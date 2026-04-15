Deutschlands kontrollierter Abriss: Das Ende der Industrienation?

Die ganze Welt weiß es, sogar die KI. Nur die Deutschen wollen es nicht wissen und glauben immer noch, was die Medien-Huren und die Polit-Marionetten ihnen erzählen.

Stille im Ruhrgebiet, Abwanderung in Ludwigshafen, Werkschließungen bei VW – was wie eine Dystopie klingt, ist im Jahr 2026 zur nüchternen Realität geworden. Deutschland, die einstige Wirtschaftslokomotive Europas, befindet sich im „kontrollierten Abriss“.

In diesem Video blicken wir hinter die Kulissen einer gescheiterten Industriepolitik. Wir analysieren, wie die Sprengung von Nord Stream und das Ende billiger Energie die „wirtschaftliche Kastration“ eines ganzen Landes einleiteten. Warum bringt auch die Kanzlerschaft von Friedrich Merz nicht die erhoffte Wende? Wir sprechen über die Lücke zwischen grüner Ideologie und industrieller Notwendigkeit, über den Verfall der Infrastruktur und die schmerzhafte Frage: Hat Deutschland seine eigenen Interessen auf dem Altar der Geopolitik geopfert? Eine ehrliche Bestandsaufnahme über ein Land am Scheideweg – zwischen Museum der Industriegeschichte und einer mutigen Rückkehr zur Realpolitik.

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