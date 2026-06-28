Die Bank der Welt schließt ihre Schalter

von Jochen Mitschka (tkp)

Jahrzehntelang finanzierten Japan, Deutschland und andere Exportnationen das amerikanische Defizit. Jetzt zieht sich der erste große Gläubiger zurück – und mit ihm beginnt eine Zeitenwende für den US-Dollar und die globale Finanzarchitektur.

Das globale Finanzsystem beruht seit Jahrzehnten auf einer stillen Abmachung: Die USA konsumieren mehr als sie produzieren, und der Rest der Welt – allen voran Japan und Deutschland – verleiht ihnen dafür Geld. Dieses Modell funktioniert so lange, wie die Gläubiger bereit und in der Lage sind, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Genau diese Bereitschaft bröckelt nun. Nicht dramatisch, nicht über Nacht – aber strukturell und unaufhaltsam.

Das Fundament: Das amerikanische Privileg

Seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 hat der US-Dollar eine einzigartige Rolle im Weltfinanzsystem. Als globale Leitwährung können die USA ihr Leistungsbilanzdefizit durch die Ausgabe eigener Währung finanzieren – ein Privileg, das der Ökonom Barry Eichengreen einmal als „übermäßiges Privileg“ (exorbitant privilege) bezeichnet hat. Das Resultat ist bekannt: Das US-Leistungsbilanzdefizit betrug 2024 rund 1,13 Billionen Dollar – knapp vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts, doppelt so hoch wie noch 2019. Für 2025 lag es laut US-amerikanischem Bureau of Economic Analysis noch immer bei rund 1,12 Billionen Dollar. Die Nettovermögensposition der USA gegenüber dem Ausland ist auf minus 27,54 Billionen Dollar gesunken – eine astronomische Schuldenlast, finanziert von ausländischen Gläubigern.

Den Löwenanteil dieses Finanzierungsbedarfs trugen traditionell Länder mit chronischen Leistungsbilanzüberschüssen: Japan, Deutschland, China, Südkorea und die Golfstaaten. Sie alle akkumulierten Dollar-Reserven und parkten diese in US-Staatsanleihen (Treasuries) – einer Anlageform, die als sicher, liquide und politisch stabil galt. Dies schuf ein globales Gleichgewicht, das manche Ökonomen als „Bretton Woods II“ bezeichnet haben: Exportnationen finanzieren die amerikanische Nachfrage, die wiederum ihre eigenen Exporte sichert.

Japan: Der erste große Gläubiger dreht den Geldhahn zu

Japan ist mit Abstand der weltgrößte Nettogläubiger. Das Netto-Auslandsvermögen des Landes erreichte 2024 einen Rekordwert von 533 Billionen Yen (etwa 3,7 Billionen Dollar). Der Mechanismus, über den Japan diesen Reichtum ins Ausland verlieh, war der berühmte Yen-Carry-Trade: Japanische Investoren, Versicherungen und Pensionsfonds liehen sich in Japan zu Zinsen nahe null, tauschten Yen in Dollar und kauften damit höher verzinste US-Staatsanleihen oder Tech-Aktien. Der Zinsunterschied zwischen Japan und den USA – zeitweise über 450 Basispunkte – machte diesen Handel jahrelang hochprofitabel.

Im März 2024 begann die Bank of Japan (BOJ) erstmals seit Jahrzehnten, die Zinsen zu erhöhen. Im August desselben Jahres – nach einer Zinserhöhung auf 0,25 Prozent – erlebten die globalen Märkte einen kurzen, aber heftigen Schock: Der Yen wertete innerhalb von Tagen um zehn Prozent auf, japanische Aktien erlitten einen ihrer schlimmsten Einbrüche der Geschichte, und die Nervosität griff auf Wall Street über. Der Grund: Teile des gewaltigen Carry-Trade-Konstrukts begannen sich aufzulösen. Wer sich in Yen verschuldet hatte, um in Dollar-Vermögen zu investieren, musste bei steigendem Yen seine Positionen schleunigst abwickeln.

Diese Episode war nur ein Vorgeschmack. Die eigentliche strukturelle Verschiebung ist tiefgreifender: Steigende japanische Anleiherenditen – die 10-jährige JGB-Rendite erreichte Ende 2025 den höchsten Stand seit 25 Jahren – machen es für japanische Investoren immer unattraktiver, US-Anleihen zu kaufen.

Wer eine 10-jährige US-Treasury kauft und das Währungsrisiko absichert, erhält nach Absicherungskosten effektiv eine negative Rendite. Das ändert die Anreizkalkulation fundamental.

Riccardo Rebonato von der EDHEC Business School beschreibt den Prozess als schleichende Erosion statt als plötzlichen Zusammenbruch: „Rather than an implosion, I see a progressive erosion over a long period of time“. [Satt einer Implosion sehe ich eine aggressive Erosion über einen längeren Zeitstrahl.] Das ist womöglich beruhigend – aber nicht für die USA, deren Finanzierungsbedarf unverändert astronomisch bleibt.

Nicht alle Analysten teilen die Alarmstimmung. Befürworter der These, dass ein „großes japanisches Ausstieg-Szenario“ übertrieben sei, verweisen auf strukturelle Trägheit: Japanische Versicherungen und Banken, die US-Treasuries mit Verlust verkaufen müssten, hätten starke Anreize, dies nicht zu tun. Die BOJ habe zudem im August 2024 bei den ersten Marktverwerfungen sofort zurückgerudert – ein Zeichen, dass die Zentralbank einen unkontrollierten Abwicklungsprozess scheut. Dennoch: Die Richtung ist klar gesetzt, nur die Geschwindigkeit unklar.

Der strukturelle Druck auf Deutschland

Deutschland ist nach Japan der zweite große strukturelle Gläubiger des Westens. Jahrzehntelange Exportüberschüsse schufen gewaltige Kapitalreserven, die im Ausland angelegt wurden – zu erheblichen Teilen in Dollar-Vermögen und US-Staatsanleihen. Doch Deutschland steht nun vor einem anderen, selbst gewählten Abfluss seiner Mittel: der massiven Aufrüstung.

Aufrüstung schafft aber keine Produktionsmittel, die wiederum werte erschaffen, sondern Aufrüstung bedeutet VERNICHTUNG von Kapital.

Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI stiegen die deutschen Militärausgaben 2025 um 24 Prozent auf 114 Milliarden US-Dollar – der höchste Wert seit der Wiedervereinigung und erstmals seit 1990 über der NATO-Zielmarke von zwei Prozent des BIP. Deutschland ist damit zur viertgrößten Militärmacht der Welt aufgestiegen, hinter den USA, China und Russland. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag 2025 wurden Ziele von bis zu fünf Prozent des BIP für Verteidigung formuliert – was Ausgaben von über 200 Milliarden Euro bedeuten würde.

Diese Gelder müssen irgendwoher kommen. Im Rahmen des 2022 beschlossenen Bundeswehr-„Sondervermögens“ von 100 Milliarden Euro – inzwischen de facto ausgeschöpft – hat Deutschland bereits Anleihen begeben, die Schuldenbremse gelockert und Haushaltsspielräume verschoben. Künftige Rüstungsinvestitionen in dieser Größenordnung werden zwingend dazu führen, dass mehr Kapital im Inland gebunden, weniger ins Ausland exportiert und möglicherweise bereits angelegtes Auslandsvermögen repatriiert wird. Wer für Panzer und Munition zahlen muss, kann keine Staatsanleihen aus Washington finanzieren. Womöglich aber Geld nach Washington schicken, wenn er US-Waffen kauft.

Hinzu kommt eine geopolitische Komponente: Das Vertrauen europäischer Gläubiger in die USA – nach dem „Liberation Day“ vom April 2025, als Trumps Zollankündigungen zu einem simultanen Anstieg der US-Anleiherenditen und einem Dollarverfall führten – ist messbar gesunken. Die Brookings Institution hält fest, dass etwa 40 Prozent der ausstehenden US-Treasuries in ausländischer Hand liegen – und dass Vertrauensverluste unter diesen Haltern zu erheblichen Verwerfungen führen können.

Das Triffin-Dilemma kehrt zurück

Was wir gerade erleben, ist eine Variante des klassischen Triffin-Dilemmas:

Wer die Weltleitwährung ausgibt, muss strukturell mehr importieren als exportieren – und ist damit dauerhaft auf die Bereitschaft anderer angewiesen, sein Defizit zu finanzieren. Funktioniert dieses System, ist es stabil. Versagt die Bereitschaft der Gläubiger, gerät das gesamte Gebäude ins Wanken.

Die Zahlen illustrieren das Problem plastisch: Das US-Bundesdefizit betrug 2025 laut Brookings rund 5,9 Prozent des BIP – in einer Phase mit sehr niedriger Arbeitslosigkeit, also ohne konjunkturelle Entschuldigung. Die Bundesverschuldung der USA übersteigt 37 Billionen Dollar. Der American Enterprise Institute warnt, dass der Zeitpunkt besonders ungünstig ist: Gerade jetzt, wo Trumps große Steuersenkungen das Defizit auf rund zwei Billionen Dollar, also 2000 Milliarden US-Dollar jährlich treiben, läuft die Finanzierungsbasis weg.

Die Logik ist einfach: Wenn Japan schrittweise aufhört, US-Anleihen zu kaufen, und Deutschland seine Kapitalexporte zurückfährt, müssen andere Käufer einspringen – oder die Renditen steigen. Höhere Renditen verteuern US-Staatsschulden, erhöhen den Schuldendienst und setzen den Dollar unter Druck. Ein fallender Dollar wiederum erhöht den Reiz für ausländische Halter, ihre bestehenden Positionen zu reduzieren – ein reflexiver Kreislauf.

Kein Crash, aber eine Erosion

Es wäre falsch, daraus einen unmittelbaren Kollaps des Dollarsystems abzuleiten. Das System hat bemerkenswerte Resilienz bewiesen. US-Treasuries bleiben die liquideste Anlageform der Welt. Die Infrastruktur des Dollars – SWIFT, Clearinghäuser, Swap-Lines der Federal Reserve – ist tief in der globalen Finanzarchitektur verwurzelt. Selbst China, das seit Jahren aktiv Gold kauft und seinen Dollaranteil reduziert, hält noch immer gewaltige Dollar-Reserven.

Erosion ist kein Crash, und dennoch folgenreich. Was wir erleben, ist eine schrittweise Multipolarisierung des globalen Finanzsystems:

Der Dollar verliert Marktanteile als Reservewährung, ohne dass eine Alternative bereitsteht. Gold als Alternative zu Dollar-Reserven – eine Strategie, die mehrere Zentralbanken verfolgen – ist kein vollwertiger Ersatz für die Liquidität des Dollarmarkts. Der Yuan bleibt durch Kapitalkontrollen eingeschränkt.

Dennoch zwingt die Entwicklung die USA zu einer Neukalibrierung, die sie seit Jahrzehnten vermieden haben: Entweder die Binnennachfrage wird gedrosselt, das Sparen erhöht und das Defizit reduziert – oder die Zinsen bleiben strukturell hoch und der Dollar strukturell schwach. Beides hat innenpolitisch erhebliche Kosten. Der AEI-Ökonom Desmond Lachman fasst es nüchtern zusammen: Die USA müssten lernen, nicht mehr auf „die Freundlichkeit von Fremden“ angewiesen zu sein, um ihr Defizit zu finanzieren.

Ausblick: Was folgt

Die kurze Antwort lautet: steigende Anleiherenditen, ein schwächerer Dollar und zunehmender Druck auf die amerikanische Haushaltspolitik. Für Europa bedeutet das sowohl Chance als auch Risiko:

Ein schwächerer Dollar macht europäische Exporte teurer, stärkt aber die Glaubwürdigkeit des Euro als Reservewährung – insbesondere wenn die EU ihre Kapitalmarktunion ausbaut und eigene sichere Anleihen emittiert.

Für Deutschland ergibt sich ein besonderes Dilemma: Als Hauptträger europäischer Aufrüstung und traditioneller Hauptgläubiger der USA steht es an einer Scheidelinie. Jeder Euro, der in Rüstung fließt, ist ein Euro weniger, der nach Washington wandert. Das ist keine politische Entscheidung – es ist schlicht Arithmetik.

Die Bankschalter der Welt schließen nicht gleichzeitig. Sie schließen nacheinander, leise, aus strukturellen Zwängen heraus. Japan hat angefangen. Deutschland wird folgen. Und die USA werden merken, dass Privilegien nicht ewig währen – auch nicht das exorbitanteste.

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