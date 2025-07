«Die EU garantiert ihre eigene Zerstörung»

Laut dem US-Finanzanalysten Martin Armstrong ist es unwahrscheinlich, dass die EU über 2030 hinaus bestehen bleibt. Als Gründe dafür sieht er insbesondere die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Immigration, die Klimapolitik, die «massive» Korruption und die Kriegstreiberei.

«Ursula von der Leyen ist vielleicht das absolut schlechteste Staatsoberhaupt der modernen Geschichte», findet der US-Finanzanalyst Martin Armstrong. Mit ihrer «Netto-Null»-Politik habe sie die EU-Wirtschaft zerstört, die Landwirte vernichtet und die Lebensmittelpreise steigen lassen. Die EU-Kommissionspräsidentin habe zudem eine «diktatorische» Politik eingeführt, indem sie die Aufnahme von Migranten trotz der drastischen Veränderungen in der Kultur verlangte. Sie habe auch die «Bullshit»-Behauptungen aufgestellt, dass zum Schutz der freien Meinungsäußerung Desinformationen zensiert werden müssen und dass die EU in den Krieg mit Russland ziehen müsse, um den Frieden in Europa zu sichern.

Von der Leyen befürworte eine totale Überwachung, die viel schlimmer sei als alles, was in der UdSSR existierte oder im kommunistischen China angewendet werde, und weigere sich dennoch, ihre eigenen Textnachrichten mit Pfizer zu veröffentlichen. Armstrong weiter:

«Während Ursula, die sich nie zur Wahl gestellt hat, vorgibt, eine gewählte demokratische Führungspersönlichkeit zu sein, und Putin, der sich immerhin zur Wahl gestellt hat, als Diktator bezeichnet, hat sie die Abstimmung über einen Misstrauensantrag zum Nachteil Europas überlebt. Allein die Tatsache, dass es zu dieser Abstimmung kam, zeigt, was unser Computer vorausgesagt hat. Die EU wird wegen der diktatorischen Politik Ursulas zerbrechen. Sie ist die perfekte Führungspersönlichkeit, die genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt wird, zu dem unser Computer davor warnt, dass die EU nicht überleben wird. Ihre Politik ist diktatorisch, und sie hat weder Respekt noch Achtung vor der europäischen Kultur. Sie versucht, das zu tun, was Joseph Stalin getan hat, indem er allen Republiken in Russland eine einheitliche, drohnenhafte Kultur aufzwang.»

Dem Finanzanalysten zufolge hält sich von der Leyen für unantastbar. Die Korruption in der EU sei massiv. Die Kommissionspräsidentin werde Europa 2026 in einen Kriegszustand versetzen und es sei unwahrscheinlich, dass die EU überhaupt über 2030 hinaus intakt bleiben werde. Armstrong schließt:

«Wenn gegen Sie wegen ‹Desinformation› ermittelt wird und Sie sich weigern, vorgeladene Beweise herauszugeben, gehen Sie ins Gefängnis. Ursula steht über dem Gesetz und all die korrupten Politiker, die sie unterstützen, besiegeln das Schicksal Europas in den kommenden Jahren.»

Armstrong Economics: The EU Guarantees Its Own Destruction – 10. Juli 2025

