Die erbärmliche Reaktion der EU auf Trumps Angriff auf den Iran

Europa hat seine Prinzipien über Bord geworfen, um einem Präsidenten nach dem Mund zu reden, der nicht einmal weiß, dass es sie gibt

Eldar Mamedov (antikrieg)

Die Reaktion der Europäischen Union auf die US-Angriffe auf den Iran am Samstag hat mehr als nur Heuchelei offengelegt – sie offenbarte eine so tiefgreifende Vasallisierung, dass die europäischen Hauptstädte nun bereitwillig sowohl das Völkerrecht als auch ihre eigenen strategischen Interessen untergraben.

Die Erklärung der E3, unterzeichnet von Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die auf ähnliche Erklärungen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und ihrer Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, folgt, bringt diese Kapitulation perfekt auf den Punkt.

Das europäische Trio bekräftigte seine Unterstützung für die Sicherheit Israels – und zwar ausschließlich für Israel, als hätten andere Nationen im Nahen Osten keinen Anspruch auf Sicherheit. Sie wiederholten die Rhetorik, dass der Iran „niemals über eine Atomwaffe verfügen dürfe“, und billigten die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen trotz der zahlreichen Schlussfolgerungen sowohl der IAEA als auch der US-Geheimdienste, wonach der Iran derzeit – oder zumindest vor dem Angriff vom Samstag – nicht an der Bewaffnung seines Atomprogramms arbeite.

In wahrhaft orwellscher Manier forderten die E3 Teheran auf, „Verhandlungen aufzunehmen, die zu einem Abkommen führen, das alle Bedenken im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm berücksichtigt“ – obwohl der Iran am Freitag, dem Tag vor dem US-Angriff, tatsächlich in genau diese Verhandlungen mit den Außenministern der E3 verwickelt war, während er sich auf die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA im Oman vorbereitete, bevor Israel eine Woche zuvor den Krieg begann. Tatsächlich ist Israels dreiste Entscheidung, die US-iranische Diplomatie zu sabotieren, der Beweis dafür, dass der Iran, entgegen den heutigen Behauptungen der E3, ernsthaft genug Gespräche geführt hat, um die Aussicht auf den Abschluss eines neuen Abkommens realistisch erscheinen zu lassen.

Der Zeitpunkt der US-Angriffe – nach diplomatischen Bemühungen der E3 und des Irans – widerlegt die Behauptungen der E3, Teheran sei nun für die Wiederaufnahme der Gespräche verantwortlich. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi fragte daraufhin: „Wie kann der Iran zu etwas zurückkehren, das er nie verlassen, geschweige denn in die Luft gejagt hat?“

Noch verwerflicher ist die Weigerung der EU, die unverblümte Aussage des ehemaligen schwedischen Premierministers Carl Bildt anzuerkennen: Der US-Angriff war ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Die UN-Charta verbietet Gewaltanwendung außer zur Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff oder mit Genehmigung des Sicherheitsrats – beides traf in diesem Fall nicht zu. Doch die derzeitige EU-Führung, die Russlands Verstöße gegen die Souveränität der Ukraine so lautstark verurteilt, verhält sich auffällig stumm, wenn Washington oder Jerusalem dasselbe tun.

Diese Heuchelei entlarvt nicht nur das moralische Getue der EU – sie untergräbt aktiv die Grundlagen des Völkerrechts und der viel gepriesenen „regelbasierten internationalen Ordnung“. Indem sie das „Recht der Mächtigen“ legitimiert, Präventivkriege zu führen, untergräbt die EU die Sache der Ukraine auf fatale Weise und schafft einen Präzedenzfall, den ihre Gegner mit Sicherheit ausnutzen werden. Wenn Präventivschläge für die USA und Israel zulässig sind, warum dann nicht auch für Russland, China oder jede andere Macht, die eine „Bedrohung“ behauptet? Warum sollten sich Länder des Globalen Südens hinter Kiews Berufung auf die UN-Charta stellen, wenn Europa selbst eklatante Verstöße westlicher Mächte entschuldigt?

Schlimmer noch: Diese Vasallisierung Europas erweist sich als strategisch nutzlos. Bisher sind keine Beweise dafür aufgetaucht, dass die Trump-Administration ihre europäischen „Verbündeten“ vor ihrem Angriff auf den Iran überhaupt gewarnt hat. Dies ist ein vernichtendes Indiz für die Verachtung der Trump-Administration gegenüber ihren wichtigsten europäischen NATO-Verbündeten, die sich dann wahllos zur Verteidigung der eklatanten Völkerrechtsverletzungen Washingtons bereit erklären.

Der Zeitpunkt könnte nicht auffälliger sein. Wenige Tage vor einem entscheidenden NATO-Gipfel bestätigt diese Episode, was nüchterne Beobachter bereits wussten: Europas Unterwürfigkeit erntet in Washington weder Respekt noch Gegenseitigkeit. Das offensichtliche Versäumnis der Trump-Administration, die E3 zu konsultieren – trotz ihrer anhaltenden diplomatischen Beziehungen mit dem Iran – beweist, dass die US-Politiker Europa nicht als Partner, sondern als Lakaien betrachten, die man nach Belieben ignorieren kann. Diese Dynamik vergiftet die Atmosphäre vor dem NATO-Treffen, bei dem die europäischen Staats- und Regierungschefs erneut zur „transatlantischen Einheit“ aufrufen und gleichzeitig ihre Rolle als untergeordnete Untergebene Washingtons akzeptieren werden.

Die tiefere Tragödie liegt jedoch darin, dass Europas Staats- und Regierungschefs ihre eigene Unterordnung verinnerlicht haben. Sie verraten das Völkerrecht nicht für greifbare Vorteile, sondern aus reflexartigem Gehorsam – eine Gewohnheit, die Europas globales Ansehen schwächt und gleichzeitig Washington und Jerusalem in ihren schlimmsten Impulsen bestärkt. Dies ist einer der großen Unterschiede zur Zeit vor dem letzten großen, von den USA gewählten Krieg. Damals besaßen die Staats- und Regierungschefs Frankreichs und Deutschlands das Rückgrat und die Weitsicht, sich George W. Bushs Irak-Invasion 2003 zu widersetzen. 2025 befürwortet Deutschlands neokonservativer Kanzler Merz enthusiastisch Israels illegale Angriffe auf den Iran als notwendige „Drecksarbeit“, die im Auftrag des „Westens“ geleistet werde.

Der sich ausweitende Krieg im Nahen Osten sollte ein Weckruf sein: Angesichts der geografischen Nähe Europas zum Nahen Osten wären die Auswirkungen möglicher neuer Migrationsströme, terroristischer Bedrohungen und Energieschocks für Europa massiv destabilisierend. Wenn Europa angesichts der Risiken seine Interessen jetzt nicht durchsetzt, wann dann? Wenn Washington und Jerusalem es einseitig in einen weiteren endlosen Nahostkrieg hineinziehen? Wenn der nächste illegale Angriff ein Drittland trifft? Vasallentum zahlt sich nicht aus – es entwürdigt nur.

erschienen am 30. Mai 2025 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

