Die elektronische Übernahme jedes Vermögenswerts auf der Erde, „The Great Take“ und Kontrolle der Menschheit

„Das Bankwesen wurde in Ungerechtigkeit gezeugt und in Sünde geboren … Bankern gehört die Erde. Nehmt sie ihnen weg, aber lasst ihnen die Macht, Geld zu schaffen und Kredite zu kontrollieren, und mit einem Federstrich werden sie genug schaffen, um sie zurückzukaufen.“~ Josiah Stamp

Manchmal scheinen die Dinge so kompliziert zu sein, dass die meisten einfach jede Anstrengung vermeiden, die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, zu verstehen. Kaum etwas ist zu kompliziert oder zu komplex, als dass ein denkender Mensch es verstehen könnte.

Aus Gründen der Klarheit ist es daher oft notwendig, die Dinge auf eine Ebene herunterzubrechen, die leichter verständlich ist.

Diese Bemühungen können von Personen unterstützt werden, die sich mit wichtigen Themen auskennen und sich die Zeit nehmen, sie so zu erklären, dass nur wenig Fachwissen erforderlich ist, um die Grundlagen der Angelegenheit herauszufinden.

Ein großes Hindernis für dieses Dilemma ist die Tatsache, dass der Staat über viele Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich versucht hat, die Bevölkerung insgesamt zu verdummen, indem er die „Schulung“ jeder Generation fast von der Geburt bis zum vollen Erwachsenenalter übernommen hat.

Darüber hinaus schädigt er dadurch den Intellekt großer Teile der „Gesellschaft“ in einem solchen Ausmaß, dass ein sinnvoller Dialog praktisch zunichte gemacht wird.

Das Ergebnis dieses manipulierten Ergebnisses war die Schaffung einer blinden, unwissenden und gleichgültigen Bevölkerung, wobei umfangreiche Propaganda als Täuschungsinstrument eingesetzt wurde.

Dies hat zu einer Massensklaverei geführt, auch wenn die meisten Menschen aufgrund ihrer extremen Leichtgläubigkeit und Gehirnwäsche immer noch glauben, dass sie irgendwie frei sind.

Dies untermauert die Aussage von Goethe: „Niemand ist so versklavt wie der, der fälschlicherweise glaubt, frei zu sein.“

Dieses Land ist der Inbegriff dieser Realität, aber nur wenige erkennen die Existenz und das Ausmaß der extremen Unsicherheit, mit der wir konfrontiert sind, und die schrecklichen Folgen der massenhaften Untätigkeit der Herde angesichts der schwindelerregenden Herausforderungen, die vor uns liegen.

Unsere Notlage, zumindest im wirtschaftlichen und finanziellen Sinne, wurde kürzlich von David Rogers Webb in seinem Dokumentarfilm „The Great Taking“ erläutert.

Darin wird sehr gut erklärt, was passiert ist, wie es passiert ist und welche Akteure an der Wall Street, in der Regierung und bei den so genannten „Gesetzgebern“, den politischen Regulierungsbehörden, den Firmenchefs und den Zentralbankern beteiligt sind, deren Fähigkeit, unbegrenzte Geldsummen zu schaffen, dieses Land in die wirtschaftliche Hölle gestürzt hat.

Vieles von dem, was er in dieser Produktion sagt, ist goldrichtig und wird sehr technisch, wenn es um die Strukturierung von Vermögenswerten geht, so dass das Eigentum an fast allem Immateriellen auf der Erde in den Händen der wenigen an der Spitze der Bankenkabale liegt.

Woran er völlig scheitert, sind seine sehr verworrenen Vorstellungen über die Lösungen für dieses Übernahmekomplott.

Auf der einen Seite bringt er die Probleme auf den Punkt, aber auf der anderen Seite macht er all seine Bemühungen aufgrund seiner groben Unkenntnis und seines Missverständnisses der Regierung und der Machtstrukturen, die alles kontrollieren wollen, zunichte.

Es ist für mich erstaunlich, dass Webb so viel über die Korruption, die Unehrlichkeit und die verschlungenen kriminellen Machenschaften derjenigen weiß, die das „Geld“ kontrollieren, aber bei seiner Einschätzung, wie diese Probleme zu lösen sind, kläglich versagt.

Dies ist nicht ungewöhnlich, da die meisten Menschen Lösungen außerhalb ihrer selbst und innerhalb des gescheiterten Systems suchen, das immer das Problem war.

Das ist natürlich rückwärtsgewandt, aber indem man das System akzeptiert und versucht, es mit Hilfe desselben Systems zu ändern und zu reformieren, negiert man jegliches Risiko oder die Verantwortung des Einzelnen und setzt alle Bemühungen darauf, anderen zu „vertrauen“, dass sie ehrlich und edel sind, zum Nutzen der bösen und schwachsinnigen Idee des „größeren Guten“.

Lasst uns einfach „bessere Leute“ in die Regierung holen; lasst uns der Regierung sagen, dass sie nicht nach Macht streben oder expandieren soll; lasst uns einfach die herrschende Klasse „erziehen“, denn sie will das wirklich nicht, sondern hat nur diese Eigentumsschicht der Macht geerbt.

„Sie (Rothschilds, Rockefellers, Royals, Präsidenten) haben das nicht entworfen, sie haben es nicht in Bewegung gesetzt, sie haben zugelassen, dass der Moloch weiterläuft; sie sind keine besonders fähigen Leute.“

Alles, was wir laut Webb tun müssen, ist, das „Bewusstsein“ für den Irrsinn, alles kontrollieren zu wollen, auf die obersten Ebenen aller „Muskeln“ (Politiker, Behördenleiter, Firmenchefs, CIA, Militärs usw.) zu bringen, die das kriminelle Verhalten der wirklichen Machthaber durchsetzen, damit sie den Fehler ihres Handelns erkennen, weil „sie nichts von dieser“ Verschwörung wussten.

Alles, was wir also tun müssen, ist, die Menschen auf hoher Ebene zu erreichen, um von ihnen zu erwarten, dass sie uns retten.

Nach Webbs Auffassung brauchen wir dieses abscheuliche System nicht zu beseitigen, sondern nur zu reparieren.

Wir brauchen keine Zentralbank in Privatbesitz (natürlich nicht), sondern eine Zentralbank, die wie ein „öffentliches“ Versorgungsunternehmen geführt wird, oder anders gesagt, die Regierung sollte die Zentralbank leiten und alle Gewinne an die „Öffentlichkeit“ (die Regierung) und zur Unterstützung eben dieser Regierung zurückgeben.

Dies würde ich als einen sozialistischen, kommunistischen, nationalistischen und faschistischen, utopischen Währungsplan bezeichnen, der auf reiner Fantasie beruht.

Webb meint: „Wir brauchen eine Regierung. Wir brauchen jemanden, der die Gesellschaft ’steuert‘.“ „Anarchie und Chaos (Gegensätze), das können wir nicht haben.

Seiner Meinung nach muss alles „legal“ ablaufen, was nur bedeutet, dass die Regeln vom Staat erzwungen und durchgesetzt werden. Alles, was wir tun müssen, ist, die Regierung zu verkleinern, zu begrenzen und zum Nutzen der Menschheit einzusetzen. Ah, so einfach?

Genug von diesem Blödsinn, der Liebe und dem Respekt vor dem bösen Staat, seinen Gesetzen und der Erwartung, dass die herrschende Klasse, wenn sie darüber informiert wird, dass sie nicht gut ist, ihre Mitschuld am Bösen begreift und freiwillig alles rückgängig macht, was sie im Laufe der Geschichte immer wieder getan hat, und nur noch als wohlwollende Meister und „Führer“, als Diener des Friedens für die Menschheit und als niedere Heilige des Menschen auftritt.

All dieser Unsinn bedeutet, dass man sich voll und ganz auf die Erziehung der obersten Ebene der Herrschaft verlässt, so dass sie sich gegen das, was geschieht, aussprechen werden; diese hochrangigen Politiker, Milliardäre, Firmenchefs und Bankmagnaten, und dann wird sich das „System“ zum Wohle der Menschheit selbst reparieren.

Alle Vermögenswerte auf der Erde stehen auf dem Spiel, da alle Vermögenswerte unter die Kontrolle der herrschenden Meisterklasse geraten.

Die elektronische Übernahme aller Währungs-, Kredit- und Schuldensysteme, die totale Kontrolle des Internets und das alles verzehrende Wachstum der künstlichen „Intelligenz“ schreiten auf Hochtouren voran, und sobald sie weltweit umgesetzt sind, sobald alle Geldtransaktionen digital sind, einmal CBDCs und andere Währungseinheiten der Zentralbanken (Fed Coins usw.) sind vorhanden, und wenn Währungen von einer oder mehreren globalen zentralen Quellen abgewickelt und kontrolliert werden, ist der vollständige Verlust der Kontrolle für Einzelpersonen die Folge.

Sämtliches Eigentum wird vom Staat beschlagnahmt und verwaltet, einschließlich des Lebens der Schafe.

Die Banker besitzen die Erde (und alle Politiker) und werden niemals ihre Macht aufgeben, Geld aus dem Nichts und unbegrenzt zu schaffen.

Selbst wenn die Regierung irgendwie das Geldsystem übernehmen und die Zentralbank kontrollieren würde – was sicher ein Witz wäre -, würde sie diese grobe Korruption niemals korrigieren oder zugunsten des Volkes handeln.

Das gesamte System ist das Problem; die Regierung ist das Problem. Um diesem Irrsinn zu entkommen, um jemals einen Aspekt echter Freiheit wiederzuerlangen, muss dieses gesamte System, alles davon, abgeschafft werden.

Es kann nichts von Wert sein, wenn man bei derselben Regierung, die die Menschheit unterdrückt, Wiedergutmachung sucht.

Keine Regierung oder herrschende Klasse, die eine Regierung kontrolliert, wird jemals ihre eigene Macht zugunsten der individuellen Souveränität einschränken, denn das würde automatisch jede Notwendigkeit einer Regierung oder Herrschaft negieren.

Es sollte keine Regierung oder Herrschaft geben, da es völlig unmoralisch ist, wenn ein Mensch einen anderen mit Gewalt beherrscht. Der natürliche Zustand des Menschen ist es, frei zu sein, und dafür ist jeder Einzelne verantwortlich, jeder Einzelne von euch.

„Zwischen der Regierung, die Böses tut, und dem Volk, das sie akzeptiert, besteht eine gewisse beschämende Solidarität.“ – Victor Hugo

