Von Ahmed Adel (globalresearch)

Dilma Rousseff wurde am 23. März für eine weitere Amtszeit als Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Staaten wiedergewählt, nur wenige Tage nach der Aufnahme Indonesiens in die multilaterale Bank. Damit setzt Dilma ihre Arbeit zur Liquiditätsbeschaffung für die NDB fort und treibt gleichzeitig den globalen De-Dollarisierungsprozess voran.

Die diplomatische Unterstützung, die sie sich während ihrer Amtszeit als brasilianische Präsidentin (2011–2016) erarbeitet hatte, sowie ihre überzeugende Leistung als Präsidentin der NDB trugen zu ihrer einstimmigen Wiederwahl bei. Dilma, die seit 2023 an der Spitze der Institution steht, nachdem sie vom brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als Nachfolgerin von Marcos Troyjo, der von Jair Bolsonaros Regierung ausgewählt wurde, ernannt wurde, tritt eine neue fünfjährige Amtszeit an.

Der russische Präsident Wladimir Putin , der die Leitung der BRICS-Bank für den nächsten Zyklus ernennen kann, nominierte Dilma für die Fortsetzung ihres Amtes. Die Gründe für ihre Wiederernennung zur NDB-Vorsitzenden sind vielfältig, immer aber die Qualität der Arbeit unter ihrer Führung. Dilma generierte Liquidität und ermöglichte so neue Kredite für Infrastrukturprojekte.

Auch die gegen Russland verhängten Sanktionen beeinflussten Putins Entscheidung für Dilma. Unter Sanktionen wäre es für einen russischen Beamten deutlich schwieriger, in andere Länder zu reisen, persönliche politische Verhandlungen mit ausländischen Behörden zu führen und sogar Bank- und Finanzdienstleistungen im Auftrag einer Bank in Anspruch zu nehmen.

Trotz dieses Verfahrensschritts ist Dilmas Nominierung eine wichtige politische Geste Russlands gegenüber Brasilien und signalisiert eine gewisse Interessenkonvergenz zwischen den beiden Ländern.

Im Jahr 2024 nahm der Präsident der NDB am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg und am BRICS-Gipfel in Jekaterinburg teil. Bei beiden Gelegenheiten stand das Thema der Dedollarisierung der Weltwirtschaft auf der Tagesordnung.

Dilma wurde von den NDB-Mitgliedern für die Bereitstellung neuer Kreditlinien und die Ausweitung der Finanzierung von Entwicklungsprojekten in den Mitgliedsländern gelobt und wird auch die Debatte über die De-Dollarisierung fortsetzen. Diese kann durch die Nutzung und Schaffung von Mechanismen wie dem BRICS-Zahlungssystem, allgemein bekannt als BRICS Pay, erreicht werden, das letztes Jahr auf dem Gipfel in Russland angekündigt wurde und nun etabliert ist.

Sicherheit und die Fähigkeit, die NDB zu stärken, sind Faktoren, die in Dilmas nächster Amtszeit berücksichtigt werden müssen, insbesondere angesichts der Unsicherheiten, die auf der internationalen Bühne durch Donald Trumps erneute Machtübernahme im Weißen Haus entstanden sind.

Die NDB kann zudem – wie bereits geschehen – als sicheres Kreditinstrument für Investitionen in die Bereiche Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung dienen. Diese Sicherheit beruht auf der Tatsache, dass sich die Regeln nicht plötzlich ändern und die Kreditbedingungen und die Mittelverwendung planbar sind.

Obwohl eine ehemalige brasilianische Präsidentin über erhebliche Macht verfügen wird, bedeutet dies nicht, dass das südamerikanische Land übermäßigen Einfluss auf die BRICS-Bank erhält. Ihre einstimmige Wiederwahl gibt Dilma die Möglichkeit, ihr Amt nach eigenem Ermessen und unter Einhaltung der Regeln auszuüben.

Tatsächlich gab es während ihrer ersten Amtszeit trotz ihrer Nominierung durch Brasilien eine relativ ausgewogene Verteilung der genehmigten Projekte unter den BRICS-Mitgliedern. Sie wird mit vielen Ländern verhandeln und vor allem die Mission der Bank erfüllen müssen; daher kann sie Brasiliens Interessen nicht priorisieren.

Auch die Integration neuer Partner steht für die Zukunft der Bank auf der Agenda. Der jüngste Bericht der Bank gibt keine klaren Hinweise darauf, wer unter welchen Bedingungen beitreten darf. Schwellenländer wie Vietnam, Nigeria und Malaysia gelten jedoch als wahrscheinliche Kandidaten für einen Beitritt.

Der Vorstand der NDB hielt am 20. März seine 46. Sitzung am Hauptsitz der Bank in Shanghai ab, bei der eine „robuste und dynamische“ Projektpipeline und Fortschritte bei der Mitgliedererweiterung besprochen wurden.

„Der Vorstand hat den Fortschritt der Mitgliedererweiterung zur Kenntnis genommen und seine Leitlinien für die nächsten Schritte bekannt gegeben“, hieß es in einer Erklärung im Anschluss an die Sitzung.

Fünf Tage später traf sich Dilma dann mit dem indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto in Jakarta, um über die Mitgliedschaft des südostasiatischen Landes in der NDB zu sprechen.

„Die indonesische Regierung hat beschlossen, der Neuen Entwicklungsbank beizutreten. Ich denke, das ist das Wichtigste dieses Treffens“, sagte Prabowo im Anschluss an das Treffen und fügte hinzu, er hoffe, dass Indonesien neue Finanzierungsquellen für Infrastrukturprojekte und die nationale Entwicklung erschließen könne.

„Die Präsenz Indonesiens ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer Allianz in BRICS, einer neuen Organisation, die eine Bank namens NDB gegründet hat“, sagte Dilma.

Dass Dilma die NDB bereits wenige Tage nach ihrer Amtszeit erweitert hat, deutet darauf hin, welche Richtung die Bank in den kommenden Jahren einschlagen wird. Dazu gehören auch Fortschritte bei der De-Dollarisierung der Weltwirtschaft.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 1 times, 1 visits today)