Die BRICS-Staaten schlagen eine multipolare Weltordnung vor: Sie ist im Grunde dieselbe wie die vom WEF & der UN angeführte Weltordnung – nur unter einem anderen Namen

Die BRICS-Staaten setzen sich für eine „multipolare“ neue Weltordnung ein, von der sie behaupten, sie werde gerechter und ausgewogener sein. Doch es wird sich dabei um eine Form derselben globalen Diktatur handeln, die sie dem „westlichen Imperium“ vorwerfen, aufzuzwingen. Im Folgenden belegt Iain Davis anhand einiger Details aus dem „BRICS-Abschlussdokument“, dass die globale Ordnung der BRICS-Staaten mit der des „westlichen Imperiums“ identisch ist.

Ob man sie nun BRICS-Ordnung oder „westliche“ Ordnung nennt – es handelt sich in beiden Fällen um die globale Ordnung des WEF und der UNO.

Quelle: legitim

Die schöne multipolare neue Weltordnung

Die auf den BRICS-Staaten basierende Multipolarität wird uns vor dem „technokratischen dunklen Staat“ bewahren, indem sie die Einführung eines unterdrückerischen globalen Überwachungsstaates deutlich verbessert. (vgl. thepapercutmagazine.com) Dies wird das Ergebnis einer „Verbesserung der globalen Regierungsführung“ sein. So steht es zumindest im BRICS-Abschlussdokument, das vom indischen Außenministerium nach dem jüngsten spannenden Treffen der BRICS-Außenminister veröffentlicht wurde.

Eine zentralisierte globale Diktatur wird unter dem multipolaren Modell der BRICS eine glücklichere, weichere Form der Tyrannei der neuen Weltordnung sein, da sie „gerechter, ausgewogener, agiler, effektiver, effizienter, reaktionsfähiger, repräsentativer, legitimer, demokratischer und rechenschaftspflichtiger“ sein wird. Fantastische Neuigkeiten, die zweifellos von jenen begrüßt werden, die Hrvoje Morić als die „Multipolaristas“ bezeichnet. (Vgl. geopoliticsandempire.com)

Auch wenn sich das Dokument der BRICS wie der schlimmste vorstellbare Globalese-Schund liest, darf man nicht vergessen, dass die BRICS uns das Versprechen einer „wunderschönen multipolaren Weltordnung, geprägt von Win-Win-Kooperation“ geben. Vermutlich liegt das daran, dass die Menschheit eine Art zentralisierte, von Oligarchen geführte globale Diktatur braucht, die sie versklavt, damit überhaupt einer von uns eine Chance hat, zu „gewinnen“.

Fühlen Sie sich auf jeden Fall frei, sich durch die schwülstige Propaganda der BRICS (Link oben) zu wühlen, aber hoffentlich habe ich Ihnen die Zeit erspart. Die Zitate, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, wurden tatsächlich gemeinsam von den Außenministern der BRICS veröffentlicht – ich habe sie mir nicht ausgedacht, auch wenn Sie sich vielleicht wünschen würden, ich hätte es getan.

Die BRICS-Staaten wollen die „Multipolarität“ stärken, indem sie die „Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen (UN) in ihrer Gesamtheit“ hochhalten. Der gesamte Zweck der UN-Charta besteht darin, die globale politische Autorität über alle Nationalstaaten zu zentralisieren, in erster Linie in den Händen des UN-Sicherheitsrats. (Vgl. iaindavis.substack.com)

Die UNO, eine Erfindung der Oligarchen, ist eine öffentlich-private Partnerschaft, in der nationale Regierungen auf bloße unterstützende Partner reduziert werden, deren Aufgabe es ist, multinationalen Konzernen zu ermöglichen, alles zu bekommen, was sie wollen. Anscheinend wird die bevorstehende multipolare Weltdiktatur angenehmer sein, wenn die BRICS-Staaten „eine größere Rolle“ dabei spielen, allen anderen über den UN-Sicherheitsrat vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Das klingt verlockend, muss ich sagen.

Die UNO, eine Erfindung der Oligarchen, ist eine öffentlich-private Partnerschaft, in der nationale Regierungen auf bloße unterstützende Partner reduziert werden, deren Aufgabe es ist, multinationalen Konzernen zu ermöglichen, alles zu bekommen, was sie wollen. (vgl. iaindavis.com) Anscheinend wird die bevorstehende multipolare Weltdiktatur angenehmer sein, wenn die BRICS-Staaten „eine größere Rolle“ dabei spielen, allen anderen über den UN-Sicherheitsrat vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Das klingt verlockend, muss ich sagen.

Die BRICS-Staaten bekennen sich voll und ganz zur globalen Technokratie – pardon, ich meine nachhaltige Entwicklung – sind aber etwas besorgt, dass „die aktuellen globalen Herausforderungen komplex und miteinander verflochten sind“ und dass diese global vernetzte Komplexität „das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung behindern“ könnte. Die Lösung hierfür besteht natürlich darin, die „zeitgenössischen Realitäten der multipolaren Welt“ anzuerkennen und eine „gerechtere globale Governance“ voranzutreiben. Das muss wahr sein, denn genau das will das Weltwirtschaftsforum (WEF), und wer könnte dem WEF widersprechen? Sicherlich nicht die Außenminister der BRICS-Staaten, so viel ist sicher. (Vgl. intelligence.weforum.org)

Die BRICS-Minister sorgen sich zudem um „Frieden und Sicherheit“. Angesichts der Tatsache, dass der Iran ein BRICS-Mitgliedstaat ist, der gerade ohne unmittelbar ersichtlichen Grund von den Regierungen der USA und Israels angegriffen wurde, könnte man meinen, dass dieses Kriegsverbrechen von unseren multipolaren BRICS-Retterinnen und -Retter lautstark verurteilt würde.

Wie Edward Slavsquat jedoch kürzlich berichtete, war es aufgrund der internen BRICS-Politik etwas heikel, sich tatsächlich gegen kriegstreiberische Tyrannen auszusprechen. Also beschlossen die BRICS-Delegierten, den Iran nicht namentlich zu erwähnen, um jegliche Blamage zu vermeiden. Stattdessen „äußerten die Außenminister tiefe Besorgnis über die jüngsten Entwicklungen in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA)“ und wiesen auf die „unterschiedlichen Ansichten einiger Mitglieder“ hin.

Obwohl der Angriff auf den Iran – aus diplomatischen Gründen, wie Sie verstehen – nicht ausdrücklich erwähnt wurde, fanden Kuba, Syrien, der Sudan und der Libanon alle lobende Erwähnung. Die Außenminister der BRICS-Staaten betonten die Notwendigkeit einer „friedlichen Lösung des Konflikts durch Dialog“, „UN-Friedensmissionen“, sowie „Wiederaufbau und Entwicklung nach dem Konflikt“ – wie beispielsweise in Gaza.

In Bezug auf den Völkermord in Gaza brachten die BRICS-Minister gemeinsam ihre „tiefe Besorgnis“ zum Ausdruck. Allerdings betonten sie, dass einige BRICS-Mitgliedstaaten „Vorbehalte“ hinsichtlich der palästinensischen Staatlichkeit hätten.

Die BRICS-Politiker, die sich dem Völkermord nur halbherzig widersetzten, „forderten die Umsetzung der einschlägigen Resolutionen der UN-Generalversammlung und des UN-Sicherheitsrats“. Dazu gehöre, so stellten sie fest, die Resolution 2803 des UN-Sicherheitsrats, die sowohl den „Umfassenden Plan“ für Frieden in Gaza vom 29. September 2025 als auch die darauf folgende „Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand“ vom 13. Oktober begrüßt und unterstützt. Dies sind die UN-Resolutionen, die die Trump-Regierung nutzt, um den Kinderfriedhof von Gaza in eine deregulierte Sonderwirtschaftszone zu verwandeln – einen Spielplatz für multinationale Konzerne und Milliardäre.

Kommentar von Rhoda Wilson: Wie wir bereits in früheren Artikeln festgestellt haben, gibt es keine Beweise für einen Völkermord in Gaza. Alle Indizien deuten darauf hin, dass mit Hilfe der linken Mainstream-Medien eine bestimmte Darstellung propagiert wird, um eine ‚palästinensische‘ Agenda voranzutreiben.

‚Palästina‘ ist kein geografischer Ort, sondern eine politische Ideologie, die von Islamisten (einschließlich der Hamas und der Hisbollah) unterstützt und gefördert wird. Es ist das Banner, unter dem die Globalisten ihren Plan zur Übernahme des Nahen Ostens umsetzen, insbesondere einer noch zu definierenden Region, die sie als ‚Palästina‘ bezeichnen und die das angestammte Land der Israeliten umfasst.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ideologie der Ein-Welt-Regierung nicht nur ein technokratisches, totalitäres Kontrollsystem ist – sie ist auch eine Religion. Diese Religion ist weder das Judentum, noch das Christentum oder der Islam, wie man uns glauben machen will.

‚Palästina‘ ist kein arabischer oder hebräischer Begriff. Seine Ursprünge liegen im Griechischen und Lateinischen und er ist nach einem Stamm der Rephaim benannt – oder zumindest nach einem Stamm, der eng mit den Rephaim verbunden war, den Philistern, die vor Jahrhunderten im Gazastreifen lebten. Der Name ‚Palästina‘ erinnert an frühere Reiche, die die Kontrolle über die Region ergriffen, nämlich das Römische Reich und das Britische Empire.

Die heutige ‚Palästina‘-Agenda ist die Speerspitze des spirituellen Krieges, den die Globalisten führen – ein Krieg, der, sobald es so aussieht, als würden sie gewinnen, die Verwirklichung ihres ultimativen Ziels ermöglichen wird: Die Krönung ihres ‚Königs der Welt‘ in Jerusalem. Doch zunächst müssen die Globalisten Jerusalem für sich sichern.

Zur Unterstützung des technokratischen „Wiederaufbaus nach dem Konflikt“ in Gaza begnügten sich die Außenminister der BRICS-Staaten letztendlich damit, dieselben Plattitüden zu wiederholen, die jede andere Regierung – mit Ausnahme der israelischen – immer wieder vorbringt. Die BRICS-Minister sprachen sich für eine Rückkehr zu einem „Staat Palästina innerhalb der international anerkannten Grenzen von 1967“ aus. Naja, sozusagen jedenfalls.

Ja! Das hat ihnen aber gutgetan.

BRICS-Außenministertreffen 2026 Quelle: Diplomacy Beyond

Der dystopische „Pakt für die Zukunft“ der Vereinten Nationen, einschließlich seines „Global Digital Compact“ und der „Erklärung der zukünftigen Generationen“, sollte nicht nur das Leben der Menschen in den Industrienationen ruinieren. (vgl. blog.jacobnordangard.se) Nein, nein, laut den BRICS-Staaten müssen auch die Bevölkerungen in „Schwellen- und Entwicklungsländern (EMDCs), sowie in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs), insbesondere aus Afrika, Lateinamerika und der Karibik“, in das digitale Panoptikum eingesperrt werden. Was nützt globale Governance, wenn nicht jeder davon kontrolliert wird? (Vgl. iaindavis.substack.com)

Das ist natürlich der Grund, warum die transnationale kapitalistische Oligarchie die Multipolarität überhaupt erst erfunden hat. Aber ich schweife ab.

Genau wie die Regierungen der USA, Israels und Großbritanniens – und genau wie alle anderen EU-, Five-Eyes- und Commonwealth-Mitgliedstaaten – sind sich auch die BRICS-Regierungen einig, dass „Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)“ die wichtigsten Triebkräfte für „sozioökonomisches Wachstum“ sind. Daher muss die globale „digitale Transformation“ vorangetrieben werden. Auch hier dürften das WEF und seine Partner – wie die UNO – überglücklich sein, dass die BRICS-Staaten die Vierte Industrielle Revolution (4IR) begeistert unterstützen.

Die BRICS-Staaten bieten „wunderschöne Multipolarität“, nicht das schreckliche autoritäre technologische Kontrollgeflecht, das derzeit von hässlichen westlichen Regierungen und ihren Unternehmenssponsoren serviert wird. Daher findet sich das knackige schwäbische Akronym „4IR“ nicht im Wortschatz der BRICS-Staaten. Die 4IR wird „Industrie 4.0“ genannt, damit keine Verwirrung entsteht.

Im globalen Sprachgebrauch der BRICS erfordert die völlig eigenständige und eigenartige digitale Transformation der „Industrie 4.0“ die Schaffung eines dynamischen „Start-up-Ökosystems“ für Technologieunternehmen. Dies unterscheidet sich aus bestimmten Gründen auch völlig vom durch die „Dark Enlightenment“ inspirierten Akzelerationismus der Oligarchen aus dem Silicon Valley. Man erkennt, dass es nicht dasselbe ist, weil „digitale öffentliche Infrastruktur, die neue Technologien nutzt“, darauf abzielen wird, „innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum zu beschleunigen“, verstehen Sie? (Vgl. unlimitedhanghout.com)

Es ist wichtig zu verstehen, dass die von den BRICS-Staaten angeführte Multipolarität gekommen ist, um uns alle vor den heimtückischen Machenschaften der transnationalen kapitalistischen Oligarchen zu retten. Es ist nicht einfach der nächste logische und seit langem geplante Schritt auf dem Weg zur angestrebten „neuen Weltordnung“. Und selbst wenn es so wäre, sagen viele Multipolaristen, dass das Rhodes/Milner-Modell der „neuen Weltordnung“ nichts anderes bedeutet, als als Oberbegriff für globale Governance zu dienen … Oh, und dass globale Governance notwendig ist.

Multipolarität ist regional, nicht global.

Bei der multipolaren Weltordnung geht es um Fairness und gesunden regionalen Wettbewerb, um die Förderung des Friedens, sowie um die Anregung von Innovation und besseren internationalen Handelsbeziehungen. Die Multipolarität ist gut, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist lediglich ein Handlanger des „westlichen Imperiums“ (vgl. offguardian.com) und wahrscheinlich ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass sie alle unter einer Decke stecken. (Vgl. iandavis.substack.com)

Die BRICS-Regierungen sagen, das von ihnen geschaffene „IKT-Umfeld“ werde „interoperabel“ sein. Die multipolare digitale Transformation im Rahmen von Industrie 4.0 werde „inklusiver, zugänglicher, nachhaltiger und interoperabler“ sein als der digitale Gulag der 4IR, den das westliche Imperium anbietet. Denn, so die BRICS-Außenminister, ihr digitales Panoptikum werde auf „global interoperablen gemeinsamen Regeln und Standards“ basieren.

Global interoperable Regeln und Standards? Interoperabel mit was?

IBM – angeblich die größte industrielle Forschungsorganisation der Welt – betont, warum „Interoperabilität“, insbesondere zwischen IKT-Systemen, wichtig ist:

Interoperabilität wird durch die Verwendung gemeinsamer Standards ermöglicht, die festlegen, wie Daten formatiert und zwischen Systemen ausgetauscht werden. […] Interoperabilität ist wichtig, da sie den Datenaustausch zwischen verschiedenen Informationssystemen optimiert und so dazu beiträgt, Datensilos zu vermeiden, […] sodass auf isolierte Datensätze leicht zugegriffen werden kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

„Global interoperabel“ bedeutet global, nicht regional.

Man kann es „multipolar“ nennen, wenn man will, aber die Ausübung globaler Governance über dieses einheitliche, interoperable digitale System, um „gemeinsame Ziele“ zu erreichen, ist die zentralisierte Kontrolle eines globalen Systems. In einer Welt, in der alles – von den Informationen, die wir austauschen, über das Management globaler Lieferketten bis hin zur Kontrolle des internationalen Finanz- und Währungssystems – digital und interoperabel ist, bedeutet „Multipolarität“ nichts anderes als globale Diktatur.

Multipolarität ist ein Werbegag. Die Multipolaristen haben eine Scheindialektik geschaffen, scheinbar im Auftrag transnationaler kapitalistischer Oligarchen. Sie suggerieren, dass ein Modell globaler Diktatur besser sei als ein anderes. Sie laden Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, ihre eigene Versklavung innerhalb eines globalen, digitalen Überwachungsstaates anzunehmen. Sie argumentieren ernsthaft, dass eine multipolare Diktatur vorzuziehen sei. Aber dann würden die Multipolaristen sagen, dass ich nur ein westlicher Imperialist bin, der alles aus seiner westlichen Perspektive analysiert, sich des binären Denkens schuldig macht und die potenzielle Schönheit einer multipolaren Win-Win-Kooperation nicht erkennt.

Die Außenminister der BRICS-Staaten heben hervor, wo ich so sehr daneben gelegen habe, und fügen hinzu, dass die „Stärkung der digitalen Finanzsicherheit“ für eine bessere multipolare globale Governance unerlässlich sei. Dies könne durch eine Verbesserung der „grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und Aufsichtsbehörden“ erreicht werden. Zu diesem Zweck sind die BRICS-Regierungen bereit, sich zu engagieren und „die Führung des IWF [Internationaler Währungsfonds] und der WB [Weltbank]“ zu übernehmen.

Glücklicherweise wird die multipolare Weltordnung „die Legitimität der Weltbankgruppe als bessere, größere und effektivere Entwicklungsfinanzierungsinstitution stärken“. Damit hat die globale Schuldenfallen-Diplomatie ein Ende – abgesehen davon, dass sie ausgeweitet und die Kontrolle darüber noch weiter zentralisiert wird.

Die BRICS-Regierungen freuen sich besonders darauf, ihre „Zusammenarbeit bei globalen Gesundheitsinitiativen, unter anderem im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“, zu vertiefen. Die BRICS-Staaten scheinen vom „WHO-Pandemieabkommen“ sehr angetan zu sein und hoffen, dass das „BRICS-Forschungs- und Entwicklungszentrum für Impfstoffe“ einen wirksamen Beitrag zur nächsten globalen öffentlich-privaten Pandemie leisten kann.

Es ist daher eine Erleichterung, dass all diese bedrückende, globale technokratische Tyrannei „die Förderung und den Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle gewährleisten“ wird. Denn im Gegensatz zu westlichen Regierungen, die genau denselben propagandistischen Unsinn verbreiten, stellt die multipolare, von den BRICS-Staaten angeführte neue Weltordnung „die Menschheit und die Menschen in den Mittelpunkt“. Dies lässt der Menschheit – derzeit insbesondere angeführt von den Multipolaristas – die Freiheit, die multipolare neue Weltordnung hochzujubeln.

Oder, wie es die BRICS-Außenminister formulierten:

Kontakte von Mensch zu Mensch können die Stimme für eine stärkere Vertretung der BRICS in der globalen Governance verstärken.

Es gibt weltweit einige wenige Menschen, die noch nicht ganz davon überzeugt sind, dass die schöne multipolare Weltordnung wirklich so attraktiv ist. Manche gehen sogar so weit, öffentlich zu hinterfragen, warum wir überhaupt eine von Oligarchen geführte Weltordnung brauchen. Keine Angst! Die BRICS-Regierungen können diesen Unsinn aus der Welt schaffen.

Aus Sorge, dass die „Förderung der BRICS-Zusammenarbeit“ auf Widerstand stoßen könnte, erklären die BRICS-Minister, dass „die Herausforderungen, die aus dem digitalen Bereich stammen und in ihm liegen“, überwunden werden können. Durch die Verfolgung eines „umfassenden, ausgewogenen und objektiven Ansatzes“ in Bezug auf die Informationssicherheit und durch die Einführung „global interoperabler gemeinsamer Regeln und Standards“ sind die BRICS-Regierungen zuversichtlich, dass sie das Übel bekämpfen können, das sie als „Fehlinformationen, Hassrede [und] Desinformation“ definieren.

Puh, endlich eine bessere globale Zensur! Vielleicht ist die schöne multipolare neue Weltordnung doch verlockend.

Was meint ihr?

Quelle: The Exposé

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