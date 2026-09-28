Die Andromeda-Theorie unter der Lupe: Moritz Enders über den Anschlag auf Nord Stream

Moritz Enders bezweifelt die These, dass eine kleine ukrainische Gruppe mit der Segeljacht „Andromeda“ die Nord-Stream-Pipelines gesprengt haben soll. Für seine Dokumentation „Nord Stream – Die Sprengung“ hat der Filmemacher die technischen, militärischen und geopolitischen Fragen rund um den Anschlag untersucht.

Im Gespräch mit Patrik Baab erklärt Moritz Enders, warum er die Andromeda-Rekonstruktion für hochgradig unwahrscheinlich hält. Wie gelangen Taucher mit Sprengstoff auf rund 80 Meter Tiefe? Wie lösen sie Dekompression, Sauerstoffversorgung und Positionierung? Und warum hinterließ die mutmaßliche Crew so viele Spuren?

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