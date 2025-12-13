Die Friedensnobelpreisträgerin, die einen US-Angriff auf Venezuela fordert, behauptet, die USA hätten ihr bei der Flucht geholfen

Dave DeCamp (antikrieg)

Maria Corina Machado, die venezolanische Oppositionsführerin, die einen US-Angriff auf ihr Land fordert, um Präsident Nicolás Maduro zu stürzen, reiste nach Norwegen, um ihren Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Sie gab an, von den USA Hilfe bei ihrer Flucht aus Venezuela erhalten zu haben.

„Ja, wir haben Unterstützung von der US-Regierung erhalten“, sagte Machado laut NBC News auf einer Pressekonferenz in Oslo. „Ich kann keine Details nennen, da es sich um Menschen handelt, die in Gefahr geraten könnten.“

Laut einem Bericht des Wall Street Journal reiste Machado verkleidet zur venezolanischen Küste und bestieg ein kleines Fischerboot aus Holz, um Curaçao zu erreichen, eine niederländische Karibikinsel, die etwa 65 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt.

Die Gruppe, die ihr bei der Flucht half, informierte das US-Militär über die Aktion, damit das Boot nicht durch einen US-Luftangriff zerstört würde. Die USA bombardieren in der Region regelmäßig kleine Boote, die angeblich Drogen transportieren.

„Wir haben koordiniert, dass sie über einen bestimmten Punkt ablegen sollte, damit das Boot nicht gesprengt wird“, sagte eine an der Operation beteiligte Person dem Journal. Laut Bericht traf sie am Dienstag gegen 15 Uhr in Curaçao ein und wurde dort von einem privaten Sicherheitsdienstleister empfangen, der auf Evakuierungen spezialisiert und von der Trump-Regierung beauftragt worden war.

Von Curaçao aus bestieg Machado einen Privatjet, der von einem „Geschäftspartner aus Miami“ bereitgestellt worden war, und legte einen Zwischenstopp in Bangor, Maine, ein, bevor sie nach Norwegen flog. Während ihrer Pressekonferenz wurde Machado mehrfach gefragt, ob sie eine US-Invasion in Venezuela unterstützen würde.

„Man spricht von einer Invasion in Venezuela, von der Drohung einer Invasion in Venezuela. Und ich antworte: Venezuela wurde bereits überfallen“, sagte sie. „Wir haben russische Agenten, wir haben iranische Agenten, wir haben Terrorgruppen wie die Hisbollah und die Hamas, die ungehindert im Einklang mit dem Regime operieren.“

Machado erklärte, Venezuela habe sich zu einem „kriminellen Zentrum“ Amerikas entwickelt, und sie forderte die „internationale Gemeinschaft auf, diese Kräfte zu zerschlagen“.

In einem früheren Interview wurde Machado gefragt, ob sie die US-Bombardierung Venezuelas befürworte. Sie erklärte, sie glaube, die US-Eskalation sei der einzige Weg, Maduro zum Rücktritt zu zwingen. Sie unterstützt außerdem Präsident Trumps Bombardierungskampagne gegen mutmaßliche Drogenboote in der Region, die faktisch außergerichtlichen Hinrichtungen auf See gleichkomme.

erschienen am 11. Dezember 2025 auf > Antiwar.com > Artikel

Es ist schon erstaunlich, nicht wahr. Jemand, der gegen seine eigene Bevölkerung Krieg will, erhält einen Friedensnobelpreis. Schafft es vielleicht im nächsten Jahr der ÖRR oder Merz und Konsorten?

„Preise sind wie Hämorrhoiden, früher oder später bekommt jedes Arschloch einen“. (Billy Wilder)

