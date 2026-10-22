Die Belege für einen russischen „hybriden Krieg“ in Europa sind äußerst dürftig

Das Narrativ eines umfassenden Konflikts im „Graubereich“ mit Moskau erinnert an die „Strategie der Spannung“ während des Kalten Krieges in Italien

Thomas Fazi (antikrieg)

In Europa vergeht derzeit kaum eine Woche, ohne dass Russland für Drohnensichtungen, Brände oder Stromausfälle verantwortlich gemacht wird. Es heißt, all diese Vorfälle seien Teil eines unerbittlichen und eskalierenden „hybriden Krieges“, den Moskau gegen den Kontinent führe.

Die Spannungen verschärften sich im vergangenen Monat drastisch, nachdem Deutschland Moskau offiziell für einen „gescheiterten“ Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht hatte. Doch stützen die Beweise die Behauptungen des Westens, Russland führe einen systematischen hybriden Krieg gegen Europa?

Als Belege werden regelmäßig verschiedene Datensätze und Berichte angeführt – etwa von der Universität Leiden, dem Soufan Center, der Nachrichtenagentur Associated Press sowie sicherheitspolitischen Denkfabriken wie dem IISS, dem CSIS und GLOBSEC. Für sich genommen zeichnet jede dieser Quellen ein düsteres Bild. Betrachtet man sie jedoch im Vergleich, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Zunächst einmal passen die Zahlen nicht zusammen: Je nach Bericht soll Russland seit Februar 2022 zwischen 52 und 255 hybride Angriffe in Europa verübt haben – eine Diskrepanz um den Faktor fünf für ein und dieselbe Kampagne.

Der Grund dafür ist, dass es keine einvernehmliche Definition dessen gibt, was überhaupt als „hybrider Angriff“ gilt. Das IISS selbst räumt ein, dass der Begriff „amorph“ sei. Manche Berichte zählen nur physische Sabotageakte; andere beziehen pro-russische Aufkleber, Graffiti, Friedensdemonstrationen oder sogar die Durchfahrt russischer Marineschiffe durch den Ärmelkanal mit ein. Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein Konzept, unter das sich so gut wie alles fassen lässt. Zudem sind die Hinweise auf eine russische Beteiligung in den meisten Fällen sehr schwach oder schlichtweg nicht vorhanden. Oft stützt sich die Annahme einer russischen Verantwortung lediglich auf Medienberichte, in denen westliche Amtsträger einen entsprechenden Verdacht äußern. Wenn eine Regierung behauptet: „Russland war’s“, landet der Vorfall auf der Liste. Doch viele der am stärksten publik gemachten Fälle mutmaßlicher russischer Sabotage – die „Störung“ des GPS-Signals von Ursula von der Leyens Flugzeug, die Vorfälle mit Unterseekabeln in der Ostsee Ende 2024, der Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs, ein Brand am Flughafen Heathrow im Jahr 2025 – hielten einer genaueren Überprüfung nicht stand. In jedem dieser Fälle konnte eine russische Beteiligung letztlich ausgeschlossen werden. Das GPS-Signal von von der Leyens Flugzeug war, wie sich herausstellte, zu keinem Zeitpunkt ausgefallen. Die Ostseekabel wurden durch Anker beschädigt, die von Schiffen unter chinesischer Flagge beziehungsweise der Flagge Hongkongs mitgeschleift wurden; die Ermittler fanden keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung. Der DHL-Absturz in Vilnius war auf einen Pilotenfehler zurückzuführen, der Brand in Heathrow auf einen Defekt in einer Umspannstation – ein Problem, das bereits Jahre zuvor erkannt, aber nie behoben worden war. Doch wie viele Menschen wissen das tatsächlich, wenn man bedenkt, dass solche Richtigstellungen in der Regel nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit erhalten wie die ursprünglichen Anschuldigungen?

Dasselbe gilt für die Drohnen-Hysterie, die im Herbst 2025 durch Europa zog, als fast tägliche Sichtungen zur Schließung mehrerer Flughäfen auf dem gesamten Kontinent führten. Führende Politiker machten offen Moskau dafür verantwortlich – doch so gut wie alle Sichtungen „russischer Drohnen“ erwiesen sich als grundlos: Eine niederländische Untersuchung von rund 60 Vorfällen ergab „viel Panik, aber kaum Belege für eine russische Beteiligung“. Viele der gemeldeten Objekte entpuppten sich als Hobby-Drohnen, Flugzeuge, Hubschrauber, Satelliten oder sogar Sterne.

Dort, wo tatsächlich russische Drohnen in den NATO-Luftraum eingedrungen sind – etwa in Polen, Rumänien, Moldau oder Litauen –, geschah dies fast immer in Grenznähe zur Ukraine während Angriffen auf ukrainische Ziele. Selbst der litauische Präsident erklärte, der jüngste Vorfall dieser Art sei wahrscheinlich durch eine Drohne verursacht worden, die aufgrund ukrainischer Störmaßnahmen vom Kurs abgekommen war. Dies wirkt eher wie eine Begleiterscheinung des Krieges im Nachbarland als wie eine gezielte Kampagne von Grenzverletzungen. Es gab zwar einen Vorfall, bei dem eine russische Drohne tief auf polnischem Staatsgebiet abgeschossen wurde, doch selbst in diesem Fall räumten westliche Geheimdienstvertreter „unter der Hand“ ein, dass das russische Eindringen vermutlich nicht beabsichtigt war.

Und dann ist da noch der Fall Leipzig/Halle. Nachdem Deutschland offiziell eine russische Verwicklung unterstellt hatte, erklärte NATO-Generalsekretär Mark Rutte prompt, die „Beweislage sei eindeutig“. Das mag durchaus zutreffen, doch da bislang keine Beweise tatsächlich öffentlich gemacht wurden, bleibt uns nichts anderes übrig, als die deutschen Behörden beim Wort zu nehmen. Wie ein deutscher Professor gegenüber EUobserver äußerte, mag die Zuschreibung zwar „plausibel sein, doch einen echten Beweis gibt es offensichtlich nicht.“

Wenn man schließlich alle spekulativen und nicht belegten „Vorfälle“ beiseite lässt, bleibt eine Handvoll nachweisbarer Sabotagefälle, die zu Verurteilungen geführt haben – von der Brandstiftung in einem Lagerhaus in London über in Brand gesetzte Busse in Prag und ein Feuer in einer IKEA-Filiale in Vilnius bis hin zu Paketen mit GPS-Trackern, die in Richtung Ukraine verschickt wurden (angeblich, um Ziele und Transportrouten für Sabotageakte auszukundschaften). Selbst in diesen Fällen wurden jedoch nur niederrangige Akteure verurteilt, die oft über anonyme Accounts auf Telegram kontaktiert worden waren. Eine Verbindung zum russischen Staat oder dessen Stellvertretern wurde nur in wenigen Fällen – etwa beim Lagerhausbrand in London oder bei den GPS-Tracker-Paketen in Deutschland – im Rahmen eines kontroversen Gerichtsverfahrens tatsächlich festgestellt; in anderen Fällen basierten die Urteile lediglich auf Schuldbekenntnissen oder nicht-öffentlichen Verhandlungen. Doch selbst wenn man unterstellt, dass Russland tatsächlich hinter all diesen Vorfällen steckt, ergibt sich das Bild einiger weniger, sporadischer Ereignisse mit begrenztem Schaden – kaum das, was man als „Krieg“ bezeichnen könnte, wie es europäische Führungspolitiker immer wieder tun.

Handelt es sich also lediglich um eine kollektive Panik, die von auf Klicks ausgerichteten Medien befeuert wird? Oder steckt – angesichts der Tatsache, dass die Behauptungen über einen russischen „hybriden Krieg“ gegen Europa kaum mehr als Propaganda zu sein scheinen – ein gezielter Versuch der EU- und NATO-Führung dahinter, die Bürger darauf einzustimmen, dass Europa von Russland angegriffen wird?

Dieses Narrativ dient zweifellos verschiedenen Interessen. Zunächst einmal hilft es den Regierungen, die Unterstützung für den in der Ukraine zunehmend unpopulären Krieg sowie für eine europaweite Aufrüstungskampagne aufrechtzuerhalten – eine Kampagne, die schmerzhafte Kürzungen in anderen Haushaltsbereichen erfordert. Wie es in einem Bericht des Lettischen Instituts für Internationale Angelegenheiten heißt, scheint der „vage Begriff“ des hybriden Krieges vor allem dazu zu dienen, „schwächelnde Verteidigungshaushalte anzukurbeln und den schwindenden Zusammenhalt der NATO zu stärken.“ Mit Erfolg: Die „Drohnen-Panik“ hat sowohl auf EU- als auch auf NATO-Ebene zu höheren Ausgaben für die Drohnenabwehr geführt. Gleichzeitig nutzen Geheimdienste die Gefahr von Sabotageakten, um ihre Befugnisse auszuweiten.

Das Schreckgespenst der „russischen Einmischung“ bietet zudem einen willkommenen Vorwand für autoritäre Maßnahmen: Es rechtfertigt alles – von Online-Zensur über die Unterdrückung abweichender Meinungen bis hin zur Manipulation von Wahlen. Besonders eklatant zeigte sich dies in Rumänien, wo eine komplette Wahl annulliert wurde – unter Verweis auf eine vermeintliche russische Desinformationskampagne, für deren russische Urheberschaft jedoch nie ein Beweis vorgelegt wurde. Vor Kurzem erklärte der britische Politiker Andy Burnham – vor dem Hintergrund von Bestrebungen für engere Beziehungen zur EU –, es sei „klar“, dass Russland sich in das Brexit-Referendum eingemischt habe. Er blieb jedoch jeden Beweis schuldig, obwohl verschiedene Untersuchungen kaum oder gar keine Belege für diese Behauptung fanden.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass ein „hybrider Krieg“ gegen Europa – sofern ein solcher überhaupt stattfindet – vom EU-NATO-Establishment selbst gegen die eigene Bevölkerung geführt wird: in Form einer lang anhaltenden psychologischen Kriegsführung, die darauf abzielt, die russische Bedrohung aufzubauschen.

Besonders besorgniserregend ist das Risiko, dass sich dies zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickelt. NATO-Staaten ermöglichen – durch Geheimdienstinformationen, Satellitendaten und Unterstützung bei der Zielerfassung – ukrainische Angriffe tief auf russischem Territorium, auch gegen zivile Infrastruktur. Jeder dieser Angriffe macht eine russische Vergeltungsmaßnahme auf NATO-Gebiet wahrscheinlicher. Sollte es zu einem solchen Angriff kommen, würde er als unprovozierte Eskalation des von Russland geführten „hybriden Krieges“ dargestellt werden – was kaum Spielraum für europäische Zurückhaltung ließe.

Es handelt sich hierbei um ein klassisches Sicherheitsdilemma. In einem solchen Klima bedarf es nur wenig, damit sich ein „hybrider Krieg“, der bislang weitgehend nur auf dem Papier existiert, rasch in einen heißen Krieg zwischen Atommächten verwandelt.

In Italien erinnert der Begriff „Strategie der Spannung“ an eine düstere Epoche – von den späten 1960er bis in die frühen 1980er Jahre –, in der Geheimdienste und geheime paramilitärische Netzwerke unter dem Dach der NATO die terroristische Bedrohung aufbauschten, um die Wählerschaft einzuschüchtern. Dies geschah unter anderem durch terroristische Akte, die in einigen Fällen anschließend der politischen Linken zugeschrieben wurden. Die europäischen Führungskräfte sollten sich hüten, eine solche Strategie wiederzubeleben.

Dieser Artikel stützt sich auf eine ausführliche Untersuchung, die auf dem Substack-Kanal des Autors veröffentlicht wurde.

erschienen am 21. Oktober 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Thomas Fazi ist ein italienischer Autor und Journalist. Zu seinen Büchern zählen „The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent and How We Can Take It Back“, „Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World“ sowie „Die Brüsseler Tyrannei: oder Der diskrete Staatsstreich“ (Originaltitel: „The Brussels Empire: The EU’s Silent Coup Against Democracy“). Er schreibt regelmäßig für die Magazine UnHerd und Compact.

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