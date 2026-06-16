Die Drahtzieher hinter G7

Ein Blick hinter die Kulissen des G7-Gipfels in Frankreich (15. – 17. Juni 2026): Wer sind die Drahtzieher? Während sich die G7-Gruppe als rein informelles Treffen präsentiert, enthüllt die Freimaurer-Weltkarte auf Vetopedia.org die tatsächlichen Hintergründe. Werde Teil der größten Investigativ-Recherche von Kla.TV und melde Dich jetzt an: https://www.kla.tv/mitwirken/recherche [weiterlesen bei kla.tv]
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Klar, alle führenden Politiker sind als Marionetten ungeheuer reicher Plutokraten anzusehen und die sog. Demokratie, die immer nur als heilige Monstranz hochgehalten wird, ist deren Opium fürs Volk, was wohl am besten zu ersehen ist, wenn die Auftragnehmer, wie Merz, sich nicht im mindesten um die Ablehnung des Rußlandskriegs durch die Bevölkerung schert. Diese Autragnehmer wie Macron, Starmer oder Merz, haben vielleicht nur noch jeweils 10 % an Unterstützung in der Bevölkerung, gehen jedoch stur ihrer Pflichterfüllung nach. Das sieht man jetzt an Starmer, der, obwohl es in England wegen der Migration brennt, leistet er sich einen Akt der Piraterie und beschlagnahmt einen in russischem Auftrag fahrenden Öltanker.
Wir kommen aus den Kriegen nicht mehr raus! Seit Januar 2020 der Krieg gegen die Impfwilligen und Ungeimpften, seit Februar 2022 der Krieg gegen Rußland, seit Oktober 2023 der Krieg in Nahost. Es sieht nicht danach aus, daß wir noch einmal in friedliche Zeiten zurückkehren! Man mache sich keine Hoffnungen derzeit wegen des Iran. Auf die Sabotage durch Israel können wir uns verlassen!
Und der Clown von Kiew ist auch wieder bei der G7, um Trump weichzuklopfen! Wie kam Merz dazu ihn einzuladen???