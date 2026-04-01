DEUTSCHLAND VERLÄSST DIE EU! Das hat Merz verheimlicht – der Preis der Freiheit sind BILLIONEN!

Bis dahin haben alle Verräter ihre Schäfchen im Trockenen und sich damit aus dem Staub gemacht.

Welcher Deutsche aber interessiert heute schon was morgen sein könnte?

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)