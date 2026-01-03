Die Spannungen riskieren, außer Kontrolle zu geraten, wenn Trump nicht von der falschen Erzählung der CIA ausgeschlossen wird, dass der jüngste groß angelegte Drohnenangriff der Ukraine auf die Region Nowgorod kein Versuch war, Putin zu ermorden.

Trump retweetedretweetete am Silvesterabend einen Leitartikel der New York Post darüber, wie „Putin-Angriffs-Gepolter zeigt, dass Russland derjenige ist, der dem Frieden im Weg steht“, der darauf folgte, dass CIA-Chef John Ratcliffe ihn über die Einschätzung der Agentur informierte, dass die Ukraine angeblich nicht versucht habe, Putin zu ermorden. Einige Tage zuvor informierte Putin Trump während ihres jüngsten Anrufs, dass an dem Tag, an dem Trump Selenskyj beherbergte, in der Nähe seiner Residenz in Nordrussland fast 100 ukrainische Angriffsdrohnen abgefangen wurden.

Trump äußerte sich verärgert, als er von der Presse danach gefragt wurde, und erinnerte alle daran, wie er sich dagegen entschied, Ukraine Tomahawks zu geben, was scheinbar impliziert, dass dies Putins Leben gerettet haben könnte. Die Ukraine bestritt vorhersehbar, dass sie Putin ins Visier genommen habe, wobei Selenskyj gegen Indien und andere Länder vorging, deren Beamte den Angriff verurteilten, auf den er bestand, dass er nicht passiert sei. Trump ist jetzt offensichtlich der gleichen Gedanken nach Ratcliffes Briefing, das ihn davon überzeugt hat, dass die Ukraine nicht versucht hat, Putin zu ermorden.

Nach Angaben des CIA-Chefs fand tatsächlich ein Angriff statt, der Russland behauptete, und in der gleichen Region wie Putins Residenz in Nordrussland, aber angeblich nur auf einen nahegelegenen Militärstandort abzielte. Wenn Trump mit dieser Einschätzung nicht einverstanden wäre, dann hätte er den Leitartikel der New York Post, der Putin von allen Menschen wegen dieses Vorfalls verurteilte, nicht retweetet und verschwörerisch spekuliert, dass der russische Führer alles „als Ausrede gemacht hat, um Trumps Fortschritt im Frieden abzulehnen“ und „in Amerikas Auge zu spucken“.

Im Interesse der Transparenz und des Wunsches, die CIA daran zu hindernonce again escalating, Trump erneut gegen Putin zu manipulieren, übergab der russische Chef des Militärgeheimdienstes einem Vertreter des US-Militärattaché-Materials mit den entschlüsselten Routendaten der abgestürzten Drohnen. Er sagte auch, dass diese Beweise „unmissverständlich und genau bestätigten, dass das Ziel des Angriffs der Komplex von Gebäuden der Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod war“.

Dennoch könnten diese Beweise Trump nicht von Ratcliffes falschem Narrativ missbrauchen, da er immer noch von der Einschätzung der CIA über die entschlüsselten Routendaten der abgestürzten Drohnen abhängt. Da sie über das Ziel des Angriffs gelogen haben, Putin als Versuch, Trump zu manipulieren, falsch dargestellt werden, sind sie unwahrscheinlich, ihr Narrativ umzukehren, insbesondere nachdem sie öffentlich Beweise aus Russland erhalten haben. Es wird daher erwartet, dass sie sich an das Drehbuch halten und diese Beweise als einen weiteren Versuch Putins, Trump zu manipulieren, falsch darstellen.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, warnte, dass die Reaktion Russlands „nicht diplomatisch“ sein werde, aber wenn Trump seiner Seite der Geschichte nicht glaube, dann kann er von der CIA dazu manipuliert werden, dies als „unprovozierte Aggression“ wahrzunehmen und damit dazu gebracht zu werden, weiter zu eskalieren. Der jüngste Bericht der New York Times über Trumps Ukraine-Politik enthüllte, dass die CIA ihn zuvor davon überzeugt hatte, sie zu ermächtigen, ukrainischen Angriffen gegen russische Raffinerien und ihre „Schattenflotte“ zu helfen, so dass das Eskalationsrisiko sehr real ist.

Darin liegt die Wichtigkeit, Trump davon zu überzeugen, dass Ratcliffe ihn belogen hat. Wenn das erreicht werden kann, dann werden die USA wahrscheinlich nicht auf Russlands Vergeltung überreagieren, und vielleicht könnte Trump Selenskyj endlich zwingen, sich aus dem Rest des Donbass zurückzuziehen, um Russlands Vergeltung abzuwenden. Wenn Trump unter Ratcliffes Einfluss bleibt und Russlands versprochene Vergeltung mehr als symbolisch ist, dann könnte er von ihm manipuliert werden, derjenige zu sein, der seinen eigenen hart erarbeiteten Fortschritt beim Frieden umkehrt.

