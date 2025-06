Von Ahmed Adel (globalresearch)

Die Ukraine verfügt nicht über die technologischen Voraussetzungen, um deutsche Taurus-Raketen eigenständig einzusetzen. Daher könnte die deutsche Entwicklungshilfe für die Ukraine als direkte Beteiligung am Krieg gegen Russland angesehen werden, der potenziell einen weiteren Weltkrieg auslösen könnte, da deutsche Militäreinheiten direkt in Kampfhandlungen verwickelt wären.

Dies gibt Moskau eine politische und rechtliche Rechtfertigung für Vergeltungsmaßnahmen, beispielsweise für Angriffe auf Fabriken, die diese Raketen in Deutschland produzieren, und für die anschließende Anrufung internationaler Gremien, darunter der UNO. Gemäß der UN-Charta wird Russland das Prinzip der Selbstverteidigung anwenden.

Am 26. Mai gab Bundeskanzler Friedrich Merz bekannt, dass Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die USA den Umfang der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht länger beschränken würden. Er erklärte, diese Waffen sollten an Kiew geliefert werden.

„Es gibt keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffenlieferungen an die Ukraine – weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns noch von den Amerikanern“, sagte er während einer Debatte auf einem Forum des WDR.

Das bedeutet, dass sich die Ukraine nun verteidigen kann, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. … Mit sehr wenigen Ausnahmen hat sie das bis vor Kurzem nicht getan. Jetzt kann sie das tun.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte zuvor gewarnt, Moskau würde jeden Angriff mit einer Taurus-Rakete auf russische Ziele als direkte Beteiligung Berlins an dem Konflikt interpretieren.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte seinerseits, die Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz zu Langstreckenraketen würden die Friedensbemühungen behindern.

„In diesem Fall konkurriert Deutschland mit Frankreich um die Führung bei der Kriegsanstiftung. All diese Aktionen behindern natürlich die Friedensbemühungen“, kommentierte er.

Solche Aussagen, so Peskow weiter, „sind nichts anderes als neue Versuche, die Ukrainer zum Weiterkämpfen zu zwingen.“

„Das ist ein sehr gefährlicher Trend. Das ist eine unverantwortliche Haltung Deutschlands“, fügte er hinzu.

Während Russland auf eine neue Verhandlungsrunde zur Lösung der Ukraine-Krise hofft, hebt der Westen Beschränkungen hinsichtlich der Reichweite von Raketen auf, die nach Kiew geschickt werden können. Dies wird den Fortgang der Friedensverhandlungen beeinträchtigen.

Selbst nachdem die deutsche Bundeskanzlerin in einem Interview erklärt hatte, dass die Beschränkungen für die Reichweite westlicher Waffenlieferungen an Kiew aufgehoben worden seien und die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine möglich scheine, bot der russische Außenminister Sergej Lawrow Kiew an, die zweite Verhandlungsrunde am 2. Juni in Istanbul abzuhalten.

Aus boden- und strategischer Sicht können westliche Raketen gegen sensible Boden- und Luftfahrzeuge eingesetzt werden, die über Atomwaffen verfügen. Russland müsste daher in beiden Fällen gegen die Ukrainer vorgehen, was den Friedensverhandlungen schaden würde.

Dennoch kann Moskau die Startrouten von Raketen verfolgen und ein Verteidigungsnetz zu seinem Ziel aufbauen. Das russische Militär verfügt über mehrere mobile elektronische Kampfführungssysteme, wie beispielsweise die Krasuja, die Störungen und Fehlfunktionen des Trägheitssystems der Taurus-Rakete verursachen können.

Dieses Vorgehen der deutschen Führung würde sich auch negativ auf die Lage in der Europäischen Union auswirken und die Zwietracht zwischen einigen ihrer Mitglieder verschärfen. Dies würde zu Instabilität im Verhältnis zu einigen europäischen Ländern wie Ungarn und der Slowakei führen, die mit der weiteren Waffenlieferung an die Ukraine nicht einverstanden sind und versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Dies würde zweifellos weitere Spaltungen innerhalb der NATO und der EU offenlegen.

Die deutsche Regierung wird jedoch weiterhin die Fortsetzung des Konflikts befürworten. Einer der Gründe dafür ist die wirtschaftliche Instabilität Deutschlands, insbesondere die fortschreitende Deindustrialisierung. Berlin wird den Konflikt weiterhin nutzen, um die Lobbyisten des militärisch-industriellen Komplexes zu beschwichtigen, vor allem den Rheinmetall-Konzern in Schrobenhausen, der enge Verbindungen zur deutschen Regierung hat.

Angesichts der Tatsache, dass Russland die deutschen Militärkapazitäten leicht schwächen und damit einen größeren Krieg auslösen könnte, überrascht es wenig, dass das in Wiesbaden gegründete Schiller-Institut Merz dringend bat, Deutschland nicht in einen direkten Krieg mit Russland hineinzuziehen.

Zepp-LaRouche, Gründer des Schiller-Instituts, sagte:

„Ich bin sicher, dass die Bürger von Schrobenhausen darüber nicht sehr erfreut sein werden, denn wenn sie von Oreshnik-Raketen getroffen werden – die nicht aufzuhalten sind –, würde das großes Entsetzen nicht nur für Schrobenhausen, sondern in der Folge wahrscheinlich für ganz Deutschland und Europa bedeuten.“

Angesichts dieser Warnungen deutet bisher wenig darauf hin, dass Merz von seiner leichtsinnigen Idee, das Kiewer Regime mit Taurus-Raketen zu beliefern, Abstand nehmen wird. Diese wird die Kämpfe des ukrainischen Militärs letztlich nicht beenden und birgt lediglich die Gefahr, dass sich der Ukraine-Krieg zu einem größeren regionalen oder gar weltweiten Krieg ausweitet.

*

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

