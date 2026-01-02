Von Petr Drulak (globalbridge)

(Red.) Dass sich die EU erlaubt, einzelne Personen wie zuletzt auch den Schweizer Jacques Baud mit existenzbedrohenden Sanktionen zu „bestrafen“ und so versucht, sie zum Schweigen zu bringen, wird auch in etlichen anderen Ländern beachtet. Als Beispiel zitieren wir im Folgenden einen Kommentar von Professor Petr Drulák aus der Slowakei, der auch ein bekannter Diplomat ist, er war zum Beispiel zwei Jahre lang slowakischer Botschafter in Frankreich. Professor Drulák warnt davor, dass dieses Vorgehen das Recht umgeht und so einen gefährlichen Präzedenzfall für die Meinungsfreiheit schafft. Lesenswert! (cm)

Die EU-Außenminister haben auf ihrer Ratssitzung im Dezember ein Monster geschaffen. Sie haben zwei europäische Bürger auf die Sanktionsliste gesetzt, deren einziges Vergehen darin besteht, dass sie über den Krieg in der Ukraine etwas anderes sagen, als Brüssel hören will. Dafür wurden ihre Vermögenswerte eingefroren und ihnen wurde die Einreise in die EU verboten. Einer von ihnen ist der pensionierte Schweizer Oberst Jacques Baud.

Seine stets präzisen Analysen basieren auf seiner tiefen Kenntnis der Ukraine und seiner langjährigen Erfahrung als Analyst des Schweizer Nachrichtendienstes und Mitarbeiter der NATO.

Was hat Oberst Baud nach Ansicht unserer Minister verbrochen? Zitieren wir die Brüsseler Anklage in ihrer Gesamtheit (Beschluss des Rates der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 2025/2572):

„Er ist regelmäßiger Gast in pro-russischen Fernseh- und Radiosendungen. Er ist ein Sprachrohr der pro-russischen Propaganda und verbreitet Verschwörungstheorien, beispielsweise indem er die Ukraine beschuldigt, ihre eigene Invasion organisiert zu haben, um der NATO beizutreten. Jacques Baud ist somit für Handlungen oder Politiken verantwortlich, die der Regierung der Russischen Föderation zuzuschreiben sind und die die Stabilität oder Sicherheit in einem Drittland (der Ukraine) schwächen oder gefährden, oder er führt sie durch oder unterstützt sie, indem er sich an der Manipulation von Informationen und der Einmischung beteiligt.“

Jeder, der Baud verfolgt, weiß, dass er die Ukraine nicht beschuldigt, die Invasion organisiert zu haben. Aber manchmal zitiert er Oleg Arestowitsch, der 2019 als Militärberater von Präsident Selenskyj erklärte, dass die Ukraine der NATO beitreten müsse und dass der Preis für den Beitritt ein großer Krieg mit Russland sein werde.

Baud selbst behauptet eher, dass sich die Ukraine vom Westen in den Krieg manipulieren ließ. Aber selbst wenn er sagen würde, dass die Ukraine den Krieg ausgelöst hat, würde er damit keine Gesetze oder andere Normen verletzen, außer denen, die das autoritäre Regime in Kiew verabschiedet hat. Außerdem handelt es sich um eine These für die Debatte, die über den laufenden Krieg geführt werden muss.

Beachten wir, dass das Brüsseler Dokument es nicht wagt, Baud einer direkten Zusammenarbeit mit Russland zu bezichtigen. Man wirft ihm seine Auftritte in den Medien vor. Dabei handelt es sich zwar nicht um russische Medien, sondern um „pro-russische”, ein Etikett, das für westliche Medien verwendet wird, die nicht der obligatorischen Russophobie verfallen sind. Es sei hinzugefügt, dass auch Auftritte in russischen Medien bislang weder ein Verbrechen noch eine Straftat darstellen. Baud wird nicht einmal die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung vorgeworfen, sondern die Unterstützung von „Aktivitäten oder Politiken, die der Regierung der Russischen Föderation zugeschrieben werden können und die die Ukraine schwächen”. Mit seinen Medienauftritten unterstützt er also etwas, von dem die Minister zwar nicht wissen, ob Russland es tut, das aber Russland zugeschrieben werden kann.

Mehr finden wir in dem Brüsseler Dokument zu diesem Thema wirklich nicht. Und auf dieser Grundlage wird ihm heute die Bewegungsfreiheit außerhalb der Schweiz und der Zugang zu seinem eigenen Vermögen, einschließlich beispielsweise seines Bankkontos, wenn es bei einer Bank aus einem EU-Land geführt wird, entzogen. Das Dokument, das die Sanktionen definiert, gibt den Mitgliedstaaten großzügig die Möglichkeit, „unter Bedingungen, die sie für angemessen halten“, bestimmte eingefrorene Gelder „zur Deckung der Grundbedürfnisse … einschließlich Zahlungen für Lebensmittel, Mieten oder Hypotheken, Zahlungen für Medikamente und medizinische Versorgung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren für öffentliche Dienstleistungen“ freizugeben. Wenn Baud also das Pech hätte, sein gesamtes Geld bei einer europäischen Bank angelegt zu haben, müsste er gespannt abwarten, ob ihm Gnade gewährt wird, damit er sich aus seinem eigenen Geld versorgen kann, damit er nicht verhungert, aus seiner Wohnung geworfen oder wegen Nichtzahlung von Steuern inhaftiert wird.

Wie ist es möglich, dass jemand, der kein Gesetz gebrochen hat, durch eine behördliche Entscheidung in eine solche Situation gerät? Wie alles in der EU hat auch diese Entscheidung den Anschein der Legalität. Die Entscheidung vom Dezember stützt sich auf eine Entscheidung vom Oktober letzten Jahres, die die EU und die Ukraine vor sabotageartigen Aktivitäten schützen soll (Beschluss 2024/2643 des Rates der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik). Sie richtet sich gegen diejenigen, die im Dienste Russlands demokratische politische Prozesse untergraben (Wahlbeeinflussung, Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung), gewalttätige Demonstrationen planen, Russland-Kritiker einschüchtern und zum Schweigen bringen, sich an koordinierter Informationsmanipulation und Einmischung beteiligen, Angriffe auf Institutionen, die Wirtschaft und öffentliche Dienste planen (einschließlich des unbefugten Betretens des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats oder der Beeinträchtigung kritischer Infrastrukturen), die zweckmäßige Nutzung von Migranten planen, bewaffnete Konflikte zur illegalen Nutzung natürlicher Ressourcen ausnutzen und schließlich bewaffnete Konflikte in der Ukraine anstacheln oder erleichtern.

Lassen wir einmal beiseite, dass wir, wenn wir das Wort „Russland“ durch „EU“ ersetzen, eine treffende Typologie der europäischen Aktivitäten der letzten drei Jahre erhalten. Vergeblich werden wir jedoch suchen, was Jacques Baud von all dem begangen haben soll. Man wirft ihm „Verschwörung“ vor, was wohl am ehesten einer „koordinierten Manipulation von Informationen“ entspricht. Wie und von wem Baud koordiniert worden sein soll, erfahren jedoch weder wir noch er selbst. Mit Sicherheit können wir jedoch sagen, dass die von ihm bereitgestellten Informationen sachlich korrekt sind und einen wichtigen öffentlichen Dienst erfüllen, indem sie eine informierte Debatte über eine politisch dringliche Frage ermöglichen.

Zu den Absurditäten der Entscheidung vom Dezember gehört auch, dass sie sich im einleitenden Teil nicht nur auf die oben beschriebene Entscheidung vom Oktober letzten Jahres bezieht, sondern auch auf die Erklärung der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik vom Juli. Nachdem Kaja Kallas im Sommer von ihrer katastrophalen Reise nach China zurückgekehrt war, wo ihr der chinesische Außenminister eine Lektion darüber erteilt hatte, was man von globalen Partnern erwarten kann und was nicht, ließ sie in Brüssel ihre Wut an dem russischen Prügelknaben aus. Russland führe angeblich koordinierte und langfristige hybride Kampagnen, die die demokratischen Grundlagen der EU und ihrer Mitglieder untergraben.

An Kallas‘ Tirade ist nichts Ungewöhnliches, ähnlichen Unsinn hören wir ständig von der europäischen Elite. Hinter allem, was ihnen nicht passt, suchen sie die Hand Russlands: von Trump über Kritik der Opposition bis hin zu Protesten der Landwirte. Der Unterschied zwischen einer demokratischen Debatte und einer russischen Hybridkampagne wird in ihrer Auffassung völlig verwischt. Entscheidend ist jedoch, dass dieser Unsinn in den Begründungsteil des Sanktionsdokuments aufgenommen wird. Jeder, der öffentlich als pro-russisch bezeichnet wird, gerät damit ins Visier der Sanktionen.

Jacques Baud ist nicht allein. Frankreich hat seinen Staatsbürger Xavier Moreau auf die Sanktionsliste gesetzt. Er lebt seit vielen Jahren in Russland, hat auch die russische Staatsbürgerschaft und tritt in russischen und anderen Medien auf. Auf die Liste kam auch der Amerikaner John Mark Dougan, der ebenfalls mit russischer Staatsbürgerschaft in Russland lebt und angeblich mit dem Militärgeheimdienst bei der Verbreitung von Falschmeldungen zusammenarbeitet. Wenn das der Wahrheit entspricht, tut er für sein neues Heimatland dasselbe, was die Elite der westlichen Mainstream-Journalisten für ihr Land tut.

Die Sanktionen trafen auch Diana Panchenko. Die prominente ukrainische Journalistin wurde mit Titeln wie „Journalistin des Jahres” (2020) oder „siebte einflussreichste Frau der Ukraine” (2021) ausgezeichnet. Sie hatte das Pech, dass sie als unabhängige Reporterin noch vor dem Krieg mit dem Regime in Konflikt geriet, als dieses die Medien, für die sie tätig war, schloss, was damals in Brüssel noch kritisiert wurde. Nach der russischen Invasion, die sie verurteilte, wagte sie zu behaupten, dass ein schlechter Frieden besser sei als ein guter Krieg. Schließlich war sie gezwungen, aus dem Land zu fliehen. Unsere Minister werfen ihr vor, „Informationen zu manipulieren, um die ukrainischen Behörden als ‚Nazis‘ darzustellen, und sie des Verrats an ihrem eigenen Volk zu beschuldigen, während sie die russische militärische Aggression und Verbrechen rechtfertigt“. Sie berufen sich dabei auf die in ihren Augen wohl ultimative Autorität: Ihre Beiträge wurden vom „ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) als Propaganda zur Rechtfertigung von Kriegsverbrechen“ bezeichnet. Wer sonst als die ukrainischen Geheimdienste sollte über Journalisten auf den schwarzen Listen Brüssels entscheiden?

Auf der Liste stehen auch mehrere angesehene russische Experten und Wissenschaftler: Andrej Suschtschow, Direktor des Instituts für Internationale Beziehungen an der MGIMO, Dmitrij Suslow, stellvertretender Direktor des Zentrums für komplexe europäische und internationale Studien an der Hochschule für Wirtschaft, Fjodor Lukyanov, Chefredakteur der akademischen Zeitschrift «Russia in Global Affairs», sowie Andrej Bystritskij und Ivan Timofejew, die bekannte Gesichter des Valdai-Clubs sind.

In gewisser Weise liegt es im perversen Interesse der europäischen Führungsschicht, dass russische Intellektuelle nicht zu viel in Europa herumreisen. Es handelt sich meist um kritisch denkende Menschen, die nicht wirklich glauben, was ihre eigene Regierung oder Präsident Trump über den Niedergang Europas sagen. Oft haben sie ein positives Bild von Europa aus ihrer Jugendzeit, was Brüssel nach wie vor einen gewissen ideologischen Einfluss auf einen Teil der russischen Elite verschafft. Wer weiß, was mit diesem Bild und diesem Einfluss nach ihrem Besuch in London, Paris oder Berlin geschehen würde. Ansonsten ist es natürlich unglaublich peinlich, dass Brüssel angesehene ausländische Experten dafür bestraft, dass sie in den Medien ihres Landes die Politik ihrer Regierung verteidigen und erklären.

Aber während die europäischen Sanktionen gegen diese Russen und Ukrainer ungerecht und unwürdig sind, sind das Einfrieren von Vermögenswerten und das Einreiseverbot für Schweizer und Franzosen ein Verbrechen. In einem Rechtsstaat, von dem man in Brüssel so gerne spricht, gilt: Wenn ein Bürger eines Gesetzesverstoßes verdächtigt wird und ihm eine Strafe droht, ermittelt der Staat zunächst und gibt dem Verdächtigen dann die Möglichkeit, sich vor einem unabhängigen Gericht zu verteidigen, das schließlich über die Strafe entscheidet.

In Brüssel hat man ein institutionelles Monstrum geschaffen, das es ermöglicht, einem Bürger ohne Gesetzesverstoß, ohne Ermittlungen, ohne Gerichtsverfahren durch eine Entscheidung der Außenminister auf Grundlage von Hinweisen der Geheimdienste, Nichtregierungsorganisationen oder aktivistischen Beamten sein Vermögen und seine Bewegungsfreiheit zu entziehen. Was sagt es über die Rechtsstaatlichkeit in Frankreich aus, wenn dessen Außenminister zufrieden verkündet, dass er über Brüssel das Vermögen eines Bürgers seines Landes einfrieren ließ, der keine Gesetze seines Landes verletzt hat?

Erinnern wir uns daran, dass die politische Verantwortung für diese Entscheidung bei allen 27 Ministern liegt. Über Sanktionen wird einstimmig entschieden, wenn auch nur einer dagegen ist, können sie nicht verhängt werden. Die Entscheidung vom Dezember wurde auch von den Ministern Juraj Blanár (aus der Slowakei, Red.) und Peter Szijjarto (aus Ungarn, Red.) gebilligt. Sie stimmten den Sanktionen gegen Baud zu, der nichts anderes sagt als das, was ihre Regierungen behaupten. Hoffen wir, dass sie nicht richtig informiert waren. Hoffen wir, dass sie in sechs Monaten, wenn sie erneut über Sanktionen entscheiden, die Möglichkeit einer Korrektur nutzen werden. Vielleicht hilft ihnen dabei auch der neue tschechische Außenminister, der einer Partei angehört, die sich vehement für die Meinungsfreiheit einsetzt.“

Dieser Beitrag wurde von der tschechischen Plattform prvnizpravy.cz übernommen.

