abt (tkp)

Der Iran, das Washington heute fürchtet, ist kein Zufall der Geschichte. Es ist das direkte Produkt bewusster amerikanischer Entscheidungen. Sanktionen, Putsche, Kriege und unerbittlicher Druck haben Iran nicht geschwächt – sie haben es zu einem weitaus widerstandsfähigeren und trotzigen Gegner umgeformt.

Lesen Sie bis zum Ende, denn ohne zu verstehen, wie dieser Iran geschmiedet wurde, kann man nicht begreifen, warum die US-Politik ihm gegenüber wiederholt gescheitert ist. Derzeit steht Iran vor einer Krise: Proteste sind ausgebrochen, die Wirtschaft riskiert zusammenzubrechen, und die Inflation ist dramatisch gestiegen (in den letzten Monaten auf etwa 44 % oder höher, wobei Punkt-zu-Punkt-Werte bei scharfer Abwertung des Rial sogar über 50 % lagen). Aber das ist kein Zufall.

US-Finanzminister Scott Bessent, ein milliardenschwerer Hedgefonds-Manager, erklärte in einem Fox-News-Interview im Januar 2026, dass die „maximum pressure“-Kampagne den Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft verursacht habe: Eine große Bank sei pleitegegangen, die Zentralbank habe Geld gedruckt und damit die Inflation angeheizt, Dollarmangel habe Importe eingeschränkt, und diese Bedingungen hätten die Unruhen ausgelöst. Er bezeichnete dies als „wirtschaftliche Staatskunst“, die „ohne einen Schuss“ durchgeführt worden sei, und schrieb den Sanktionen direkt die Proteste zu.

Neun Monate zuvor – im März 2025 – räumte Bessent in einer Rede beim Economic Club of New York ein, dass die Kampagne „darauf ausgelegt war, Irans bereits wankende Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen“. Er forderte die Iraner auf, den Rial aufzugeben, skizzierte Pläne, den iranischen Ölsektor stillzulegen, die Exporte zusammenbrechen zu lassen und den Zugang zum internationalen Finanzsystem durch die Zielsetzung regionaler Vermittler zu blockieren. Er scherzte sogar: „Make Iran broke again!“, was Applaus von Wall-Street-Führungskräften erntete, darunter Blackstone-CEO Steven Schwarzman, einem großen Trump-Spender. Es überrascht kaum, dass diese Politiken mit den Interessen von Milliardären übereinstimmen – Bessents Wall-Street-Hintergrund und Blackstones umfangreiche US-Immobilienbestände machen den Zusammenhang deutlich.

Hohe Inflation und die massive Abwertung des Rial brachten Tausende Demonstranten auf die Straßen – anfangs friedlich, dann schlossen sich bewaffnete Randalierer an. Dutzende Moscheen, Polizeistationen und Feuerwehrfahrzeuge wurden niedergebrannt; Hunderte Polizisten und Zivilisten wurden getötet; Tausende verhaftet. Das Volk leidet und gibt dem Regime die Schuld. Trump beobachtet und warnt: Wenn Iran Demonstranten tötet, wird Amerika eingreifen – „locked and loaded“. Er verwies auf Venezuela: „Wir haben gerade Maduro gefasst. Das können wir auch mit euch machen.“

Das ist die Botschaft.

Viele Beobachter glauben, dass das Regime endlich fallen könnte – dass dies das Ende der Islamischen Republik bedeuten könnte.

Aber die wichtigere Frage ist: Wie sind wir so weit gekommen? Nicht nur zu diesem Moment, sondern zu diesem Iran – der anhaltenden angeblichen Bedrohung, der Amerika seit fast einem halben Jahrhundert gegenübersteht? Das Atomprogramm, die antiamerikanische Ideologie, die Revolutionsgarden – all das trägt den Abdruck US-amerikanischer Handlungen. Gehen wir die Geschichte durch, denn sie erklärt alles.

Die Operation Ajax 1953 war die die Erbsünde, denn damals hatte Iran eine funktionierende Demokratie – nicht perfekt, aber echt. Es gab ein Parlament und einen demokratisch gewählten Premierminister, Mohammad Mossadegh. Mossadegh verstaatlichte die iranische Ölindustrie, die damals von der Anglo-Iranian Oil Company (später BP) kontrolliert wurde. Großbritannien strich den Großteil der Gewinne ein, während Iran fast nichts von seinen eigenen Ressourcen erhielt. Mossadegh erklärte: „Das ist unser Öl. Die Gewinne sollten dem iranischen Volk zugutekommen.“ Das war vernünftig, demokratisch und populär.

Großbritannien widersetzte sich und wandte sich an die USA. Unter Präsident Eisenhower orchestrierte die CIA die Operation Ajax: Anheuerung von gewalttätigen Mobs, um Chaos und Unruhen in Teheran zu schaffen, Bestechung von Militäroffizieren und Verbreitung destabilisierender Propaganda. Im August 1953 wurde Mossadegh gestürzt. Er verbrachte den Rest seines Lebens unter strengem Hausarrest. Der Westen installierte Mohammad Reza Pahlavi – den Schah – als Diktator. Das war die Erbsünde. Amerika zerstörte die iranische Demokratie, um westliche wirtschaftliche Ausbeutung zu schützen. Die Iraner haben das nie vergessen oder vergeben. Alles, was die USA heute in Iran fürchten, führt letztlich auf diesen Moment zurück.

Die erste Lektion, die Iran lernte: Amerika wird deine Demokratie zerstören, wenn sie seine Interessen bedroht.

In den nächsten 25 Jahren herrschte der Schah als Verbündeter Amerikas. Sein Regime war brutal. Er schuf die SAVAK, eine Geheimpolizei, die von der CIA in Verhören, Folter und Überwachung ausgebildet wurde. Tausende politische Gegner, Intellektuelle und Dissidenten wurden gefoltert oder getötet.

Dennoch unterstützte der Westen den Schah unbeirrt. Pahlavi kaufte Milliarden an US-Waffen, hielt das Öl fließen (während westliche Firmen riesige Gewinne machten, Iran aber wenig erhielt) und diente als Bollwerk gegen die Sowjetunion. Die Präsidenten Nixon, Ford und Carter umarmten ihn und übersahen die Missbräuche, weil er nützlich war.

Unter der Oberfläche bauten sich Ressentiments, Wut und Demütigung auf. Die Iraner sahen ihr Land geplündert, ihre Führer zu Marionetten degradiert und ihre Liebsten von einem US-ausgebildeten Apparat gefoltert. Dieser Druck staute sich ein Vierteljahrhundert lang, bis er explodierte.

1979 brach die Revolution aus – und Amerika verlor Iran. Sie war anfangs nicht inhärent islamistisch; sie umfasste Kommunisten, Liberale, Nationalisten und andere, die sich gegen den Schah vereinten. Doch die kompromissloseste antiamerikanische Fraktion – die Islamisten unter Ayatollah Khomeini – setzte sich durch. Warum? Nach 25 Jahren wahrgenommener US-Dominanz sehnten sich die Iraner nach totaler Unabhängigkeit und Widerstand. Khomeini versprach: „Wir werden nie wieder Amerikas Marionette sein.“ Diese Botschaft fand Anklang wegen 1953 und der Schah-Ära.

Dann folgte die 444-tägige Geiselnahme in der US-Botschaft, die Amerika demütigte und die Feindschaft zementierte. Aber sie entstand nicht im Vakuum – sie ging auf 1953, den Schah, die SAVAK und die angesammelte Demütigung zurück. Die Iraner erklärten: „Wir sind nicht mehr eure Marionette.“ Die Islamische Republik definierte sich bewusst als antiamerikanisch; diese Haltung verlieh ihr Legitimität und unterschied sie von der pro-amerikanischen Tyrannei des Schah.

Amerika half, diese Logik zu schaffen, indem es den Schah unterstützte, die Demokratie zerstörte und die Folterer ausbildete.

Als Nächstes der Iran-Irak-Krieg (1980–1988): lange acht Jahre, etwa eine Million Tote. Saddam Hussein fiel 1980 in den Iran ein, und die USA unterstützten ihn – mit Geheimdienstinformationen, Satellitenbildern iranischer Positionen, Krediten, Darlehen und Waffen (einschließlich Hubschraubern, die bei Chemiewaffenangriffen eingesetzt wurden). Amerika wusste, dass Saddam Chemiewaffen einsetzte, und setzte die Unterstützung fort. Als Iran die UN wegen dieser Angriffe anrief, blockierte die USA Verurteilungen und schützte Saddam.

Das ikonische Foto von 1983 – US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld schüttelt Saddam Hussein die Hand, während dieser bereits Chemiewaffen gegen iranische Soldaten und Zivilisten einsetzt – ist real und unvergessen.

(Deutsche Firmen lieferten in großem Umfang die notwendigen Chemikalien und Anlagen für Saddams Chemiewaffen- und Biowaffenarsenal und trugen damit aktiv zu Kriegsverbrechen bei.)

Für die Iraner ist diese Szene bis heute ein brennendes Symbol; sie hat sich unauslöschlich in das kollektive nationale Gedächtnis eingegraben.

Die Lektion: Die internationale Gemeinschaft wird dich nicht schützen. Internationales Recht ist selektiv und nutzlos. Du musst allein auf dich selbst vertrauen. Das trieb Irans Streben nach Selbstständigkeit voran: das Atomprogramm, Raketen, Proxy-Netzwerke – alles wurzelt in dieser Isolation.

1988 schoss die USS Vincennes Iran Air Flug 655 ab, ein ziviles Flugzeug, und tötete 290 Menschen (darunter 66 Kinder). Die USA nannten es einen Unfall; der Kapitän erhielt die Legion of Merit-Medaille, und es gab keine formelle Entschuldigung (nur eine spätere finanzielle Abfindung). Die Iraner sahen darin den Beweis, dass amerikanische Leben zählen, iranische aber nicht. Es verhärtete die Wahrnehmung der USA als existenziellen Feind, der Zivilisten ohne Konsequenzen tötet.

Das führt zur nuklearen Frage. Warum strebt Iran nukleare Fähigkeiten an? Amerika hat ihm die Notwendigkeit beigebracht. Eine religiöse Fatwa (Rechtsgutachten) des Obersten Führers Khamenei verbietet zwar Atomwaffen, doch Iran hat Uran auf 60 % angereichert – nahe an waffenfähigem Material – und könnte umschwenken, wenn die Fatwa unter extremer existenzieller Bedrohung aufgehoben würde.

Iran zog klare Lehren aus dem Schicksal anderer Nationen in Bezug auf Atomwaffen und Regimeüberleben.

Im Irak hatte Saddam Hussein keine Atomwaffen (sein Programm war nach dem Golfkrieg 1991 demontiert und durch Inspektionen und Sanktionen weiter eingeschränkt). Dennoch fielen die USA 2003 ein, stürzten und exekutierten ihn, verwüsteten das Land, verursachten etwa eine Million Tote (einschließlich des folgenden Chaos und Konflikts) und ließen Irak jahrzehntelang instabil.

In Libyen gab Muammar Gaddafi 2003 freiwillig sein aufkeimendes Atomprogramm auf und schloss ein Abkommen mit den USA und Großbritannien, das den Abbau von Ausrüstung und Inspektionen im Austausch für normalisierte Beziehungen und Sanktionserleichterung umfasste. Acht Jahre später, 2011, griff die NATO militärisch ein inmitten des Arabischen Frühlings; Gaddafi wurde gefasst, gefoltert und auf Video getötet; Libyen versank in langanhaltendem Bürgerkrieg, Staatsversagen und Chaos, das bis heute anhält.

Im Gegensatz dazu hat Nordkorea sein Atomarsenal beharrlich aufrechterhalten und vorangetrieben und weigert sich trotz Druck, es aufzugeben. Statt Invasion oder Regimewechsel hat es hochrangige Verhandlungen geführt – einschließlich direkter Gipfel zwischen nordkoreanischen Führern und US-Präsidenten (Clinton, Trump) –, bei denen die USA es aufgrund seiner nuklearen Abschreckung mit einem gewissen diplomatischen Respekt behandeln. Es folge kein Sturz oder Zerstörung.

Die rationale Schlussfolgerung, die Iran zieht: Das Aufgeben nuklearer Ambitionen lädt Verletzlichkeit und potenzielle Zerstörung ein (wie in Irak und Libyen gesehen), während das Beibehalten Überleben und Hebelwirkung sichert (wie bei Nordkorea). Das ist kein irrationaler Fanatismus, sondern eine pragmatische Reaktion auf beobachtete historische Ergebnisse, die durch US- und westliche Handlungen getrieben wurden.

Die klare Lektion: Gib nukleare Ambitionen auf, und du wirst gestürzt. Behalte sie, und du überlebst. Iran zog die rationale Schlussfolgerung aus US-Handlungen – nicht Irrationalität, sondern beobachtete Realität.

Auch Proxy-Netzwerke (Hisbollah, Hamas, irakische Milizen, Huthi – alle mit schiitischen religiösen Bindungen wie Irans Mehrheit) existieren aus ähnlichen Gründen. Iran ist von US-Stützpunkten in Katar, Bahrain, Kuwait, Irak und anderswo umzingelt, plus Trägern und Jets im Golf. Es kann US-konventionelle Macht nicht widerstehen – Sanktionen blockieren den Erwerb moderner Waffen, seine Streitkräfte sind veraltet. Asymmetrische Mittel – Proxys, abstreitbare Schläge – erhöhen die Kosten eines Angriffs der Amerikaner (und/oder Israeli) und schrecken einen umfassenden Krieg ab. Amerikas überwältigende Präsenz schuf den Anreiz für diese Netzwerke. Erst jüngst hat der Iran seine militärische Kooperation mit Russland und China weiter ausgebaut, um seine Verteidigungsfähigkeiten – insbesondere im Bereich der Luftabwehr und Radarsysteme – zu stärken. Dazu gehören der Ausbau moderner Boden-Luft-Raketen sowie erweiterte Radarüberwachungsnetzwerke. Beobachter werten dies als Vorbereitung auf einen möglichen groß angelegten Angriff aus den USA und Israel.

Das JCPOA (Iran-Atomabkommen) von 2015 bot einen potenziellen Wendepunkt. Iran begrenzte sein Programm, reduzierte angereichertes Uran um 98 %, entfernte Zentrifugen und akzeptierte Inspektionen. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Iran hielt sich voll daran – Inspekteure bestätigten es. Dann zog sich Trump 2018 aus diesem Abkommen zurück, verhängte erneut „maximum pressure“-Sanktionen und zielte darauf ab, Ölexporte auf null zu bringen.

Kein besseres Abkommen ersetzte es. Iran nahm die Anreicherung wieder auf (von 3,67 % auf 60 %), fügte Zentrifugen hinzu und beschränkte den Inspektionszugang. Trumps Rückzug aus dem Atomabkommen rückte Iran der Fähigkeit zur Produktion von Atomwaffen näher, anstatt es davon abzubringen

2020 ordnete Trump die Drohnen-Ermordung von Qasem Soleimani an, Irans oberstem Militärkommandeur (der half, den IS in Irak und Syrien zu besiegen), ohne Zustimmung des Kongresses. Es verhärtete Irans Entschlossenheit: Amerika kann eure Führer überall und jederzeit töten. Nukleare Abschreckung wurde noch essenzieller.

Im Juni 2025 entfaltete sich der 12-Tage-Krieg. Israel startete am 13. Juni die Operation Rising Lion, griff Atomstandorte an, tötete Dutzende Generäle und Wissenschaftler (und ihre Familien) und verursachte über tausend Tote – ein unprovozierter, illegaler Angriffskrieg. Am 22. Juni genehmigte Trump die Operation Midnight Hammer: B-2-Bomber zielten mit massiver Munition auf unterirdische Anreicherungsanlagen in Fordow, Natanz und Isfahan. Trump behauptete Vernichtung; Bewertungen variieren (Pentagon: Rückschlag um 1–2 Jahre; IAEA: mögliche Wiederaufnahme in Monaten). Iran reagierte symbolisch gegen einen US-Stützpunkt in Katar (mit Vorwarnung, keine Opfer), bevor am 24. Juni ein Waffenstillstand eintrat.

Irans Atomanlagen wurden beschädigt, aber nicht zerstört. Iran könnte wiederaufbauen, und Trump droht mit weiteren Bombardements.

Anfang 2026 breiten sich die Proteste inmitten eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs aus, während Irans Proxys geschwächt sind: die Hisbollah teilweise 2024 zerstört, Hamas weitgehend zerschlagen, Assad in Syrien gestürzt, die Huthi massiv bombardiert.

Sollte das Regime überleben, wird es sich höchstwahrscheinlich verhärten – entschlossener beim Atomprogramm, feindseliger gegenüber dem Westen und noch stärker auf nukleare Abschreckung fixiert.

Druck mäßigt den Iran nicht; er radikalisiert ihn. Das ist das Muster der letzten 70 Jahre.

Ein in westlichen Narrativen häufig ignorierter Kontrast: Während Irans Verteidigungs- und Außenpolitik kompromissloser wird, hat sich das gesellschaftliche Leben im Inland seit der Islamischen Revolution in etlichen Bereichen spürbar liberalisiert.

Bei meinem ersten geschäftlichen Aufenthalt vor über 40 Jahren trugen alle Frauen Hijab und lange Mäntel (oft mit Jeans bei Jüngeren). Heute ist in den Städten – insbesondere in Teheran – der Verzicht auf den Hijab bei vielen Frauen alltäglich; das Nachtleben ist lebendig, Frauen erscheinen in enger, modischer Kleidung. Religiöse Minderheiten wie Christen produzieren und konsumieren Alkohol und führen Einrichtungen wie den bekannten Armenischen Club in Teheran, der Wein und hochprozentigen Wodka anbietet. Frauen sind seit Jahrzehnten mobil (Auto), fahren inzwischen auch Motorrad und besuchen Fußballstadien.

Ein Screenshot aus dem iranischen YouTube-Kanal „Travel Buddies“ illustriert diese Realität.

Bei Frauen unter 24 Jahren liegt die Alphabetisierungsrate bei fast 100 % (99 % Stand 2023); Frauen dominieren die Universitätszulassungen (63 % bei der Konkur 2025). Die viralen Bilder brennender Hijabs – häufig aus westlicher oder israelischer Propagandamaschinerie – entsprechen nicht der Alltagswirklichkeit.

Westliche Reisende stoßen auf ein breites Meinungsspektrum, inklusive unverblümter Regimekritik – ein klares Zeichen, dass die tatsächliche Repression weit geringer ist als medial suggeriert. Genau diese relative gesellschaftliche Öffnung ist einer der Gründe, warum das System trotz jahrelanger, von außen forcierter Wirtschaftskrise Bestand hat.

Aber sollte „das Regime“ tatsächlich fallen, was ersetzt es? Weiß das jemand? Hat Amerika einen Plan? Es hatte keinen für das Nach-Saddam-Irak oder das Nach-Gaddafi-Libyen – beide versanken in langanhaltendem Chaos. Irans Bevölkerung übersteigt 90 Millionen (prognostiziert etwa 93 Millionen 2026), mehr als die kombinierte Bevölkerung von Irak (~48 Millionen), Libyen (~7,5 Millionen) und Syrien (~26,5 Millionen). Ein Zusammenbruch würde den gesamten Nahen Osten destabilisieren.

Amerika mag Irans Atomwaffen, Proxys, Raketen und Ideologie fürchten – doch es schuf die Bedingungen durch Intervention und Rückschläge über 70 Jahre falscher Entscheidungen bei jedem Schritt.

Trump droht nun mit weiteren Bombardements, wenn Iran Atomfähigkeiten wiederaufbaut, Demonstranten tötet oder etwas tut, das Washington missfällt. Wenn das Regime fällt, wird das, was entsteht, wahrscheinlich schlimmer sein: radikaler, gefährlicher, feindseliger. Das ist das Muster. Amerika schafft den Feind, den es fürchtet, und fürchtet dann den Feind, den es geschaffen hat.

Iran musste nicht dieser Gegner werden. 1953 war es eine Demokratie, die Kontrolle über ihr Öl anstrebte; Amerika zerstörte das. Jede Regierung seitdem – der Schah, die Republik, was auch immer folgt – reagiert auf diese Erbsünde.

Amerika hat diesen vermeintlichen Feind geschaffen, erhält ihn durch unerbittliche Feindseligkeit am Leben und schmiedet mit jeder neuen Sanktion, jeder abgeworfenen Bombe und jeder frischen Drohung etwas potenziell weit Schlimmeres.

Iran hat amerikanischen Druck 70 Jahre standgehalten; wenn es weitere 70 übersteht, wird Washington wahrscheinlich im selben selbstzerstörerischen Zyklus gefangen bleiben. Der Grund ist einfach: Es lernt selten aus der Geschichte, hält selten inne, um zu untersuchen, wie es zu diesem Punkt gekommen ist. Stattdessen nimmt es einen Feind wahr, reagiert mit Gewalt und ist dann überrascht, wenn diese Gewalt mehr Feinde erzeugt.

Amerika sollte nicht nur den heutige Iran fürchten. Es sollte den Iran fürchten, den es demnächst schaffen könnte – einen, der durch genau die Politiken, die ihn eindämmen oder zerstören sollen, weiter verhärtet wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der fixen Autoren von TKP wider. Rechte und inhaltliche Verantwortung liegen beim Autor.

Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Autor und Reiseblogger auf Substack: https://felixabt.substack.com.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …