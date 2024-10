Die Enthüllung der Welttyrannei und ihrer Kriegsstrategien. Peter Koenig und David Icke

Eine Einführung von Peter Koenig

Von Peter Koenig und David Icke (globalresearch)

Jeder, der sich dafür interessiert, wohin wir in dieser dystopischen Zivilisation und immer tyrannischeren Welt gehen, muss sich dieses außergewöhnliche Interview mit David Icke von Kla.TV ansehen.

Es kann zu einem größeren Erwachen bei den Menschen rund um den Globus führen und wird dies hoffentlich auch tun.

David Icke spricht davon, die Weltbevölkerung unter dem Vorwand des „Klimawandels“ auf immer kleinerem Raum zusammenzudrängen. Dies erfordere eine CO2-neutrale Welt, keinen Verkehr, keine Industrie und die Förderung von „15-Minuten-Städten“. Das ist absurd.

„Zero-Net“ – bis 2050 – wird von den Globalisten als ein Muss für das Überleben der Menschheit und von Mutter Erde propagiert. Es wird nicht passieren. Die Menschheit wird überleben.

Und all dies, obwohl sie – die selbsternannten Herrscher des Universums – nämlich das Finanzestablishment, ganz genau wissen, dass CO2 ein lebensnotwendiges Gas ist; ohne das es kein Leben, keine Pflanzen, keine Nahrung, keine wirtschaftliche Entwicklung gäbe – gar nichts.

Doch die Autoritätsgläubigen befolgen die Befehle ihrer Herren und begehen praktisch Selbstmord, indem sie einer Lüge folgen und gehorchen und versuchen, den CO2-Ausstoß auf Null zu senken.

David erklärt, wie die Ereignisse in der Welt miteinander verbunden sind. Mit ein wenig Recherche und einem klar denkenden Kopf werden Sie feststellen, dass alle wichtigen geopolitischen und sozioökonomischen Ereignisse nicht einfach zufällig nebeneinander oder in bestimmten Abfolgen auftreten, sondern dass sie weltweit miteinander verknüpft sind. Wenn Sie also die einzelnen Punkte miteinander verbinden, werden Sie feststellen, dass wir in einem wohlorganisierten Netz leben, in dem alles seinen Sinn ergibt – für diejenigen, die das Netz beherrschen – und zum Nachteil der großen Mehrheit der Bevölkerung.

Hinter dem Internet steht eine winzige Elite, die vorgibt, die ganze Macht zu haben, und das nur, weil wir all die Lügen unserer Regierung und der sogenannten Autoritäten glauben, die ihnen von dieser Elite diktiert werden.

In der Schule wurde uns beigebracht, Autoritäten zu vertrauen und ihnen zu gehorchen. Es ist ein Grundsatz, mit dem man nur schwer brechen kann.

Der ständige Drill der Mainstream-Medien sorgt für eine stetige Indoktrination, bei der aus Lügen tropfenweise Wahrheiten werden.

David Icke beschreibt auch, wie echte Nicht-Mainstream-Medien vor etwa 20 Jahren schrittweise in „ Mainstream-Alternative“ -Medien umgewandelt wurden , die von den großen Medienunternehmen wie Murdoch, Disney, Warner Brothers und anderen auch als „kontrollierte Opposition“ bezeichnet wurden.

Als neue, kontrollierte Alternativmedien nannte er unter anderem Tucker Carlson. Sie werden von Big Tech und Big Finance gefördert und finanziert, können aber ihre vorgegebenen Grenzen nicht überschreiten.

Die WIRKLICH nicht-Mainstream- und unabhängigen verbleibenden Journalisten und Nachrichtenseiten werden in die Enge getrieben, Cyber-Attacken ausgesetzt und zensiert . Auf diese Weise erlangt eine kleine Gruppe von Finanz- und Big-Tech-Oligarchen immer mehr Kontrolle über die Gesellschaft.

Wir MÜSSEN aus diesem riesigen Netz oder dieser weltweiten Matrix ausbrechen, die von einer winzigen Elite kontrolliert wird, die Technologie und Finanzen kontrolliert und über unsere Gesundheit oder unseren Tod entscheidet, und zwar durch die WHO, unterstützt von der Pharmaindustrie. Der Ausstieg aus der Matrix ist unsere Voraussetzung, um wieder freie und souveräne Bürger zu werden.

Und ja, das können wir – indem wir selbstbewusst und unabhängig denken, uns mit anderen zusammenschließen und gemeinsam die auf Regeln basierende Ordnung der Elite-Tyrannen aufbrechen und zurück zur Legalität, zu internationalen, nationalen und lokalen Gesetzen führen, indem wir einander respektieren und die Rechte der Menschen achten – der Ureinwohner, der Menschen aus dem Westen, dem Osten, Afrika und dem Nahen Osten und jeder anderen Ethnie, zu der wir gehören.

Wir sind alle gleich.

Unsere Seelen sind nicht an eine pyramidenförmige Hierarchie gebunden.

Sie sind gleich.

Davids Motto lautet: „ Erkenne das Ziel, dann siehst du den Weg dorthin !“ Im Interview zeigt er, dass auch freie Pädagogen in Gefahr sind, die Entwicklung einer zentral diktierten globalen Dystopie zu unterstützen.

David Icke, der Dot-Connector, beginnt das Interview mit den Worten:

„Wenn man die Welt als eine Reihe zufälliger Ereignisse, zufälliger Vorkommnisse betrachtet, ergibt das keinen Sinn. Warum machen sie das? Warum machen sie das so? Warum machen sie es nicht so? Es wäre viel besser, wenn sie es so machen würden. Und so weiter und so fort. Warum passiert das? Aber wenn man die Punkte verbindet, diese Ereignisse miteinander verbindet, stellt man fest, dass sie alle miteinander verbunden sind. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Und wissen Sie, die Leute sagen manchmal über mich: „Sie sehen überall eine Verschwörung.““

„Nein, das tue ich nicht. Ich sehe eine Verschwörung, die die Welt in eine globale Dystopie verwandeln will. Und diese eine Verschwörung hat endlose Facetten und Formen. Aber es ist tatsächlich eine Verschwörung. Es ist ein gigantisches Netz. Und das trifft buchstäblich auf das zu, was ich den globalen Kult nenne, ein globales Netzwerk von Geheimgesellschaften, die außerhalb oder im Schatten derjenigen operieren, die scheinbar die Welt regieren.“

Davids klare Sicht weist auf ein Schlüsselelement hin, das uns in eine dystopische Welt führen könnte. Unser gesellschaftliches Verhalten basiert auf unserer Wahrnehmung. Die Wahrnehmungen basieren auf den Botschaften, die wir erhalten. Der globale Kult, der vorgibt, uns zu kontrollieren, formuliert die Botschaften als Lügen, um uns glauben zu machen, dass es ein Problem gibt. Die Menschen reagieren, und dann können sie uns eine Lösung präsentieren oder aufzwingen.

Er nennt es einfach „Probleme, Reaktion, Lösung“.

David verwendet das jüngste Beispiel von Covid. Er sagt:

„Die Leute sind auf die COVID-Falschmeldung hereingefallen, weil sie erkannten, dass es sich um ein gefährliches Virus handelte. Und sie dachten, dass der gefälschte Impfstoff, der nach den bisherigen Kriterien kein Impfstoff war, eine Möglichkeit war, sie vor dem gefährlichen Virus zu retten.

Diese Wahrnehmung führte dazu, dass sich die Menschen weltweit faschistischen Zwängen unterwarfen. Wenn man also das Verhalten kontrollieren will, muss man die Wahrnehmung kontrollieren. Und wenn man das Verhalten kontrolliert, dann kollektiv, dann ist das das, was wir als menschliche Gesellschaft bezeichnen. Und dann stellt sich die Frage, woher die Wahrnehmungen kommen? Nun, sie kommen aus den erhaltenen Informationen.“

Und Informationen werden kontrolliert und manipuliert, um den Zwecken der Kontrolleure zu dienen.

Die Präsentation von David Icke ist brillant. Sie ist ein MUSS für jeden Wahrheitssucher.

Sehen Sie sich das vollständige Video hier an oder klicken Sie auf das Bild unten.

Vögel statt Bomben: Lasst uns für eine Welt des Friedens und nicht des Krieges kämpfen

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Peter Koenig und David Icke , Global Research, 2024

