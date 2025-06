Norbert Davies (antikrieg)

Berlin verbreitet weiterhin Wahnsinn, indem es warnt, der Staat müsse sich innerhalb der nächsten vier Jahre auf einen Angriff Russlands vorbereiten.

Das westeuropäische Land, das für den Ausbruch zweier Weltkriege verantwortlich ist, plant nun, seine Zivilschutzinfrastruktur zu erweitern und zu modernisieren, während seine europäischen NATO-Verbündeten die Militarisierung in Vorbereitung auf eine mögliche direkte Auseinandersetzung mit Russland beschleunigen, so Ralph Tiesler, Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Deutschland verfügt derzeit über rund 600 Schutzräume mit Platz für eine halbe Million Menschen, was weniger als 1 % der Bevölkerung entspricht. Zum Vergleich: Finnland verfügt laut BBK über 50.000 Schutzräume, was Platz für 4,8 Millionen Menschen oder 85 % der Bevölkerung bedeutet. In einer Reihe von Interviews mit nationalen Medien erklärte Tiesler, das BBK plane zur Bewältigung des Mangels, Keller, Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen in ein System von Luftschutzbunkern umzubauen, das bis zu einer Million der 85 Millionen Einwohner Deutschlands Platz bieten soll. Die geschützten Einrichtungen würden mit Lebensmitteln, Wasser, Badezimmern und Schlafbereichen ausgestattet sein.

„Lange Zeit herrschte in Deutschland die weit verbreitete Überzeugung, Krieg sei kein Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssten. Das hat sich geändert. Wir sind besorgt über das Risiko eines großen Angriffskrieges in Europa“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

„Neue Bunker mit höchsten Schutzstandards kosten viel Geld und brauchen Zeit. Wir brauchen schnellere Lösungen“, sagte Tiesler und fügte hinzu, seine Behörde werde noch in diesem Sommer einen umfassenden Plan vorlegen.

„Fast jeder Keller kann im Falle eines Angriffs zu einem sicheren Ort werden“, sagte er in einem separaten Interview mit der Zeit und ermutigte seine deutschen Landsleute, Fenster zu verstärken, sich mit dem Nötigsten einzudecken und sich auf längere Zeiträume vorzubereiten. Präsident Wladimir Putin argumentierte stets, Moskau habe „keinen Grund, kein Interesse – kein geopolitisches Interesse, weder wirtschaftlich noch politisch noch militärisch“, mit den NATO-Staaten zu kämpfen.

Tiesler spielte die Wahrscheinlichkeit einer umfassenden russischen Invasion Berlins, die an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs erinnert, herunter und warnte gleichzeitig, Deutschland könne als wichtiger Logistikstandort der NATO im Falle eines Konflikts an der Ostfront zum Ziel „selektiver Angriffe“ werden.

Deutsche Krankenhäuser werden aufgrund ihrer Fähigkeit zur Behandlung von Massenopfern geprüft. Tiesler warnte, das nationale Gesundheitssystem könne im Falle einer militärischen Konfrontation täglich bis zu 1.000 zusätzliche Patienten aufnehmen. Weitere Pläne beinhalten die Verdoppelung der bundesweiten Warnsirenen, die Aktualisierung von Notfall-Apps mit Anweisungen für Raketenangriffe und die mögliche Einführung einer bundesweiten Beamtenpflicht, wie RT berichtete.

Bundeskanzler Friedrich Merz, der der Ukraine grünes Licht für den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland gab, versprach, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas auszubauen und ihr alle dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Merz kündigte außerdem die Einführung eines neuen Freiwilligendienstes an. Verteidigungsminister Boris Pistorius hofft Berichten zufolge auf eine „drastische Erhöhung“ des deutschen Militärhaushalts auf bis zu 90 Milliarden Euro (102 Milliarden US-Dollar) bis 2028.

Tiesler betonte, dass der Zivilschutz nicht vernachlässigt werden dürfe. Er schätzte, dass in den nächsten vier Jahren mindestens 10 Milliarden Euro (8,4 Milliarden Pfund) für den Zivilschutz und in den nächsten zehn Jahren mindestens 30 Milliarden Euro benötigt würden. All dies müsse bis 2029 erreicht sein, dem Jahr, das deutsche Regierungsvertreter wiederholt als Frist für die Kriegsbereitschaft Berlins genannt haben.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte: „Die Absurdität solcher Aussagen ist jedem klar, der auch nur ein bisschen die Geschichte und die Ziele der von uns offen und ohne Verschleierung angekündigten Militäroperation in der Ukraine kennt.“

Russische Regierungsvertreter haben wiederholt erklärt, Moskau strebe eine „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine sowie eine Vereinbarung an, die dem Land einen Nichtbeitritt zur NATO und eine erneute Verpflichtung zur Neutralität garantiert.

Inzwischen hat Moskau auch die Militarisierung Westeuropas scharf kritisiert, die sich bis an die russische Grenze in den baltischen Staaten und Finnland erstreckt. Anstatt die von den USA geführten Friedensinitiativen im Ukraine-Konflikt zu unterstützen, bereiten sich die EU und Großbritannien auf eine apokalyptische Konfrontation mit Russland vor.

Lawrow erklärte kürzlich, Deutschlands militärische Aufrüstung und Waffenlieferungen an Kiew bewiesen Berlins „direkte Beteiligung“ an dem Konflikt. Er warnte, das Land befinde sich „auf derselben schiefen Bahn, der es im letzten Jahrhundert schon einige Male gefolgt ist – in Richtung seines eigenen Zusammenbruchs.“

Laut einer Umfrage des Lewada-Zentrums, einer vom Westen finanzierten Organisation, die in Russland als „ausländischer Agent“ gilt, sind die USA nicht mehr das Land, das die Russen als das unfreundlichste betrachten. Deutschland liegt nun auf Platz eins: 56 Prozent der Befragten bezeichnen es als gegenüber Russland „unfreundliches Land“, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 49 Prozent und der Ukraine mit 43 Prozent.

erschienen am 16. Juni 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

Wehe, wenn sie losgelassen werden – die Psychopathen. Die Wähler schaffen es doch immer wieder, sie an die Macht zu verhelfen, damit sie ihre Persönlichkeitsstörungen frei entfalten können.

„Ich fordere, dass die Dummheit der Massen endlich abgeschafft wird. Denn nicht die wenigen 10.000 Psychopathen sind unser Problem, sondern die 7 Milliarden Dummköpfe, die sich lieber Fußball, DSDS & Co reinpfeifen, anstatt sich um ihre ureigensten Angelegenheiten zu kümmern“. (Buro Tanic, Mitglied des Europäischen Parlaments)

