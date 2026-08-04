Die dümmsten Psyops aller Zeiten? Die Ceuta-Migrantenkrise

Von Mike Whitney (globalresearch)

Die marokkanische Migranteninvasion in Spanien könnte die extravaganteste Fake-News-Geschichte aller Zeiten sein.

Nach dem offiziellen Narrativ schwärmten die rund 60.000 meist militärischen Männer am 31. Juli in der spanischen Stadt Ceuta mit der Absicht, Arbeit zu finden und „ein besseres Leben für sich selbst zu schaffen“. Die offensichtliche Wahrheit ist jedoch, dass der gesamte Vorfall ein schlecht choreographierter Slapstick war, der darauf abzielte, die Unterstützung für die linke spanische Regierung und ihren ausgesprochenen antizionistischen Präsidenten Pedro Sanchez zu untergraben.

Die Puppenspieler hinter diesem erbarmungsfähigen Vaudeville sind die üblichen Verdächtigen Bibi Netanyahu und der „kleine“ Marco Rubio (der sich mit Marokkos formbaren Führern zusammenschloss), um eine falsche Krise zu erzeugen, die „Spanien eine Lektion erteilen“ würde. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Sanchez das anhaltende Massaker von Bibi in Gaza scharf kritisiert und sich hartnäckig geweigert, Trump die spanischen Militärstützpunkte nutzen zu lassen, um Munition und Bomber nach Israel zu transportieren. Als Reaktion darauf drohte Netanjahu Sanchez vor wenigen Wochen öffentlich in einer brutalen Präsentation, die auf X noch verfügbar ist.

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Okay, also es gibt keine Liebe zwischen Bibi und Sanchez, das ist offensichtlich. Es ist auch klar, dass Netanyahus Sprachrohre auf X den spanischen Präsidenten gleichermaßen verabscheuen und die sogenannte „Krise“ nutzen, um ihn über die Kohlen zu reißen und zu behaupten, dass Spanien das bekommt, was es für seine „laxe“ Einwanderungspolitik und unzureichende Grenzdurchsetzung verdient. Hier ist ein Beispiel von dem, was Sie auf X von der Pro-Israel-Menge sehen werden:

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Es besteht kein Zweifel, dass Jess, wenn es einen Academy Award für Herablassung und Sarkasmus gäbe, diesen Preis gewinnen würde. Die Frage ist, ob jemand der Meinung von jemandem vertrauen wird, der so boshaft und arrogant wirkt.

Übrigens haben Sie vielleicht die Lastwagenladungen junger Männer gesehen, die unter der Aufsicht der marokkanischen Polizei in die Außenbezirke der Stadt gefahren und dann auf die nahe gelegenen Straßen ausgeladen wurden. Wie könnte das ohne das explizite Wissen und die Zusammenarbeit der Regierung geschehen? Schauen Sie mal:

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Es konnte nicht, weshalb wir skeptisch sein sollten, dass dieser nur ein weiterer Psyops-Schwindel ist, der von den Geheimdienst-Mandarins ausgeheckt wird, deren einziges Ziel es ist, der spanischen Regierung ein blaues Auge zu geben.

Hier ist eine weitere nützliche 1-minütige Zusammenfassung von Mario Nawfals X-Seite:

Wenn Sie noch einen Beweis dafür brauchen, dass die USA und Israel Terroristen sind, schauen Sie sich das an. Das ist ein Clip von Tausenden und Abertausenden von Marokkanern, die illegal in eine spanische Enklave an der Nordspitze Marokkos eindringen. Und wenn Sie sich fragen, was die USA oder Israel damit zu tun haben: Wie immer, alles……

Spanien ist das einzige Land, das öffentlich seine mangelnde Bereitschaft erklärt hat, den USA und Israel zu helfen, ihren Völkermord in Palästina zu begehen. Im letzten Jahr hat Israel Spanien offen bedroht und gesagt, dass es Konsequenzen haben wird, weil es Israel nicht unterstützt. Und Arschlöcher aus den USA wie Marco Rubio haben es in den letzten Monaten gesagt, dass Marokko Migranten nach Spanien schicken sollte, dass Marokko in Spanien einmarschieren sollte… @ MarioNawfal

Hier ist mehr von einem gut informierten Beobachter, der seine Schläge nicht zieht:

„Spanien wird dafür bestraft, dass es Palästina im Jahr 2024 anerkannt hat, weil es ein vollständiges Waffenembargo gegen Israel gelegt hat, weil es Israel des Völkermords an den Vereinten Nationen beschuldigt hat, weil es während des Irankriegs seinen Luftraum eingeschränkt hat.

Bibi droht Spanien mit „Zugunfällen und plötzlichen Stromausfällen“.

Jeder, der sich gegen Israel stellt, „wird einen sofortigen Preis zahlen“…

Marokko erklärte vor 50 Jahren seine Unabhängigkeit, während Spanien diese Städte seit 400 Jahren besitzt.



Warum sprechen wir nicht über die 700.000 jüdischen Siedler, die illegal das Land im Westjordanland und im Gazastreifen besetzen?

(Der Autor fragt sich auch, ob diese Städte als Endziel für mittellose Palästinenser ausgewählt wurden, die in Gaza vorbeikommen?) Der Aufstieg der Rute

Seltsamerweise scheint selbst die Zeitung der Aufzeichnung, die New York Times, die gleiche vernichtende Geschichte zu bestätigen. Hier ein Klappentext aus der Samstagsausgabe:

Die meisten der Qualitätsanalysen zu X ziehen die gleichen Schlussfolgerungen, obwohl einige sich in die faszinierenderen geopolitischen Aspekte begeben. Es ist erwähnenswert, dass diese besonderen Psyops nicht nur dazu gedacht sind, Tel Avivs Feinde in Madrid zu verunglimpfen. Es ist auch Teil einer israelisch-amerikanischen „Regionalstrategie, die die „Migration als Hebel der Diplomatie“ nutzt, um Washingtons Gegner zu schwächen und gleichzeitig ihre Verbündeten zu stärken. Mit anderen Worten, es gibt eine tiefere Unterströmung der Ereignisse, die sich derzeit in Nordafrika entfalten. Schauen Sie sich diesen kurzen, aber aufschlussreichen Clip von Ynet News an:

Spaniens Weigerung, den Vereinigten Staaten Zugang zu ihren…militärischen Stützpunkten zu gewähren… und die konfrontative Haltung von Premierminister Pedro Sánchez gegenüber der Trump-Regierung haben gemeinsam einen echten Riss in Spaniens strategischer Rüstung über Ceuta und Melilla erzeugt. In diesen Riss ist Marokkos folgenreichster neuer Partner, Israel, einzigartig positioniert, um zu drücken.

Im März 2026 forderte Michael Rubin vom American Enterprise Institute die Trump-Regierung auf, Ceuta und Melilla offiziell als besetztes marokkanisches Territorium anzuerkennen und Spanien als „eine Kolonialmacht, die Kolonien über die Straße von Gibraltar führt“ zu brandmarken. Tage später erklärte der Abgeordnete Mario Díaz-Balart, Vorsitzender des Unterausschusses für nationale Sicherheit des Repräsentantenhauses und einer der engsten Kongressvertraten von Marco Rubio, öffentlich, dass die Enklaven „nicht im geografischen Gebiet Spaniens, sondern auf marokkanischem Territorium sind“ und dass ihr Schicksal „abgebaut, verhandelt und zwischen Freunden und Verbündeten diskutiert werden sollte“. Das war nicht das Randgespräch. Das war die Architektur einer koordinierten strategischen Neupositionierung….

Die Abraham-Abkommen verwandelten Marokko von einem stillen Gesprächspartner mit Israel in einen formellen militärischen Partner. Im Januar 2026 unterzeichneten Israel und Marokko während der dritten Sitzung ihres Gemeinsamen Militärausschusses in Tel Aviv einen gemeinsamen militärischen Arbeitsplan für das Jahr, den die IDF als Vertiefung der Zusammenarbeit mit einem „Schlüsselpartner für regionale Stabilität“ bezeichnete. … Diese bilaterale Architektur gibt Israel etwas, das es in der nordafrikanischen Politik selten besessen hat: direkte strategische Beteiligung an Rabats regionalem Erfolg.

Dieser Einsatz hat eine offensichtliche Anwendung auf Ceuta und Melilla. Die Abrahamische Koalition der Trump-Regierung, die auf der gemeinsamen Opposition gegen den Iran und gemeinsamen wirtschaftlichen Anreizen aufgebaut ist, hat eine operative Dreiecksbeziehung zwischen Washington, Jerusalem und Rabat geschaffen. Israels Stimme in diesem Dreieck hat unverhältnismäßiges Gewicht. Wenn israelische Beamte die Ausrichtung auf die strategischen Interessen eines Partners signalisieren, registriert sich dieses Signal kraftvoll in einem Weißen Haus, das die Erweiterung der Abraham-Abkommen in den Mittelpunkt seiner außenpolitischen Vision gestellt hat. Marokkos territorialer Anspruch auf die Enklaven ist nicht nur ein bilateraler Streit mit Spanien; es ist zunehmend ein Lackmustest dafür, ob die Trump-Regierung ihre kooperativen Partner über ihre hartnäckigsten NATO-Mitglieder belohnen wird.

Die Abraham-Abkommen schufen einen Rahmen für die Neukonfiguration von Bündnissen aus dem Nahen Osten und Nordafrika auf eine Weise, die gleichzeitig den amerikanischen und israelischen Interessen dient. Marokko zu helfen, Ceuta und Melilla zurückzugewinnen, würde diesem Rahmen dienen und ein NATO-Mitglied bestrafen, das sich wiederholt für die Behinderung der Partnerschaft am kritischsten Punkt des Bündnisses entschieden hat. Abraham Accords erreichen die Meerenge: Wie Israel Marokko helfen kann, seinen Norden, Ynet Global, zurückzugewinnen

Jetzt können Sie also das „große Bild“ besser verstehen, das nicht nur eine dumme Psyops ist, die darauf abzielt, Pedro Sanchez schlecht aussehen zu lassen. Nein. Dies ist eine Erweiterung des Großisrael-Projekts, das nicht nur die Nationen zwischen dem Nil zum Euphrat einschließt, sondern auch eine umfassendere und umfassendere Umstrukturierung der bestehenden Ordnung, so dass Israel im Nahen Osten und darüber hinaus herrscht. Der Krieg im Iran hat diese Ambitionen überhaupt nicht gedämpft.

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Hinweis: Ceuta wird von Spanien, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und der großen Mehrheit der Länder auf der ganzen Welt als spanisches Hoheitsgebiet anerkannt. Es ist eine autonome Stadt, die vollständig in den spanischen Staat integriert ist. Es steht seit dem späten 16th/17th Jahrhundert unter ständiger spanischer Kontrolle. Als Marokko 1956 die Unabhängigkeit erlangte, blieben Ceuta und die anderen Plätze de soberanía (einschließlich Melilla) spanisch.

Hier ist der jetzt berüchtigte Tweet von Yair Netanyahu, der arabische Islamisten ermutigt, Ceuta und Melilla zu befreien. Denken Sie daran, dieser Tweet wurde im Mai 2019 veröffentlicht, aber wir werden erwarten, dass wir glauben, dass die gestrigen Ereignisse rein spontan waren!

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im Bundesstaat Washington. 2002 begann er seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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