Die EU finanziert Propagandaeinrichtungen der USA

Die EU bezahlt nicht nur die Waffen aus den USA für den heißen Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland. Sie bezahlt auch den Propagandakrieg, den die USA gegen China und Russland führen.
Quelle: norberthaering
Schon im Mai sorgte die Meldung für gewisse (viel zu geringe) Aufmerksamkeit, dass die EU dem von der CIA gegründeten und bis vor kurzem vom US-Außenministerium finanzierten Auslands-Propagandasender Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) als kurzfristige Notmaßnahme 5,5 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Die Notlage besteht darin, dass Präsident Donald Trump die Finanzierung eingestellt hat. Die EU will mit ihrer Nothilfe für den Staatssender angeblich einen Beitrag zur „Sicherung freier Medien“ leisten, denn „in einer Zeit wachsender ungefilterter Inhalte ist unabhängiger Journalismus wichtiger denn je“.
Dieser absurde Vorgang mit seiner noch absurderen Begründung ist kein Ausnahmefall, sondern Teil eines Systems. Eines Systems, das derzeit darunter leidet, dass der US-Präsident die Finanzierung der Auslandspropaganda teilweise eingestellt hat, weil er mit den gegen ihn agitierenden Geheimdiensten auf Kriegspfad gegangen ist.
Zu den von Trump eingestellten Finanzierungen gehört auch diejenige für die CIA-durchsetzte Entwicklungshilfebehörde USAID. Diese hat bisher die Organisation Internews finanziert. Internews gibt Journalisten und Medien überall auf der Welt, auch in Europa, Milliarden an Fördergeldern um diese zu wohlgefälliger Berichterstattung anzuregen. Doch schon vor Trumps Entscheidung im Januar, USAID kein Geld mehr zu geben, hat die EU großzügig die Kosten für Propagandaprojekte von Internews übernommen.
Seit Sommer 2024 finanziert die EU ein Programm, mit dem Internews in Zentralasien „Desinformation“ und „Hassrede“ bekämpft. Das Programm wird unter dem Namen CARAVAN geführt. Das steht für „Cultivating Audience Resilience through Amplification of Vibrant and Authentic Narratives“, zu Deutsch: „Die Widerstandsfähigkeit des Publikums durch die Verbreitung lebendiger und authentischer Erzählungen fördern.“ Sprich: den Einwohnern der Region sollen packende Geschichten erzählt werden, die sie dagegen immunisieren, russische oder chinesische Sichtweisen auf Vorgänge in der Welt an sich heranzulassen. Die vorgeschlagenen Themen sind neben regionaler Kooperation der Klimawandel und geopolitische Entwicklungen.
Unter dem Vorwand der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Redaktionen und Journalisten bekommen diese, wenn ihre Themenvorschläge bei Internews Gefallen finden, zur Umsetzung bis zu 10.000 Euro pro Projekt. Teilnehmen können Journalisten und Redaktionen aus Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan.
Ziel des Programms ist laut EU die Verbesserung der Qualität und des Umfangs von Inhalten, die Desinformation und Hassreden in Zentralasien entgegenwirken. Medien und Zivilgesellschaft sollen „zur Förderung widerstandsfähiger nationaler Medienräume“ zusammengeführt werden.
Im November 2024 hat die EU-Kommission Internews außerdem einen Zuschuss von 10,5 Mio. Euro für ein vage beschriebenes Programm gewährt, das „unabhängigen Journalismus“ in Ländern fördern soll, in denen „die Pressefreiheit unter Druck steht“. Welche Länder das sind, wird offen gelassen. „Unabhängige“ Journalisten und Medien können direkt für Beiträge finanziert werden, die gefallen.
Eine Anfrage aus dem EU-Parlament von Februar scheint die EU-Kommission noch nicht beantwortet zu haben. Es ist vielleicht auch nicht leicht zu erklären, warum mit Steuergeld der EU-Bürger die Propagandaeinrichtungen eines fremden Landes finanziert werden.
Das Verhalten des zionistischen Imperiums ist hinsichtlich der Propagandasender der CIA leicht zu erklären. Diese Sender des zionistischen Imperiums waren Tump feindlich gesonnen, genauso hielt er die Geldausgaben für USAID für Quatsch.
Das zionistische Imperium hat sich deswegen entschlossen, Trump auszusitzen, und wenn er gestürzt wird oder stirbt so weitermachen wie bisher mit den CIA-Sendern, die deswegen erhalten bleiben müssen. Deswegen muß die EU die Progaganda-Sender des CIA weiter unterstützen, damit sie nach Trumps unrühmlichem Ende sofort weitermachen können wie bisher, d. h. unter den US-Demokraten. Es bleibt also alles beim Alten: business as usual.
Nur deswegen ist erklärbar, daß sich bei uns die Medien alle weiter auf Trump einschießen und nach wie vor kein gutes Wort an ihm lassen. Sie gehen davon aus, daß Trump in seiner Hybris bestimmt scheitern wird, weil er alle seine Wahlversprechen nicht halten kann. Er will in einer relativ kurzen Zeit bis zu den Zwischenwahlen im November 2026 alles umkrempeln, um die Festung Amerika zu schaffen so ähnlich wie Hitler die Festung Europa schaffen wollte. Das Schaffen der „Festung Amerika“ durch ihn hat jedoch erst der Welt zu denken gegeben über die Verwundbarkeit der USA nachzudenken!
Da Trump ein gnadenloser Opportunist ist, sind seine engsten Anhänger schwer enttäuscht: Muisk über seine riesen Geldausgaben, und die republikanischen Abgeordneten Thomas Massie und Marjorie Taylor Greene, die für „America first“ sich eingesetzt haben und nicht für das, was jetzt rausgekommen ist: „Israel first“. D. h. die unbeugsamen Anhänger haben Trump schon längst verlassen, der sie seinerseits mit zionistischem Geld beseitigen will; geblieben sind die Opportunisten, die sich für ihn nicht opfern werden.
Sehr lehrreich ist hierzu der Artikel von Rainer Rupp:
https://de.rt.com/meinung/252487-lehrstueck-wie-kontrollieren-zionisten-us-parlament/
„Lehrstück: Wie Zionisten den US-Kongress kontrollieren
6 Aug. 2025 20:28 Uhr
Zionistische US-Milliardäre haben mit Unterstützung von Präsident Trump eine Organisation gegründet, um die Wiederwahl des US-Kongressabgeordneten Thomas Massie zu verhindern, ein prominenter Kritiker von Trumps Unterstützung der Kriege Israels.“
Die Marionetten des zionistischen Imperiums stellen Trump ein Bein nach dem anderen. So wissen sie alle, daß Trump nie eine Zweistaatenlösung akzeptieren wird, fordern dies jedoch gemäß Carney, Macron, Stramer und Belgien vor der nächsten UNGA, wobei sie selbst dies nicht für möglich halten und nie erklären werden, sondern dies nur fordern, um Trump mit Gaza in Schwulitäten zu verwickeln.
In übrigen sind seine Zolldrohungen nur ein primitiver Bluff, die er nie in die Tat umsetzen könnte, weil dies die Inflation in den USA gewaltig in die Höhe treiben würde. So ist jetzt China bereit 132 Kaffeeproduzenten aus Brasilien ihren Kaffee abzunehmen, was die Kaffeepreise in den USA steigen lassen dürfte. Indien wird üblicherweise von rein opportunistischen Überlegungen motiviert und wird als BRICS-Mitglied eine kurzfristige Zollerhöhung von 50 % aushalten, die sofort weltweit die Benzinpreise ansteigen lassen dürfte. Und was Frau von der Leyen ihm versprochen haben soll, ist nicht ganz klar, weil Trump jetzt die Zölle für die EU auf 30 % erhöhen will, wenn seine Interpretation des „Deals“ von den Europäern nicht anerkannt wird. Was Frau von der Leyen ihm versprochen haben soll ist jedenfalls Quatsch, weil niemand in Europa in der Lage ist dies einzuhalten. Die meisten Staaten in Europa sind pleite, insbesondere Frankreich, Großbritannien, Italien usw. und Deutschland wird auch nicht durch die Erhöhung des Rentenalters genügend Geld für Frau von der Leyens Versprechen zusammenkratzen können.
Kennzeichnend für unsere Zeit ist, daß einerseits die Marionetten des zionistischen Imperiums abartige Zweistaatenlösungen für die Zukunft abgeben und ihre Marionetten-Kollegin von der Leyen abartige Vereinbarungen mit Trump trifft, die NIEMALS eingehalten werden können – und daß Trump das sogar noch ernst nimmt!
Trump wird sich nicht mehr lange halten können. Er wird an seiner eigenen Hybris und der Gegenwehr des zionistischen Imperiums untergehen!
„Er wird an seiner eigenen Hybris und der Gegenwehr des zionistischen Imperiums untergehen!“
Alles andere würde mich sehr überraschen !!
Wie wäre es wohl gekommen, wenn Kamala Devi Herrys gewonnen hätte ??
Naja, kann sich ja jeder selbst beantworten … 😉