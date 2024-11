Die fünf wichtigsten Gründe, nicht zu wählen. „Die Wahlen am 5. November könnten sich zu einer chaotischen Katastrophe entwickeln“

Von Doug Casey (globalresearch)

Demokratie wird maßlos überbewertet.

Die nationalen Wahlen am 5. November (Guy Fawkes Day, FWIW) könnten sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer chaotischen Katastrophe entwickeln. Ich werde mich deshalb nicht mit den Kandidaten befassen. Reden wir stattdessen über Prinzipien. Darüber reden heutzutage nur wenige Leute.

„Demokratie“ ist nicht wie der Konsens einiger Freunde, die sich darauf einigen, denselben Film anzuschauen. Meistens läuft es auf eine freundlichere und sanftere Art von Pöbelherrschaft hinaus, gekleidet in Anzug und Krawatte. Die Essenz positiver Werte wie persönliche Freiheit, Wohlstand, Chancen, Brüderlichkeit und Gleichheit haben wenig mit Demokratie zu tun. Diese Dinge existieren, weil es freie Geister, freie Märkte und eine begrenzte Regierung gibt.

In der Demokratie konzentrieren sich die Menschen dagegen auf die Politik und nicht auf die Produktion, auf das Kollektiv und nicht auf ihr eigenes Leben. Das ist nicht gut.

Obwohl die Demokratie nur eine Möglichkeit ist, einen Staat zu strukturieren, hat das Konzept Kultstatus erreicht und ist als politisches Dogma unanfechtbar. Sie ist, wie der Ökonom Joseph Schumpeter bemerkte, „ein Ersatzglaube für Intellektuelle, denen die Religion fehlt“. Den meisten Gründervätern Amerikas geht es viel mehr um Freiheit als um Demokratie. Für Tocqueville waren Demokratie und Freiheit nahezu polare Gegensätze.

Demokratie kann funktionieren, wenn alle einander kennen, dieselben Werte und Ziele teilen und jede Form von Zwang verabscheuen. In kleinen Gruppen ist sie der natürliche Weg, um Dinge zu erreichen. Aber sie funktioniert nicht gut in einem Konglomerat von 350 Millionen Menschen, von denen viele wählen, um etwas umsonst zu bekommen. Oder auf Kosten ihrer Nachbarn.

Sobald der Glaube an die Demokratie zur politischen Ideologie wird, verwandelt er sich zwangsläufig in Mehrheitsherrschaft. Und an diesem Punkt kann die Mehrheit (oder sogar eine Pluralität, eine Minderheit oder ein Individuum) allen anderen ihren Willen aufzwingen, indem sie behauptet, den Willen des Volkes zu vertreten.

Die einzige Form der Demokratie, die zu einer freien Gesellschaft passt, ist die Wirtschaftsdemokratie in der Form des Laissez-faire, in der jeder Mensch mit seinem Geld für das stimmt, was er auf dem Markt will. Nur dann kann jeder Einzelne das bekommen, was er will, ohne die Interessen anderer zu gefährden. Das ist das genaue Gegenteil der „Wirtschaftsdemokratie“ sozialistischer Experten, die den Begriff verdreht haben, um ihn als politische Verteilung von Reichtum zu bezeichnen.

Doch viele Begriffe in der Politik haben eine verkehrte Bedeutung. „Liberal“ ist zweifellos eine davon.

Das Spektrum der Politik

Die Begriffe liberal (links) und konservativ (rechts) definieren das herkömmliche politische Spektrum; Die Begriffe sind schwebende Abstraktionen, deren Bedeutung sich mit jedem Politiker ändert.

Im 19. Jahrhundert war ein Liberaler jemand, der an freie Meinungsäußerung, soziale Mobilität, begrenzte Regierung und strikte Eigentumsrechte glaubte. Der Begriff wurde seitdem von jenen übernommen, die zwar manchmal noch an begrenzte Meinungsäußerungsfreiheit glauben, aber immer eine starke Regierung und schwache Eigentumsrechte unterstützen und jeden als Mitglied einer Klasse oder Gruppe betrachten.

Konservative glauben eher an eine starke Regierung und Nationalismus. Bismarck und Metternich waren archetypische Konservative. Heutige Konservative werden manchmal als Verteidiger der wirtschaftlichen Freiheit und der freien Märkte gesehen, obwohl das meist nur dann zutrifft, wenn diese Konzepte mit den Interessen der Großunternehmen und des Wirtschaftsnationalismus übereinstimmen.

Das Einordnen politischer Überzeugungen in eine unlogische Skala, die nur von links nach rechts verläuft, führt zu eingeschränktem Denken. Es ist, als würde die Wissenschaft immer noch versuchen, die Elemente mit Luft, Erde, Wasser und Feuer zu definieren.

Politik ist die Theorie und Praxis der Regierung. Sie beschäftigt sich damit, wie Gewalt angewendet werden sollte, um Menschen zu kontrollieren und ihre Freiheit einzuschränken. Sie sollte auf dieser Grundlage analysiert werden. Da Freiheit unteilbar ist, macht es wenig Sinn, sie in Schubladen zu stecken; es gibt jedoch zwei grundlegende Arten von Freiheit: soziale und wirtschaftliche.

Bis vor kurzem neigten Liberale dazu, soziale Freiheiten zuzulassen, die wirtschaftliche Freiheit jedoch einzuschränken, während Konservative eher dazu neigten, soziale Freiheiten einzuschränken und wirtschaftliche Freiheiten zuzulassen. Ein Autoritärer (heute bezeichnen sie sich manchmal selbst als „Mittler“) ist jemand, der glaubt, dass beide Arten von Freiheit eingeschränkt werden sollten.

Aber wie nennt man jemanden, der an beide Arten von Freiheit glaubt? Leider kann etwas ohne Namen übersehen werden, oder wenn der Name nur wenigen bekannt ist, wird es als unwichtig ignoriert. Das könnte erklären, warum so wenige Menschen wissen, dass sie Libertäre sind.

Ein nützliches Diagramm des politischen Spektrums würde folgendermaßen aussehen:

.

.

Ein Libertärer glaubt, dass Individuen das Recht haben, alles zu tun, was nicht die Gewohnheitsrechte anderer verletzt, nämlich Gewalt oder Betrug. Libertäre sind das menschliche Äquivalent der Gamma-Ratte, was einer kleinen Erklärung bedarf.

Vor einigen Jahren kategorisierten Wissenschaftler, die mit Ratten experimentierten, die überwiegende Mehrheit ihrer Versuchspersonen als Beta-Ratten. Das sind im Grunde Gefolgsleute, die die Reste der Alpha-Ratten bekommen. Die Alpha-Ratten etablieren Territorien, beanspruchen die besten Partner und herrschen im Allgemeinen über die Betas. Dies entsprach ziemlich genau der Vorstellung, wie die Forscher dachten, dass die Welt funktioniert.

Doch zu ihrer Überraschung entdeckten sie auch noch eine dritte Rattenart: die Gamma-Ratte. Diese Kreatur steckte ihr Territorium ab und suchte sich wie die Alpha-Ratte die besten aus dem Wurf als Partner aus, versuchte aber nicht, die Beta-Ratten zu dominieren. Eine Ratte, die mitmacht und sich vertragt. Eine libertäre Ratte, wenn man so will.

Meine Vermutung, gemischt mit einer Portion Hoffnung, ist, dass, wenn die Gesellschaft repressiver wird, mehr Gamma-Menschen das Problem erkennen und als Lösung aussteigen werden. Nein, sie werden sich nicht in Hippies mittleren Alters verwandeln, die in abgelegenen Kommunen Körbe flechten und Perlen auffädeln. Vielmehr werden sie ihr Leben so gestalten, dass die Regierung – das heißt Steuern, Regulierungen und Inflation – keine Rolle mehr spielt. Angenommen, sie führen einen Krieg und niemand kommt? Angenommen, sie führen Wahlen durch und niemand wählt, erheben eine Steuer und niemand zahlt oder erlässt eine Regulierung und niemand befolgt sie?

Libertäre Überzeugungen erfreuen sich unter Amerikanern großer Beliebtheit, aber die Libertäre Partei hat nie viel Bekanntheit erlangt, möglicherweise weil die Leute, die sie unterstützen, Besseres mit ihrer Zeit anzufangen wissen als wählen zu gehen. Und wenn sie ans Wählen glauben, haben sie oft das Gefühl, sie „verschwenden“ ihre Stimme an jemanden, der nicht gewinnen kann. Aber wählen ist selbst ein weiterer Teil des Problems.

Nichts des oben Genannten

Mindestens 95 Prozent der amtierenden Kongressabgeordneten bleiben in der Regel im Amt. Das ist ein höherer Anteil als im Obersten Sowjet der untergegangenen UdSSR und eine geringere Fluktuationsrate als im britischen House of Lords, wo Menschen ihren Sitz nur durch Tod verlieren.

Das politische System der Vereinigten Staaten ist, wie alle Systeme, die alt und groß werden, moribund und korrupt geworden.

Die allgemeine Auffassung besagt, dass ein Rückgang der Wahlbeteiligung ein Zeichen von Apathie ist. Aber es könnte auch ein Zeichen für eine Renaissance der persönlichen Verantwortung sein. Es könnten Menschen sein, die sagen: „Ich lasse mich nicht noch einmal täuschen und werde ihnen keine Macht geben.“

Politik war schon immer ein Weg, den Reichtum von den Produzenten zu den politisch Begünstigten umzuverteilen. Wie HL Mencken bemerkte, ist jede Wahl nichts anderes als eine Vorversteigerung gestohlener Güter, ein Prozess, den relativ wenige unterstützen würden, wenn sie seine wahre Natur erkennen würden.

Die Protestierenden der 1960er Jahre hatten viele Schwächen, aber sie hatten völlig recht, als sie sagten: „Wer nicht Teil der Lösung ist, ist Teil des Problems.“ Wenn die Politik das Problem ist, was ist dann die Lösung? Ich habe eine Antwort, die Sie vielleicht ansprechen wird.

Der erste Schritt zur Lösung des Problems besteht darin, es nicht mehr aktiv zu fördern.

Viele Amerikaner haben intuitiv erkannt, dass die Regierung das Problem ist, und gehen nicht mehr wählen. Das führt dazu, dass der Staat delegitimiert wird und seine Macht verliert.

Es gibt mindestens fünf Gründe, warum viele Menschen nicht wählen gehen:

An politischen Wahlen teilzunehmen ist unethisch. Der politische Prozess ist von institutionalisiertem Zwang und Gewalt geprägt. Wenn Sie diese Dinge missbilligen, sollten Sie nicht daran teilnehmen, auch nicht indirekt. Durch Ihre Stimmabgabe wird Ihre Privatsphäre gefährdet. Ihr Name wird in eine weitere Computerdatenbank der Regierung eingetragen. Sowohl das Wählen als auch die Registrierung bringen den Aufenthalt in Regierungsbüros und den Umgang mit kleinlichen Bürokraten mit sich. Die meisten Menschen können ihre Zeit mit etwas Angenehmerem oder Produktiverem verbringen. Die Wahl macht die Politiker mobil. Eine Stimme gegen einen Kandidaten – ein wichtiger und durchaus verständlicher Grund, warum viele Menschen wählen gehen – wird immer als Stimme für seinen Gegner interpretiert. Und selbst wenn man für das kleinere von zwei Übeln stimmt, ist das kleinere von zwei Übeln immer noch ein Übel. Es läuft darauf hinaus, dem Kandidaten ein stillschweigendes Mandat zu erteilen, der Gesellschaft seinen Willen aufzuzwingen. Ihre Stimme zählt nicht. Politiker sagen gerne, sie zähle, weil es ihnen Vorteile bringt, alle in die Rolle der Wichtigtuer zu schlüpfen. Aber statistisch gesehen macht eine Stimme unter Millionen nicht mehr aus als ein einzelnes Sandkorn am Strand. Und das ganz abgesehen von der Tatsache, dass Amtsträger, wenn sie erst einmal im Amt sind, offensichtlich tun, was sie wollen, und nicht, was Sie wollen.

Einige dieser Gedanken mögen Ihnen irgendwie „unpatriotisch“ vorkommen; das ist sicher nicht meine Absicht. Aber leider ist Amerika auch nicht mehr das, was es einmal war. Die Vereinigten Staaten haben sich vom Land der Freien und der Heimat der Tapferen zu etwas entwickelt, das eher dem Land der Ansprüche und der Heimat jammernder Klageführer ähnelt.

Die Gründungsideen Amerikas, die stark libertär waren, wurden gründlich verzerrt. Was heute als Tradition gilt, ist etwas, wogegen die Gründerväter eine zweite Revolution geführt hätten .

Dieser traurige, beängstigende Zustand ist einer der Gründe, warum manche Leute betonen, wie wichtig es sei, sich am Prozess zu beteiligen, „innerhalb des Systems zu arbeiten“ und „sich Gehör zu verschaffen“, um sicherzustellen, dass „die Bösen“ nicht hineingelangen. Sie scheinen zu glauben, dass eine Erhöhung der Wählerzahl die Qualität ihrer Entscheidungen verbessern werde.

Dieses Argument zwingt viele aufrichtige Menschen, die sonst nicht im Traum daran denken würden, ihre Nachbarn zu zwingen, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Aber es verleiht den Menschen in Politik und Regierung nur mehr Macht, indem es ihre Existenzberechtigung bestätigt und sie gleichzeitig mächtiger macht.

Natürlich profitieren alle Beteiligten davon, zumindest in finanzieller Hinsicht. Politik gibt den Menschen das Gefühl, zu etwas Größerem zu gehören, und ist daher besonders attraktiv für diejenigen, die in sich selbst keine Befriedigung finden können.

Wir staunen über die Begeisterung, die bei Hitlers großen Kundgebungen zum Ausdruck kam, aber wir denken, dass das, was heute hier passiert, anders ist. Nun ja, es ist nie ganz dasselbe. Aber die sinnlosen Parolen, der Personenkult und die Gewissheit der Massen, dass „ihr“ Kandidat ihr Privatleben in den Griff bekommen und es verbessern wird, sind identisch.

Und selbst wenn der favorisierte Kandidat ihnen nicht hilft, wird er zumindest verhindern, dass andere zu viel bekommen. Politik ist die Institutionalisierung des Neids, eines Lasters, das verkündet: „Du hast etwas, das ich will, und wenn ich eines nicht bekommen kann, nehme ich dir deines. Und wenn ich deines nicht haben kann, zerstöre ich es, damit du es auch nicht haben kannst.“ Sich an der Politik zu beteiligen ist ein Akt des ethischen Bankrotts.

Der Schlüssel, um „Tölpel“ (also Wähler) zum Wählen und „Marken“ (also Beitragszahler) zum Spenden zu bewegen, besteht darin, allgemein zu sprechen, dabei aber konkret zu klingen und aufrichtig und nachdenklich, aber dennoch entschlossen zu wirken. Aus geistlosen, käuflichen Parteisoldaten lassen sich wie aus Knetmasse käufliche Kandidaten formen. Die Leute machen sich gerne vor, sie würden entweder für „den Mann“ oder „die Ideen“ stimmen. Aber nur wenige „Ideen“ sind mehr als Slogans, die kunstvoll verpackt werden, um die richtigen Knöpfe zu drücken. Für „den Mann“ zu stimmen, hilft auch nicht viel, da diese Typen sorgfältiger programmiert, inszeniert und einstudiert sind als jeder Schauspieler.

Dies trifft heute wahrscheinlich mehr zu als jemals zuvor, da Wahlen heute im Fernsehen gewonnen werden und das Fernsehen kein Forum ist, um komplexe Ideen und Philosophien auszudrücken. Es eignet sich für Slogans und oberflächliche Leute, die aussehen und reden wie Gameshow-Moderatoren. Leute mit wirklich „neuen Ideen“ würden nicht im Traum daran denken, diese in die Politik einzubringen, weil sie wissen, dass Ideen nicht in 60 Sekunden erklärt werden können.

Ich will damit übrigens nicht andeuten, dass sich die Menschen aus ihren Gemeinden, sozialen Gruppen oder anderen freiwilligen Organisationen zurückziehen; im Gegenteil, denn diese Beziehungen sind das Lebensblut der Gesellschaft. Aber der politische Prozess – die Regierung selbst – ist nicht gleichbedeutend mit der Gesellschaft und ergänzt sie auch nicht. Tatsächlich ist die Regierung eine tote Hand auf der Gesellschaft.

Bedenken Sie diese Dinge, bevor Sie Ihre Stimme abgeben.

*

Doug Casey ( schicken Sie ihm eine E-Mail ) ist ein Bestsellerautor und Vorsitzender von Casey Research , LLC., dem Herausgeber von Casey’s International Speculator .

Das vorgestellte Bild stammt von Radio NZ

(Visited 1 times, 1 visits today)