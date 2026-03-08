Die EU verleiht Selenskyj einen Verdienstorden …

Von Christian Müller (globalbridge)

Die EU verwandelt sich mehr und mehr in ein Irrenhaus. Jetzt wurden „Verdienstorden“ erfunden, um Leute zu ehren, die sich um die EU besonders verdient gemacht haben. Und wer hat so einen Orden „auf höchster Ebene“ erhalten?

Zitat aus „Die Welt“:

„Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von der Europäischen Union mit dem höchsten Rang des Europäischen Verdienstordens ausgezeichnet. Den in diesem Jahr erstmals vergebenen Orden erhalten ebenso der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der ehemalige polnische Präsident Lech Wałęsa, wie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Dienstag in Straßburg mitteilte.

Mit dem Europäischen Verdienstorden würdigt die EU nach eigenen Angaben Personen, die einen Beitrag geleistet haben zur europäischen Integration oder zur Förderung und Verteidigung der Grundwerte der EU; Achtung der Menschenwürde und -rechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit. Sie ist die erste europäische Auszeichnung dieser Art. Verliehen werden die Orden im Mai bei einem Festakt in Straßburg.“

Ende Zitat.

Aha, der ukrainische Politiker Wolodymyr Selenskyj, der nur durch die Ausschaltung der verfassungsmäßig notwendigen Wahlen im Frühling 2024 immer noch „Präsident“ der Ukraine ist, der die Oppositionsparteien in der Ukraine geschlossen und die unter dem russischen Patriarchen stehende Orthodoxe Kirche verboten hat und der in die schlimmste Korruption in Europa verwickelt war und noch immer ist, erhält einen EU-Verdienstorden! Der Europäische Rechnungshof hat – notabene zur Regierungszeit von Selenskyj! – im Herbst 2021 darauf aufmerksam gemacht, dass durch die Korruption in der Ukraine jedes Jahr zig Milliarden US-Dollars einfach verschwinden! Dieser Selenskyj erhält von der EU einen Verdienstorden „für die Verteidigung der Grundwerte“!

Wann beginnen die Menschen in Europa endlich zu erwachen und diese unfähige, nein: katastrophale und skandalöse Führung der EU aus dem Verkehr zu nehmen?

Solange die Medien-Huren ihre Lügen unters Volk bringen dürfen, bleibt die tägliche Gehirnwäsche der Massen erhalten und somit auch das korrupte Politsystem.

(Visited 16 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …