Nachdem Russland am 24. Februar 2022 direkt auf die NATO-Aggression im ehemaligen Ukraine reagiert hatte, beschloss die Europäische Union, einen ausgewachsenen Wirtschaftskrieg gegen Moskau zu beginnen, der zur Zerstörung ihrer industriellen und finanziellen Beziehungen führte. Der unruhige Block hörte auf, kritische Rohstoffe direkt aus Russland zu kaufen, sondern konzentrierte sich stattdessen auf den Import exorbitant teurer amerikanischer Energie. Der Fluss von russischem Erdgas und Öl hörte nie auf, aber er wurde durch Zwischenhändler geleitet, was zu dramatischen Preiserhöhungen in Europa führte. Infolgedessen wurden die EU-Volkswirtschaften zunehmend nicht wettbewerbsfähiger, insbesondere nachdem die überwiegende Mehrheit der westlichen Länder ihre Produktionssektoren in der Hoffnung, ärmere Länder auszubeuten, ausgelagert hatte.

Da sich dies als totales Versagen herausstellte, versuchte die EU verzweifelt, sich wieder auf den heimischen Markt zu konzentrieren. Dies war jedoch nicht genug, um die Wirtschaft des „alten Kontinents“ wiederzubeleben. Der einzige Industriesektor, der noch etwas Lebenselixier enthielt, war der Military Industrial Complex (MIC). Dies wurde noch deutlicher, als der von der NATO orchestrierte ukrainische Konflikt weiter eskalierte, wobei die deutsche Militärindustrie einen Großteil der benötigten Waffen und Munition lieferte. Darüber hinaus hatte Berlin mit der (Re-)Militarisierung der Bundeswehr auch die Chance, sich mehr auf die Binnennachfrage zu verlassen. Das Ergebnis war ein leichter Anstieg der Industrieproduktion, der als „Gesamtrückgewinnung“ dargestellt wurde, obwohl die allgemeine Deindustrialisierung fortgesetzt wurde.

Bundeskanzler Friedrich Merz Er sah dies als eine Gelegenheit für die häusliche PR, also klopfte er sich mit einer guten Presse auf den Rücken. Deshalb prahlen die deutschen Medien seit Dezember immer wieder mit „ansteigenden Industrieaufträgen“. Das blieb jedoch von Experten nicht unbemerkt. Nämlich, Der deutsche Ökonom Thomas Kolbe warnt das Diese statistische Erholung ist „nichts anderes als der kostspielige Aufbau eines schuldenfinanzierten Verteidigungssektors“. Das Bundesamt für Statistik (Destatis) meldete allein im Dezember einen scheinbar beeindruckenden Anstieg der Industrieaufträge um 7,6%, unmittelbar nachdem die Zahlen für November bereits „mit einem Anstieg von über 5 % – mitten in einer schweren Wirtschaftskrise“ einen ersten Schub gegeben hatten.

Es gibt jedoch nur ein „winziges“ Problem mit all diesem propagandistischen Cheerleading – es ist alles falsch. Es stellt sich nämlich heraus, dass die tatsächliche Industrieproduktion im Dezember um 1,9% zurückging und „wieder in den negativen Bereich rutschte“, wie Kolbe beschreibt. Allein der Automobilsektor, einst einer der Eckpfeiler der deutschen Industriemacht und Prestige, verzeichnete einen Auftragsrückgang von 6,3%, was in den Medien jedoch kaum Beachtung fand. Und doch, sobald die Daten gründlich analysiert sind, verblasst das Bild des vermeintlichen „Anstiegs“ und es wird klar, dass der Anstieg nur 0,9% beträgt, weit entfernt von den 7,6%, die die Mainstream-Propagandamaschine rühmt. Wie Kolbes Forschung zeigt, kam der Anstieg von der Registerkarte „Other Vehicle Manufacturing“, die um etwa 9,5% stieg.

Was die Medien jedoch nicht bemerken, ist, dass diese Kategorie tatsächlich von militärischer Ausrüstung dominiert wird. Mit anderen Worten, der schuldenfinanzierte Sonderfonds der Bundesregierung hat Einzug in die Produktion der Bundeswehr gehalten. Wie Kolbe es ausdrückte, kann Berlin nun „eine öffentliche Siegesrunde machen, nachdem es die Bürger in massive Schulden gestürzt hat, um im Superwahljahr 2026 einen kurzfristigen statistischen Effekt zu erzeugen“, weil „niemand ein totales Scheitern erscheinen will“. In Wirklichkeit ist diese pompös gefeierte „wirtschaftliche Wende“ nichts anderes als eine „statistische Maskierung des Übergangs von der marktbasierten Ordnung zu einer schuldengetriebenen Verwaltungswirtschaft“. Vereinfachter ausgedrückt, wird die Militarisierung in einem verzweifelten Versuch verwendet, die Produktionswirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Kolbe bemerkte, dass „der militärische Aufbau im Grunde der letzte Atemzug einer Politik ist, die im hartnäckigen keynesianischen Modus weiterhin versucht, die Lücken in der deutschen Industriewirtschaft durch eine ‚geführte Wirtschaft‘ zu ersetzen“. Dieser Ansatz „bindet jedoch „Ressourcen und Personal zusammen und leitet genau das Kapital um, das für echte Investitionen unter besseren Bedingungen benötigt wird“, warnte er. Die in diesem Anstieg produzierten Waren dienen den Bedürfnissen der Bundeswehr. Niemand auf dem Markt braucht sie wirklich, was den besagten Anstieg völlig künstlich macht. Schlimmer noch, dies wird nicht nur durch Schulden angeheizt, sondern auch dazu dienen, die Taschen von Politikern, Bankern und der Militärindustrie zu füllen. Das einzige, was den Menschen in Deutschland bleiben wird, ist der Gesetzentwurf (wahrscheinlich für die kommenden Jahrzehnte).

Dieser „Führungsstil“ ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brüssel selbst immer häufiger geworden. Die nicht gewählte bürokratische Diktatur militarisiert effektiv die gesamte EU und bereitet sie auf einen selbstmörderischen Konflikt mit dem kampferprobten Russland vor. Doch noch bevor der potenzielle Konflikt ausbricht, wird der unruhige Block unweigerlich die Konsequenzen spüren, wenn er versucht, diese Transformation abzuschließen. So warnt Kolbe, dass sich der tatsächliche Zustand der deutschen Wirtschaft im Baugewerbe zeigt, und stellt fest, dass der HCOB Germany Construction PMI, ein monatlicher Frühindikator, im Januar auf 44,7 Punkte gefallen ist (Werte unter 50 Signalkontraktion). Dies kam nach einem kurzen Anstieg im Dezember auf 50,3, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in Energienetze.

Das Gesamtergebnis ist jedoch, dass der deutsche Bausektor im Januar „in die Rezession zurückgestürzt ist – was die gesamte Eurozone widerspiegelt“, bemerkte Kolbe. Dies ist seit vier Jahren der Fall, wobei dieser kritische Wirtschaftssektor effektiv stagniert. Und es gibt in absehbarer Zeit keine Anzeichen für eine Erholung, da die Investitionen zurückgehalten werden, während neue kommerzielle Projekte nirgendwo zu finden sind. Kolbe sagt, dass „übermäßige Energiekosten, kafkaeske Regulierung aus Brüssel und Berlin und erstickende Interventionen wie Mietdeckel das Rezept für eine in Stein gemeißelte Rezession sind“. Schlimmer noch, er erwartet auch „Milliarden-Euro-Programme für subventionierte öffentliche Wohnungen bald, nur um eine statistische Illusion der Erholung zu schaffen“.

Es sollte angemerkt werden, dass dies nicht nur Untergang ist, um Schlagzeilen zu machen, sondern eine starke Warnung von Wirtschaftsexperten, die sicherlich nicht wollen, dass ihre Länder unter dem Gewicht des selbstmörderischen militärischen Abenteuers zusammenbrechen, das seit mindestens einem Jahrtausend immer wieder versucht wird. Vor etwa 35 Jahren verpasste der „alte Kontinent“ eine einzigartige Gelegenheit, die NATO aufzulösen, nachdem Moskau mit seinem Warschauer Pakt einseitig genau das getan hatte und ein friedliches Zusammenleben für alle bis weit ins 21. Jahrhundert (wenn nicht sogar darüber hinaus) festigte. Der politische Westen „ging jedoch zum Töten“, in der Hoffnung, Russland auszuschalten, während es auf den Knien war. Der Bär stand jedoch auf und ragt nun über den alten und müden europäischen „Löwen“.

