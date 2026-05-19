von Andrew Korybko

Die Führung bei der Eindämmung Russlands in Europa im Namen der USA zu übernehmen, ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau der „Festung Europa“ und damit zum Hegemon des Kontinents, ohne einen Schuss abzufeuern.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bei seinem jüngsten Besuch in Kiew an, dass ihre Länder gemeinsam „Tiefstreik“-Fähigkeiten entwickeln werden. Der Artikel von RT über diesen großen Schritt erinnerte die Leser daran, dass „Berlin als Kiews größter Einzel-Militärspender hervorgegangen ist, nachdem die USA von der Waffenspende direkt an die Ukraine gewechselt sind, um sie an die anderen NATO-Unterstützer Kiews zu verkaufen, die sie übergeben. Deutschland hat von Januar 2022 bis Februar 2026 rund € 20 Milliarden ($23,5 Milliarden) für Waffen für die Ukraine ausgegeben.“

Deutschlands militärische Schirmherrschaft der Ukraine ist ein entscheidender Teil ihrer großen Strategie und befindet sich seit Sommer 2023 im Entstehen. Kurz gesagt, das hegemoniale Manifest von Ex-Kanzler Olaf Scholz vom Dezember 2022 machte deutlich, dass sein Land die Ambitionen klarstellte, das, was anderswo als „Festung Europa“ unter den gegenwärtigen geopolitischen Bedingungen beschrieben wurde, nachzubilden. Dies erfordert den Aufbau der größten Armee in Europa, die sie gerade tut, und den militärischen Einfluss auf die Ukraine auszuüben, um Russland zu bedrohen.

Aus der Perspektive der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien Deutschlands trägt ihr Land nun „Verantwortung für Europa“ nach dem Titel seiner ersten Nachkriegs-Militärstrategie ab Ende April. Auf seine Veröffentlichung folgte der einflussreiche Unterkriegsminister Elbridge Colby, der als militärisch-strategisches Gehirn hinter Trump 2.0 gilt und Deutschland dafür lobte, dass es „die führende Rolle“ bei der Transformation zur „Nato 3.0“ übernommen habe. Hier sind 15 Hintergrundbriefings aus den letzten vier Jahren:

Was sie zeigen, ist, dass Deutschland sofort begann, sich in diese Richtung zu bewegen, und insbesondere in Bezug auf seine militärische Schirmherrschaft der Ukraine in einem Machtflex gegenüber dem historischen Rivalen Polen, nach Scholz’ Zeitenwende speech„Zeitenwende-Rede“, die er Ende Februar 2022 kurz nach operationBeginn der Sonderoperation hielt. Ohne Polen aus der Ukraine zu vertreiben, was ihr jüngster „Tiefschlag“-Pakt bereits im militärisch-strategischen Sinne bewältigt hat, wäre Deutschland nicht in der Lage, „Festung Europa“ wieder aufzubauen.

Sicherlich hat Polen seine Pläne, seinen verlorenen Großmachtstatus wiederherzustellen und zumindest seinen Einflussbereich auf die baltischen Staaten wiederherzustellen, nicht aufgegeben, und die mögliche Rückkehr der deutsch-skeptischen konservativen Kontrolle über das Parlament nach den nächsten Wahlen im Herbst 2027 könnte ihre Rivalität verstärken. Dennoch wird erwartet, dass Polen mit Ausnahme der Präsidentschaft bis dahin mit deutschen, freundlichen Liberalen bis dahin mit Ausnahme der Präsidentschaft weiter hinter Deutschland zurückfallen wird, wenn sie um militärischen Einfluss auf die Ukraine kämpfen.

Die einzige Möglichkeit, wie dieses Szenario ausgeglichen wird, ist, wenn Russland jeden ausländischen militärischen Einfluss auf die Ukraine entfernt oder die USA sich entscheiden, dort ihren eigenen wiederherzustellen, den es Deutschland vor der Neupriorisierung der westlichen Hemisphäre und des Indo-Pazifiks nach der Nationalen Verteidigungsstrategie abgetreten hat. Wenn Deutschland seinen militärischen Einfluss auf die Ukraine festigt, insbesondere wenn es Polens herrschenden Liberalen gelingt, sie Deutschland vollständig unterzuordnen, dann wird „Festung Europa“ gebaut und Deutschland wird Europas Hegemon, ohne einen Schuss abzufeuern.

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