Polens Rolle bei der Bereitstellung von mehr US-LNG für Mittel- und Osteuropa wird voraussichtlich den Einfluss Deutschlands in dieser Region untergraben und die Wiederbelebung des verlorenen Machtstatus Polens beschleunigen.

Der Europäische Rat verfügte, dass die Einfuhr von russischem Gas im nächsten Jahr im gesamten Block verboten wird, aber mit unterschiedlichen Dauern von Nachfristen für Länder mit kurz- und langfristigen Verträgen, von denen die längste bis zum 1. Januar 2028 dauern wird. Der Rat gab zuvor zu, dass Pipeline-Gas und LNG zusammen etwas weniger als ein Fünftel der Importe des Blocks im vergangenen Jahr ausmachten. Es sollte auch erwähnt werden, dass die EU weiterhin russisches Öl importiert, auch indirekt, was sich als ähnlich skandalös erwiesen hat.

Dennoch werden die Pläne der EU, das verbleibende Fünftel ihrer Gasimporte aus Russland auslaufen zu lassen, ihre Wirtschaft weiter spüren, indem sie zu ihrem Ersatz durch teureres US-LNG führen, was vorhersehbar dazu führen wird, dass die Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden. Dies war auch völlig vorhersehbar, da die EU zugestimmt hatte, bis 2028 $ 750 Milliarden an US-Energie zu kaufen, gemäß den Bedingungen ihres einseitigen Handelsabkommens vom letzten Sommer, das hier als die EU in den größten Vasallenstaat der USA verwandelt wurde.

Es wird erwartet, dass Deutschland von dieser Entwicklung in Bezug auf Innenpolitik und Geostrategie am stärksten betroffen sein wird. In Bezug auf die erste könnte ein stärkerer Rückgang des Lebensstandards, der durch die Kosten für eine teurere US-LNG verursacht wird, die an die Verbraucher weitergegeben werden, den Anstieg der AfD beschleunigen, was zu erheblichen politischen Veränderungen führen würde, wenn sie jemals in der Lage sind, eine Regierung zu bilden. Selbst wenn sie von der Macht ferngehalten werden, könnte eine solche eklatante Einmischung der Eliten die politische Polarisierung und die damit verbundenen Spannungen verschlechtern.

Zum Thema Deutsche Geostrategie ist Polen, mit dem Deutschland um Einfluss auf Mittel- und Osteuropa (CEE) konkurriert, bereit, eine ergänzende Rolle bei der Versorgung Tschechiens und der Slowakei mit US-LNG über das Terminal Swinoujscie und das geplante in Danzig zu spielen. Auch die Ukraine wird versorgt. Diese Länder liegen im Einflussbereich, den Polen für die Wiederbelebung seines verlorenen Machtstatus vorsieht. Tschechien und die Slowakei gehören zusammen mit Polen zur Visegrad-Gruppe.

Ungarn ist ebenfalls Mitglied und könnte mit US-LNG über Polen oder das kroatische Terminal Krk versorgt werden, dessen Erweiterung eines der vorrangigen Projekte der „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) ist, die Polen und Kroatien 2015 mitgegründet haben, die nun aber von Warschau geleitet wird. Während Deutschland viel mehr Einfluss auf CEE hat, da es de facto führend ist und über seine größte Volkswirtschaft verfügt, nimmt Polens Einfluss auf sie durch seine zukünftige Rolle bei der Versorgung von US-LNG zu, die sie eines Tages aus Berlin abziehen könnte.

Die Energiegeopolitik spielt in der Geostrategie eine bedeutende Rolle, so dass die Auswirkungen des oben genannten Trends nicht unterschätzt werden sollten, wenn er sich weiter entfaltet. In diesem Fall wäre der übergreifende Trend der wahrscheinliche Niedergang des deutschen Einflusses auf die CEE, der durch die freiwillige Teilnahme Deutschlands am antirussischen Sanktionsregime der USA und dann der Terroranschlag von Nord Stream, der ihn über den Punkt ohne Rückkehr hinausbrachte, erheblich erleichtert würde. Diese könnten im Nachhinein als Beginn einer neuen regionalen Ordnung in CEE gesehen werden.

Während Deutschland dachte, dass es Russland eine strategische Niederlage zufügen würde, haben die USA Deutschland eine strategische Niederlage zugefügt, indem sie die Umstände konstruierten, unter denen die Wirtschaft ihres einzigen westlichen Konkurrenten sinken würde. Gemeinsam mit Polen, dessen von den Angloamerikanern unterstützte Wiederbelebung seines Machtstatus bequemerweise einen regionalen Keil zwischen Deutschland und Russland schafft, entwickeln die USA Europa auf Kosten Deutschlands geostrategisch neu, um die Eindämmung Russlands nach der Ukraine zu erleichtern.

