Die Beziehungen zwischen Indien und Russland machen im Nebel des Ukraine-Kriegs einen Quantensprung

Von M. K. Bhadrakumar – übernommen von indianpunchline.com (seniora)

Im Mittelpunkt der Gespräche von Premierminister Narendra Modi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 8. und 9. Juli in Moskau stand die Mitteilung des stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung im Kreml, Maxim Oreschkin, dass die beiden Staatsoberhäupter das Thema Bargeldzahlungen unter Verwendung von Karten der nationalen Zahlungssysteme als wichtiges Element der Infrastruktur zur Unterstützung des Handels und der Interaktion im Allgemeinen erörtert haben.

Oreshkin fügte hinzu, dass die beiden Länder auch eine Vereinbarung über die Interaktion zwischen ihren Zentralbanken in der Frage der Akzeptanz von nationalen Zahlungskarten treffen werden.

Mit einem Schlag elektrisierte Modi den bevorstehenden BRICS-Gipfel in Kasan im Oktober. Modi teilte Putin auch mit, dass er an dem Gipfeltreffen teilnehmen wird. Es ist kein Geheimnis, dass die BRICS-Staaten eine Verbesserung des internationalen Währungs- und Finanzsystems anstreben und der Schaffung einer Plattform Vorrang einräumen, die es ihnen ermöglicht, im gegenseitigen Handel Transaktionen in nationalen Währungen durchzuführen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte nach einem Treffen der Außenminister des Wirtschaftsblocks im vergangenen Monat in Nischni Nowgorod, Russland, erklärt: „Unsere Agenda ist umfangreich. Sie umfasst Themen, die sich unmittelbar auf die künftige Weltordnung auswirken werden, die auf fairen Grundlagen beruht.“ In der Tat zweifeln immer mehr Länder an SWIFT, nachdem viele russische Banken nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts im Jahr 2022 von dem in Belgien ansässigen Finanznachrichtensystem abgeschnitten wurden.

Aus amerikanischer Sicht ist das Schreckliche an Modis Russlandreise, dass der Premierminister hinter seiner Antikriegsrhetorik eine Atmosphäre hohen moralischen Ansehens für Delhi geschaffen hat, die er prompt ausnutzte, um einen Paradigmenwechsel in den Beziehungen zwischen Indien und Russland herbeizuführen.

Machen Sie keinen Fehler: SWIFT bedeutet US-Hegemonie; es geht darum, Russland vom internationalen Finanzsystem zu isolieren; und hier sehen wir, wie Indien sich mit Russland zusammentut, um ein Zahlungssystem mit lokalen Währungen zu schaffen. Begrifflich gesehen ist dies kein anti-amerikanischer Schritt, da der Großteil des Handels weiterhin in der US-Währung abgewickelt wird. Zyniker mögen sagen, dass Indien mit den Hunden rennt und die Hasen jagt. Aber wen kümmert das schon? Die Amerikaner müssen verrückt werden. Öl, Düngemittel, Kernkraftwerke, ABM-System, gemeinsame Entwicklung und Produktion von Waffen – und jetzt ein Ökosystem, das SWIFT ignoriert.

Ob Zufall oder nicht, Modi traf am selben Tag in Moskau ein, an dem in Washington das Gipfeltreffen zum 75. Jahrestag der NATO mit einer gegen Russland gerichteten Agenda begann, während Modi sich entschloss, den Abend mit dem russischen Staatschef in dessen Landsitz in den Moskauer Vororten bei einem privaten Essen, einem Waldspaziergang und mehreren Stunden intensiver Gespräche zu verbringen, um einen Quantensprung in den russisch-indischen Beziehungen zu choreographieren. Und das alles, während auf dem NATO-Gipfel das Versprechen erneuert wurde, Russland im Ukraine-Krieg zu besiegen.

Andrej Wolodin, russischer Experte an der Akademie der Wissenschaften und gleichzeitig Professor an der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums, fasste den Besuch Modis als „Durchbruch“ in den russisch-indischen Beziehungen zusammen, der durch ein „neues Klima des Vertrauens gekennzeichnet ist, das in den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Indien zu Zeiten von Indira Gandhi und Rajiv Gandhi bestand“.

Als zweites wichtiges Ergebnis des Besuchs nannte Wolodin den Anstieg des bilateralen Handelsumsatzes und die Umstellung der Wirtschaftsbeziehungen auf nationale Währungen. Er wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit im militärisch-industriellen Bereich „einen gewissen Aufschwung“ erfahren habe, ebenso wie die Entwicklung des internationalen Nord-Süd-Korridors, der „ungeahnte Möglichkeiten eröffnet“.

Ungeachtet der wiederholten Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums, der in dieser Woche seine Besorgnis über die Konsolidierung der indisch-russischen Beziehungen zum Ausdruck brachte, wurde in der gemeinsamen Erklärung von Putin und Modi entschlossen festhielt, dass die zwischenstaatliche Kommission für militärische und militärtechnische Zusammenarbeit in der zweiten Jahreshälfte in Moskau tagen werde. Die gemeinsame Erklärung fügte hinzu,

„Als Reaktion auf Indiens Streben nach Autarkie orientiert sich die Partnerschaft derzeit neu auf die gemeinsame Forschung und Entwicklung, die gemeinsame Entwicklung und die gemeinsame Produktion von fortgeschrittener Verteidigungstechnologie und -systemen. Beide Seiten bekräftigten ihr Engagement, die Dynamik der gemeinsamen militärischen Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und den Austausch von Militärdelegationen auszuweiten.

Aus geopolitischer Sicht hob Wolodin zwei Punkte hervor: Erstens „hat sich Indien zu einer aufstrebenden Weltmacht erklärt, die sich nicht dem Druck von außen beugt“, und zweitens „wurde der Entwicklung des Sicherheitssystems in Eurasien ein Impuls verliehen (dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen). Einige Länder hatten gehofft, dass Indien sich diesem Dialog entziehen würde, aber es hat sich diesem Dialog nicht entzogen“.

Dies ist der Kern der Sache. Bei der großen Zeremonie im Andreassaal des Großen Kremlpalastes, bei der Putin Modi am Dienstag den Orden des Apostels Andreas überreichte, machte der Premierminister eine höchst aufschlussreiche Aussage. Modi sagte:

„Unsere Beziehungen sind nicht nur für unsere beiden Länder äußerst wichtig, sondern auch für die ganze Welt von großer Bedeutung. Im aktuellen globalen Kontext haben Indien und Russland sowie ihre Partnerschaft eine neue Bedeutung erlangt. Wir sind beide davon überzeugt, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die globale Stabilität und den Frieden zu sichern. Wir werden auch in Zukunft gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele arbeiten.“

Im Großen und Ganzen hat Indien einen Vertrauensvorschuss erhalten. Es ist eine Sache, sich nicht von den USA einschüchtern zu lassen, aber es ist eine ganz andere Sache, dass Delhi die indischen Erfahrungen mit denen Russlands – und sogar Chinas – in Beziehung setzt. Interessanterweise verließ Modi am Dienstag Moskau und reiste nach Österreich, dessen Neutralität in Joseph Stalins Staatskunst verankert ist.

Heute „blühen die indisch-russischen Beziehungen auf und werden mit der Zeit immer stärker“, und ihre Zusammenarbeit ist „eine Garantie für die Zukunft unserer Völker“ – um es mit Modis Worten zu sagen. Täuschen Sie sich nicht, dieser Denkprozess geht weit über strategische Autonomie hinaus. Kein Land der Welt kann die Entwicklung der indisch-russischen Beziehungen diktieren.

Der Waldspaziergang von Putin und Modi auf dem Anwesen des Präsidenten in Nowo-Ogarjowo war allerdings weit mehr als nur ein Fototermin. Putin hatte seine „Hausaufgaben“ gut gemacht.

Einen Vorgeschmack darauf bekamen wir in Lawrows äußerst bedeutsamen Äußerungen auf dem internationalen Forum der 10. Primakow-Lesungen in Moskau am 26. Juni, die auf das „Medienleck“ zurückgingen, dass Modi in zwei Wochen nach Russland reisen sollte. Dies war eine der wichtigsten Reden, die Lawrow in letzter Zeit gehalten hat.

Lawrow teilte mit, dass Russland plane, wieder Treffen mit Indien und China im RIC-Format einzuberufen. Lawrow betonte, dass Russland, Indien und China von der Wiederbelebung des RIC-Formats nur profitieren werden.

„Es ist auch offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten versuchen, Indien in ihr Anti-China-Projekt hineinzuziehen… Sowohl China als auch Indien sind viel stärker in das westliche System der Globalisierung eingebunden, was den Umfang der Finanz-, Investitions- und Handelsabkommen und viele andere Dinge betrifft. Aber Tatsache ist, dass sich China und Indien genau wie wir [Russland] der diskriminierenden Natur dessen, was der Westen tut, voll bewusst sind“, sagte Lawrow.

Es ist ein verführerischer Gedanke, dass eine lange Reise ins asiatische Jahrhundert beginnen könnte. Wenn das RIC-Format am Rande des BRICS-Gipfels in Kasan wieder auflebt, wird sich die Reise beschleunigen. China spürt das wahrscheinlich.

Die Global Times veröffentlichte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Kommentare, in denen sie Modis Außenpolitik lobte. (hier und hier) Der zweite Kommentar zitiert chinesische Expertenmeinungen: „Die Vertiefung der Beziehungen zwischen Russland und Indien ist ein wichtiger Schritt hin zu einem globalen strategischen Gleichgewicht.“ (hier)

Während sich Modi noch in Moskau aufhielt, übermittelte Chinas Sonderbeauftragter für Grenzgespräche mit Indien, Außenminister Wang Yi, dem nationalen Sicherheitsberater Ajit Doval eine Nachricht, in der er seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Delhi bei der „ordnungsgemäßen Behandlung“ grenzbezogener Fragen inmitten des anhaltenden Streits in Ostladakh zum Ausdruck brachte.

Quelle: https://www.indianpunchline.com/india-russia-ties-take-a-quantum-leap-in-the-fog-of-ukraine-war/

Die Übersetzung besorgte Andreas Mylaeus

