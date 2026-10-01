Die Fata Morgana der Staatskunst: Amerikas zielloses Treiben in Westasien

M. Reza Behnam (antikrieg)

Jahrzehntelang ruhte die Architektur Westasiens auf einer beruhigenden Fiktion: der Vorstellung, dass die „Pax Americana“ die Region auf unbestimmte Zeit durch eine Politik des „Offshore-Balancing“, durch Sicherheitsgarantien für Autokraten und die überlegene Macht des US-Militärs steuern könne.

Diese Ordnung ist dahin. Nicht nur angeschlagen oder ins Wanken geraten, sondern völlig in Luft aufgelöst.

Washingtons Illusion, man könne sich mühelos von der Region abwenden und gleichzeitig die Kontrolle über deren Sicherheitsdynamiken behalten, ist an der harten Realität anhaltender Krisenherde zerschellt. Aktuelle historische Ereignisse haben den geopolitischen Rahmen der Vergangenheit hinweggefegt – einen Rahmen, der auf berechenbaren diplomatischen Mustern, kontrollierten Stellvertreterkonflikten und dem arroganten Glauben beruhte, man könne Normalisierungsabkommen unter völliger Missachtung der öffentlichen Stimmung erzielen.

Während Washington durch die Trümmerlandschaft irrt, schwebt eine unausweichliche, beunruhigende Frage im Raum: Die alte Ordnung ist am Ende, der Status quo ist tot, und Amerika ist steuerlos, ratlos und befindet sich im Krieg. Wie geht es nun weiter?

Um zu verstehen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika in diese ziellose Lage geraten sind, muss man sich einer parteiübergreifenden Selbsttäuschung stellen. Ein Vierteljahrhundert lang – seit Beginn des „Krieges gegen den Terror“ – handelten US-Strategen nach dem irrigen Glauben, militärische Macht könne eine dynamische Region, die unter der Oberfläche glüht, dauerhaft einfrieren.

Washington glaubte, man könne Milliarden in Waffenlieferungen investieren, Macht durch weitläufige Militärstützpunkte am Persischen Golf projizieren und die grundlegenden Missstände, die Millionen von Menschen bewegen, als bloßes Hintergrundrauschen abtun. Man ging davon aus, dass arabische Herrscher gefügig bleiben würden, dass die Energieversorgungswege automatisch und dauerhaft gesichert wären und dass sich Gegner wie der Iran durch wirtschaftliche Aushungerung, Sabotage und gelegentliche Luftschläge dauerhaft in Schach halten ließen.

Dieses Fundament ist unter der Last seiner eigenen Widersprüche zusammengebrochen. Die Verbreitung von Präzisionsdrohnen, ballistischen Raketen und asymmetrischer Kriegsführung hat den Mythos der Unverwundbarkeit zerstört. Die bewährten Skripte vergangener Jahrzehnte greifen nicht mehr.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sehen sich nun in immer weiter ausufernde militärische Konflikte verstrickt. Sie agieren als Supermacht, die nur noch aus einem antrainierten Reflex heraus handelt – mit kinetischer Gewalt und ohne einen kohärenten doktrinären Kompass. Ein steuerloses Imperium ist gefährlich; nicht wegen seiner Stärke, sondern wegen seiner Unberechenbarkeit. Washingtons derzeitige geopolitische Haltung schwankt zwischen groß angelegten Versuchen, durch fehlerhafte Gipfeltreffen eine „neue regionale Ordnung“ zu schaffen, und der reaktiven Bewältigung von Kriegen ohne klare Vision. Politische Strategiepläne mögen in Think Tanks brillant wirken, doch sie scheitern völlig daran, der zersplitterten Realität in Beirut, Sanaa, Teheran oder Gaza gerecht zu werden. Entscheidungsträger ignorieren die Tatsache, dass staatliche und nicht-staatliche Akteure in der Region gelernt haben, an der amerikanischen Macht vorbei, unter ihr hindurch oder direkt gegen sie zu agieren.

Das derzeitige amerikanische Establishment als „ahnungslos“ zu bezeichnen, ist keine Beleidigung, sondern eine strukturelle Diagnose. Die Führungsebene leidet unter einem tiefgreifenden Mangel an Vorstellungskraft und weigert sich zu akzeptieren, dass die US-Hegemonie in Westasien nicht mehr das bestimmende Prinzip der dortigen Verhältnisse ist. Regionale Mächte setzen auf Absicherung und diversifizieren ihre Partnerschaften, indem sie engere Beziehungen zu China und Russland aufbauen und gleichzeitig eigene, von Washingtons Präferenzen unabhängige Agenden verfolgen.

Wer einen Krieg führt, aus dem er keinen Ausweg kennt, und an einem Status quo festhält, der längst in Schutt und Asche liegt, gestaltet die Ereignisse nicht mehr selbst. Vielmehr sind es die Ereignisse, die ihn formen.

Wenn das alte Drehbuch der Supermacht ausgedient hat und man im Blindflug unterwegs ist – was kommt dann? Es ist unrealistisch zu glauben, dass sich die politischen Bedingungen, die 1995 zum Oslo-Abkommen oder 2010/2011 zum Arabischen Frühling führten, heute wiederherstellen ließen.

Die Revolution von Gaza am 7. Oktober 2023 sowie der anhaltende Krieg der USA und Israels gegen den Iran haben eine völlig neue Realität für die Region geschaffen. Der künftige Weg der Vereinigten Staaten erfordert eine radikale, nüchterne geopolitische Bestandsaufnahme, die den epochalen Realitäten Rechnung trägt – etwa in folgender Hinsicht:

Anerkennung der Grenzen der Macht: Washington muss akzeptieren, dass es die geopolitische Dynamik in der Levante und am Persischen Golf nicht mehr diktieren oder kontrollieren kann. Es kann sich nicht allein auf militärische Stärke verlassen, um seine regionalen Bündnisse mit undemokratischen Regimen aufrechtzuerhalten. Die von den USA angeführte Sicherheitsarchitektur hat sich als veraltete Illusion erwiesen, von der man sich vollständig lösen muss. Sicherheit wird künftig zunehmend von den Menschen ausgehandelt – oder erkämpft –, die tatsächlich vor Ort leben.

Diplomatie statt Gewalt: Ein realistischer Ausstieg aus der Sucht nach endlosen Interventionen ist längst überfällig. Wenn die USA darauf bestehen, in der Region präsent zu bleiben, müssen sie ihre gewohnheitsmäßige Abhängigkeit von militärischer Gewalt und rein zweckgebundenen Bündnissen durch eine Diplomatie ersetzen, die alle regionalen Akteure einbezieht. Sie können ihre Verbündeten nicht länger bloß als militärische Außenposten und Tankstellen behandeln.

Keine Unterstützung mehr für das zionistische Siedlerprojekt: Höchste Priorität muss der sofortigen Einstellung jeglicher militärischer Hilfe und diplomatischer Rückendeckung für Israel eingeräumt werden – ein Ende der jahrzehntelangen Politik des „Blankoschecks“. Stattdessen sollte Washington sein erhebliches wirtschaftliches und diplomatisches Gewicht nutzen, um den Völkermord im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland zu beenden und Israels militärische Eskalation gegen seine Nachbarn zu stoppen.

Die berechtigten Anliegen der Palästinenser müssen angegangen werden: Ein wahrhaft dauerhafter Frieden in der Region ist unmöglich, solange die Gerechtigkeit für die Palästinenser nicht im Mittelpunkt aller diplomatischen Bemühungen steht. Die Vereinigten Staaten müssen umsteuern und die politischen Ursachen des Konflikts verstehen und angehen, anstatt Israels Abhängigkeit von brutaler militärischer Gewalt weiter zu fördern. Solange Washington nicht von seiner Rolle als aktiver Komplize in Israels langwierigen Expansionskriegen abrückt und beginnt, als ehrlicher, dem Völkerrecht verpflichteter Vermittler zu handeln, bleibt jedes Gerede von regionaler Stabilität eine grausame und tödliche Illusion.

Der Mut staatlicher und nicht-staatlicher Akteure in der Region, die sich unter großen Opfern gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen, hat weltweit eine Welle des Handelns unter frustrierten, unterworfenen und unterdrückten Menschen ausgelöst.

Westasien schreibt in Echtzeit ein neues Kapitel. Es wird mit der Tinte sich wandelnder Bündnisse, tiefer Ressentiments und intensiver Kämpfe um lokale Autonomie geschrieben. Die Vereinigten Staaten werden dabei völlig ins Abseits geraten – nicht etwa verdrängt durch eine andere globale Supermacht, sondern durch den unaufhaltsamen Vorwärtsdrang einer Region, die endlich gelernt hat, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne Washington um Erlaubnis zu fragen. Die politische Klasse Amerikas muss angesichts dieser sich wandelnden Realität endlich aufwachen.

erschienen am 30. September 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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