DIE AKTE MERZ: Es ist viel schlimmer, als du denkst…

18. Februar 2026 dieter Aufklärung 0

Friedrich Merz – der Mann, der sich als Retter des Mittelstands inszeniert, während er Deutschland zur Beute für die Wall Street macht. In diesem Video ziehen wir den Vorhang beiseite und zeigen das wahre Gesicht des „Corporate Architect“.

Wir decken auf, wie Friedrich Merz das Kanzleramt in eine Außenstelle von globalen Finanzgiganten verwandelt hat:

Der Türöffner im Kanzleramt: Vom BlackRock-Aufsichtsrat direkt an die Staatsspitze. Wer jahrelang dafür bezahlt wurde, Regulierer im Sinne des Großkapitals zu beeinflussen, schreibt heute die Gesetze für seine alten Auftraggeber. Ein beispielloser Interessenkonflikt!

Die ESG-Heuchelei: Während Merz dem deutschen Mittelstand „Woke Capital“ und grüne Bürokratie verordnet, investiert sein Netzwerk weltweit Milliarden in fossile Großprojekte. Ideologie für das Volk – knallharter Profit für die Elite.

Das Transparenz-Trauma: Schon 2007 klagte Merz gegen die Offenlegung seiner Millionen-Nebeneinkünfte. Wir zeigen die Akten von damals und warum er bis heute Angst davor hat, dass die Bürger erfahren, wes Geldes Kind er wirklich ist.

Mittelschicht mit Privatjet: Wer Millionen auf dem Konto hat und zwei Flugzeuge besitzt, sollte nicht über die Belastungen der hart arbeitenden Bürger urteilen. Ein Kanzler, der die Sorgen des Volkes nur aus dem Hochglanz-Prospekt kennt.

Souveränität am Ende: Wir decken das System Merz auf: Warum seine „Aktiv-Rente“ und seine Wirtschaftspolitik am Ende nur einem Ziel dienen – dem finalen Ausverkauf Deutschlands an globale Verwalter.

Ein reiner Selbstbedienungsladen auf Kosten unserer Zukunft!

(Visited 21 times, 21 visits today)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Ähnliche Artikel

Schaut genau: Soros, Gates, Schwab mit Kurz und Merkel – Das gequälte Lächeln des Kanzlers
Aufklärung

Schaut genau: Soros, Gates, Schwab mit Kurz und Merkel – Das gequälte Lächeln des Kanzlers

15. Januar 2021 dieter Aufklärung, Betrugssystem, Europa, Medien, Menschenrecht, Politik, Politikerlügen, Staatspropaganda, Terror, Zukunft 4

Stefan Magnet Durch einen qualitativ hochwertigen Hinweis wurde ich auf jene Fotos aufmerksam gemacht, die den österreichischen Bundeskanzler Sebatian Kurz in Begleitung sehr mächtiger Männer zeigen. Auf der offiziellen Seite des Bundeskanzleramts sind diese Bilder […]

Wer zweifelt, wird diffamiert und mit geballter Macht ausgeschaltet
9/11

Wer zweifelt, wird diffamiert und mit geballter Macht ausgeschaltet

25. März 2020 dieter 9/11, Allgemein, Atlantiker, Aufklärung, Betrugssystem, Elite, Europa, Medien, Menschenrecht, Politik, Politikerlügen, Staatspropaganda, Wirtschaft, Zukunft 53

Infos zu Corona-Virus Covid-19 Von Dr. Wolfgang Wodarg (nrhz) Es ist wie so oft, wenn Erkenntnisse das Herrschaftsgebäude zum Einsturz zu bringen drohen. Dann kommen Instrumente wie Wikipedia, Facebook oder Teile der Medien zwecks Diskreditierung […]

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*