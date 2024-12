Die 6 Stufen des Great Resets

von George Christensen (laufpass)



Nation First beschreibt den Plan des Great Reset, Ihr Leben und Ihre Freiheiten zu kontrollieren und fordert Sie auf, sich zu vereinen und Widerstand zu leisten.

Du hast wahrscheinlich von dem Großen Reset gehört. Manche nennen es eine Verschwörungstheorie. Lassen Sie es mich klar sagen: Es ist keine Theorie. Es ist ihr Plan. Sie haben uns genau gesagt, was sie vorhaben. Das Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab und die Davos-Eliten haben alles dargelegt.

Ihre Vision? Eine Gesellschaft, in der „Sie nichts besitzen und glücklich sein werden.“ Aber wem gehört dann alles? Nicht Ihnen. Nicht mir. Sondern denen. Sie möchten die totale Kontrolle – über dein Zuhause, dein Geld, deine Freiheit und sogar deine Gedanken. Es geht um absolute Macht.

ist ein realer Plan der globalen Eliten, um Ihr Leben zu kontrollieren und Ihre Freiheit zu nehmen. Es beginnt mit der Massenüberwachung, die alles beobachtet, was Sie tun, und Ihnen Ihre Privatsphäre raubt.

Sie spalten uns, zensieren uns und kontrollieren die Berichterstattung, um uns abzulenken und zum Schweigen zu bringen.

Abriegelungen, Pässe und Klimaausreden sind Mittel, um Ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken und Ihre Freiheiten zu begrenzen.

Das ultimative Ziel ist die totale Kontrolle, sodass Sie machtlos sind, während sie alles besitzen.

Sie und ich sind nicht hier, um uns zurückzulehnen und alles einfach geschehen zu lassen. Schauen wir uns ihre Strategie an – die sechs Schritte, mit denen sie diesen dystopischen Albtraum Wirklichkeit werden lassen.

Stufe 1: Massenüberwachung

Alles beginnt damit, dass wir beobachtet werden. Jede Handlung, jedes Wort, jeder Klick wird überwacht. Sie nennen es „Sicherheit“, aber in Wahrheit geht es um Kontrolle.

Regierungen und Tech-Giganten arbeiten Hand in Hand, um jede unserer Bewegungen zu überwachen. Kameras an jeder Ecke, Smartphones und intelligente Geräte – alles ist verwanzt. Unsere Daten gehören uns, doch sie haben sie sich genommen.

In den späten 2000er Jahren erreichten sie dieses Ziel im Westen bereits. Enthüllungen wie die von Edward Snowden über Programme wie PRISM zeigten, wie tief diese Überwachung geht. Und wer glaubt, dass sie damit aufhören, täuscht sich gewaltig.

Stufe 2: Teilen und isolieren

Sobald sie alles über uns wissen, nutzen sie es gegen uns. Daten werden zur Waffe gemacht. Sie manipulieren Social-Media-Feeds mit extremen Ansichten, zielen auf die Schwächsten und schaffen gezielt Echokammern.

Diese Spaltung durchdringt nicht nur das Internet, sondern auch unsere Universitäten. Menschen werden in Konflikte getrieben, anstatt vereint zu handeln.

Identity Politics – Identitätspolitik – ist kein Zufall. Es ist ein Werkzeug, das uns in Fraktionen spalten soll. Wo wir einst vereint waren, kämpfen wir nun gegeneinander: Rasse, Geschlecht, Klasse – sie wollen, dass wir nur das sehen.

Bis zu den 2010er Jahren war diese Strategie abgeschlossen. Die Folgen sehen wir jeden Tag.

Stufe 3: Kontrolle der Narrative

Wenn die Gesellschaft gespalten ist, folgt der nächste Schritt: die Kontrolle über die Geschichte. Freiheit der Meinungsäußerung? Sie beabsichtigen sie abzuschaffen.

Sie diktieren, was wir sagen dürfen und was nicht. Sie entscheiden, was „wahr“ ist und was „Desinformation“. Die gleichen Überwachungswerkzeuge, die sie erschufen, um uns zu beobachten, werden jetzt genutzt, um uns zum Schweigen zu bringen.

Wer ihre Narrative infrage stellt, wird zensiert. Beiträge werden gelöscht, Accounts geschlossen, Inhalte entfernt – alles, was ihre Lügen entlarven könnte, wird ausgelöscht.

Dieser Schritt begann Ende der 2010er Jahre und beschleunigte sich während der COVID-19-Pandemie. Regierungen nutzten Angst, um Kritiker zu unterdrücken und ihre Agenda voranzutreiben. Doch hier kommt der Wendepunkt: Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Menschen wie Sie und ich zurückschlagen.

Was können Sie und ich tun?

Hier ist die Wahrheit: Wir sind nicht machtlos. Wir haben bereits Widerstand geleistet. Während der Pandemie, als sie versuchten, uns zum Schweigen zu bringen und zu kontrollieren, standen ganz normale Menschen auf und wehrten sich. Sie und ich stehen immer noch – und genau das fürchten sie am meisten.

Das müssen wir tun:

Informiert bleiben. Lernen Sie ihre Taktiken und teilen Sie die Wahrheit mit anderen.

Lernen Sie ihre Taktiken und teilen Sie die Wahrheit mit anderen. Lehnen Sie ihre digitalen ID-Systeme und Überwachungstechnologien ab.

Unterstützen Sie dezentrale Systeme, die ihnen die Macht entziehen.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Nachbarn. Vereinen Sie sich.

Schauen Sie sich diese Videoserie über den „Great Reset“ an:

Die Eliten wollen, dass Ihr gespalten seid und Angst habt, aber gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Bei diesem Kampf geht es nicht nur um Politik. Es geht um Freiheit. Es geht um Deine und meine Zukunft. Also lasst uns aufstehen, zurückschlagen und gewinnen.

