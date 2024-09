Deutschlands unfassbares Krankengeld-Dilemma: Tesla verteilt Bargeld-Boni, damit die Angestellten nicht blaumachen

Angesichts der steigenden Zahl von Fehlzeiten greifen deutsche Arbeitgeber zu einem neuen Trick, um ihre Mitarbeiter zur Arbeit zu bewegen: eine Geldprämie, wenn sie sich nicht krank melden. Tesla, mit CEO Elon Musk an der Spitze, macht es vor und bietet den Mitarbeitern seines Berliner Werks bis zu 1.000 Euro (1.111 US-Dollar), nur damit sie erscheinen.

Laut Bloomberg zeigen solche Maßnahmen die Schwere der Arbeitskräftekrise, die Europas größte Volkswirtschaft heimsucht.

Eine Kombination aus vermehrten Atemwegsinfektionen, im Zuge von Covid und einer sich verschlechternden psychischen Gesundheit, hat dazu geführt, dass der Arbeitsausfall den höchsten Stand in der Geschichte Deutschlands nach der Wiedervereinigung erreicht hat. Dies beeinträchtigt das Wirtschaftswachstum und verschärft den Arbeitskräftemangel. Zugleich werden die Unternehmen und das knappe Drittel der Arbeitnehmer, die regelmäßig zur Arbeit erscheinen, zusätzlich belastet. – Vgl. dak.de

Infolge der häufigeren Infektionen sind die Krankmeldungen auf ein Niveau angestiegen, das seit der Wiedervereinigung nicht mehr erreicht wurde. Dies führt dazu, dass die Produktionslinien zum Stillstand kommen und die Unternehmen unter der Last dieser außergewöhnlichen Fehlzeiten zu leiden haben. Einige Unternehmen vermuten sogar, dass die großzügige Lohnfortzahlung und die aus der Pandemiezeit stammende Regelung, wonach sich Arbeitnehmer telefonisch krank melden können, von Arbeitnehmern ausgenutzt werden, die eigentlich nicht krank sin

In Deutschland hat sich diese Zahl auf mindestens 15 Tage pro Arbeitnehmer erhöht. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtzahl eher bei 20 liegt. Dies ist eine der höchsten Quoten in Europa. Wäre die Anwesenheitsquote besser, hätte Deutschland im vergangenen Jahr eine Rezession vermeiden können, sagen Wirtschaftsexperten.

Volkswagen denkt unterdessen zum ersten Mal über Werksschließungen und Entlassungen nach. Berichten zufolge sind rund 10% der Produktionsmitarbeiter krank – doppelt so viele wie erwartet. Das Unternehmen verliert aufgrund dieser Ausfälle schätzungsweise 1 Milliarde Euro pro Jahr. Das neue Pilotprogramm von Tesla, das Mitarbeitern, die zu 95% anwesend sind, eine Prämie von 1.000 Euro bietet, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie schlimm die Lage geworden ist. Und sie sind nicht allein: Die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG, und sogar Mercedes-Benz, haben ähnliche Anreize ausprobiert, allerdings mit uneinheitlichen Ergebnissen.

Wie Chris Bryant von Bloomberg anmerkt, könnte es eine Katastrophe für die Gesundheit am Arbeitsplatz bedeuten, wenn sich Arbeitnehmer gezwungen sehen, sich krank zu melden, um ein wenig zusätzliches Geld zu verdienen. Diejenigen mit chronischen Erkrankungen, die keine Chance auf einen Bonus haben, werden außen vor gelassen.

Im internationalen Vergleich sind die deutschen Regelungen für den Krankheitsurlaub unglaublich großzügig. Arbeitnehmer haben Anspruch auf sechs Wochen vollen Lohn, wenn sie sich krank melden, wobei die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden – ein System, das die Unternehmen jährlich rund 70 Milliarden Euro kostet. Nach sechs Wochen übernehmen die Krankenversicherungen bis zu 72 Wochen lang bis zu 70% des Lohns. Für Amerikaner, die an minimale oder gar keine Krankheitszeiten gewöhnt sind, mag diese Regelung wie ein Traum klingen. Aber da fast 60% der Deutschen zugeben, dass sie sich schon einmal krank gemeldet haben, obwohl sie hätten arbeiten können, ist es klar, dass das System nicht ohne Mängel ist.

Wie geht es nun weiter mit dem Problem der Krankmeldungen in Deutschland? Die Regierung hat versprochen, die aus der Pandemiezeit stammenden Regeln zu überarbeiten, die es Ärzten gestattet, Arbeitnehmer telefonisch für bis zu fünf Tage von der Arbeit zu entschuldigen. Aber in einer Kultur, in der der Schutz der Arbeitnehmerrechte so tief verwurzelt ist, werden selbst kleine Änderungen wahrscheinlich auf heftigen Widerstand stoßen.

