Die Barbaren sind wir

Die Drohung des Präsidenten, die iranische Zivilisation auszulöschen, stürzte Amerika in eine tiefe Krise

Harrison Berger (antikrieg)

Am Dienstagmorgen verkündete Präsident Donald Trump auf Truth Social: „Heute Nacht wird eine Zivilisation sterben.“ Um 20 Uhr gaben die USA den Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe mit dem Iran bekannt. Ob diese Waffenruhe hält (oder überhaupt in die Gänge kommt), ist bereits fraglich – Iran und die USA scheinen widersprüchliche Darstellungen des angeblich vereinbarten Zehn-Punkte-Plans zu liefern. Die größte Hoffnung auf ein Bestehen der Waffenruhe liegt in Israel, wo Fernsehmoderatoren, die am Montag noch sehnsüchtig auf den Countdown zu Trumps geplantem Völkermord an den Iranern gewartet hatten, verwirrt und empört reagierten, als der Präsident kurz vor Ablauf der Frist einen Rückzieher machte.

Ob Trump letztendlich so weit geht, wie es die Israelis wünschen, oder nicht – die Amerikaner müssen sich nun mit der Zerstörung auseinandersetzen, die bereits in ihrem Namen angerichtet wurde, mit den zivilisationszerstörenden Aktionen, mit denen Trump gedroht hat, und mit den Barbaren, zu denen wir dabei geworden sind.

Wie Tucker Carlson, der prominenteste Kritiker des Iran-Krieges, in seinem viralen Monolog am Montag betonte, war an Trumps Drohung, eine ganze Zivilisation zu vernichten, kaum etwas amerikanisch oder westlich. Das soll nicht heißen, dass die US-Regierung nicht schon früher schwere Verbrechen begangen hat, darunter Angriffskriege. Wie eine in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Studie ergab, haben US-amerikanische und europäische Sanktionen seit 1971 38 Millionen Menschenleben gekostet. Doch diese schändlichen Taten wurden zumindest hinter einem Vorwand verborgen und nicht offen als Ziel selbst deklariert. Auch wenn es wie eine Unterscheidung ohne Bedeutung erscheinen mag, argumentiert Carlson überzeugend, dass sie von großer Wichtigkeit ist. Indem wir selbst den Anspruch höherer Gesetze aufgegeben haben, haben wir uns dem „Gesetz des Dschungels“ verschrieben, einem „brutalen und unerbittlichen Gesetz“, das auch vor Irans Grenzen nicht Halt macht. „Wir wissen aus der Geschichte, dass einem das widerfährt, was man tut“, sagte Carlson. „Wer einmal einen Standard setzt, muss auch danach leben.“

Tatsächlich war Trumps Drohung, die iranische Zivilisation zu zerstören, kein Ausdruck amerikanischer Werte, sondern der reinste Ausdruck und die logische Konsequenz einer Ideologie, der sich die Vereinigten Staaten von Amerika unter Joe Biden und nun auch unter Trump verschrieben haben: dem Zionismus und dem Projekt Großisrael, zunächst durch die US-Unterstützung für Israels Völkermord im Gazastreifen und die ethnische Säuberung des Westjordanlandes und zuletzt durch den gemeinsamen Angriffskrieg gegen den Iran.

Und während den amerikanischen Steuerzahlern, die gezwungen sind, diese Kriege zu finanzieren, erzählt wird, sie würden in unserem Namen geführt, um die „Zivilisation“ zu retten, ist es heute unmöglich, sich eine Kraft in der jüngeren Geschichte vorzustellen, die zerstörerischer und bedrohlicher für die Zivilisation ist als das Großisrael-Projekt – das einen Feldzug im Stil des IS führt, um jedes Artefakt, jedes Wissenszentrum und jede Quelle der Schönheit in der Region zu zerstören, und dies mit amerikanischen Waffen, amerikanischen Soldaten und amerikanischem Geld.

Die Liste der bereits zerstörten Orte belegt, dass die USA und Israel dem Iran genau das antun wollen, was der IS und seine verschiedenen Unterstützer Syrien angetan haben. Laut dem iranischen Kulturminister haben US-amerikanische und israelische Angriffe mehr als 131 historische Stätten im ganzen Land beschädigt, darunter Museen, Paläste und UNESCO-Welterbestätten, wobei die schwersten Verluste in Teheran zu verzeichnen sind. Zu den jahrhundertealten Bauwerken, die durch US-amerikanisch-israelische Bomben zerstört wurden, gehört auch der Golestan-Palast im Iran, ein UNESCO-Welterbe. Der Chehel-Sotoun-Pavillon in Isfahan, ein Monument aus dem 17. Jahrhundert aus der Safawidenzeit; die Scheich-Lotfollah-Moschee, eines der architektonischen Juwelen der islamischen Welt; und der Fin-Garten in Kashan, einer der ältesten erhaltenen Gärten Irans aus dem späten 16. Jahrhundert. Dutzende Universitäten und Forschungszentren wurden angegriffen, darunter die Iranische Universität für Wissenschaft und Technologie, die Technische Universität Isfahan und die Sharif-Universität für Technologie, das „MITdes Irans“, deren Informatikzentrum in Schutt und Asche gelegt wurde. Auch eine Synagoge in Teheran wurde am Pessachfest angegriffen.

Unser Abstieg in die Barbarei hat sich lange angebahnt, und die Spuren dieser Transformation sind unverkennbar israelisch. Eines der frühesten Anzeichen dieses Wandels war, als das „Kriegsministerium“ begann, Drohnenangriffsvideos, oft als Memes, in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Wo die Regierung einst WikiLeaks verfolgte und aus Scham die eigenen Kriegsaufnahmen geheim hielt, veröffentlicht das Pentagon unter Verteidigungsminister Pete Hegseth nun schamlos solche Bilder aus eigener Initiative – ein direktes Importgut aus Israel, das während des Angriffs auf Gaza Pionierarbeit leistete, indem es seine eigenen Kriegsverbrechen öffentlich machte. In jüngster Zeit waren es vor allem Israel-Fanatiker wie Laura Loomer und Mark Levin, die Trump am lautesten zur Eskalation drängten und ihn anfeuerten, als er mit der Vernichtung der Zivilisation drohte. Loomer, die Trump angeblich um Rat fragt, forderte ihn auf, sich an Curtis LeMay zu orientieren, jenem General, dessen fanatischer Blutdurst Dr. Seltsam inspirierte und der beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Levin seinerseits deutete in seiner Fox-News-Sendung an, dass ein Atombombenabwurf auf den Iran möglicherweise gerechtfertigt wäre.

Ungeachtet dessen, ob die Waffenruhe hält oder nicht, werden die Amerikaner sich mit den bereits in ihrem Namen begangenen Taten auseinandersetzen müssen und mit der Tatsache, dass die Israel-Befürworter, die jede Eskalation bejubelt haben, weiterhin einflussreiche Positionen innehaben. Sie prägen nach wie vor den Präsidenten und bestimmen nicht nur seine zweite Amtszeit, sondern auch das internationale Symbol für Zerstörung und Barbarei, zu dem wir uns gerade entwickeln.

erschienen am 10. April 2026 auf > The American Conservative > Artikel

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