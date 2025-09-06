Quelle: legitim

Die EU hat israelischen Technologie-Start-ups, die von ehemaligen Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF) geführt werden, seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen fast eine halbe Milliarde Euro an Forschungszuschüssen gewährt. Einige der Gründer dieser Technologie-Start-ups haben als Reservisten im Gazastreifen gedient. In mindestens einem Fall wurde die Technologie eingesetzt, um den Völkermord zu unterstützen. Das EU-Programm „Horizon“, das von der EU als „wissenschaftliche Forschungsinitiative zur Entwicklung einer nachhaltigen und lebenswerten Gesellschaft in Europa“ beschrieben wird, hat seit Oktober 2023 348 israelische Start-ups und Forschungsprojekte, von denen viele von ehemaligen Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern der israelischen Streitkräfte geleitet werden, mit rund 475 Millionen Euro gefördert.

Im Jahr 2024 vergab die EU Zuschüsse in Höhe von 220 Millionen Euro an 179 Unternehmen und Initiativen, die von Israelis geleitet werden. Das Ausmaß dieser Finanzierung ist erschütternd. Und dies in einem Jahr, in dem die weltweit führenden Völkermord-Experten einstimmig erklärten, dass Israel einen Völkermord begeht, in dem ganze Städte ausgelöscht und Zehntausende Zivilisten ermordet wurden. (Vgl. commondreams.org)

Im selben Jahr war Israel nach Frankreich und Deutschland auch der drittgrößte Empfänger von „Accelerator“-Zuschüssen, einem separaten Bestandteil des Horizon-Programms, das kleine und mittlere Unternehmen unterstützen soll, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität in Europa einsetzen. Im Jahr 2025, als Israel seine Pläne für eine umfassende ethnische Säuberung bekannt gab und Wissenschaftler schätzten, dass 434.000 Palästinenser in Gaza von Israel ermordet worden waren, beliefen sich die EU-Fördermittel für israelische Technologieinitiativen immer noch auf über 110 Millionen Euro.

In diesem Sommer, als Gaza durch Israels gezielte Hungerpolitik offiziell in eine Hungersnot getrieben wurde und die Knesset über eine „Endlösung“ abstimmte, schüttete die EU immer noch Dutzende Millionen an Unternehmen aus, die von ehemaligen IDF-Mitarbeitern geführt werden.

Die „Horizon-Förderung“ ist für die israelische Wissenschaft und Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Seit Beginn des Programms im Jahr 1996 hat die EU israelischen Unternehmen, von denen einige direkt aus dem israelischen Militär hervorgegangen sind, 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Israel ist mit Abstand der größte Nicht-EU-Empfänger von Horizon-Mitteln. Seine Forscher erhalten extrem großzügige, ja sogar kuriose Geldbeträge für ein Programm, das eigentlich zur Unterstützung europäischer Forscher und der europäischen Gesellschaft gedacht ist. Der Präsident der israelischen Akademie der Wissenschaften und Geisteswissenschaften erklärte im Mai, dass die Streichung der EU-Forschungs- und Innovationsmittel für Israel „fast ein Todesurteil für die israelische Wissenschaft“ wäre. (Vgl. sciencebusiness.net)

Die Teilnahme Israels am Programm „Horizon“ hat in der Vergangenheit Aufmerksamkeit erregt. (vgl. aljazeera.com) Aktivisten haben argumentiert, dass das Programm gegen sein rein ziviles Mandat verstößt. Israel sei aus dem Programm ausgeschlossen worden. Unter dem Druck des Völkermords in Gaza, der sich seiner Endphase nähert, hat die Europäische Kommission kürzlich ein begrenztes, teilweises Verbot des Zugangs Israels zu „Horizon“ vorgeschlagen.

Es ist jedoch unklar, ob dieser halbherzige Schritt genügend Stimmen der Mitgliedstaaten erhalten wird, um angenommen zu werden. Während Israels Teilnahme an Horizon umstritten ist, wurden die Personen hinter diesen von der EU finanzierten Initiativen, von denen viele einen bedeutenden militärischen Hintergrund haben, bisher nicht namentlich genannt. Ich habe auch eindeutige Beweise dafür gefunden, dass das Programm, das ausschließlich zivile Anwendungen unterstützen soll, militärische Technologie finanziert hat, die während des Völkermords in Gaza eingesetzt wurde. (Vgl. politico.eu)

Die größten israelischen Empfänger von Horizon-Mitteln sind laut Angaben der EU in ihrer Datenbank zu geförderten Initiativen israelische Universitäten und Forschungsinstitute. (vgl. dashboard.tech.ec.europa.eu) An erster Stelle der Liste aller Zeiten steht mit über einer halben Milliarde Euro das Weizmann Institute of Science, Israels wichtigstes wissenschaftliches Zentrum. Informationen über die von Horizon geförderten Projekte des Instituts sind schwer zu finden. Die öffentlichen Dokumente sind in einer Sprache verfasst, die auf zivile Nutzung hindeutet. Weizmann arbeitet jedoch seit langem mit israelischen Waffenherstellern, wie Rafael, Israel Aerospace Industries und Elbit Systems zusammen.

Das Institut bietet auch ein Masterprogramm für aktive Soldaten der israelischen Streitkräfte an, das ihnen verspricht, ihnen dabei zu helfen, das Töten mit dem Studium in Einklang zu bringen. (vgl. weizmann.ac.il) In einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2023 wurde mit Stolz über eine Brainstorming-Sitzung zwischen Elbit Systems und Forschern des Weizmann-Instituts berichtet, deren Ziel es sei, „die wissenschaftlichen Innovationen des Weizmann-Instituts zu integrieren, um die gemeinsame Entwicklung zu beschleunigen”. (vgl. weizmann.ac.il) Seitdem haben Elbit und Weizmann bekannt gegeben, dass sie bei der Entwicklung bioinspirierter Materialien für die IDF und eines militärischen Weltraumteleskops zusammenarbeiten. (vgl. jns.org) Der Vorsitzende von Elbit Systems, der Milliardär Michael Federmann, sitzt im Vorstand des Weizmann-Instituts. Der Iran hat das Institut im Juni mit einem gezielten Raketenangriff erheblich beschädigt und dabei seine Verbindung zum israelischen Militär und dessen Atomwaffenprogramm angeführt. (Vgl. apnews.com)

An zweiter und dritter Stelle stehen die Hebräische Universität Jerusalem und die Universität Tel Aviv, die zusammen fast 1 Milliarde Euro aus dem Programm „Horizon“ erhalten haben. Die Hebräische Universität beherbergt auf ihrem Campus eine Militärbasis, die israelischen Soldaten eine akademische Ausbildung bietet, während die Universität Tel Aviv gemeinsame Zentren mit dem israelischen Militär und Waffenherstellern betreibt. (vgl. english.tau.ac.il) Das Technion, Israels Forschungsinstitut, liegt mit 316 Millionen Euro an europäischen Fördermitteln auf Platz vier der Gesamtliste. Es unterhält zahlreiche Partnerschaften und Stipendien, die von Israels größten Waffenherstellern gesponsert werden. (vgl. iaac.technion.ac.il) Das Technion bietet einen Kurs darüber an, wie man die israelische Rüstungsindustrie auf internationalen Exportmärkten vermarktet. Das Institut spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Quadcopter, mit denen unzählige Palästinenser in Gaza getötet wurden. (Vgl. aerospace.technion.ac.il)

Die Bar-Ilan-Universität steht mit 123 Millionen Euro an fünfter Stelle der EU-Förderliste. Sie verfügt über eine eigene Fakultät namens „Security Arms Section“, die als Sprungbrett für eine Karriere im israelischen Apartheid-Apparat dient und Bachelor- und Masterstudiengänge zu allen Aspekten des israelischen Sicherheitsstaates anbietet. Die Bar-Ilan-Universität veranstaltet außerdem in Zusammenarbeit mit dem israelischen Verteidigungsministerium einen jährlichen „Hackathon“. (vgl. engineering.biu.ac.il) Die Universität ist auch dafür bekannt, eng mit dem Shin Bet, dem israelischen Sicherheitsdienst, zusammenzuarbeiten.

Die Ben-Gurion-Universität, die mit 121 Millionen Euro aus EU-Steuergeldern auf Platz sechs der Gesamtliste steht, beherbergt das Homeland Security Institute, zu dessen Partnern israelische Rüstungsunternehmen und das israelische Verteidigungsministerium gehören. (vgl. in.bgu.ac.il) An diesen Verbindungen sehen wir, wie die vollständige Militarisierung eines Apartheidstaates aussieht. Nur wenige Länder der Welt haben so offene, unverhohlen erklärte Verbindungen zwischen dem Militär, den Sicherheitsbehörden und akademischen Einrichtungen.

Und mitten in einem Völkermord, der von den Menschen und Technologien begangen wird, die aus diesen Einrichtungen hervorgehen, hat die EU den Geldhahn offen gelassen. Im vergangenen Jahr erhielt das Weizmann-Institut 52 Millionen Euro und in diesem Jahr wurden ihm bisher 15 Millionen Euro bewilligt. Die Universität Tel Aviv erhielt im letzten Jahr 30 Millionen Euro von der EU und bis August dieses Jahres 21 Millionen Euro aus dem Programm „Horizon“. Die Hebräische Universität erhielt im letzten Jahr 30 Millionen Euro und bisher 10 Millionen Euro für das Jahr 2025.

Ein weiterer institutioneller Förderungsempfänger, die Israel Innovation Authority, erhielt 2024 4 Millionen Euro von Horizon. Die IIA wird von Dror Bin, einem ehemaligen Offizier der israelischen Luftwaffe, geleitet, und ihr Vorsitzender ist Ami Applebaum, der in nicht näher bezeichneten „geheimen Technologieeinheiten” der IDF gedient hat. (vgl. innovationisrael.org.il) Im Jahr 2023 kündigte die IIA zusammen mit Israels fanatisch völkermordorientiertem Finanzminister Bezalel Smotrich die Auflegung eines neuen Fonds für israelische Tech-Start-ups an, wodurch die IIA als Teil des israelischen Völkermords deutlich wurde. (Vgl. jpost.com)

Die EU gewährte außerdem Millionen an Horizon-Zuschüssen für die Gründung eines europäischen Innovations- und Technologiezentrums in Israel. Zum Team des EIT Hub Israel gehört auch Sahar Sazgar, der in der Egoz-Einheit der IDF diente, einer Spezialeinheit, die mit geheimen Kommandooperationen einschließlich Attentaten beauftragt ist.

IBM Israel, das seit Beginn des Völkermords 7 Millionen Euro aus dem Horizon-Programm erhalten hat, stellt die Software bereit und betreibt sie, mit der alle palästinensischen Einreisen, Ausreisen und Grenzübertritte an den von Israels Militär betriebenen Kontrollpunkten dokumentiert werden. IBM liefert auch die Software, die die systematische Erfassung von Informationen, einschließlich biometrischer Daten, über die Palästinenser ermöglicht. (Vgl. whoprofits.org)

Was genau mit den Geldern der europäischen Steuerzahler bei IBM und diesen anderen Institutionen finanziert wird, ist unklar. Was die Daten jedoch nicht verbergen können, sind die Namen der einzelnen Start-ups und Initiativen, die vom Horizon-Programm unterstützt werden. Und diese Informationen zeigen uns, dass EU-Forschungszuschüsse, die gesetzlich nur für zivile Zwecke bestimmt sind, Personen und Technologien finanzieren, die direkt aus dem israelischen Militär stammen, von denen einige am Völkermord in Gaza beteiligt waren.

SpacePharma, ein Start-up, das Labore für den Einsatz im Weltraum entwickelt, erhielt im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Euro aus dem Horizon-Programm. Der CEO von SpacePharma, Yossi Yamin, ist der ehemalige Kommandant der israelischen Satelliteneinheit. Die Satelliteneinheit ist ein Teil der israelischen Weltraumagentur, die wiederum eine Unterabteilung des israelischen Militärs ist. Sie ist für die Satelliten verantwortlich, die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland überwachen und ausspionieren. Diese Satelliten steuern auch Raketenstarts und sind für das Raketenabwehrsystem des Landes von grundlegender Bedeutung. SpacePharma ist praktisch ein direktes Spin-off des israelischen Apartheid-Systems. (Vgl. spacepharma.health)

Das Team hinter OncoHost, einem Start-up-Unternehmen im Bereich Immuntherapie, das im Mai dieses Jahres eine Horizon-Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro erhielt, ist direkt an Völkermord beteiligt. Im Jahr 2023 schickten sie fünf ihrer Mitarbeiter unter der Leitung von CEO Ofer Sharon nach Gaza. (vgl. oncohost.com) Der Gründer von Codium, einem KI-Start-up, das 2024 mit Horizon-Mitteln gefördert wurde, war zu Beginn des Völkermords ebenfalls in Gaza im Einsatz. Itamar Freidman sagte, er „wollte zu den Menschen gehören, die unser Land schützen”. (Vgl. calcalistech.com)

Ein transparentes, direktes Projekt der IDF, das mit Horizon-Geldern unterstützt wird, ist „Wi-Charge“, ein drahtloses mobiles Ladesystem, das die EU im vergangenen Jahr mit 2,2 Millionen Euro gefördert hat. Wi-Charge begann als Projekt der Unit 81, einer spezialisierten Technologieeinheit innerhalb der IDF, die sich der Entwicklung von Technologien zur Aufrechterhaltung ihres Apartheid-Systems widmet. Für ihre Arbeit erhielt das Team hinter Wi-Charge, darunter CEO Victor Vaisleib (der 15 Jahre in der IDF verbrachte) und Chief Technology Officer Ori Mor, den Israel Defense Award, die höchste Auszeichnung für technologische Exzellenz und Beiträge zum Staat Israel. (Vgl. sdjewishworld.com)

Sightec, ein Hersteller von KI-Navigationstechnologie für Drohnen, erhielt im vergangenen Jahr fast 2,5 Millionen Euro von der EU. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass die Technologie nicht nur für militärische Zwecke entwickelt wurde, sondern auch gegen Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt wurde. Anfang August prahlte Roy Shmuel, CEO von Sightec, auf LinkedIn, dass die Technologie von Sightec „kampferprobt und in über 3.000 Drohnen bei kritischen Missionen eingesetzt“ worden sei. Dieses Eingeständnis der militärischen Nutzung von Sightec ist ein klarer Verstoß gegen die angeblich zivile Mission von Horizon und verstößt gegen EU-Verträge, die die Finanzierung militärischer Anwendungen durch das Programm ausdrücklich verbieten.

„NeuReality“ ist ein weiteres israelisches KI-Startup, das von Horizon finanziell unterstützt wird. NeuReality, das Prozessoren zur Schulung von KIs herstellt, wird von Moshe Tanach geleitet, einem gewöhnlichen jüdisch-israelischen Supremacisten. Letztes Jahr schrieb er auf LinkedIn über die Notwendigkeit, die UNRWA abzuschaffen, die UN-Agentur, die den Palästinensern im Gazastreifen eine Vielzahl von zivilen Dienstleistungen, darunter auch Lebensmittel, zur Verfügung stellte. Die Abschaffung der UNRWA ermöglichte es Israel, seine Hungerkampagne gegen den Gazastreifen zu führen.

Ein Start-up-Unternehmen, das mit erheblichen EU-Mitteln unterstützt wird und von jüdischer Vorherrschaft geprägt ist, ist Belkin Vision. Das Unternehmen, das Laser zur Behandlung von Augenkrankheiten herstellt, erhielt 17,5 Millionen Euro aus dem Programm „Horizon“. Sein CEO Michael Belkin, ein renommierter Augenarzt aus einer Siedlerfamilie, war Leiter einer Forschungsabteilung der israelischen Streitkräfte und kämpfte 1973 im Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten. (Vgl. en.wikipedia.org)

NeuroKaire, ein Unternehmen für personalisierte medizinische Versorgung, ist ein weiteres Unternehmen, das EU-Gelder erhält und von einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher geleitet wird. Sein Geschäftsführer Elad Bibi-Aviv war Oberstleutnant während der zweiten Intifada, als Israel zahlreiche Gräueltaten begangen hat. In seinem LinkedIn-Profil heißt es, dass er während dieser Zeit speziell für die Koordinierung der „Regierungsaktivitäten in den Gebieten”, d.h. im Gazastreifen und im Westjordanland, verantwortlich war.

Israel ist eine Hightech-Terrorzelle, die sich als liberale Demokratie tarnt. Eine Logik der Militarisierung ist grundlegend in die Struktur des Landes eingebettet, und das Militär durchdringt alle Schichten der Gesellschaft, einschließlich Wissenschaft und Forschung. Es könnte kaum anders sein. Israel selbst ist ein Produkt von Enteignung und ethnischer Säuberung unter Waffengewalt. Die Entwicklung des Staates ist logischerweise aus dieser materiellen Grundlage hervorgegangen.

Heute ist der israelische Technologiesektor das Kronjuwel der israelischen Wirtschaft. Er liefert Steuereinnahmen in Milliardenhöhe und ist ein zentraler Bestandteil der Apartheid und des Völkermords. Die israelische Wissenschaft und Technologie ist auch eine wichtige Waffe im Arsenal der Soft Power Israels, die es dem Land ermöglicht, seine brutale Geschichte und blutrünstige Gegenwart hinter einer pro-sozialen wissenschaftlichen Fassade zu verbergen. Und genau das ist, ebenso wie die Finanzierung selbst, der Grund, warum Israel die EU praktisch anfleht, es nicht aus dem Horizon-Programm auszuschließen. Durch die Integration seiner Bevölkerung in europäische Institutionen ist Horizon ein integraler Bestandteil der Legitimationsstruktur, die Israel umgibt. Diese Integration in europäische wissenschaftliche Institutionen verschafft Israel eine Form von Zwangsmittel, indem sie europäische Forscher, die mit Israelis zusammenarbeiten, moralisch kompromittiert.

Ist ein Teil der von Horizon unterstützten israelischen Forschung gute Wissenschaft? Möglicherweise. Aber man könnte argumentieren, dass dies auch für einen Teil der Nazi-Wissenschaft galt. In vielerlei Hinsicht erinnert die Unterstützung Europas für die israelische Wissenschaft an die Kooptierung und Integration der Nazi-Wissenschaft und -Wissenschaftler in die westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir hätten uns niemals auf die Nazis verlassen dürfen, um gute Wissenschaft zu betreiben. Und wir sollten uns heute nicht auf die zionistische Wissenschaft verlassen.

Das Horizon-Programm der EU ist ein weiterer Knotenpunkt im Netzwerk der westlichen Steuerzahlerunterstützung, das Israel künstlich am Leben erhält. Israelische Forscher, die von EU-Fördermitteln profitieren (Forscher, die dank westlicher Hilfe auch eine kostenlose Hochschulausbildung an israelischen Universitäten erhalten haben), sind strukturell integraler Bestandteil des israelischen Völkermords, und einige von ihnen haben wahrscheinlich direkt Kriegsverbrechen begangen oder dabei geholfen. Ob sich die EU von der israelischen Wissenschaft und Forschung lösen kann, wird mitentscheiden, ob der Liberalismus trotz aller Widrigkeiten ein moralisches Zentrum finden und sich wiederbeleben kann.

Die EU spürt den Druck wegen der Teilnahme Israels an Horizon. Wenn Sie also EU-Bürger oder -Einwohner sind, könnten Sie Ihren lokalen EU-Vertreter kontaktieren und ihn in dieser Frage unter Druck setzen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die EU die israelische Wissenschaft weiterhin finanzieren wird und damit ein weiteres Signal setzt, wie ich Anfang dieser Woche argumentiert habe, dass das liberale Projekt unter den Opfern von Gaza begraben liegt.

Quelle: ¡Do Not Panic!

