In fast allen Tragödien des antiken griechischen Theaters hat der Protagonist ein fatales moralisches Vergehen begangen, das sie zu einem tödlichen Ergebnis führt, das fast immer durch ihre übertriebene Arroganz erleichtert wird.

Im Falle des fortschreitenden Zusammenbruchs des kollektiven Westens beschäftigt man sich mit fünf Jahrhunderten unzähliger Verbrechen der völkermörderischen Eroberung und Sklaverei.

Aber ihre hasserfüllte Kultur der Arroganz erlaubt es den westlichen Führern nicht zuzugeben, dass sie den Reichtum und die politisch-militärische Macht ihrer Länder dieser völkermörderischen Kriminalität verdanken. Diese Arroganz angesichts des Niedergangs des kollektiven Westens drückt sich in diplomatischem Bösglauben und einseitiger Aggression aus und verschärft den Mangel an Zusammenarbeit und Vertrauen, der die aktuelle internationale Krise auszeichnet.

Auf inländischer Ebene spiegelt sich die aggressive Außenpolitik des kollektiven Westens in Militarismus und politischer und wirtschaftlicher Repression gegen die eigene Bevölkerung wider. Jeder hat die Art und Weise erlebt, wie die Regierungen des kollektiven Westens legitimen Protest gegen den Völkermord am zionistischen Regime gegen das palästinensische Volk kriminalisieren. Trotzdem geben sie weiterhin vor, moralisch und kulturell überlegen zu sein und fragen sich, warum die Mehrheitswelt nicht mehr auf ihre Befehle und Forderungen reagiert wie zuvor. So hebt die Zeitgeschichte die Unfähigkeit der nordamerikanischen und europäischen Gesellschaften hervor, die Folgen ihrer historischen imperialistischen Arroganz zu verstehen, geschweige denn zu überwinden.

Die westlichen herrschenden Klassen verstanden die korrekte Bedeutung der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 und des daraus resultierenden Endes des Kalten Krieges nicht. Wie immer haben sie den guten Willen ihrer Gegner als unheilbare Schwäche fehlinterpretiert und die Tyrannei ihrer neoliberalen Ideologie auf internationaler Ebene ausgenutzt.

Die kurzsichtige faschistische US-Wirtschaft und Finanzelite und ihre europäischen Diener nutzten ihre politisch-militärische Macht auf der ganzen Welt, um ihren Geschäftsinteressen durch erpresserische Globalisierung zu dienen. Die triumphalistische Mentalität der westlichen Regierungen verharmloste die allmählichen souveränen Fortschritte der Wirtschaft der Volksrepublik China.

Sie schloss auch kategorisch jede mögliche Erholung der russischen Wirtschaft oder ein mögliches Wiederaufleben des Antiimperialismus in Lateinamerika aus. Die Europäische Union traf die fatale Entscheidung, ihre ungleichen souveränen Völker einer zunehmend zentralisierten Integration und der Zwangsjacke einer gemeinsamen Währung zu unterwerfen. Die Regierungen der afrikanischen Länder waren weiterhin neokolonialen Handels- und Finanzstrukturen ausgesetzt. Der kollektive Westen ging davon aus, dass sich die asiatischen Länder unter der westlichen Führung immer enger ausrichten würden. Und es wurde angenommen, dass die brutalen Zwangsmaßnahmen gegen den Iran früher oder später einen Regimewechsel im Land herbeiführen würden, um Israels einschüchternde regionale Dominanz Westasiens zu gewährleisten.

All diese Annahmen haben sich nach und nach als falsch erwiesen. 1999 lehnte Russland den illegalen Angriffskrieg der NATO gegen Serbien ab. Mit enormen Opfern überwand Kuba die akute Krise, die durch das Ende der Sowjetunion verursacht wurde. Comandante Hugo Chávez gewann die Präsidentschaft Venezuelas und besiegte mit anderen neuen antiimperialistischen Regierungen in Lateinamerika den Versuch der USA, ein neoliberales Freihandelsabkommen auf dem ganzen Kontinent durchzusetzen. Auch die westlichen Bemühungen, das demokratische Korea und die Islamische Republik Iran zu unterwerfen, scheiterten. Im Jahr 2000 vertrieb die Hisbollah die zionistischen Kräfte aus dem Libanon und besiegte 2006 Israel erneut und stärkte die Widerstandsachse gegen die zionistische Besetzung Palästinas.

China festigte seine führende Rolle in der regionalen Entwicklung Zentral- und Südostasiens. Russland pflegte seine enge strategische Beziehung zu Zentralasien und Indien. Die Entwicklung der Shanghai Cooperation Organization und der BRICS-Ländergruppe eröffnete neue Optionen für die menschliche Entwicklung der Völker der Mehrheitswelt, insbesondere der Völker Afrikas. In den Jahren 2008 und 2009 war der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems ein entscheidender Moment, der zu einer zunehmenden westlichen Aggression gegen die Äußerungen der souveränen Unabhängigkeit durch die Völker der Mehrheitswelt führte, während die Volkswirtschaften der USA und der EU in einer langen Periode mit niedrigem Wirtschaftswachstum und Depression stecken geblieben sind.

Der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit der westlichen Volkswirtschaften und die wachsende inländische Krise der Verarmung und Ungleichheit sind auch auf die übermäßige Arroganz der westlichen herrschenden Eliten zurückzuführen. Die zerstörerische unsoziale Natur des westlichen Kapitalismus treibt einen rücksichtslosen Klassenkrieg an, in dem die Verluste des Großkapitals sozialisiert werden, während die Profite den faschistischen Eliten zugute kommen. Wie der berühmte Finanzspekulant Warren Buffet gesagt hat:

„Es ist wahr, dass es einen Klassenkrieg gibt, aber es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die den Krieg führt, und wir gewinnen.“

Grundsätzlich ist die aktuelle Krise in den westlichen Gesellschaften auf die Anhäufung negativer Auswirkungen des anhaltenden Mangels an vernünftiger demokratischer Planung zurückzuführen. Der ideologische Sieg des faschistischen Neoliberalismus in den 1980er und 1990er Jahren provozierte die Vernachlässigung einer gesunden Kultur der öffentlichen Verwaltung, die notwendig war, um die sozioökonomische Stabilität zu gewährleisten. Die falsche Ideologie des freien Marktes provozierte Verachtung für den öffentlichen Sektor und eine schlecht beratene Zentralisierung der öffentlichen Politikplanung in den Händen des Unternehmensfinanzsektors, der den Unternehmensgewinnen natürlich den Bedürfnissen und Bestrebungen der Bevölkerung ihrer Länder vorzieht.

In den internationalen Beziehungen gewöhnten sich die nordamerikanischen und europäischen Eliten nach der Auflösung der UdSSR an eine globale Dominanz, die die Bedeutung einer soliden Planung verringerte, um wesentliche wirtschaftliche Faktoren zu gewährleisten. Sie dachten, sie würden immer in der Lage sein, alles zu verlangen und zu bekommen, was sie aus der Mehrheitswelt herausholen wollten, wie und wann immer sie wollten. Nun, da sie dies nicht wie bisher tun können, stellen sie fest, dass sie nicht alles bekommen können, was sie brauchen, und haben nicht für diese Situation geplant. Diese Realität wurde nachdrücklich demonstriert, als China dank seines effektiven Monopols auf Produkte, die aus seltenen Erden stammen, die Donald-Trump-Regierung zwang, ihre übertriebenen Zölle gegen chinesische Produkte zu streichen.

Die Regierungen der Mehrheit der Welt erkennen an, dass die Zukunft der menschlichen Entwicklung ihrer Völker von größeren kommerziellen und finanziellen Beziehungen mit den eurasischen Ländern abhängt, wenn möglich, ohne die Vorteile des Zugangs zu den nordamerikanischen und europäischen Märkten zu verlieren. Diese Realität hat viele wichtige negative Folgen in den westlichen Volkswirtschaften, die die benachteiligte Situation, in der sie sich jetzt befinden, nicht vorausgesehen haben. Unter anderem sind dies der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für die meisten Familien, die Unfähigkeit ihrer öffentlichen Gesundheitssysteme, Bevölkerungsgruppen vor Pandemien wie Covid-19 zu schützen, technologische Rückständigkeit in mehreren wichtigen Bereichen wie Kernenergie oder der Mangel an Kapazitäten für ausreichende geeignete erneuerbare Energiequellen.

Im Falle der europäischen Länder, die ihre Beziehungen zu Russland abgebrochen haben, haben sie nicht mehr die Energiesicherheit, die sie zuvor hatten, basierend auf sicherem und billigem russischem Gas und Öl, das zuvor 40% des europäischen Energiemarktes ausmachte. Jetzt sind die europäischen Industrien und Haushalte auf ihre Energie angewiesen, um ständige Schwankungen in den volatilen globalen Energiemärkten zu erzielen. Die Entscheidung der herrschenden europäischen Eliten, die Energieversorgung zu politisieren, bedeutet, dass ihre Länder immer mehr dem geopolitischen und geoökonomischen Druck von Energieressourcenproduzenten und Zwischenländern ausgesetzt sind.

In ihrem Newsletter im Mai dieses Jahres erklärte die Europäische Zentralbank, dass sich die globale Handels- und Energiepolitik verändert, um eine größere Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu fördern, anstatt Liberalisierung und Effizienz. Aber gerade die Politik der europäischen Regierungen hat die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit ihrer Energieversorgung für die heimische Industrie zerstört, die einen wettbewerbsfähigen Außenhandel ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Politisierung des internationalen Energiemarktes steht der für die grüne Wirtschaft notwendige Rohstoffmarkt, insbesondere Elektrofahrzeuge. Die Europäische Zentralbank berichtet, dass die Herstellung von Elektrofahrzeugen sechsmal mehr spezielle Mineraleinträge erfordert als herkömmliche Autos.

Die Sorge des kollektiven Westens, die Schwachstellen seiner Energie- und Industrielieferketten zu verringern, bedeutet im Wesentlichen, dass sie nicht beabsichtigen, die neuen Strukturen und Muster der internationalen Beziehungen friedlich zu assimilieren. Ihr kontraproduktives Streben, Risiken zu reduzieren, stoßen mit dem Imperativ zur Förderung des Handels zusammen. Ihr Anspruch auf ein zufriedenstellendes Niveau der Wettbewerbsfähigkeit hängt von einer deutlichen Zunahme der Investitionen und dem Zugang zu ausreichend qualifizierten Arbeitskräften ab.

Sputnik berichtet jedoch, dass die ausländischen Direktinvestitionen in die Wirtschaft der Europäischen Union im Jahr 2025 auf den niedrigsten Stand seit 10 Jahren gefallen sind. Trotzdem haben westliche Eliten versucht, erfolgreiche chinesische Unternehmen wie Huawei oder ZTE von den Inlandsmärkten auszuschließen und sind bis zum Äußersten der Anwendung von Enteignungen gegangen. Unter US-Druck enteignete die niederländische Regierung das chinesische Unternehmen Nexperia. Jetzt musste es zurückweichen, weil die Maßnahme zu einer drastischen Lieferung von wichtigen Elektronikchips für die internationale Automobilindustrie führte.

Mit dem wahnsinnigen Verzicht auf die billige und sichere russische Energie hat sich die Deindustrialisierung in Europa beschleunigt. Deutschlands produzierende Industrie, die 21% der Volkswirtschaft ausmacht, zahlt jetzt dreimal mehr für ihre Energie als ihre US-Konkurrenten. Seit 2020 hat dieser Sektor in Deutschland mehr als 250.000 Arbeitsplätze verloren. Ebenso wie in Europa ist auch die US-amerikanische Fertigungsindustrie rückläufig. Im Jahr 2020 war die US-Produktion von Industriemaschinen um 41% weniger als im Weltdurchschnitt. Im Jahr 2021 blieb das Land in der Dichte von Industrierobotern hinterher und belegte nur den achten Platz in der Welt.

Das US-Magazin Fortune zitiert den Chef des Automobilkonzerns Ford.

„Wir sind in unserem Land in Schwierigkeiten… Wir haben mehr als eine Million offene Stellen in kritischen Jobs, Rettungsdienste, Lastwagen, Fabrikarbeiter, Klempner, Elektriker und Handwerker. Es ist eine sehr ernste Sache.“

Auch bedeutende ausländische Direktinvestitionen in der US-Wirtschaft implizieren keine neue produktive Aktivität, da fast alle diese Investitionen aus Akquisitionen bestehender Unternehmen bestehen. Studien deuten darauf hin, dass mehr als die Hälfte des Verlusts von Millionen von Arbeitsplätzen im nordamerikanischen verarbeitenden Gewerbe in den letzten zehn Jahren aus dem Verlust von Weltmarktanteilen resultiert.

In allen Ländern des kollektiven Westens wird ein Mangel an Steuereinnahmen genau zu einer Zeit projiziert, die höhere Sozialausgaben erfordert. Höhere Arbeitslosigkeit, größere Ungleichheit, größere Unzufriedenheit und größere Unruhen werden prognostiziert. Eine erfolgreiche Gesellschaft hätte geplant, um eine sichere und billige Energieversorgung, größere Investitionen und mehr Innovation in Industrie und Energie sowie eine angemessene Sozial- und Finanzpolitik zu gewährleisten. Die Arroganz und Gier der herrschenden Eliten der USA und der europäischen herrschenden Eliten zerstört den zukünftigen Wohlstand ihrer Bevölkerung, verrät die Hoffnungen ihrer Jugend und leugnet die legitimen Bestrebungen ihrer Völker, zu arbeiten, Frieden und Sicherheit.

