von Andrew Korybko

Unabhängig davon, wer in dieser Rivalität an der Spitze steht, gewinnen die USA immer noch, da sie beide NATO-Mitglieder sind, aber ein NATO-Russischer Nichtangriffspakt sollte auf jeden Fall für das Management der Spannungen folgen.

Das Wall Street Journal erläuterte Ende letzten Jahres „Deutschlands Geheimen Plan für den Krieg mit Russland“, der auf eine schnelle Remilitarisierung und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur im ganzen Land hinausläuft, um in einem solchen zukünftigen Konflikt effektiver als landesweiter Aufmarschplatz zu fungieren. Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz setzte den Ball mit seinem de facto Manifest ins Rollen, das im Dezember 2022 von Foreign Affairs veröffentlicht wurde, aber es ist sein Nachfolger Friedrich Merz, der ihn jetzt aktiv umsetzt.

Die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, die darauf abzielt, die geschätzten 45 Tage, die derzeit benötigt werden, um Truppen und Ausrüstung von den europäischen Atlantikhäfen an die russische Grenze zu verlegen, auf nur 3-5 Tage zu reduzieren, stimmt mit dem Geist des „militärischen Schengen“ überein. Diese Vereinbarung wurde Anfang 2024 zwischen Deutschland, Polen und den Niederlanden vereinbart und könnte bald auch Belgien und Frankreich beitreten. Litauen könnte dies möglicherweise auch tun, damit Deutschland von Polen aus leichter auf seine neue Basis zugreifen kann.

Obwohl es als Mittel zur „Abschreckung“ Russlands eingerahmt wird, das nicht die Absicht hat, Europa anzugreifen, wie Putin kürzlich bestätigt hat und bereit ist, diese Tatsache auch zu formalisieren, verschärft es tatsächlich ihr Sicherheitsdilemma, indem es Russlands Bedrohungswahrnehmung der NATO und die damit verbundenen Ängste vor der Operation Barbarossa 2.0 erhöht. Dies kontextualisiert die jüngste Behauptung des stellvertretenden Außenministers Alexander Gruschko, dass sich die EU auf einen Krieg mit Russland und die ähnliche Behauptung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschsnko etwa zur gleichen Zeit vorbereitet.

Wie dem auch sei, die deutsch-polnische Nullsummen-Rivalität könnte diese vorgenannten Vorbereitungen behindern, da Polen sich Sorgen um die Sicherung seiner Souveränität gegenüber Deutschland macht, die es aufgrund seiner Kontrolle über die EU als erhebliche nichtmilitärische Bedrohung betrachtet und plant, den Block unter seiner Führung zu föderalisieren. Schließlich ist „Die geplante Transformation der EU in eine Militärunion ein föderalistisches Machtspiel“ ebenso wie der Vorschlag für die EU, $ 400 Milliarden mehr für die Ukraine auszugeben, von der beide Ideen von Berlin unterstützt werden.

Tatsächlich wurde im November 2023 bewertet, dass „das von der NATO vorgeschlagene ‚Militärische Schengen‘ ein dünn verkleidetes deutsches Machtspiel über Polen ist“, aber dies kann verwaltet werden, wenn Polens neuer konservativ-nationalistischer Präsident die liberal-globalistische Regierung daran hindert, ihr Land zu verkaufen. Zu diesem Zweck muss Polen die militärische Präsenz Deutschlands auf ein Minimum reduzieren, wobei sie nur als Stolperdraht dienen, um sicherzustellen, dass Deutschland den Strom von US-Militärhilfe nach Polen im Krisenfall nicht behindert.

Deutschland und Polen konkurrieren miteinander, um Russlands Eindämmung in Mittel- und Osteuropa nach dem Ende des ukrainischen Konflikts zu führen, was der erste durch den „Fortress EuropeEurope“-Plan zu tun hat, während der zweite dies durch die „Drei-Meere-Initiative“ Three Seas Initiativevorsieht. Der einzige Unterschied in der Relevanz ist, dass Deutschland Polen als Juniorpartner für diese Aufgabe unterordnen will, während Polen eines Tages Deutschlands Gleichberechtigter werden will und möglicherweise sogar sein Seniorpartner.

Die USA unterstützen die Vision Polens, da ihre Umsetzung zu mehr Käufen amerikanischer Waffen führen würde, im Gegensatz zu Deutschlands geplantem Hochfahren der inländischen Produktion und europäischen Käufen sowie zur Schaffung eines geopolitischen Keils, um Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Unabhängig davon, wer in dieser Rivalität an der Spitze steht, um Russland einzudämmen, gewinnen die USA immer noch, da sie beide NATO-Mitglieder sind, aber ein NATO-Russischer Non-Aggression PactNichtangriffspakt sollte auf jeden Fall für das Management der Spannungen folgen.

