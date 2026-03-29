Die $2-Millionen-Rakete gegen den $13-Milliarden-Träger – Iran hat Chinas CM-302

Iran hat das CM-302 erworben — Chinas Mach-3-Überschallrakete, die auf nur 15 Meter über der Meeresoberfläche fliegt — und die USS Abraham Lincoln hat jetzt nur noch 4 Minuten und 12 Sekunden Zeit zu reagieren. In diesem Video erklären wir genau, warum diese 2-Millionen-Dollar-Rakete einen 13-Milliarden-Dollar-Träger außer Gefecht setzen könnte — und warum die Straße von Hormuz gerade zu den gefährlichsten 34 Kilometern der Erde geworden ist.

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