Die Agenda der Trump-Administration und die wahrscheinlichen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen

„Wenn Plünderung für eine Gruppe von Menschen, die in einer Gesellschaft zusammenleben, zu einer Lebensart wird , schaffen sie sich im Laufe der Zeit ein Rechtssystem, das sie autorisiert, und einen Moralkodex, der sie verherrlicht.“ „ – Frédéric Bastiat (1801-1850) , französischer Ökonom.

„Die Regierung, die für das Volk geschaffen wurde, ist in die Hände der Bosse und ihrer Angestellten – der Sonderinteressen – gelangt. „Über den Formen der Demokratie ist ein unsichtbares Reich errichtet worden.“ – Woodrow Wilson (1856-1924), amerikanischer Professor und 28. Präsident der Vereinigten Staaten (1913-1921).

„Als sich jedes Land darauf konzentrierte, seine eigenen Privatinteressen zu schützen, ging das öffentliche Weltinteresse den Bach runter und mit ihm die Privatinteressen aller.“ „ — Charles Kindleberger (1910-2003), amerikanischer Wirtschaftshistoriker.

„Soweit ich das beurteilen kann, hat dieser Präsident [Donald Trump] nur einen Bezugspunkt und der ist intern.“ Das ist einem Cosa-Nostra-Chef sehr ähnlich. „ — James B. Comey (1960-), ehemaliger Direktor des FBI (2013-2017)

Im konfliktreichen Kontext der amerikanischen Politik scheint das politische Pendel von einem extremen Chaos zum nächsten zu schwingen: von einer interventionistischen, kriegshetzerischen und verschwenderischen Regierung unter der Führung des scheidenden demokratischen Präsidenten Joe Biden und seines „ neokonservativen “ Beraters zu einer isolationistischen, imperialistischen und protektionistischen Regierung unter der Führung des designierten republikanischen Präsidenten Donald Trump mit seinem ultranationalistischen Slogan „America First“.

Tatsächlich ist Donald Trumps politische Agenda radikal, isolationistisch und protektionistisch, ja sogar merkantilistisch . Dabei liegt er vor, eine äußerst arrogante Außenpolitik mit einer Mischung aus Provokation, Beleidigungen, Erpressung , Zwangsandrohung und hegemonialer Einschüchterung gegenüber anderen Ländern und ihren Führern betreiben zu wollen.

Deshalb besteht die Gefahr, dass die kommenden Monate und Jahre politisch und wirtschaftlich turbulent und möglicherweise chaotisch werden, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit, da Präsident Donald Trump und seine Regierung die zahlreichen Versprechen, die er im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 gemacht hat hat, mit Nachdruck in die Tat umsetzen.

Der designierte Präsident Donald Trump hat seine Regierung praktisch komplett mit loyalen Anhängern und politischen Verbündeten zusammengestellt . Einige von ihnen sind Klone seiner selbst und andere noch kriegslüsterner und militaristischer als er selbst. Seine politische Agenda und seine zahlreichen Versprechen sind teilweise vom rechtsextremen Projekt 2025 der Heritage Foundation inspiriert .

Daher ist es nun etwas klarer, in welche Richtung die neue Regierung die US-Regierung in den kommenden Monaten und Jahren bewegen will. Auch die voraussichtlichen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen lassen sich leichter analysieren.

Tatsächlich könnte sich in den Vereinigten Staaten eine neue Ära der „Plutokratischen Tyrannen“ anbahnen, die Parallelen zur Ära der „ Raubritter “ von 1861 bis 1901 aufweisen könnte.

Tatsächlich begann diese neue politische Ära am 21. Januar 2010, als der Oberste Gerichtshof der USA unter Berufung auf den Grundsatz „ Geld ist Meinungsäußerung “ es Wahlkampfgruppen gestattete, enorme Geldspenden anzunehmen und im Wahlkampf praktisch unbegrenzte Geldsummen auszugeben (solange sie ihre Aktionen nicht direkt mit den Kandidaten der politischen Parteien abstimmten).

1. Die Trump-Regierung plant, amerikanische Importe durch hohe Zölle zu reduzieren und die Grenzen besser zu kontrollieren

Zu den ersten Vorschlägen der Trump-Regierung gehört die Erhöhung der Zölle auf Produkte aus verschiedenen Ländern, von 10 % auf Importe aus den meisten Ländern bis hin zu 60 % auf chinesische Importe. Darüber hinaus will sie die heimische Öl- und Gasproduktion fördern. [NB: Präsident Trump hat sogar davon geträumt, die US-Einkommenssteuer durch Zölle zu ersetzen, obwohl die Zahlen für einen so radikalen Wechsel nicht stimmen!]

Außerdem ist geplant, die Grenzsicherung zu verstärken und eine große Zahl illegaler Einwanderer auszuweisen. Außerdem sollen „verschwenderische“ öffentliche Ausgaben drastisch gekürzt, einige Geschäftspraktiken dereguliert und mildere Kartellgesetze verabschiedet werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die bisherigen Steuersenkungen für Privatpersonen verlängert und die Körperschaftssteuer für Unternehmen von 21% auf 15% gesenkt werden. Finanziert werden soll dies durch einen geplanten drastischen Abbau der Bundesbürokratie.

Einige Maßnahmen werden zweifellos die inländischen Investitionen, die Produktion und die Beschäftigung zumindest in einigen Sektoren und für eine gewisse Zeit ankurbeln – als Folge neuer Steuersenkungen, Importsubstitution und Deregulierung. Andere Maßnahmen wie drastische Kürzungen der Staatsausgaben und drohende Handelskriege werden jedoch den gegenteiligen Effekt haben.

Tatsächlich wird die Haushaltspolitik der Trump-Regierung ein Balanceakt zwischen Steuersenkungen und der Reduzierung öffentlicher Ausgaben sein – bei einem globalen Haushaltsvolumen von 6,3 Billionen Dollar im Jahr 2024.

Kurzfristig dürften das bereits hohe Haushaltsdefizit (2,1 Billionen Dollar oder 7,4 Prozent des BIP) und die enorme Staatsverschuldung ( 36,2 Billionen Dollar oder 127 Prozent des BIP) der USA allerdings noch weiter steigen.

Dies wird der Fall sein, da allein der Schuldendienst (Zahlungen für Kredite bei Fälligkeit und laufende Zinsen für die ausstehenden Staatsschulden) mehr als 1,0 Billion Dollar pro Jahr beträgt. Die dauerhafte Beibehaltung der bisherigen Unternehmens- und Einkommensteuersenkungen wird wahrscheinlich ebenfalls zu einem Anstieg der Defizite und der Staatsverschuldung führen.

Dies würde bedeuten, dass das US-Finanzministerium mehr Anleihen emittieren würde und dass in den kommenden Jahren ein Aufwärtsdruck auf die nominalen und realen (inflationsbereinigten) langfristigen Zinssätze sowie auf die Kreditkosten entstünde. Dies könnte auch zu einem stärkeren Druck auf die Fed führen, Staatsanleihen zu kaufen, was die Gefahr einer weiteren Inflation birgt.

Dies wäre jedoch nicht das Ende, da die erwartete Erhöhung der Importzölle wahrscheinlich auch die Importpreise in die Höhe treiben wird, während die massive Abschiebung illegal in den USA lebender Arbeitnehmer in einigen Wirtschaftssektoren zu höheren Löhnen führen würde. Dies könnte die Fed dazu bewegen, ihr laufendes Programm zur Senkung der Zinssätze aus Angst vor einem Wiederaufflammen der Inflation endgültig zu drosseln.

2. Kurzfristig ist in den USA mit einem gewissen Anstieg der Binnenproduktion und einer Erhöhung der Inflation zu rechnen.

Die protektionistischen Maßnahmen, die in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung ergriffen werden, werden voraussichtlich zunächst insgesamt inflationär wirken.

Die Preise vieler importierter Waren und Materialien werden mit Sicherheit steigen. Einige Schätzungen zufolge könnten die jährlichen Kosten von Trumps neuen Zöllen für einen durchschnittlichen amerikanischen Haushalt zwischen 1.700 und 2.350 Dollar liegen.

Zudem würden die Löhne in einigen Sektoren steigen, wenn viele ausländische Arbeitnehmer abgeschoben würden. Ein Ansturm auf den Ersatz von Importen würde ebenfalls neue Investitionen erfordern und damit zusätzlichen Nachfragedruck auf Preise und Kosten ausüben.

Eine Zeit lang würde der US-Dollar gegenüber anderen Währungen an Wert gewinnen und damit den Anstieg der Importpreise etwas dämpfen. Auch würden Versuche, die heimische Öl- und Gasproduktion anzukurbeln, die Energiepreise senken. Mit der Zeit würde ein solches erhöhtes inländisches Angebot, wenn die heimische Produktion importsubstituierender Güter anzieht, auch die inländische Inflation in den USA bremsen.

3. Mittelfristig werden höhere Importzölle zwangsläufig zu geringeren Konsumausgaben führen, während Handelsvergeltungsmaßnahmen anderer Länder den amerikanischen Exporten schaden würden.

Höhere Importzölle würden tatsächlich das reale verfügbare Einkommen amerikanischer Haushalte senken, was sich negativ auf die Konsumausgaben auswirken würde.

In ähnlicher Weise werden Handelskriege der Weltwirtschaft schaden, was wiederum den amerikanischen Exporten schaden wird. – Bei Handelskriegen verlieren alle Länder. – Eine weltweite Verlangsamung der Konjunktur liegt weder im Interesse der amerikanischen noch der Weltwirtschaft.

Die Erfahrung der Großen Depression (1929-1939) ist eine ernste Mahnung. Der amerikanische Smoot-Hawley Act von 1930 , der die amerikanischen Importzölle um rund 20% erhöhte, löste einen internationalen Handelskrieg aus. Viele Länder folgten dem Beispiel der USA und verfolgten eine Handelspolitik nach dem Motto „Beggar-thy-neighbour“. Der Welthandel schrumpfte und mit ihm die gesamte Weltwirtschaft.

Könnte eine merkantilistische Handelspolitik heutzutage Erfolg haben? Anders ausgedrückt: Könnte das Nettoergebnis einer solchen einseitigen Konjunkturpolitik zunächst eine expansive Entwicklung in den USA sein, um sich später jedoch als sehr widersprüchlich für die Weltwirtschaft und die US-Exporte erweisen zu können?

4. Die Fehler in Trumps ökonomischer Argumentation

Donald Trump scheint nicht genügend Kenntnisse über internationale Finanzen zu haben. So behauptet er fälschlicherweise, ein Land sei zwangsläufig ein „Verlierer“, wenn sein Netto-Außenhandel mit Waren und Dienstleistungen mit anderen Ländern ein Defizit aufweise. Dies ist eine falsche Vorstellung von der realen Welt, insbesondere wenn es zu Bewegungen von Finanzkapital zwischen Ländern kommt.

Tatsächlich kann ein Land einen Nettozufluss ausländischen Finanzkapitals verzeichnen. Ein solcher Nettozufluss an Finanzkapital führt zu einer Aufwertung seiner Währung, und seine Importe werden zwangsläufig tendenziell seine Exporte übersteigen. Ein Land wird dann einen Überschuss in seiner Kapitalbilanz, aber ein Defizit in seiner Leistungsbilanz (Handelsbilanz, Transferzahlungen usw.) aufweisen. Auf diese Weise wird reales Kapital (in Form von Maschinen, Technologie oder anderen Gütern) in ein Empfängerland transferiert.

Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall.

Wenn ein Land einen Nettoabfluss von Finanzkapital verzeichnet, wird seine Währung tendenziell abgewertet und das Land wird tendenziell einen Handelsüberschuss aufweisen, d. h. mehr Waren und Dienstleistungen exportieren als importieren. Seine Handelsbilanz wird positiv und ermöglicht den Transfer von Realkapital ins Ausland.

Die globale Zahlungsbilanz eines jeden Landes wird durch das Spiel der Preise und Wechselkurse ständig im Gleichgewicht gehalten, und auf diese Weise wird reales Kapital von einem Land in das andere transferiert. Dies ist eine elementare Tatsache der Zahlungsbilanzbuchhaltung.

5. Die besondere Rolle des US-Dollars im internationalen Währungs- und Finanzsystem

Im Falle der Vereinigten Staaten, deren Währung für internationale Transaktionen verwendet wird, ist jedoch noch mehr zu beachten.

Da der US-Dollar die wichtigste internationale Währung ist, entsteht tatsächlich eine strukturelle internationale Nachfrage nach dieser Währung. Ausländische Dollarbestände und US-Dollar-Vermögenswerte (Anleihen, Aktien usw.) führen zu einem Kapitalzufluss in die USA und sorgen so für einen starken Dollar auf den Devisenmärkten. Dies ermöglicht es den Vereinigten Staaten, mehr im Ausland zu importieren und auszugeben, da sie mehr importieren als exportieren. Das Nettoergebnis ist ein Defizit in ihrer Handelsbilanz. (NB: Beispielsweise gibt die US-Regierung jedes Jahr enorme Summen für die Unterhaltung von rund 800 Militärstützpunkten im Ausland aus, was teilweise durch ausländische Dollar-Vermögenswerte finanziert wird.)

Daher ist es einigermaßen ironisch, dass Trump 100-prozentige Zölle auf die BRICKS-Staaten erheben will, falls diese versuchen, den US-Dollar als Reservewährung der Welt zu ersetzen!

Wollten die USA einen dauerhaften Handelsüberschuss, müssten sie die Einwohner anderer Länder davon abhalten, in den USA zu investieren. Konkret müssten die USA Ausländer davon abhalten, US-Dollar zu halten und in Anleihen und Aktien amerikanischer Unternehmen zu investieren.

Ausländische Zentralbanken sollten nicht auch große Mengen an US-Dollar in ihren offiziellen Reserven halten. Eine solche ausländische Investition in US-Dollar erscheint als Überschuss im Kapitalkonto der US-Zahlungsbilanz.

6. Handelsprotektionismus und Handelskriege im Kontext hoher öffentlicher Verschuldung

Die Staatsverschuldung vieler Länder hat derzeit Rekordhöhen erreicht. Dies ist die Folge jahrelanger fiskalischer und finanzieller Exzesse – das Ergebnis einer Fiskal- und Geldpolitik nach dem Motto „Ausgeben, Leihen, Drucken“. Nach einigen Monaten des erwarteten wirtschaftlichen und finanziellen Überschwangs in den USA könnte es daher in einigen westlichen Volkswirtschaften irgendwann in den nächsten Jahren zu einer schweren Rezession kommen.

Tatsächlich würde ein wahrscheinlicher Rückgang der amerikanischen Exporte infolge des erwarteten Handelskriegs und der Vergeltungszölle anderer Länder jede Expansion im amerikanischen Importsubstitutionssektor übertreffen. Dies könnte zusammen mit einer Verringerung der öffentlichen Ausgaben ebenfalls zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums beitragen.

7. Der anhaltende Spekulationswahn bei Kryptowährungen

Erwähnenswert ist auch der aktuelle Spekulationsboom mit Kryptowährungen , ein potenziell inflationäres Phänomen.

Kryptowährungen sind private digitale Währungen, die auf einer elektronischen Verschlüsselungstechnologie und einem dezentralen Netzwerk von Computern basieren, die viel Energie verbrauchen und ihre Produktion kontrollieren und sichern. [Im Jahr 2008 erfand eine anonyme Entität, die unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt ist, ein Softwareprogramm zur künstlichen Schaffung von digitalem Reichtum. Dies war die erste und bekannteste digitale Währung, die auf der Blockchain-Technologie basierte und durch Kryptografie gesichert war: der Bitcoin .]

Es gibt zahlreiche sogenannte Kryptowährungen, die von keiner Regierung unterstützt werden, von keiner Zentralbank reguliert werden und nicht auf physischen Vermögenswerten wie Gold basieren. Ihre Existenz ist im Wesentlichen virtuell und ihr intrinsischer Wert beruht auf spekulativer Attraktivität aufgrund der hohen Preisvolatilität und der Geheimhaltung derjenigen, die sie für anonyme Transaktionen verwenden. Ihr Markt ist jedoch auf dem besten Weg, einen Gesamtwert von fast 2 Billionen Dollar zu erreichen!

Solche künstlich geschaffenen und riskanten privaten digitalen „Vermögenswerte“ werden derzeit vom designierten Präsidenten Donald Trump und einigen seiner pro-Krypto-Befürworter unterstützt . Sie unterliegen nur sehr geringen Regulierungen. Der ehemalige Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Gary Gensler, hat vor dem Kongress ausgesagt, dass die gesamte Krypto-Anlageklasse „ voller Betrug, Schwindel und Missbrauch “ sei.

8. Unsichere Finanz- und Wirtschaftsaussichten

Alle oben genannten Faktoren könnten in den kommenden Jahren zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen. Tatsächlich sind alle Elemente für einen perfekten wirtschaftlichen und finanziellen Sturm vorhanden, insbesondere wenn wir das mögliche Zusammentreffen einer Währungskrise, einer Haushaltskrise und einer Finanzkrise berücksichtigen. Derzeit gibt es zu viele üppige Spekulationsblasen, als dass dies kein Grund zur Sorge wäre.

Ihre kombinierte Wirkung könnte zu einer Phase der Stagflation führen , das heißt zu einer Phase langsamen, überhaupt keinem oder negativen Wirtschaftswachstums bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Sollte eine solche Situation eintreten, ist es nicht unmöglich, dass sie sich zu einer schweren konjunkturellen Rezession und möglicherweise sogar zu einer längerfristigen strukturellen Wirtschaftsdepression entwickelt .

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) prognostiziert für das Jahr 2025 ein globales Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent. Sollte es in den kommenden Jahren jedoch zu größeren Handelskriegen und anderen Krisen kommen, besteht ein großes Risiko, dass sich die Lage noch weiter verschlechtern könnte .

Schlussfolgerungen

Die Welt ist in wirtschaftlicher Hinsicht multilateraler und voneinander abhängiger denn je. Der Versuch, zu unilateralem Denken und Isolationismus zurückzukehren, wie es der designierte Präsident Donald Trump den aufnahmebereiten amerikanischen Wählern demagogisch versprochen hat, könnte sich als gefährliches Experiment erweisen.

Auf internationaler Ebene besteht die Gefahr, dass eine zweite Amtszeit des amerikanischen Wirtschaftsmagnaten Donald Trump große Besorgnis erregt, da sie die internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen erheblich destabilisieren und auf den Kopf stellen könnte, insbesondere was den internationalen Handel und Kapitalverkehr betrifft.

Sollte der designierte Präsident Trump tatsächlich mit harten Maßnahmen versuchen, im Handel und in anderen Angelegenheiten einseitige Zugeständnisse mit anderen Ländern zu erreichen, könnte dies das komplexe Netzwerk internationaler Handels- und Finanzbeziehungen zwischen den Ländern, das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, zerstören.

Sollte die Trump-Regierung ihre radikale Wirtschaftsagenda durchsetzen, könnte die US-Wirtschaft kurzfristig möglicherweise auf Kosten anderer Volkswirtschaften davon profitieren. Mittel- und langfristig hätte dies jedoch hohe wirtschaftliche, finanzielle und politische Kosten für die Weltwirtschaft, aber auch für die US-Wirtschaft.

Es mag relativ einfach erscheinen, aus innenpolitischen Gründen Handelskriege zu beginnen, doch die wirtschaftlichen, finanziellen, monetären und produktivitätsbezogenen Nettofolgen können langfristig sehr verheerend sein. Wie die merkantilistische Erfahrung der 1930er Jahre zeigt, können derartige nach innen gerichtete Handelspolitiken eine normale Wirtschaftsrezession in eine ausgewachsene Wirtschaftsdepression verwandeln.

Da wir uns nun dem 100. Jahrestag des großen Finanzcrashs von 1929 nähern, wäre es vielleicht ratsam, aus den Fehlern und Irrtümern der Vergangenheit zu lernen. So erreichte der US-Aktienmarkt beispielsweise erst ein Vierteljahrhundert später, nämlich 1954, wieder sein Vorkrisenniveau.

Dazwischen ebnete die Große Depression von 1929 bis 1939 den Weg für den Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) und seine Katastrophen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Blogsite des Autors, Dr. Rodrigue Tremblay , veröffentlicht .

Der internationale Ökonom Dr. Rodrigue Tremblay ist der Autor des Moralbuchs „ Der Kodex für globale Ethik, zehn humanistische Prinzipien “, des Buches über Geopolitik „ Das neue amerikanische Imperium “ und des kürzlich erschienenen französischen Buches „ Der ruhige Kurs von Québec, 1980-2018 “. Er war Minister für Handel und Industrie (1976-79) in der Regierung Lévesque. Er hat einen Doktortitel in internationaler Finanzwissenschaft von der Stanford University. Bitte besuchen Sie die Website von Dr. Tremblay oder senden Sie sie hier per E-Mail an einen Freund .

Prof. Rodrigue Tremblay ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

