Die Achse zwischen Pakistan und Saudi-Arabien vereinbart eine Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran

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Das Friedensprotokoll, dem die Vereinigten Staaten und Iran unter pakistanisch-chinesischer Vermittlung zugestimmt haben, regelt weder die Bewegungsfreiheit in der Straße von Hormus noch den Verzicht auf die Atombombe: Diese beiden Probleme existieren nicht. Es geht darum, eingefrorene iranische Vermögenswerte und Kriegsentschädigungen zurückzugeben. Die Vereinigten Staaten werden ihre Niederlage nicht anerkennen und die arabischen Staaten dafür bezahlen lassen, während Israel damit davonkommt, den verursachten Schaden nicht zu begleichen.

Vor fast einem Jahr habe ich über die Hypothese des „schwarzen Schwans“ nachgedacht, der die Rückkehr Pakistans verkörpert, dieses Landes, das offenbar auf dem Weg ist, ein oberster Vermittler zu werden [1].

Fast ein Jahr später hat die mittelgroße Atommacht Pakistan, ausgestattet mit 170 Atombomben – die die furchterregende nukleare Abschreckung der israelischen „Samson-Option“ ausgleicht – eine Vereinbarung getroffen, die für Unwissende/Neulinge/Juristen noch undenkbar ist, während ihr Stabschef, General Asim Munir, gerade bemerkenswerterweise ein Abkommen formalisiert hat, das die Positionen der wichtigsten regionalen Akteure gemäß den Axiomen von tripolarer „geostrategischer Stabilität“ in die Tat umsetzt hat [2].

Aufgrund der „Natur der Dinge“, wie die griechischen Klassiker sagten, hat Pakistans Position es ermöglicht, die Unvereinbaren zusammen zu bringen : die höchste Bruderschaft Chinas [3]; Israel, ein mächtiger Gesprächspartner Trumps, Iran, ein enger Verbündeter Saudi-Arabiens und ein freundlicher/unentbehrlicher Nachbar Irans, Pakistan.

Ich lasse den bemerkenswerten Besuch des pakistanischen Premierministers Shahbaz Sharif in China außen vor [4] – ein glücklicher Zufall nach den beiden Besuchen von Trump und Putin bei Xi. Ich entscheide mich auch dafür, die Tatsache zu ignorieren, dass die «zwei pakistanischen Taikonauten“ mit ihren chinesischen Amtskollegen für den Weltraum trainieren [5].

Hat China den iranischen Streit bereinigt?

General Asim Munir mag ein enger Freund Trumps sein – was den berühmten britischen Geopolitiker Alastair Crooke verärgert – das Einzige, was Trump während seines Besuchs bei Xi erreichen konnte, um im Streit um die Straße von Hormus einzugreifen, war Pekings Beteiligung daran, seinen pakistanischen Verbündeten zur Lösung des Konflikts zu bewegen. Das Talent der pakistanischen Vermittlung bestand darin, die regionale Lage im Nahen Osten aus der Perspektive der zwischen Xi und Trump vereinbarten „konstruktiven strategischen Stabilität“ zu beurteilen – mit stillschweigender Unterstützung Putins, den Xi, und daran sollte man sich erinnern, seit 2013 46 Mal getroffen hat.

Unter mehreren Elementen in der von Al-Mayadeen aus dem Libanon veröffentlichen Absichtserklärung, das der Hisbollah und dem Iran sehr nahe steht [6], erwähnen wir das Memorandum, das das Auftauen mehrerer Milliarden Dollar iranischer Gelder beinhaltet, die durch das direkte Embargo und die US-Sanktionen blockiert wurden.

Die doppelte Aufhebung der US-Blockade und die Öffnung der Straße von Hormus offenbaren den Höhepunkt der „finanziellen Phase“ des asymmetrischen Krieges [7]. Abgesehen von der unvermeidlichen Nichtrückkehr der US-Stützpunkte, die, wie US-Zeitungen berichten, durch die „unmittelbare Nähe“ Irans schwer beschädigt wurden, hat sich ergeben, dass der Persische Golf zu einem quadratischen Persischen Golf geworden ist.

Es wird weiterhin viele Debatten darüber geben, ob Trumps Übergabe des Persischen Golfs an Iran einer relativen Denuklearisierung gleichkommt.

Mehr als der Besitz einer Atombombe zählen die „vier metaphorischen Atombomben“ Irans: 1) das Martyrologium des persischen Schiismus; 2) ihre nicht nachweisbaren und übermäßigen Hyperschallraketen; 3) die Souveränität über die Straße von Hormus, die mit Oman geteilt wird (eine der sechs Petromonarchien des Golf-Kooperationsrats, die die finanzielle Verwundbarkeit des neoliberalen Globalismus der zersplitterten Wall-Street/City-Achse offengelegt hat), und 4) das kaum vorstellbare Niveau der wissenschaftlichen Ausbildung der öffentlichen Universitäten des „Zivilisationslandes“ Iran, eines der weltweit führenden MINT-Gebiete (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik).

Diese vier Knotenpunkte wurden vom Mossad und Trump kläglich unterschätzt, der sich von dem genozidalen Dunst des talmudischen Netanjahu durchweichen ließ und nun nicht mehr im Weg einer Vereinbarung stehen kann, die die Identität des „Großen Nahen Ostens“ in einem Ausmaß transformiert, das mit den anglo-französischen Sykes-Picot-Abkommen jener Zeit vergleichbar ist.

Gibt es eine US-Iran-Pakistan-Saudi-Arabien-Vereinbarung, die bereits in der Lage ist, Israels schädliche Blockierung zu vereiteln?

Es wird nicht an Kritikern und Apologeten für die Lösung des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran mangeln – jeder mit seinen eigenen sehr respektablen Argumenten. Meiner Meinung nach hat der Iran den geostrategischen Moment, den die Welt derzeit erlebt, vollständig verstanden und entsprechend gehandelt.



Clotilde Pfeiffer Übersetzung

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