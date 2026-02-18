DIE AKTE MERZ: Es ist viel schlimmer, als du denkst…

Friedrich Merz – der Mann, der sich als Retter des Mittelstands inszeniert, während er Deutschland zur Beute für die Wall Street macht. In diesem Video ziehen wir den Vorhang beiseite und zeigen das wahre Gesicht des „Corporate Architect“.

Wir decken auf, wie Friedrich Merz das Kanzleramt in eine Außenstelle von globalen Finanzgiganten verwandelt hat:

Der Türöffner im Kanzleramt: Vom BlackRock-Aufsichtsrat direkt an die Staatsspitze. Wer jahrelang dafür bezahlt wurde, Regulierer im Sinne des Großkapitals zu beeinflussen, schreibt heute die Gesetze für seine alten Auftraggeber. Ein beispielloser Interessenkonflikt!

Die ESG-Heuchelei: Während Merz dem deutschen Mittelstand „Woke Capital“ und grüne Bürokratie verordnet, investiert sein Netzwerk weltweit Milliarden in fossile Großprojekte. Ideologie für das Volk – knallharter Profit für die Elite.

Das Transparenz-Trauma: Schon 2007 klagte Merz gegen die Offenlegung seiner Millionen-Nebeneinkünfte. Wir zeigen die Akten von damals und warum er bis heute Angst davor hat, dass die Bürger erfahren, wes Geldes Kind er wirklich ist.

Mittelschicht mit Privatjet: Wer Millionen auf dem Konto hat und zwei Flugzeuge besitzt, sollte nicht über die Belastungen der hart arbeitenden Bürger urteilen. Ein Kanzler, der die Sorgen des Volkes nur aus dem Hochglanz-Prospekt kennt.

Souveränität am Ende: Wir decken das System Merz auf: Warum seine „Aktiv-Rente“ und seine Wirtschaftspolitik am Ende nur einem Ziel dienen – dem finalen Ausverkauf Deutschlands an globale Verwalter.

Ein reiner Selbstbedienungsladen auf Kosten unserer Zukunft!

