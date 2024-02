Die Arroganz der US-Regierung ist beispiellos in der Geschichte

Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Der römische Kaiser, der angeblich sein Pferd zum römischen Senat ernannte, war lange Zeit ein Markenzeichen der Arroganz. Das US-Außenministerium hat diese Grenze nun überschritten, indem es erklärte, dass die Schenkung eines Autos durch den russischen Präsidenten Putin an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un einen Verstoß gegen „internationale Sanktionen“ darstelle. Washingtons Sanktionen sind „internationale“ Sanktionen, die es dem Präsidenten Russlands, eines unabhängigen Landes, verbieten, dem Führer eines anderen unabhängigen Landes ein Geschenk zu machen. Hier hast du es. Es würde mich nicht wundern, wenn Washington Putin sagen würde, dass das Zähneputzen gegen internationale Sanktionen verstößt.

Russland hätte einem solchen Vorwurf niemals mit einer Antwort nachkommen dürfen. Stattdessen hätte Putin Kim Jong-un ein anderes Auto geben sollen. Aber wenn eine Antwort gegeben worden wäre, hätte sie Washingtons Annahme lächerlich machen müssen, dass die USA Putins Geschenke kontrollierten. Stattdessen tappte die sonst so scharfsinnige Maria Sacharowa in die Falle und bestritt, dass Russland gegen „internationale“ Sanktionen verstoßen habe, und drängte Russland damit in die Defensive hinsichtlich der Macht, die Washington über Putins persönliche Entscheidungen ausübt.

Jetzt hat der Präsident Russlands ein neues Verbrechen begangen. Er überreichte einem anderen Staatsoberhaupt ein von Washington missbilligtes Geschenk.

Welches Bild entsteht durch Washingtons Versuch, Putins persönliches Verhalten bis ins kleinste Detail zu steuern, von den Vereinigten Staaten? Wird Washington seine Ohnmacht noch weiter unterstreichen, indem es noch wirkungslosere und sinnlosere Sanktionen verhängt?

Wird Washington jemals aufhören, Amerika lächerlich zu machen?

